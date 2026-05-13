«Динамо» не отпустит Тюкавина в российский клуб летом. Бело-голубых не устроит ни продажа форварда, который интересен «Зениту», ни обмен с доплатой или без нее (Иван Карпов)
«Динамо» не планирует отпускать Тюкавина в «Зенит».
Маловероятно, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин перейдет в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы предложить за 23-летнего игрока 20 миллионов евро. Также рассматривается вариант с обменом в «Динамо» вингера Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые не рассматривают возможность перехода Тюкавина в другой российский клуб этим летом – ни за деньги, ни за других игроков, ни за других игроков плюс доплату.
Контракт Константина рассчитан до 2030 года, в нем нет фиксированных отступных для команд из России, сумма для Европы – 20 млн евро.
Тюкавин забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
«Зенит» уже точно чемпион?34729 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо, если это так. Разумно со стороны Динамо.
Хорошо, если это так. Разумно со стороны Динамо.
Если есть такая инфа значит продадут, просто набивают цену. Всë на свете продаëтся и покупается, футболисты тоже ходовой товар, как ни грубо это звучит.
Хорошо, если это так. Разумно со стороны Динамо.
Цену набивают скорее всего учитывая новый закон о паспортной древесине
Он и сам не пойдет, вся семья Динамовская
Он и сам не пойдет, вся семья Динамовская
Он за спартак болел
Он и сам не пойдет, вся семья Динамовская
Ну, тут, извините, так не работает, к сожалению. Да, он миллионер, но бабки - это бабки. И если у вас есть 3млн, а вам кладут семь, то приходит время подумать. Мне лично без разницы 3млн евро или 7. Это по сути уровень жизни никак не меняет.
Очень надеюсь, что это достоверная информация.
Предсезонье началось, даже толком не начавшись. Спортс цитирует пьяную рыбу, вся редакция в сборе.
Конечно конечно, Ваня Карпов как обычно знает абсолютно все)
раз рыба сказала, что не отпустит, значит одной ногой уже у нас.
Пфф, нашли из-за кого шум поднимать. "Бомбардир" с 8-ю мячами за сезон максимум должен в нынешних Крыльях играть.
Этим летом. А потом?
Этим летом. А потом?
До 30 года только за бугор! Внутри никому.
За 20 млн, Динамо его бы само запаковало, бантик на голову пришпандорило и в Зенит отвезло.
Карпов сам накинул и сам опроверг .
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем