Финиш группы от Бельгии – это позор
Мнение Дорского.
Перед последним туром перед Бельгией стояла легко сформулированная задача: обыграть Украину, занять первое место в группе и попасть в более комфортную половину сетки плей-офф.
Большую часть матча с Украиной бельгийцы владели мячом (63,1% до 75-й минуты), но практически ничего не создали против трех центральных защитников, выставленных Сергеем Ребровым. Бельгия выглядела командой, которая стремится к победе, но не способна достичь ее из-за слабых взаимодействий. Вся надежда – на эпизодический блеск Жереми Доку и Кевина де Брюйне.
Но впечатление еще сильнее испортилось на финишном отрезке. Последние 15 минут – позорное зрелище от Бельгии.
Абсолютно нормально, что Украина, которой нужно было побеждать, сняла одного центрального защитника и забрала мяч.
Совсем ненормально, что Бельгия пустила соперника не только на свою половину, но и в свою опорную зону. Руслан Малиновский и Георгий Судаков практически беспрепятственно забирались в нее для ударов, Судаков из этой же зоны еще и отдал в штрафную под удар Артема Довбика.
Ненормально, что Йохан Бакайоко при возможности контратаки, просто пуляет мяч в небеса.
Ненормально, что Бельгия, разыгрывая угловой, доводит мяч до вратаря Куна Кастельса.
Бельгию отделял лишь один гол от Словении в 1/8 финала и, возможно, Австрии в четвертьфинале.
Пределом ее устремлений был простой выход – видимо, с любого места. А там как получится.
Очень грустно видеть Бельгию такой, сжимающей свои возможности до минимума. Да, пик развития позади, идет тяжелая смена поколений, но сборная по-прежнему воспринимается довольно серьезной силой. Тем более в такой группе.
Главное – это поведение могло привести к тотальной катастрофе.
Вялые концовки в группе, где трем командам хватало ничьей. Насколько стыдно это было?
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: Gettyimages/Clive Mason / Staff ; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»
Но если коротко, то позор тут только если от спортсру. Можно подумать это в первый раз, когда одна из команд в последние 5 минут удерживает устраивающий ее результат. Сильно же по вам вылет украинушки ударил, что вы такую чушь на главную ставите.
именно поэтому, а не потому, что каждый комментарий был про то, где именно у спортсру позор.
Верим
Слабая ли Бельгия? Да. Играла ли она позорно? Да, при чем все 3 матча она играла позорно, надеюсь в 1/8 их уже отправят домой, не вижу у них шансов против Франции, их проход будет дикой сенсацией.
Но я думаю Лукомский написал эту статью не потому, что сокрушается по угасающей Бельгии(прим. и он вообще футбол смотрит то? Чего он от Бельгии изначально то ожидал? Кто-то из разбирающихся людей что-то ждал от Бельгии на этом Евро?), а чтобы как-то "выбелить" соседскую сборную... А у меня мнение только одно... Соседская сборная жидко обделалась и как раз таки опозорилась по полной, занять последнее место в такой слабой группе, даже не имея реального топ-гранда в группе?
P.s. Хорошая была статья про то, что "Украина удивит на этом Евро". И правда удивила... Очень слабой игрой и закономерным вылетом. В группах посильнее, даже 4 очка не набрали бы.
1) Большинство россиян свою сборную какой-то великой и сильной никогда не считала, и никаких авансов про "сильнейшая сборная СНГ" или "очень талантливая" - ей не выдавали.
2) В обоих случаях группы у России были посильнее. На Евро-2016 Россия входила в статусе "должна побороться за выход", но случился обсер. На Евро-2020 Россия вообще была в статусе "может быть получится как-то чудом с Данией потягаться". При этом Бельгия на Евро-2020 сильнее, чем на Евро-2024, а Дания на Евро-2020 точно сильнее, чем Словакия и Румыния. На Евро-2016 Уэльс дошел до 1/2 к примеру, да и Англия образца Евро-2016 посильнее Бельгии 2024.
