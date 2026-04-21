Экс-арбитр Федотов о жесте Кордобы в матче с «Балтикой»: «Не могу понять, что он показывает – это просто мысли ребятишек. Заметьте, Кукушкин не отреагировал»

Экс-арбитр Федотов о жесте Кордобы: это просто мысли ребятишек.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил об отсутствии доказательств оскорбительного поведения форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Балтикой».

Ранее появилась информация , что в конце матча 25-го тура Мир РПЛ (2:2), когда защитник «быков» Жубал сравнял счет на 92-й минуте, Кордоба схватил мяч и показал неприличный жест лежавшему на газоне вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину . КДК сообщил , что проводит проверку инцидента.

«Момент с Кордобой показали только на повторе. ВАР должен был проверить этот эпизод. Лично я не могу понять, что показывает Кордоба. Это просто мысли ребятишек, которые думают о том, что Джон показал оскорбительный жест вратарю «Балтики».

Четко описать действия колумбийского нападающего не могу. Есть только проявление неспортивного поведения. Кордоба что-то говорил на испанском. Заметьте, что вратарь Кукушкин не отреагировал на эмоции Кордобы.

Если КДК найдет еще один ракурс, где будет понятно, что Кордоба показывает оскорбительный жест вратарю «Балтики», тогда нападающему «Краснодара » может прилететь», – сказал Федотов.

