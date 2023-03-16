14 комментариев

Вадим Лукомский отвечает: да.

«Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» (1:0; 6:2 по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Самое сильное впечатление ответной встречи – полный контроль команды Карло Анчелотти. На уровне намерений «Ливерпуль» рисковал, но на практике «Мадрид» тушил все угрозы в зародыше.

Сразу после первого матча Юрген Клопп описал трудность задачи: «Думаю, Карло считает двухматчевую дуэль завершенной. Прямо сейчас я тоже так считаю. «Реал» слишком опасен в быстрых атаках, что мы еще раз увидели сегодня. Нам нужно забивать минимум три, а это требует рисков».

Тренер «Ливерпуля» прав: рискуя против «Мадрида», ты гарантировано получаешь острые ситуации в ответ (часто в большем количестве). Вернуться в игру, не справившись с этой угрозой, было невозможно. Ее нужно просто принять как важный фактор – и верить в индивидуальные уровень лидеров и долю везения. Перфомансы Ибраимы Конате и Алиссона помогли достойно совладать с атакой «Реала» на пространстве.

Проблема была на другой стороне – риски, которые предложил «Ливерпуль», были категорически неэффективными и не позволили толком расшатать игру. Смелые намерение – еще не гарантия моментов и открытого матча. Разберемся в замысле Клоппа и причинах неудачи.

Именно Юрген организовал сюрпризы в стартовых составах. Во-первых, не тройка, а четверка атакующих игроков – к классике последних матчей добавился Диогу Жота. Он занял позицию нападающего, а Коди Гакпо поставили поглубже.

Во-вторых, в старте вышел 37-летний Джеймс Милнер. Отчасти это вынужденная мера – Стефан Байчетич, Джордан Хендерсон и Тиаго Алькантара травмированы. Другие варианты все-таки были – Харви Эллиотт и Наби Кейта. Эллиотту не очень подходит позиция левого центрального полузащитника (привык действовать правее), а Кейта не так хорош в прессинге. Возможно, эти факторы сыграли в пользу Милнера, но решение все равно выглядело неожиданным.

«Ливерпуль» использовал открытую схему – и прессинговал даже смелее обычного

Клопп подготовил интересную схему прессинга при розыгрыша «Реала» от ворот. Такой прессинг (именно при ударах от ворот) был редким работающим механизмом «Ливерпуля».

Обычно «Ливерпуль» давит при помощи узких 4-3-3, где крайние нападающие играют по центральным защитникам соперника. Вчера давление начинали Нуньес и Салах, но группа поддержки была внушительнее: Гакпо и Жота закрывали пасы в опорную (обычно эту работу проделывает один игрок), а Трент и Милнер реагировали на возможный пас на фланг (обычно ответственные за это направление располагаются глубже):

При прессинге у Трента и Милнера были зеркальные роли – то есть слева в прессинге участвовал именно Джеймс, а не Робертсон. Энди оставался сзади и образовывал тройку с Ван Дейком и Конате:

Помимо смелости и интенсивности в первой волне, у такого прессинга был еще один плюс: дуэль Конате-Винисиус вместо дуэли Трент-Винисиус. Француз здорово действовал против бразильца на пространстве – не только при прессинге, но и в переходных эпизодах.

В стадии высокого давления все игроки хорошо справлялись с задачами. Проблема возникала в их расположении и функциях при позиционной обороне. Как правило, «Ливерпуль» стремился сохранять привычную формацию с тройкой полузащитников – для этого Гакпо садился к Фабиньо и Милнеру:

Беды возникали, когда от Коди требовалось не только сесть в схему, но и работать в роли центрального полузащитника. Он не справлялся. Например, в этой ситуации Гакпо застревает слишком высоко – Фабиньо бежит страховать его позицию, а в центре огромную зону получает Камавинга. Результат – удар в перекладину:

Более широкая проблема – пропорция времени в стадии позиционной защиты. Судя по составу, Клопп хотел минимизировать эти отрезки. Тогда о недостатках Гакпо не вспоминали бы. Но не получилось из-за грандиозности мадридской полузащиты. «Ливерпуль» качественно накрывал соперника при ударах от ворот, но в ситуациях другого типа запрессинговать полузащиту не получалось.

«Ливерпуль» был слишком прямолинеен и заточен на Салаха, который снова попал под Начо

В атакующей структуре «Ливерпуль» стремился получать четверку в последней линии. Как правило, Салах и Нуньес – ближе к флангам, а Гакпо и Жота – в центре:

Следующий шаг – упрощение игры через попытки в один пас доставить мяч атакующим игрокам. Прямолинейность была свойственна команде по всем направления, а главным адресатом стал Салах:

При удачной доставке мяча нас ждали дуэли Салаха против Начо. Большую часть снова выиграл испанец. Хотя в первом тайме некоторую угрозу «Ливерпуль» все же создавал. Проблема была не только в надежности оппонента Мо, но и в чрезмерной заточенности на это направление.

