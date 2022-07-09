Сергеев не забивал из-за штрафной почти 5 лет. Похоже, такой пушки в его карьере еще не было

В стиле Клаудиньо.
«Зенит» и «Спартак» открыли футбольный сезон в России матчем за Суперкубок, а первый гол забил форвард Иван Сергеев – шикарным дальним ударом.
После стыка Кузяева и Умярова мяч отлетел к форварду «Зенита» – и Иван от души приложился.
В касание отправил мяч точно в девятку. Ух!
Сергеев из-за штрафной – вау!
Александр Дорский в своем телеграм-канале тоже шокирован.
«В профессиональной карьере Иван Сергеев забил всего 2 гола ударами из-за штрафной. Оба случились еще в «Строгино»: в сезоне-2014/15 в ворота владимирского «Торпедо», в сезоне-2017/18 – «Рязани».
Сергеев никогда не забивал с дальней дистанции ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в Кубке России. Самый дальний гол в карьере Сергеева до 9 июля 2022-го – в ворота владимирского «Торпедо», 27,5 метров.
Почти наверняка сегодня рекорд был побит».
«Зенит» взял 3-й подряд Суперкубок и догнал ЦСКА. У «Спартака» 4 поражения
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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