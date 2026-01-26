«Нью-Йорк» интересуется Джереми Соханом, Наджи Маршаллом, Ивом Мисси и Хосе Альварадо
По информации инсайдера Бретта Сигела, «Нью-Йорк» активно пытается обменять французского форварда Гершона Ябуселе до дедлайна 5 февраля, чтобы освободить около 8,3 миллиона долларов под потолком зарплат и усилить состав для борьбы за чемпионство.
Главными партнерами по переговорам выступают «Сан-Антонио» и «Новый Орлеан». В диалоге со «Сперс» «Никс» интересовались форвардом Джереми Соханом, однако «Сан-Антонио» не горит желанием его отпускать.
С «Пеликанс» «Никс» ведут переговоры о приобретении защитника Хосе Альварадо и молодого центрового Ива Мисси, который недоволен своей ролью в команде. «Пеликанс», в свою очередь, в целом открыты к сделкам и стремятся получить драфт-пики, в частности на драфте 2026 года.
Также «Никс» проявляют интерес к форварду «Далласа» Наджи Маршаллу, за которого, как ожидается, развернется серьезная борьба. Некоторые представители лиги предполагают, что «Мэверикс» в итоге смогут получить за него пик первого раунда.
Ладно если разговор про одного Кларксона, но там то с одним, то с другим, то третий в прессе всё время говорит как другого ожидал, с одним поссорился, другого не заигрывает.
И при этом результаты после Кубка очень и очень плохие.
Есть хороший и почти здоровый бигмен в Далласе - почти бигмен, почти здоров, почти алл-стар... Интересует?