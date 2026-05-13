  Представитель Бьелицы о ЦСКА: «Большой клуб с историей в России и Европе, Ненад – топ-тренер, отлично разбирается в футболе. Был бы прекрасный вариант для обеих сторон»
Представитель Бьелицы о ЦСКА: «Большой клуб с историей в России и Европе, Ненад – топ-тренер, отлично разбирается в футболе. Был бы прекрасный вариант для обеих сторон»

В агентстве, представляющем интересы Ненада Бьелицы, прокомментировали информацию об интересе к специалисту со стороны ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы провели переговоры с экс-тренером «Динамо» Загреб, который на данный момент остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера клуба.

«Я общаюсь с несколькими командами. Посмотрим, где Ненад окажется. Пока мы этого не знаем, говорить о какой-либо конкретике слишком рано. Это было бы некорректно и неправдой. Но мы работаем в этом направлении.

ЦСКА – большой клуб, с огромной историей – не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица – топ-тренер, который играл с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов, работал в «Унионе» из Берлина, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе.

Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон. Но случится ли он, мы пока не знаем. Посмотрим», – сказал владелец агентства Niagara Sports Company Анди Бара.

Нам такое Ненада!
Вариант прекрасный. Только, скорее, для одной стороны. Насчёт другой как-то сомнительно.
Чего? Топ тренер?? Ну ненад врать-то
Насчет топ-тренера поподробней пжлста )). В каком масштабе эта приставка действует ? )
да ты что? он всех рвал во 2 дивизионе Австрии)))
довольно известный тренер, под которого удобно попилить деньги... без шансов на улучшение ситуации в клубе
Уж лучше из хорватов Билича- он рокер и мужик веселый. На гитаре сыграть может
Топ тренер ?
А кто-то ожидает Клоппа или еще кого-то его уровня? Выбирать придется из Ненадов…
к сожалению
Не надо нам Ненада.
А может ненадо нам ненада
Гришин о Бьелице в ЦСКА: «Спорная кандидатура. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: там борются 2-3 команды, это не показатель»
13 мая, 09:13
ЦСКА провел переговоры с Бьелицей, экс-тренер загребского «Динамо» описал руководству армейцев свои идеи и подход к работе. Он остается одним из основных кандидатов
13 мая, 08:43
ЦСКА рассматривает экс-тренера загребского «Динамо» Бьелицу. В приоритете – Шварц и Личка («Чемпионат»)
13 мая, 02:06
