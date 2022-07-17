«Такую мог сделать только я». Моуринью посвятил тату еврокубковому треблу – победам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

Имеет право.

Жозе Моуринью опубликовал в соцсетях фото с татуировкой, посвященной еврокубковому треблу.

На ней изображены трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Жозе – единственный тренер в истории, выигравший все три турнира.

Чуть раньше Особенный показал эскиз:

«Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я... ».

Моуринью – главный коллекционер еврокубков среди тренеров. Начал побеждать еще 20 лет назад

Эта история началась в январе 2002-го, когда Моуринью принял «Порту». С тех пор тренер пять раз выходил в финалы еврокубков – и ни разу не проигрывал.

• «Порту» на момент прихода Моуринью шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка. Однако уже в следующем сезоне Жозе взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

• Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» (3:0), последний гол турнира на счету Аленичева.

• После Португалии последовал невероятно успешный отрезок в АПЛ, но с «Челси» тренеру не везло в еврокубках. Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером и Это’О выиграл требл. Жозе вывел «Интер» в первый финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для итальянского клуба три главных трофея за сезон.

• В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не добился евроуспехов. Зато ему удалось зацепить три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона не получилось ни у кого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

• И вот по итогам прошлого сезона Жозе подарил «Роме» первый евротрофей за 61 год – в сезоне-1960/61 римляне выиграли Кубок ярмарок (предок Кубка УЕФА).

Перед финалом Моуринью максимально подогрел интерес к событию, обратившись к Карло Анчелотти: «Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто. Давай вместе победим в финалах!»

Старая школа не подвела – оба взяли по еврокубку.

Фото: Instagram/josemourinho