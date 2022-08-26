Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?

Рассказывает Вадим Лукомский.

Вчера появилась информация о предложении «Челси» по Арсену Захаряну. Лондонский клуб готов заплатить за него 15 млн евро – такие отступные прописаны в контракте полузащитника «Динамо» в случае предложения от европейского клуба.

Изначально информация исходила от «Спорт-Экспресса», но позже предложение подтвердил важный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио (а утром выступил даже Фабрицио Романо). Он также сообщил, что в переговорах в роли посредника участвует Рафаэла Пимента, представляющая агентство Мино Райолы.

В общем, все серьезно. Пока разберемся в основных футбольных вопросах вокруг потенциального перехода. А если трансфер подтвердят, то проанализируем перспективы Захаряна подробнее – как полагается, со стрелочками и кружочками.

В схеме «Челси» есть роль для Захаряна?

Несмотря на летние эксперименты Томаса Тухеля с четверкой защитников, основной схемой «Челси» остается 3-4-3. В прошлом сезоне лучше всего эта формация работала без чистых нападающих. В качестве форварда выходил Кай Хавертц, а вся атакующая пятерка – тройка + два высоко расположенных латераля – менялась позициями.

Кажется, Тухель сохраняет вариацию и в кампании-2022/23. Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг и Кай Хавертц выходят в атаке без привязки к конкретным позициям – и постоянно меняются местами. Именно за место в этой тройке теоретически должен бороться Захарян. Еще раз: формальное стартовое место тут вообще не важно; на первом плане универсальность и умение возникать на каждой из этих позиций. То есть в составе три потенциальные точки, на которых Арсен может получать игровое время.

По стилистике эта схема и роль хорошо подходят Захаряну. В «Динамо» он играл либо с фланга (на практике больше всего открываясь в зоне десятки), либо из центра полузащиты (оттуда тоже стягиваясь в зону десятки). В каждой из ролей показывал хорошее (и даже грандиозное по меркам РПЛ) понимание пространства – классно находил свободные зоны в чужой опорной. Арсену знакома и сама работа, и необходимость делать ее с разных стартовых позиций.

Если отбросить опасения по адаптации, текущему уровню и мощи конкурентов, то система Тухеля отлично ему подходит.

С кем Захарян будет конкурировать?

Маунт, Стерлинг, Хавертц – явный основной набор. Еще есть Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Каллум Хадсон-Одои и, простите, Росс Баркли. Каждый из них хоть немного, но играл на описываемых позициях в прошлом сезоне.

Зиеш, вероятно, уходит («Аякс» или «Тоттенхэм»), для Хадсона-Одои готовят аренду (фаворит – «Байер»). Баркли? Пришлось гуглить, жив ли он еще. Все ок – может перейти в «Селтик» или «Астон Виллу». Даже если этого не случится, всерьез в «Челси» на него не рассчитывают.

Другие потенциальные претенденты: молодые Конор Галлахер и Армандо Броя. Галлахера в первую очередь рассматривают на одну из позиций в центре поля, но потенциально он может сыграть и выше. А вот Броя определенно может бороться за место в тройке атаки – в случае, если Тухель решит сыграть с более чистым нападающим. Кроме албанца их в составе «Челси» просто не осталось.

Еще близок трансфер Энтони Гордона, за молодого вингера «Эвертона» могут отдать около 60 млн фунтов. Английские медиа писали, что Тухель рассматривает его не только в атакующую тройку, но и как правого латераля, хотя пока это явно игрок атаки. В стартовых турах даже играл центрального нападающего в кризисной команде Фрэнка Лэмпарда.

Есть еще мини-сага вокруг возможного воссоединения Тухеля с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Возможно, немец все-таки не захочет провести сезон без чистого нападающего топ-уровня. В «Барсе» с Робертом Левандовским Обамеянгу трудно будет пробиться в старт.

На выходе получаем такой расклад (с учетом вероятных приходов/уходов): почти железные Маунт, Стерлинг, Хавертц + дорогой новичок Гордон + приунывший Пулишич в ротации под ним + Броя (или даже Обамеянг) как вариант, если нужен более чистый нападающий. И только за ними Захарян. Изначально лишь шестой/седьмой номер на позицию – явно для глубины состава.

С одной стороны, между Арсеном и местом в старте – слишком много конкурентов. С другой, тактическая совместимость и аж три позиции в схеме, откуда можно получать время.

Тухель – хороший вариант для молодого игрока?

