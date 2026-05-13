  • Ерохин о сравнениях с Мюллером: «Что-то в этом есть, раз ассоциации возникают не у одного-двух человек. Мне не первый раз об этом говорят»
Ерохин о сравнениях с Мюллером: «Что-то в этом есть, раз ассоциации возникают не у одного-двух человек. Мне не первый раз об этом говорят»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на сравнения с Томасом Мюллером после победного гола в ворота «Сочи».

36-летний игрок вышел на замену на 76-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ, а на 84-й поразил ворота южан, сделав счет 2:1.

– В Telegram-каналах вас уже сравнили с Томасом Мюллером.

– Сравнивать сложно – у каждого свой путь и своя история. Не первый раз мне об этом говорят, и, если такие ассоциации возникают не у одного-двух человек – возможно, в этом что-то есть, – сказал Ерохин.

36-летний Мюллер сейчас выступает за «Ванкувер Уайткэпс», куда перешел в 2025 году после 25 лет в «Баварии».

Ерохин – легенда «Зенита»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Не зря же Мюллера часто называют немецким Ерохиным
Такой же молодой и перспективный
Хорошо хоть, что не с Гердом Мюлером.
Схожесть то в чём?!!В возрасте?
Томас Ерохин
Действительно есть сходство - у обоих одинаковое количество букв в фамилии - 6 😃
