«КАМАЗ» и «МАЗ» снова пропускают «Дакар». Кто же без них борется за победу на главном ралли планеты?

Опять санкции.

В Саудовской Аравии в 46-й раз стартовал культовый ралли-рейд «Дакар». Увы, как и в прошлом году, среди участников одного из крупнейших гоночных форумов мира не оказалось легендарного коллектива «КАМАЗ-Мастер» , как и главного соперника «синей армады» – белорусского «МАЗ-СПОРТавто» . Несложно догадаться, что два гранда пропускают очередной марафон совсем не по спортивными причинами. А пока в их отсутствие на «Дакар-2024» заявилось 47 экипажей грузовиков – со своими интригами, драмами и не меньшим желанием забрать заветную статуэтку «Золотого бедуина» победителя гонки.

Почему «КАМАЗ» и «МАЗ» опять не поехали на «Дакар»?

О первом пропуске ключевого события раллийного сезона для российских грузовиков впервые объявили в сентябре 2022 года. Тогда в команде связали свое решение с нежеланием подписывать документ ФИА , без которого спортсменов из России и Беларуси больше не допускают к зарубежным соревнованиям. Данная бумага обязывает гонщиков отказаться от использования национальной символики на экипировке, технике и во время официальных церемоний («КАМАЗ» вынужден был так делать уже в январе 2022 на своем последнем «Дакаре»), а также поддержать позицию Международной Автомобильной Федерации по поводу конфликта на Украине и подтвердить «солидарность с украинским народом».

Попытки челнинцев договориться и скорректировать содержание анкеты не увенчались успехом. А «Дакар» теперь часть чемпионата мира по ралли-рейдам как раз с 2022-го и проходит под эгидой ФИА, и без подписи документа «КАМАЗ-Мастер» никуда не пустили.

Правда, весь спор кажется лишь формальным предлогом для неучастия в марафоне. Дело в том, что завод «КАМАЗ», которому принадлежит раллийная команда, одним из первых попал под западные санкции после экскалации конфликта на Украине. Поэтому крайне сомнительно, что ФИА и французские промоутеры «Дакара» из A.S.O. станут иметь дело с отечественным производителем и прежде всего принимать какие-либо платежи от российского завода, включая необходимые для участия стартовые и страховые взносы. Ехать частной командой «мастера» отказались.

Главные конкуренты «КАМАЗовцев» из белорусского «МАЗа» столкнулись с похожей проблемой еще в 2021 году – минский завод попал под рестрикции Евросоюза раньше российского как ответ на подавление протестов против результатов выборов в 2020-м. Минчане хоть и заявились на «Дакар» как условные «частники» – от Белорусской автомобильной федерации, а не от государственного предприятия – все равно остались без ралли. В Марселе организаторы просто не пустили санкционные грузовики на паром, который вез технику участников в Саудовскую Аравию. Кроме того полтора года назад в одном из интервью шеф-пилот и руководитель команды Сергей Вязович говорил, что промоутеры до сих пор не вернули «МАЗ-СПОРТавто» заранее оплаченный стартовый взнос .

В подобных условиях обе команды предпочли сконцентрироваться на российских стартах и главном ралли-рейде страны – «Шелковый путь» , где из соперников у них пока только неопытные экипажи на «ГАЗах» и «Уралах». В то же время с уходом «КАМАЗов» и «МАЗов» грузовой зачет «Дакара» претерпел серьезное переосмысление – в какой-то степени вернувшись к своим истокам, когда борьбу за победу вели пусть и небольшие, но самобытные коллективы.

В лидерах «Дакара» теперь «ИВЕКО» и племянник чешской легенды

Второй год подряд за победу в грузовом зачете «Дакара» спорят Янус ван Кастерен и хорошо знакомый российским фанатам Алеш Лопрайс. В 2023-м противостояние нидерландца и чеха завершилось досрочно из-за трагедии на 9 этапе: под колеса грузовика Лопрайса попал зритель . Гонщик не заметил 69-летнего итальянского болельщика, находившегося прямо за гребнем дюны, и сбил мужчину, который позднее скончался от инфаркта. Хотя в случившемся не было вины Алеша, лидировавший экипаж предпочел сняться с соревнований. Гонку в итоге выиграл ван Кастерен.

