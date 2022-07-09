Сергеев не забивал из-за штрафной почти 5 лет. Похоже, такой пушки в его карьере еще не было

В стиле Клаудиньо.

«Зенит» и «Спартак» открыли футбольный сезон в России матчем за Суперкубок, а первый гол забил форвард Иван Сергеев – шикарным дальним ударом.

После стыка Кузяева и Умярова мяч отлетел к форварду «Зенита» – и Иван от души приложился.

В касание отправил мяч точно в девятку. Ух!

Сергеев из-за штрафной – вау!

Александр Дорский в своем телеграм-канале тоже шокирован.

«В профессиональной карьере Иван Сергеев забил всего 2 гола ударами из-за штрафной. Оба случились еще в «Строгино»: в сезоне-2014/15 в ворота владимирского «Торпедо», в сезоне-2017/18 – «Рязани».

Сергеев никогда не забивал с дальней дистанции ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в Кубке России. Самый дальний гол в карьере Сергеева до 9 июля 2022-го – в ворота владимирского «Торпедо», 27,5 метров.

Почти наверняка сегодня рекорд был побит».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов