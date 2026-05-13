Ерохин о сравнениях с Мюллером: «Что-то в этом есть, раз ассоциации возникают не у одного-двух человек. Мне не первый раз об этом говорят»

Ерохин о сравнениях с Мюллером: что-то в этом есть, не первый раз говорят.

Полузащитник «Зенита » Александр Ерохин отреагировал на сравнения с Томасом Мюллером после победного гола в ворота «Сочи».

36-летний игрок вышел на замену на 76-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ, а на 84-й поразил ворота южан, сделав счет 2:1.

– В Telegram-каналах вас уже сравнили с Томасом Мюллером.

– Сравнивать сложно – у каждого свой путь и своя история. Не первый раз мне об этом говорят, и, если такие ассоциации возникают не у одного-двух человек – возможно, в этом что-то есть, – сказал Ерохин.

36-летний Мюллер сейчас выступает за «Ванкувер Уайткэпс », куда перешел в 2025 году после 25 лет в «Баварии».

