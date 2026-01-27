НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие результаты

26-27 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Лейкерс» выиграли у «Чикаго» (129:118) благодаря 46 очкам, 7 подборам и 11 передачам Луки Дончича (15 из 25 с игры, 8 из 14 трехочковых, 8 из 12 штрафных).

«Кливленд» победил «Орландо» (114:98), на счету звезды «Кавальерс» Донована Митчелла 45 очков (15 из 25 с игры, 5 из 8 трехочковых, 10 из 12 штрафных).

«Миннесота » разгромила «Голден Стэйт ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.