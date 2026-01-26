Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве

Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола пройдет 31 января в Москве. Место проведения – универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках».

В рамках звездного дня пройдут два матча между командами Запада и Востока – женский и мужской. Капитанами команд-участниц Матча звезд-2026 станут Владимир Макаров (ГУТИД), Диана Толстопят (РЭУ), Егор Желудов («Енисей») и Екатерина Черная («УрФУ Сима-Ленд»).

В программу Матча звезд войдут Газпром конкурс трехочковых бросков (отдельно для девушек и мужчин), а также ZEDO DUNK CONTEST для мужчин и конкурс мастерства HARPER Techno Challenge для девушек.