💫 ЧМ-2022 – безумный турнир, который мы уже никогда не забудем. Держите видео с главными моментами великого чемпионата

Этот чемпионат навсегда в нашем сердце.

Чемпионат мира в Катаре – пожалуй, лучший турнир за всю историю. Список событий только финального матча практически бесконечный.

Победа Лео Месси, голы Лео Месси, хет-трик и драма Мбаппе, серия пенальти – невозможно забыть. И это только финал, а ведь было еще миллион сюжетов, которые навсегда останутся в памяти.

Держите короткое видео, в котором мы постарались собрать главные хайлайты катарского ЧМ. Автор: редактор Sports.ru Вячеслав Щепеткин – будет круто, если подпишетесь на его беханс.

• Первый момент – Бруну Фернандеш забивает Уругваю, Криштиану почти касается мяча, но не достает. Отсылка на жалобы Роналду Пирсу Моргану в том самом интервью, спровоцировавшем уход из «МЮ».

• Игроки сборной Германии закрывают рты в знак протеста на командном фото (из-за запрета на капитанскую повязку One Love) – а потом улетают домой, пока японцы убираются на стадионах.

• Гол Ришарлисона через себя – нужны ли комментарии?

• Гави стал лучшим игроком матча, и в это же время испанские медиа узнали, что в него влюблена наследница испанского престола Леонор (и даже носит папку с его фото в школу).

• Лукаку в мечтах видит себя с Кубком мира и горюет после вылета с группового этапа, а Кевин Де Брюйне отвечает за свои слова про постаревшую сборную.

• От развязки в последнем туре группы E кружилась голова – как у Зака Галифианакиса в «Мальчишнике».

• Луис Суарес рыдал после вылета Уругвая, ганцы были рады – как и Патрис Эвра, лайкнувший фото с Луисом в слезах.

• Ашраф Хакими как главная звезда сборной Марокко потеснил Гави с фото у принцессы.

• Гонсалу Рамуш отгрузил тройку Швейцарии – в первом матче на ЧМ, где Криштиану остался в запасе.

• Маркиньос и Ивана Кнолль (главная болельщица сборной Хорватии на ЧМ) – бразильский деф попал в штангу, явно порадовав хорватскую фанатку.

• Харри Кейн не забивает пенальти Франции – и английский It’s coming home откладывается еще минимум на полтора года. А Килиан Мбаппе смеется после космического промаха.

• Софьян Буфаль танцует с мамой после выхода в полуфинал – а Криштиану, снова оставшийся на скамейке, летит домой (или в Саудовскую Аравию – пока непонятно).

• Лео Месси с кубком – опередил своего наследника Мбаппе, рекордсмена Жиру и любителя украшений Кунде.

И пишите в комментарии – чего не хватает?