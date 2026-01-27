  • Спортс
  НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие результаты
69

НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие результаты

26-27 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Лейкерс» выиграли у «Чикаго» (129:118) благодаря 46 очкам, 7 подборам и 11 передачам Луки Дончича (15 из 25 с игры, 8 из 14 трехочковых, 8 из 12 штрафных).

«Кливленд» победил «Орландо» (114:98), на счету звезды «Кавальерс» Донована Митчелла 45 очков (15 из 25 с игры, 5 из 8 трехочковых, 10 из 12 штрафных).

«Миннесота» разгромила «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Одно очко выиграли по итогу спарки, хвала Малеви Леонсу )) Когда-нибудь и до Керра дойдёт, что Подземски - хороший игрок, но дерьмовый плеймейкер. Что Пэйтон, пусть и "литл биг мэн", но держать Гобера и прочих семифутовых ему не стоит. Что Хилда, если у него не летит трёха, надо без сантиментов сажать, ибо тупит чудовищно. Что дешёвые ролевики - на то и дешёвые ролевики, что не тянут звездные функции и большие минуты.
Сегодня играли нормально до поры до времени. Ещё бы трёхи открытые залетали. А поскольку не залетали, стали играть от прохода. Имени Подземски. Ладно, этот хочет следующий контракт попышнее, за умение долбить в айзо надбавка царская. Но остальные-то куда?!
В итоге создали кучу плохих бросков, попали из них максимум четверть, трёшек попали 9 из 39, где-то 15-20 раз промазали открытых. Так тихой сапой всю игру и пролюбили.
P. S. Хилда надо там же, в Миннесоте, сдать ICE, пусть депортируют на Багамы. Ладно, молодой Ричард тупанул в отрыве, но, когда в ситуации 2 в 1 защитник уже прыгает на тебя, просто отдай мяч! А раз не отдал, забей хотя бы один штрафной! Зла уже, блин, не хватает.
Играли поначалу нормально, даже в счёте отрывались - а потом мяч забрал себе Подземный, и пошла эта фигня, когда игроки на минимальных и бюджетных контрактах пытаются доминировать соло. Абсолютный провал - выход Хилда и Пэйтона. Понятно, что больше особо и некому выходить - ну верни ты на скамейку, тресни пару раз по балде, да и пусть дальше бегают. Но нет, у нас, блин, график. К перерыву и защита рассыпалась. Нет у этой команды тренера, нет.
Ответ Gauche
Играли поначалу нормально, даже в счёте отрывались - а потом мяч забрал себе Подземный, и пошла эта фигня, когда игроки на минимальных и бюджетных контрактах пытаются доминировать соло. Абсолютный провал - выход Хилда и Пэйтона. Понятно, что больше особо и некому выходить - ну верни ты на скамейку, тресни пару раз по балде, да и пусть дальше бегают. Но нет, у нас, блин, график. К перерыву и защита рассыпалась. Нет у этой команды тренера, нет.
Опять эти бюджетники!😄🤣
Ответ Gauche
Играли поначалу нормально, даже в счёте отрывались - а потом мяч забрал себе Подземный, и пошла эта фигня, когда игроки на минимальных и бюджетных контрактах пытаются доминировать соло. Абсолютный провал - выход Хилда и Пэйтона. Понятно, что больше особо и некому выходить - ну верни ты на скамейку, тресни пару раз по балде, да и пусть дальше бегают. Но нет, у нас, блин, график. К перерыву и защита рассыпалась. Нет у этой команды тренера, нет.
Щас бы ждать победы от 2 состава против одного из лидеров запада
Пап, а есть такая команда, которая ваще не уважает своих болел, Лигу, спонсоров, ТВ и инет и может через раз не выпустить своих звёзд скопом? Есть сынок, но это же Династия, понимать надо.
Ответ Pomor191
Пап, а есть такая команда, которая ваще не уважает своих болел, Лигу, спонсоров, ТВ и инет и может через раз не выпустить своих звёзд скопом? Есть сынок, но это же Династия, понимать надо.
Ладно если бы только Стэф пропускал, понятно его надо беречь, а остальным бездельникам зачем отдых давать, пусть эти "звезды" бьются в каждом матче. Уважать надо болельщиков!
Ответ Дядя Санжар
Ладно если бы только Стэф пропускал, понятно его надо беречь, а остальным бездельникам зачем отдых давать, пусть эти "звезды" бьются в каждом матче. Уважать надо болельщиков!
Грин не играет один
Опять какой то праздник?
Ответ КМ71
Опять какой то праздник?
Из-за снежной бури перенос.
Ответ UnitedManchester
Из-за снежной бури перенос.
А Томь с Амкаром бы спокойно сыграли
В прошлом сезоне матчи ЛАЛ с Чикаго были натурально болью - то разгром, то дикий слив в клатче. Может в этом году хоть один матч не сольют
Ответ armageddon123456
В прошлом сезоне матчи ЛАЛ с Чикаго были натурально болью - то разгром, то дикий слив в клатче. Может в этом году хоть один матч не сольют
Та треха от Гидди со своей половины через пятюню Леброну...да, эпично было)
Снова толстый все заруинил
Авдия будет играть?
Чё за состав у Уорриорз? Второй или третий юнит?
Ответ Вадим flanec
Чё за состав у Уорриорз? Второй или третий юнит?
Какое-то лютое неуважение к болельщикам. Ну джилигеров в след раз позовут, видимо.
Ответ Kikir
Какое-то лютое неуважение к болельщикам. Ну джилигеров в след раз позовут, видимо.
Даже наплевательское можно сказать.
Шарлотт выносят Филку сегодня замечательно

У Филы рекордный слив был минус 56, интересно, побьют ли
Ответ Александр Митраков
Шарлотт выносят Филку сегодня замечательно У Филы рекордный слив был минус 56, интересно, побьют ли
Шарлот кого-то выносит 50+ очков само по себе нонсенс!
В этом сезоне уже не первый раз громят соперника.
Неужели приход Криперов и становление Миллера такой импульс дал команде??
Ответ Kudim41
Шарлот кого-то выносит 50+ очков само по себе нонсенс! В этом сезоне уже не первый раз громят соперника. Неужели приход Криперов и становление Миллера такой импульс дал команде??
Недели 2 назад они вынесли Юту -54. Шарлотт очень интересная команда сейчас. Могут любую команду закрыть, даже Окс
Должна быть легчайшая для Хью, но ребята умеют удивлять))
Ответ Bertram
Должна быть легчайшая для Хью, но ребята умеют удивлять))
тьфу-тьфу...