У Салаха 39 получений мяча – с отрывом больше всех среди атакующих игроков. У Нуньеса на противоположном краю – всего 8. Огромная разница, даже с учетом замены уругвайца в начале второго тайма. «Ливерпуль» бил в одну точку, но так и не нащупал там уязвимости.

Эпизодически команда использовала более интересную вариацию с участием Гакпо. Что-то вроде привычного треугольника справа, где Коди открывался вместе с Трентом и Салахом. Иногда Гакпо оказывался в широкой позиции и получал неприлично много свободы из-за зацикленности Начо на Салахе:

Но даже такие моменты не были частыми. «Ливерпуль» оставался предсказуем и направлением, и методом давления на выбранную зону. Понятно намерение играть прямолинейно при таком составе (на одного полузащитника меньше, чем обычно) и при таком счете, но исполнить можно было лучше.

Ход превратился в классику матча, но не создавал реальной угрозы. Увы, так можно сказать о большинстве вчерашних замыслов Клоппа.

Камавинга, Кроос, Модрич – гибкий треугольник «Мадрида» в центре. Кажется, их невозможно прочитать

Анчелотти выстроил игру треугольника Камавинга, Кроос, Модрич таким образом, что проявились только плюсы. Потенциальный минус – отсутствие явного разрушителя типажа Тчуамени. Вчера это вообще не бросалось в глаза.

Во-первых, из-за стиля «Ливерпуля», который почти не комбинировал в чужой опорной зоне, а упрощал игру – доставлял мяч вперед через прямолинейные передачи. Это снижало нагрузку на опорную зону. Во-вторых, помогало расположение в рамках 4-4-1-1 – так оборонительная нагрузка делится между Кроосом и Камавингой (в случае совсем затяжных атак соперника глубже садится и Модрич):

А с мячом была магия. Трио могло оказываться в любых позициях и тотально контролировало центр поля. Непредсказуемость умножалась на широкий диапазон умений при игре в пас. Прочитать такой треугольник почти невозможно:

Часто ротации внутри треугольника проходили в рамках одного эпизода. Все трое провели очень качественный матч. «Мадрид» получил отрезки контроля, которые были очень неприятны «Ливерпулю», заинтересованному в открытом рисунке. Заготовленный прессинг Клоппа при розыгрышах от ворот работал (в описанной выше ультрасмелой схеме), но в обычных ситуация ничего не получалось – и в этом роль гигантская роль мадридского треугольника.

Важная особенность в том, что все трое хороши под давлением, но у каждого есть приоритетные функции. Кроос – объем передач (больше всех) и диапазон паса. Камавинга – проходы на свободном пространстве. Как правило, в комплекте с первым касанием идет продвижение на 5-10 метров. Модрич – сохранение мяча под любым давлением и склеивание полузащиты в единый механизм (самая интеллектуальная роль – и он снова был гениален).

То есть Лука, Тони и Эдуардо могут выполнять работу разного типа, но еще и обладают фирменными чертами, в которых особенно хороши. Почти идеальная гармония для развития атак.

Второй тайм – кошмар «Ливерпуля». 1 удар – и то дальний (и то на 83-й минуте)

У «Ливерпуля» совсем не получилось пойти ва-банк во второй половине. На этом отрезке «Реал» доминировал – 8:1 по ударам (7:0 из штрафной). Вероятно, здесь психологические причины (постепенная утрата последних надежд) сочетаются с тактическими.

«Ливерпуль» стал еще меньше времени уделять подготовке атак и пытаться обострять при первой же возможности (даже при плохих позициях атакующих игроков). На практике это играло в пользу «Реала».

Эпизод на 52-й минуте хорошо олицетворяет эту тенденцию. Трент попытался обострить забросом на Жоту сразу после возврата мяча:

Пас оказывается неточным. «Мадрид» быстро начинает атаку, «Ливерпуль» после таких обострений не успевал готовить прессинг – Камавинга получает огромную свободную зону:

При этом «Ливерпуль» держит высокую линию – разумеется, следует наказание:

Иронично, что, когда команда все-таки добиралась до чужой штрафной, наблюдалась обратная ситуация – игроки боялись брать ответственность и бить (разыгрывали до верного):

Некоторые эпизоды подобного типа откровенно взбесили Клоппа.

***

«Реал» окончательно закрепился в роли криптонита для клопповского «Ливерпуля» (6 игр – и ни одного положительного исхода). Матчи были разными по содержанию, команды были разными по уровню собственной готовности, стилистически встречи тоже отличались. Неизменным остается только исход.

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