Если бы не происшествие, то прошлый «Дакар» мог принести чешскому раллисту долгожданный триумф. Ранее он лишь дважды брал «бронзу» марафона с «Татрой», а после 2015 не поднимался выше пятого места, проигрывая «КАМАЗам» и «МАЗам». Из других достижений у племянника великого Карела Лопрайса только победа в России на «Шелковом пути-2011» и несколько успехов на второстепенных бахах.

В 2020-м Алеш Лопрайс сменил почти семейную «Татру» на грузовик другой марки и теперь выступает за рулем кастомного капотника «Прага» V4S DKR. Машину сконструировало ателье некогда крупного производителя грузовиков из столицы Чехии. В свою очередь Янус ван Кастерен едет на « ИВЕКО» Powerstar – самом популярном «тяжеловесе» нынешнего «Дакара». Толькован Кастерену машину эксклюзивно готовит и обслуживает опытнейшая команда Жерара де Роя, сына еще одной легенды «Дакара» – Яна де Роя.

В этом году ван Кастерен и Лопрайс по очереди возглавляют зачет грузовиков – после 4 этапов на первом месте с отрывом в 5 минут пока закрепился нидерландец. В случае форс-мажора у лидеров на высокие места будет претендовать едущий следом вице-чемпион «Дакара-2023» Мартин Мацик на еще одном «ИВЕКО». За Мациком и более чем в часе от первого места, держатся экипажи бывшего мотогонщика Паскаля де Баара и Ярсослава Валтра на «Татрах» другой чешской команды Buggyra.

Безусловно противостояние Януса ван Кастерена и Алеша Лопрайса добавляет драмы «Дакару» в эпоху без «КАМАЗа», однако, не отменяет серьезно упавший уровень всего грузового класса. Опыт и мастерство участников просто не сравнить с экипажами Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева и Сергея Вязовича. То же самое справедливо в отношении техники – на «Дакаре» сейчас нет ни одного коллектива сопоставимого с «КАМАЗ-Мастер» или «МАЗ-СПОРТавто». Почти треть грузового зачета составляют «технички», которые развозят запчасти и в классификации числятся в качестве статистов. Остальные участники за исключением 2-3 громких имен едут на довольно однотипной технике, доработанной небольшими ателье.

Во многом класс грузовиков стал напоминать ранние издания ралли-рейда, когда вместо известных марок в нем соревновались гонщики-энтузиасты с крошечными командами и техникой близкой к серийным моделям , либо крупные автодилеры с деньгами и соответственно лучшей поддержкой. Это хорошо видно на примере того же ван Кастерена, владеющего поставщиком спецтехники Boss Machinery, и получающего помощь от топовых специалистов Team De Rooy. С другой стороны, именно на непредсказуемость и возвращение старого гоночного духа и упирали соперники, когда их опрашивали «какой будет гонка без «КАМАЗа» ?

На «Дакаре» все равно хватает интересных сюжетов. Женский экипаж в грузовиках, литовцы на «Ямале», новая команда скандального чемпиона

Когда на соревнованиях не хватает великих имен, внимание наконец достается тем, кто раньше остался бы в тени. В зачете грузовиков таким открытием стал полностью женский экипаж Ани ван Лон из Нидерландов – дочери Эрика ван Лона, финишировавшего в топ-5 внедорожников в 2015-м. Год назад девушка дебютировала на «Дакаре» сразу с высокого 14-го места в классе вездеходов Т3, а потом приехала пятой уже за рулем грузовой машины на «Ралли Марокко». Теперь в 2024-м ван Лон впервые за всю историю ралли-рейда вывела на старт полностью женский экипаж грузовика. После четырех этапов отважные гонщицы идут на 14-ом месте своего зачета.

