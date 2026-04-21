  • Защитник «Динамо» Фернандес о нырке Соболева: «Это просто смешно. Не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны»
Защитник «Динамо» Фернандес о нырке Соболева: «Это просто смешно. Не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны»

Защитник «Динамо» Фернандес о симуляции Соболева: это просто смешно.

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной симуляцию форварда «Зенита» Александра Соболева в матче Мир РПЛ (1:3).

В одном из эпизодов матча Соболев упал после легкого контакта с Фернандесом в штрафной площади «Зенита». Защитник «Динамо» жестами показывал судье Сергею Иванову, что нападающий петербуржцев нырял.

– Ты помнишь тот нырок Соболева, когда ты играл против «Зенита»?

– Да, очень хорошо помню.

– Тебя не удивляет такое поведение?

– Конечно, удивляет. Это было просто смешно. Я не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны, – сказал Фернандес.

Что делать с Челестини?20315 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну судья просто хрюкнул от смеха в свисток; пришлось фол фиксировать
Ответ smoker
Ну судья просто хрюкнул от смеха в свисток; пришлось фол фиксировать
А как комментаторы на Матч ТВ заржали! Это не забыть.
Только удаление Соболева за симуляцию может привести его в чувство
Ответ Рубин2003
Только удаление Соболева за симуляцию может привести его в чувство
Надо как в Турции с ворами в старину поступали - специальный чан со сладким хлебом для нырков и янычар с мечом как помощник
Ответ Рубин2003
Только удаление Соболева за симуляцию может привести его в чувство
Неоднократное удаление дельфина)
дельфины, они как котики... та ещё милота
мало кто может перед этим устоять...
Нырок был хорош)
Ну Соболев откровенно лучше всех это умеет делать, потому что опыта больше в этом аспекте игры.
Ответ ericssons
Ну Соболев откровенно лучше всех это умеет делать, потому что опыта больше в этом аспекте игры.
Ему не сравниться с Комличенко, Заболотным, Кордобой, Сперцяном.
Ответ Виктор
Ему не сравниться с Комличенко, Заболотным, Кордобой, Сперцяном.
Вы в себе?
Видно журналюгам вообще писать не о чем, раз решили вспомнить давнишний нырок дельфина.
Соболев сам по себе смешной. Как футболист - бревно, но хорошее здоровье сделало из него профи. Один контракт и всё - ты в игре, в колоде РПЛ. Кто этим не пользуется, тот профан. А Соболев держится, хоть и смешной.
Это юбилей, надо понимать
В Спартаке за такое ему моментально пенальти дарили, в том числе и в ворота Динамо
Сказали когда нырять научишься, тогда в бассейн воду нальём.
