С любимыми расставайтесь. Что означает обмен Кевина Дюрэнта для «Финикса»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Взял за правило перед каждой статьей дисклеймер делать, вроде как в фильмах – «при написании текста не пострадал ни один домашний попугай» и т.п. Не время отказываться от новых традиций, поэтому вот для вас предупреждение.

Текст будет совсем болельщицкий, в этом его суть – постараться отрефлексировать то, что произошло за прошедшие сутки. Возможно, самые важные и странные сутки в истории «Финикса».

В соседнем блоге, даже к подножию величия которого мне никогда не подобраться, вчера вышел актуальный текст, в котором написано следующее: «Конечно, один из лучших баскетболистов мира, выдающий 29,7 очка, 5,3 передачи и 6,4 подбора с 60% eFG, стоит гораздо больше, чем четыре пика от «Финикса», Микэл Бриджес и Кэм Джонсон».

Пожалуй, это правда. Как правда и то, что для болельщиков «Финикса» один Микэл Бриджес стоит вообще всего, что можно только вообразить в этом мире.

10 апреля 2018 года. Помните ли вы этот день? Я тоже не помню, но именно тогда «Финикс» провел свой последний матч без Микэла Бриджеса в составе. С тех пор случилось многое, «Финикс» прошел путь от худшей команды лиги к лучшей (парадоксально не выиграв при этом чемпионский титул). Менялись тренеры, получали травмы игроки, сверхкороткие баскетбольные эпохи сменяли друг друга. Неизменным оставалось лишь то, что все болельщики «Финикса» знали – в ближайшем матче Микэл Бриджес выйдет на площадку и сделает все, что в его силах.

«Финикс» долгое время играл по ветхозаветным спортивным правилам, пытаясь построить легендарную команду через драфт. Даже обмен Криса Пола казался не обменом вовсе, а скорее появлением долгожданного гостя на праздничном застолье. Консервативный путь, выбранный «Финиксом», олицетворял именно Микэл Бриджес, воплощавший собой утрированную стабильность, которую никто из нас не заслужил. И все вроде было хорошо, и даже лучше, чем многим мечталось, но величие все не наступало.

Можно было подождать еще, идя своим путем до конца, но внезапно пришел новый владелец Мэтт Ишбия в дьявольском образе Билли Боба Торнтона из первого сезона «Фарго», открыл дверь ногой и сказал всем, мол, ребята, вы чего тут вообще? Ваша основная проблема в том, что вы строите команду так, как будто в жизни есть правила, но на самом деле никаких правил нет. Кого вы хотите, вот этого, длинного? Будет вам этот. А, что, Бриджеса любите, и еще немного любите Джонсона? Не расслышал, сорри, вот уже обменял вам Дюрана вашего, вы же этого хотели. Деньги вон там лежат, ну вы увидите, не благодарите, одно дело делаем.

Если всю жизнь сожалеть о потерянной любви, наша способность любить не увеличится; наоборот, культивируя горечь, мы преграждаем себе путь к новым чувствам. Это не я написал, а какой-то классик, и едва ли про «Финикс», но подходит вроде бы идеально. Да, будет невыносимо грустно смотреть, как Бриджес забьет в следующем сезоне трехочковый из угла и насмешливо покажет пальцы скамейке «Финикса», как делает это всегда. В том, что он это сделает, сомневаться не приходится, ведь из-за этого обмена ТЕХНИЧЕСКИ он пропустит первый в своей карьере матч в НБА, а таких вещей Бриджес точно не прощает.

Только вот не прощать он будет в «Бруклине», а у этого текста было одно условие – быть посвященным «Финиксу». Пока получается не очень, поэтому вот историческая справка. Примерно раз в пятнадцать лет «Финикс» приносит ненасытным богам обменов в жертву любимца болельщиков ради высшей цели. В 1992-м году обменяли Джеффа Хорнасека на Чарльза Баркли. Получилось отлично, но не совсем. В 2008-м обменяли Шона Мэриона на Шакила О’Нила. Получилось плохо, причем на этот раз совсем. История повторяется – надеюсь, не в виде фарса, потому что возможен и такой вариант – и снова суперзвезда не первой свежести упала прямо в центр аризонской пустыни за счет расставания с локальными кумирами.