На этот вопрос есть читерский ответ: опыт Тухеля в «Дортмунде», который всю политику строит вокруг развития потенциальных суперзвезд. Томас успешно вписался: проблемный Усман Дембеле выдал у него лучший сезон в карьере; пришедший из второй Бундеслиги 19-летний Юлиан Вайгль не просто получил место в старте, но и выглядел новым Серджи Бускетсом; Пулишич начал играть в 16. Примеров правда много.

Но «Боруссия» – особенный клуб в этом контексте, важнее современная версия Тухеля в другом клубе. Здесь, пожалуй, вопрос разбивается на две части – с точки зрения помощи в развитии и с точки зрения возможных шансов.

В первой части все здорово. Рис Джеймс и Маунт явно вышли на новый уровень при Тухеле, пускай прорыв в основу сделали раньше. Джеймс рассказывал, как ему помогает стиль Тухеля и четкость инструкций. Маунт делал акцент на том, что Томас развивает его, преобразовывая роль и требования.

А вот с предоставлением первого шанса труднее. Есть яркий пример – Трево Чалоба. Прошлым летом «Севилья» сильно задирала цену за Жюля Кунде, и на определенном этапе «Челси» с благословения тренера вышел из переговоров – поставил на Чалобу. Увы, решение оказалось скорее неудачным. Чалоба играл нестабильно и точно не тянул уровень, если относиться к нему не как юниору, а как к игроку команды с амбициями «Челси». Но готовность дать шанс в пограничной ситуации Тухель показал.

Других таких примеров не было, но все-таки надо учитывать условия – у немца был состав, победивший в ЛЧ, а в Лондоне он работает меньше двух полных сезонов. Возможно, один, но явный и неочевидный шанс молодому – не так уж мало.

Арсена могут сразу же отдать в аренду? Куда?

«Челси» всегда гиперактивно использует инструмент аренды. Больше трех лет назад клуб ввел отдельную должность менеджера по арендам игроков (какое-то время им был Карло Кудичини) – он держит связь с армией арендованных и следит за стилистически правильным выбором клуба.

Молодых игроков отправляют в команды, которые строят игру в атакующей манере – это лучше для развития. С этим принципом «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона вряд ли мог заполучить игрока из академии «Челси», а «Пэлас» Патрика Виейра мигом забрал Конора Галлахера (аренда) и Марка Гехи (трансфер, но с опцией обратного выкупа).

В текущей АПЛ наиболее вероятными направлениями выглядят «Пэлас», «Саутгемптон» и «Эвертон». «Пэлас» – проверенное место для развития молодых. «Саутгемптон» – главный молодежный проект АПЛ прямо сейчас, хотя новый босс по развитию молодых игроков Джо Шилдс имеет более плотные связи с «Сити», где раньше работал. «Эвертон» – клуб Фрэнка Лэмпарда, которому доверяют в «Челси» (хотя прямо сейчас по прогрессу молодежи и стилю к нему есть большие вопросы).

Но это в первую очередь касается воспитанников. Как быть с футболистами, которые в юном возрасте приходят из других клубов? Этим летом «Челси» купил Карни Чуквуэмеку из «Астон Виллы» (18 лет, 15 млн фунтов + бонусы) и Чезаре Казадеи из «Интера» (19 лет, 15+5 млн евро). По возрасту и затратам потенциальный трансфер Захаряна намного ближе к этим сделкам, чем к покупкам Стерлинга, Кукурельи или даже Гордона (хотя у Арсена больше опыта во взрослом футболе).

Планы на этих игроков могут дать важные намеки. Пока нет новостей о намерении отправить их в аренду. По Казадеи Тухель говорил: «Мы должны дать ему время и не завышать ожидания. В настоящий момент важно, чтобы он учил язык, впитывал в себя принципы «Челси», понял, что такое культура «Челси». После этого мы постараемся внедрить его в первую команду. Двери открыты».

Вероятно, похожий сценарий ждет и Захаряна. Клубу нет смысла спешить с 19-летним игроком, даже если за него отдали 15 млн. Год может уйти на адаптацию к стране и клубной культуре. Дальше в зависимости от траектории будет принято решение – либо об аренде, либо о шансе в первой команде. В первый же год никаких гарантий по игровому времени не будет.

Конечно, случаи не идентичные, но показательно, как «Челси» видит траекторию развития таких игроков. Да, Захарян более зрелый футболист, у него другая позиция, а 15 млн в его случае не рыночная цена, а отступные. Вероятно, шансов будет побольше, но в первую очередь это трансфер на будущее и для глубины состава.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев; globallookpress.com/Andy Rowland, Sebastian Frej, Daniel Felipe Kutepov