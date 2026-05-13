Представитель Бьелицы о ЦСКА: «Большой клуб с историей в России и Европе, Ненад – топ-тренер, отлично разбирается в футболе. Был бы прекрасный вариант для обеих сторон»
В агентстве, представляющем интересы Ненада Бьелицы, прокомментировали информацию об интересе к специалисту со стороны ЦСКА.
Ранее сообщалось, что армейцы провели переговоры с экс-тренером «Динамо» Загреб, который на данный момент остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера клуба.
«Я общаюсь с несколькими командами. Посмотрим, где Ненад окажется. Пока мы этого не знаем, говорить о какой-либо конкретике слишком рано. Это было бы некорректно и неправдой. Но мы работаем в этом направлении.
ЦСКА – большой клуб, с огромной историей – не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица – топ-тренер, который играл с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов, работал в «Унионе» из Берлина, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе.
Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон. Но случится ли он, мы пока не знаем. Посмотрим», – сказал владелец агентства Niagara Sports Company Анди Бара.