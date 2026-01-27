Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Милан » уступил «Варезе», «Виртус» обыграл «Кремону» в гостях. Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 14-2, Виртус – 14-2, Милан – 12-4, Венеция – 11-4, Дертона – 10-6, Триест – 8-7, Ваноли Кремона – 7-9, Наполи – 7-9, Тренто – 7-9, Удине – 6-10, Варезе – 6-10, Динамо Сассари – 5-11, Реджо-Эмилия – 5-11, Канту – 4-12, Тревизо – 3-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.