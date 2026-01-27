НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие результаты
26-27 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
«Лейкерс» выиграли у «Чикаго» (129:118) благодаря 46 очкам, 7 подборам и 11 передачам Луки Дончича (15 из 25 с игры, 8 из 14 трехочковых, 8 из 12 штрафных).
«Кливленд» победил «Орландо» (114:98), на счету звезды «Кавальерс» Донована Митчелла 45 очков (15 из 25 с игры, 5 из 8 трехочковых, 10 из 12 штрафных).
«Миннесота» разгромила «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сегодня играли нормально до поры до времени. Ещё бы трёхи открытые залетали. А поскольку не залетали, стали играть от прохода. Имени Подземски. Ладно, этот хочет следующий контракт попышнее, за умение долбить в айзо надбавка царская. Но остальные-то куда?!
В итоге создали кучу плохих бросков, попали из них максимум четверть, трёшек попали 9 из 39, где-то 15-20 раз промазали открытых. Так тихой сапой всю игру и пролюбили.
P. S. Хилда надо там же, в Миннесоте, сдать ICE, пусть депортируют на Багамы. Ладно, молодой Ричард тупанул в отрыве, но, когда в ситуации 2 в 1 защитник уже прыгает на тебя, просто отдай мяч! А раз не отдал, забей хотя бы один штрафной! Зла уже, блин, не хватает.
У Филы рекордный слив был минус 56, интересно, побьют ли
В этом сезоне уже не первый раз громят соперника.
Неужели приход Криперов и становление Миллера такой импульс дал команде??