Пошла вторая страница текста, самое время дать оценку этому трейду. Все зависит от того, какую оценочную шкалу вы предпочитаете. Если пятибалльную – то пятерку, если десятибалльную – то десятку, если – ну вы наверняка заметили определенную закономерность. Немного прописных истин: если трейд приблизил вас к чемпионству, то это хороший трейд. До вчерашнего дня «Финикс» был отличной командой, но не был претендентом на чемпионство. Сейчас «Финикс» является главным (что? да!) главным претендентом на чемпионство. Наверное, это чего-то да значит.

После позорнейшего поражения в седьмом матче серии второго раунда против «Далласа» в прошлом сезоне Монти Уильямс ввернул на пресс-конференции такую фразу: «В плей-офф все знают, что вы будете делать. Вы можете отдать одну, две, три, четыре передачи, но в конце концов мяч окажется в руках игрока, которому нужно будет забросить мяч в кольцо. Мне это окончательно стало ясно после того, как Дюрэнт сказал мне после прошлогоднего финала: «Эй, тренер, тут все просто. Когда вы заходите далеко в плей-офф, все сводится к двум вещам: нужно не дать забить сопернику и забить самим».

Простота всех этих философских изречений немного сводит с ума, но спорить с ней невозможно. Когда Крис Пол и Девин Букер были здоровы в прошлом сезоне, «Финикс» был с отрывом лучшей командой по игре в концовках матчей за счет умения этих игроков забивать сложные мячи, преимущественно со средней дистанции. Сейчас в «Финиксе» появился лучший баскетболист в мире по способности забивать сложные мячи. Так уж вышло, что в НБА сейчас нет ни одной великой команды, и никто не сможет остановить это нападение, если оно будет работать так, как может. Причин работать как-то иначе вроде бы и нет, разве что привычно вмешаются травмы. Игроки идеально подходят друг другу, а ведь еще есть вообще-то дивный центровой Эйтон, который уже доказывал свою способность показывать лучший баскетбол в важных матчах.

Распространенный аргумент относительно глубины состава всегда идет следом за такими обменами. Невозможно получить одного из лучших игроков мира в результате трейда и не потерять при этом в количестве важных игроков ротации. Только вот у «Финикса» и за пределами Большой Четверки есть около четырех-пяти человек, которых не стыдно выпустить на площадку в любой серии плей-офф. Большего, как говорит Монти Уильямс, ему и не надо. Переживания о темном будущем и отпевания утраченных драфт-пиков тоже смотрятся странновато. Могущественные команды никогда не боялись такой банальности, как отсутствие выбора в первом раунде драфта, не стоит делать этого и «Финиксу».

Так уж вышло, что в этом блоге уже более десяти лет болеют не только за «Финикс», но и персонально за Дюрэнта. Пришло время объединить бренды. Возможно ли избежать разговора о том, что теперь будет с несчастным и изношенном уже Наследии Дюрэнта? Разумеется, нет.

Формально Кевин сделал все по уму. В прошлый раз его обвиняли в объединении с тремя олл-старами. Сейчас он перешел в «Финикс», в котором в этом сезоне технически нет ни одного игрока, вызванного на Матч всех Звезд. Придраться вроде бы не к чему. Как в том самом меме – если ты не объединишься с олл-старами, тебя не смогут обвинить в объединении с олл-старами. Совсем не уходить никуда из «Бруклина» тоже было нельзя, после очередного инсайта Ирвинга этот уход был неизбежен и неотвратим.

Думаю, переход в «Финикс» – беспроигрышный вариант для Наследия Дюрэнта. Хуже точно не станет, потому что после величайшего шоу мира в «Бруклине» на это Наследие хочется надеть клоунский парик и показывать его за деньги. Может стать только лучше. «Финикс» – франшиза заслуженная, любимая многими, но титул ей пока что так и покорился. Любой, кто станет первым игроком, принесшим чемпионские дары, автоматически поднимется на недосягаемую для других высоту. Уверен, что для Дюрэнта это не менее важно, чем снова иметь возможность играть с системно подходящими ему игроками. У него наконец-то есть возможность стать истинной легендой хоть какой-то франшизы, без всяких сносок вроде плохого расставания и пассажирского места в галактическом автобусе. Есть все причины полагать, что он захочет воспользоваться этим шансом, другого такого уже наверняка не будет.

Пока что приходится только ходить и жмуриться, поверить в реальность происходящего по-прежнему трудно. Увидимся после Матча всех Звезд.

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и уж совсем для баскетбольных эстетов существует регулярная баскетбольная «Своя игра», в которой может принять участие каждый из вас и блеснуть своими знаниями в области НБА; недавно вот был проведен второй полуфинал второго сезона.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Jamie Squire, Elsa