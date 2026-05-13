  Бителло считает, что Гусев может привести «Динамо» к чемпионству: «В следующем сезоне у нас будет возможность, думаю. В последние годы, не считая этот, мы были близки к топ-3»
Бителло считает, что Гусев может привести «Динамо» к чемпионству: «В следующем сезоне у нас будет возможность, думаю. В последние годы, не считая этот, мы были близки к топ-3»

Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что бело-голубые могут претендовать на чемпионство под руководством Ролана Гусева.

Перед заключительным туром текущего сезона «Динамо» занимает восьмое место в таблице с 42 очками.

– Чувствуешь, что под руководством Гусева «Динамо» станет чемпионом России?

– Ну, безусловно, мы можем это сделать. Гусев проделывает очень хорошую работу с командой. Мы понимаем, что плохо провели первый круг чемпионата, но сейчас мы движемся в правильном направлении.

Скоро будет небольшой перерыв, потом начнутся сборы. Наверное, нужно усиление, взять какого-то игрока. Я думаю, в следующем сезоне у нас будет хорошая возможность бороться за чемпионство, потому что в последние годы, не считая этот, «Динамо» был близок к топ-3, –  сказал Бителло.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoБителло
Между близостью к топ-3 и чемпионством громадное отличие. При приложении максимума усилий борьба за «бронзу» может быть для «Динамо» успешной. К чемпионству не готовы по всем параметрам.
Будет усиление, будет чемпионство!
А куда усиление...?
усиление средней линии не помешает , по составу двум первым командам уступаем прилично , Краснодар вообще обыграли впервые за долгое время.
Глебов и Рубенс в середине вроде неплохо, другой вопрос, что они пока вместе и не играл т.е.после того как Глебов добавил в конце сезона...А вот Фомин в этом сезоне подсел....Может это и есть место Бителло, а не слева в атаке..? Справа вот Гладышев так и не добавил в этом сезоне.Может здесь нужно усиление...? А если Тюк уйдёт...?
Так как раз «не считая этот» потому и случился, что решили сделать ставку на физруков
