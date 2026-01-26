«Нью-Йорк» интересуется Джереми Соханом, Наджи Маршаллом, Ивом Мисси и Хосе Альварадо

«Никс» ищут усиление и выразили интерес по нескольким игрокам.

По информации инсайдера Бретта Сигела, «Нью-Йорк » активно пытается обменять французского форварда Гершона Ябуселе до дедлайна 5 февраля, чтобы освободить около 8,3 миллиона долларов под потолком зарплат и усилить состав для борьбы за чемпионство.

Главными партнерами по переговорам выступают «Сан-Антонио» и «Новый Орлеан ». В диалоге со «Сперс» «Никс» интересовались форвардом Джереми Соханом , однако «Сан-Антонио » не горит желанием его отпускать.

С «Пеликанс» «Никс» ведут переговоры о приобретении защитника Хосе Альварадо и молодого центрового Ива Мисси, который недоволен своей ролью в команде. «Пеликанс», в свою очередь, в целом открыты к сделкам и стремятся получить драфт-пики, в частности на драфте 2026 года.

Также «Никс» проявляют интерес к форварду «Далласа» Наджи Маршаллу, за которого, как ожидается, развернется серьезная борьба. Некоторые представители лиги предполагают, что «Мэверикс» в итоге смогут получить за него пик первого раунда.