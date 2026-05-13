Бителло считает, что Гусев может привести «Динамо» к чемпионству: «В следующем сезоне у нас будет возможность, думаю. В последние годы, не считая этот, мы были близки к топ-3»

Бителло: в следующем сезоне у «Динамо» будет шанс бороться за чемпионство.

Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что бело-голубые могут претендовать на чемпионство под руководством Ролана Гусева .

Перед заключительным туром текущего сезона «Динамо» занимает восьмое место в таблице с 42 очками.

– Чувствуешь, что под руководством Гусева «Динамо» станет чемпионом России?

– Ну, безусловно, мы можем это сделать. Гусев проделывает очень хорошую работу с командой. Мы понимаем, что плохо провели первый круг чемпионата, но сейчас мы движемся в правильном направлении.

Скоро будет небольшой перерыв, потом начнутся сборы. Наверное, нужно усиление, взять какого-то игрока. Я думаю, в следующем сезоне у нас будет хорошая возможность бороться за чемпионство, потому что в последние годы, не считая этот, «Динамо » был близок к топ-3, – сказал Бителло.