Можно отметить команду Ваидотаса Паскявичуса. После ухода «КАМАЗа» и «МАЗа» литовцы остались единственными представителями постсоветского пространства, разбавив нидерландско-чешское засилье. К слову, на дебютном «Дакаре» в 2022-м Паскявичус едва не приехал в топ-10, но в этом году его старенькая «Татра Ямал» едет на дне третьей десятки грузовиков.

За пределами грузового зачета больше всего внимания приковано к самому статусному классу Т1, где соревнуются внедорожные прототипы. В борьбу за победу здесь традиционно включились «Тойота», «Ауди», а также британская «Продрайв» – но пока японцам удается сохранять многолетнее лидерство. Быстрее других в первые дни оказался местный пилот Язид Аль-Раджи на Hilux, впрочем, опередивший «Ауди» Карлоса Сайнса-старшего всего на 4 минуты. А прошлый первый номер «Тойоты» и пятикратный триумфатор «Дакара» Нассер Аль-Аттия после перехода в «Продрайв», пока замыкает первую тройку классификации. Известный скандалами и не раз заподозренный в читерстве катарец на этом марафоне уже успел возмутить соперников и болельщиков, еще до старта заявив , что «Ауди» продержится в гонке не более трех дней.

За мотивирующие истории отвечает другой участник престижного зачета – победитель «Дакара» на мотоцикле и внедорожнике Нани Рома. Победивший рак испанец вернулся в гонки с премьерой, представив в аравийских песках новый пикап «Форд» – да, теперь в рейдах новый автопроизводитель!

В Т1 едут единственные россияне, правда, с лицензией Кыргызстана – Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов. В 2024-м один из наших главных рейдовиков пересел с «Мини» на «Тойоту» и сейчас приближается к первой десятке в генеральной классификации.

В мотовездеходах, чьи классы с этого года вместо Т3 и Т4 называются соответственно Challenger и SSV, симпатии многих болельщиков, наверняка, достанутся бразильцу Родриго Вареле. Накануне старта дебютант ралли-рейда едва не остался без багги, когда перевозившее технику судно подверглось атаке йеменских боевиков . Тем не менее Варела успел найти новую машину и доставить ее в Саудовскую Аравию прямо перед началом заездов, а затем выиграл еще и первый этап.

Что касается зачета мотоциклистов, то он в очередной раз подтвердил свою непредсказуемость, когда уже на третьем этапе с дистанции сошел двукратный чемпион «Дакара» и один из фаворитов Сэм Сандерленд.

Непредсказуемость, но уже для всех, обещают и организаторы, решившие усложнить обязательный марафонский этап. Новый формат назвали «Хроно» и по задумке устроителей все гонщики должны будут не только продержаться 48 часов без помощи механиков, но и без заезда на основной бивуак. На круговом перегоне «Шубайта-Шубайта» экипажам после 16 часов по местному времени придется ехать на специальную стоянку, ближайшую к их последней контрольной точке. Причем ночевать придется без связи с командой, как следует из новых правил. Все ради ужесточения и без того всегда жесткого рейда. Следите?

«МАЗ» первым из СССР выступили в зарубежных гонках – на трассе «Ф-1»! Побеждал «Мерседес» и «Вольво»

«КАМАЗ» проиграл уже второе домашнее ралли за год! Теперь – сопернику на 2,5 колесах

Ралли – город на колесах, он никогда не спит. Мы проехали «Шелковый путь» вместе с гонщиками сквозь грязь, жару и красоту России

Фотографии: A.S.O. /Florent Gooden/DPPI, Эрик Расулев, A.S.O. F. Lefloc’h/DPPI, vanloonracing.nl , A.S.O. /A.Vincent/DPPI, A.S.O. /Julien Delfosse/DPPI