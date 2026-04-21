  • Флик о вылете «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»: «Болезненно, но мы должны извлекать уроки из поражений. Ла Лига – единственный оставшийся турнир, команда в прекрасном настроении»
Флик о вылете «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»: «Болезненно, но мы должны извлекать уроки из поражений. Ла Лига – единственный оставшийся турнир, команда в прекрасном настроении»

Флик о вылете «Барсы» из ЛЧ: болезненное поражение, но оно должно мотивировать.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Сельты» заявил, что команда настроена оптимистично, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Каталонцы уступили «Атлетико» по сумме двух матчей в 1/4 финала турнира (0:2, 2:1).

«Каждый сезон – это путешествие. И вы можете потерпеть подобное поражение... У нас молодая команда. Вылет был болезненным. Но мы должны сделать все возможное в предстоящих матчах и в следующем сезоне. Это должно мотивировать нас. Мы должны совершенствоваться.

Я горжусь своей командой. Мы сосредоточены на Ла Лиге, у нас есть преимущество, но это еще не конец. Будет непросто. Мы хотим показать свой лучший футбол. Мы должны выложиться полностью. Все гордятся командой, потому что игроки отдали все силы. Но это больно.

Ла Лига – единственный оставшийся у нас турнир. У нас была пара выходных, чтобы собраться с мыслями. В команде фантастическая атмосфера, но мы должны перенести ее на поле и показать себя с лучшей стороны. Мы должны извлекать уроки из поражений и из каждого матча. Я чувствую, что команда в прекрасном настроении», – сказал Флик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Вокруг Барселоны минимальное количество грязи и негатива (по сравнению с другими топ-клубами), команда влюбляет в себя своей игрой, задором и воспитанниками, которые растут с каждым матчем. Чтобы выиграть ЛЧ нужно, чтобы сошлось очень многое в том числе и взгляды судейства. Но, верим в Барсу - каждый ее проигрыш - это маленькая трагедия, будто положительного героя фильма убивают)
Ответ Barhuan
Вокруг Барселоны минимальное количество грязи и негатива (по сравнению с другими топ-клубами), команда влюбляет в себя своей игрой, задором и воспитанниками, которые растут с каждым матчем. Чтобы выиграть ЛЧ нужно, чтобы сошлось очень многое в том числе и взгляды судейства. Но, верим в Барсу - каждый ее проигрыш - это маленькая трагедия, будто положительного героя фильма убивают)
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
Ну хорошо эксперт. Расскажи, какой футбол должен ставить Флик с таким подбором игроков? Перед началом сезона Флик теряет самого надёжного ЦЗ и ему на замену дают нихрена. Типа опускаем низко оборону и ставим в старт Араухо? Отличный план, только он уже подводил команду при такой тактике + у нынешней Барселоны и опорников нет. Де Йонг не особо опорник, да и не всегда готов, а дальше опять же крайне средние игроки могут играть на месте опорника.
А опускать низко оборону без нормального опорника это сумасшествие или нужно полностью уходить в автобус или будет дикий разрыв между линиями.
У Барсы нет нормальных ЦЗ, нет опорника тренер делает всё что может. При наличие хотя бы нормального ЦН и такой трэш бы работал, но нормального ЦН тоже нет.
Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
Куда ещё выше? В некоторых матчах Ла Лиги Барса почти в полном составе из чужой штрафной площади не вылазила, а её болельщики жарко спорили, кому надо вручать ЗМ.
Комментарий удален пользователем
Ответ Кино Музыка
Комментарий удален пользователем
Второе чемпионство если что ,подряд
Верю в Флика и его прекрасную Барселону
Представляю, какой урок извлёк Флик: надо ещё выше поднять линию обороны (она должна располагаться не ниже центральной линии поля) и ещё больше атаковать.
