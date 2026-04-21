Флик о вылете «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»: «Болезненно, но мы должны извлекать уроки из поражений. Ла Лига – единственный оставшийся турнир, команда в прекрасном настроении»

Флик о вылете «Барсы» из ЛЧ: болезненное поражение, но оно должно мотивировать.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Сельты» заявил, что команда настроена оптимистично, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Каталонцы уступили «Атлетико » по сумме двух матчей в 1/4 финала турнира (0:2, 2:1).

«Каждый сезон – это путешествие. И вы можете потерпеть подобное поражение... У нас молодая команда. Вылет был болезненным. Но мы должны сделать все возможное в предстоящих матчах и в следующем сезоне. Это должно мотивировать нас. Мы должны совершенствоваться.

Я горжусь своей командой. Мы сосредоточены на Ла Лиге, у нас есть преимущество, но это еще не конец. Будет непросто. Мы хотим показать свой лучший футбол. Мы должны выложиться полностью. Все гордятся командой, потому что игроки отдали все силы. Но это больно.

Ла Лига – единственный оставшийся у нас турнир. У нас была пара выходных, чтобы собраться с мыслями. В команде фантастическая атмосфера, но мы должны перенести ее на поле и показать себя с лучшей стороны. Мы должны извлекать уроки из поражений и из каждого матча. Я чувствую, что команда в прекрасном настроении», – сказал Флик.