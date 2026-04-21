Защитник «Динамо» Фернандес о нырке Соболева: «Это просто смешно. Не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны»
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной симуляцию форварда «Зенита» Александра Соболева в матче Мир РПЛ (1:3).
В одном из эпизодов матча Соболев упал после легкого контакта с Фернандесом в штрафной площади «Зенита». Защитник «Динамо» жестами показывал судье Сергею Иванову, что нападающий петербуржцев нырял.
– Ты помнишь тот нырок Соболева, когда ты играл против «Зенита»?
– Да, очень хорошо помню.
– Тебя не удивляет такое поведение?
– Конечно, удивляет. Это было просто смешно. Я не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны, – сказал Фернандес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
