Азмун готов вернуться в РПЛ, сообщил агент форварда: «Сердар всегда был интересен российским клубам. Если поступит хорошее предложение, мы его рассмотрим»

Агент Азмуна: Сердар всегда рад вернуться в Россию.

Сердар Азмун готов вернуться в Мир РПЛ, сообщил агент иранского форварда Мехди Хагитали.

В России Азмун выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов». Сейчас 31-летний футболист играет за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Сердар всегда рад вернуться в Россию! Возвращение этим летом, конечно, возможно. Если поступит хорошее предложение от клуба из РПЛ, то мы его рассмотрим.

На данный момент конкретных предложений по Азмуну нет, но он всегда был интересен российским клубам», – сказал Хагитали.

«Зенит» уже точно чемпион?34653 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Судя по статистике,хорошо играл он последний раз пять лет назад в Зените...Очень сомнительный трансфер.Хотя игрок был хороший.
Смотрел по спутнику с ним пару игр. Сейчас это другой футболист уровня ФНЛ низа таблицы . В Махачкале и Сочи футболисты посильнее
Ответ Бонд0077
С таким же успехом можно и на Италию с Германией претендовать. Там тоже знают Азмуна.
В Локо бы его 😁
Ответ 9zxrvgv4w8
Не хуже комличенко будет
Комментарий удален модератором
Ответ hikkikomori
Комментарий удален модератором
Всрался он нам
Ответ Lenar Khayrullin
Комментарий удален модератором
Бедняги, хоть бы открыли инет
Азмун, 52 игры , 29+12 за Шабаб Аль-Ахли, чемпион и серебряный призер, Кубок ОАЭ, Кубок Лиги, СуперКубок, полуфинал АзиатскойЛЧ, всё у него и с игрой и с мотивацией в порядке
