  Экс-арбитр Федотов о жесте Кордобы в матче с «Балтикой»: «Не могу понять, что он показывает – это просто мысли ребятишек. Заметьте, Кукушкин не отреагировал»
Экс-арбитр Федотов о жесте Кордобы в матче с «Балтикой»: «Не могу понять, что он показывает – это просто мысли ребятишек. Заметьте, Кукушкин не отреагировал»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил об отсутствии доказательств оскорбительного поведения форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Балтикой».

Ранее появилась информация, что в конце матча 25-го тура Мир РПЛ (2:2), когда защитник «быков» Жубал сравнял счет на 92-й минуте, Кордоба схватил мяч и показал неприличный жест лежавшему на газоне вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину. КДК сообщил, что проводит проверку инцидента.

«Момент с Кордобой показали только на повторе. ВАР должен был проверить этот эпизод. Лично я не могу понять, что показывает Кордоба. Это просто мысли ребятишек, которые думают о том, что Джон показал оскорбительный жест вратарю «Балтики».

Четко описать действия колумбийского нападающего не могу. Есть только проявление неспортивного поведения. Кордоба что-то говорил на испанском. Заметьте, что вратарь Кукушкин не отреагировал на эмоции Кордобы.

Если КДК найдет еще один ракурс, где будет понятно, что Кордоба показывает оскорбительный жест вратарю «Балтики», тогда нападающему «Краснодара» может прилететь», – сказал Федотов.

Что показал Кордоба вратарю? Из-за этого жеста шумят про бан на «Спартак» и «Динамо»

А что Кукушкину надо было сделать, начать *осать?))
Ответ Хейтер всех Доннарум
Хлопать ладошкой по кулаку)
Ответ Хейтер всех Доннарум
А ну давай наяривай
Если у Кукушкина железные нервы, то это ни как не отменяет мерзкого поведения Кордобы, чтобы он не показывал.
Ответ Клирик
Начал бы показывать эмоции Кардобе с двух ног, и виноватым бы остался.
Сам факт того, что он подошёл к вратарю после забитого мяча и начал что-то кукарекать - это не аргумент?
Ответ Монморенси
то, что он мяч из ворот в руки взял не смутило?
Ответ
он не просто взял мяч, он сделал как минимум провокационный, а по факту оскорбительный, жест в адрес соперника. Это удаление и, с учетом рецидива, дисквалификация. КДК в очередной дискредитировал себя
в детстве нам говорят - будь умнее, не ведись на провокации
взрослеем - будь мужиком, не жалуйся
умно не ведешься и не жалуешься - оскорбления никто не замечает со словами "ну он же не сказал ничего"
где логика? а нет ее.

олсо, арбитры, игнорируя такие моменты, сами провоцируют появление симулянтов и нытиков
Ответ Egobrain
ну так это всё нам говорили... не арбитрам
Ответ Egobrain
но вьеб*ть всё таки вернее
Ну так Кукушкин просто адекватный, в отличие от Кордобы.
То есть, он адекватность Кукушкина на фоне Кордопикантропа расценивает как невиновность Кордопикантропа. Аналитика)
Какой активный антикриз от Федотова. Уже вторая за 12 часов новость от него по теме. Ну и у Федотова Педро был правильно удален, а рука Оласы против Балтики это не пенальти. Хороший, а главное неподкупный "эксперт".
Появляются адвокаты у расчувствовавшегося от безнаказанности Кордобы.
Кукушкин не стал поддаваться на эту дешёвую провокацию.
наши арбитры уникальные, что кричал Станкович знающий минимум 3 языка, они понимали и с умным лицом обсуждали, уверяли что это нецензурно, всё его жесты были направлены на негатив к судьям. Без видео определяют расизм со стороны болел ЦСКА, а тут сразу знания ушли.
Жест Кордобы обозначает, дословно- снежок, не грози южному централу, посасывая сок у себя на квартале.
59 минут назад
