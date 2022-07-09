Billie Eilish
Блог

Сергеев не забивал из-за штрафной почти 5 лет. Похоже, такой пушки в его карьере еще не было

РПЛ
Олимп Суперкубок России Олимп Суперкубок России
Зенит Зенит
Спартак Спартак
Иван Сергеев Иван Сергеев
Футбол Футбол

В стиле Клаудиньо. 

«Зенит» и «Спартак» открыли футбольный сезон в России матчем за Суперкубок, а первый гол забил форвард Иван Сергеев – шикарным дальним ударом.

После стыка Кузяева и Умярова мяч отлетел к форварду «Зенита» – и Иван от души приложился. 

 

В касание отправил мяч точно в девятку. Ух!

Сергеев из-за штрафной – вау!

Александр Дорский в своем телеграм-канале тоже шокирован.

«В профессиональной карьере Иван Сергеев забил всего 2 гола ударами из-за штрафной. Оба случились еще в «Строгино»: в сезоне-2014/15 в ворота владимирского «Торпедо», в сезоне-2017/18 – «Рязани».

Сергеев никогда не забивал с дальней дистанции ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в Кубке России. Самый дальний гол в карьере Сергеева до 9 июля 2022-го – в ворота владимирского «Торпедо», 27,5 метров.

Почти наверняка сегодня рекорд был побит».

«Зенит» взял 3-й подряд Суперкубок и догнал ЦСКА. У «Спартака» 4 поражения

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные