Защитник «Динамо» Фернандес о нырке Соболева: «Это просто смешно. Не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны»

Защитник «Динамо» Фернандес о симуляции Соболева: это просто смешно.

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной симуляцию форварда «Зенита» Александра Соболева в матче Мир РПЛ (1:3).

В одном из эпизодов матча Соболев упал после легкого контакта с Фернандесом в штрафной площади «Зенита». Защитник «Динамо » жестами показывал судье Сергею Иванову, что нападающий петербуржцев нырял.

– Ты помнишь тот нырок Соболева, когда ты играл против «Зенита»?

– Да, очень хорошо помню.

– Тебя не удивляет такое поведение?

– Конечно, удивляет. Это было просто смешно. Я не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны, – сказал Фернандес.