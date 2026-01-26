Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.
«Меркезефенди» обыграл «Каршияку» в напряженной концовке.
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Фенербахче – 15-2, Бешикташ – 14-3, Бахчешехир – 12-5, Трабзонспор – 12-5, Тюрк Телеком – 11-6, Эсенлер Эрокспор – 10-7, Анадолу Эфес – 10-7, Галатасарай – 10-7, Тофаш – 8-9, Меркезефенди – 7-10, Бурсаспор – 6-11, Петким Спор – 5-12, Мерсин – 5-12, Маниса – 5-12, Каршияка – 4-13, Бююкчекмедже – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