Твоя хваленая Украина набрала 4 очка только потому, что группа Е очень слабая изначально. В других группах набрали бы еще меньше очков. А Россия набрала на Евро-2020 3 очка - потому что это обьективно ее уровень в ТОЙ группе. На Евро-2016 случился "обсер", да.
P.s. Только вот у России есть 1/2 Евро-2008, элитного турнира на 16 команд + стабильные выходы на Евро(2004, 2012), когда на Евро попасть было сложно. Украина на Евро не отбиралась НИ РАЗУ, пока в турнире было 16 команд. С момента распада СССР, Украина за 30+ лет ни разу не играла на Евро на 16 команд, кроме Евро-2012, где они были хозяева турнира, по спортивному принципу РОВНО НОЛЬ отборов. Россия почти не пропускала каждое Евро, проблемы были лишь с отборами на ЧМ.
Учи матчасть щегол, прежде чем пытаться спорить с таким тру-гуру. Базовые вещи вынужден разжевывать, даже стыдно как-то.
Ничего подобного. Я прочитал ту версию и эту. Никакой принципиальной разницы между версиями нет, чтобы удаленную называть "совсем искаженной". В новой добавили картинки, которые не несут никакой информационной ценности, и исправили имя Бакайоко. В остальном тот самый авторский текст совпадает 1 в 1. Вы же знаете, что в кешэ гугла можно прочесть старый текст? Так вот я с полным основанием утверждаю, что завяленная причина о якобы искаженности удаленной статьи - вранье. И все исправления можно было внести, не удаляя старую версию и старое обсуждение. Вот и все.
"Перед последним туром перед Бельгией стояла легко сформулированная задача: обыграть Украину, занять первое место в группе и попасть в более комфортную половину сетки плей-офф.
Большую часть матча с Украиной бельгийцы владели мячом (63,1% до 75-й минуты), но практически ничего не создали против трех центральных защитников, выставленных Сергеем Ребровым. Бельгия выглядела командой, которая стремится к победе, но не способна достичь ее из-за слабых взаимодействий. Вся надежда – на эпизодический блеск Жереми Доку и Кевина де Брюйне.
Но впечатление еще сильнее испортилось на финишном отрезке. Последние 15 минут – позорное зрелище от Бельгии.
Абсолютно нормально, что Украина, которой нужно было побеждать, сняла одного центрального защитника и забрала мяч.
Совсем ненормально, что Бельгия пустила соперника не только на свою половину, но и в свою опорную зону. Руслан Малиновский и Георгий Судаков практически беспрепятственно забирались в нее для ударов, Судаков из этой же зоны еще и отдал в штрафную под удар Артема Довбика.
Ненормально, что Тьемуэ Бакайоко при возможности контратаки, просто пуляет мяч в небеса.
Ненормально, что Бельгия, разыгрывая угловой, доводит мяч до вратаря Куна Кастельса. Или вот так толкается у флажка.
Бельгию отделял лишь один гол от Словении в 1/8 финала и, возможно, Австрии в четвертьфинале.
Пределом ее устремлений был простой выход – видимо, с любого места. А там как получится.
Очень грустно видеть Бельгию такой, сжимающей свои возможности до минимума. Да, пик развития позади, идет тяжелая смена поколений, но сборная по-прежнему воспринимается довольно серьезной силой. Тем более в такой группе.
Главное – это поведение могло привести к тотальной катастрофе."
Каждый может прочесть, сравнить с новым текстом и сделать выводы о правдивости оправдания, которое выкатил нам тут Воронин.
Вторая команда - очевидный претендент на второе место до начала турнира по составу. Ситуация перед матчем - победа ради прохода. Есть разница в поражении или ничьей, если это дает 4-е место? Нет. Можно рискнуть и пойти вперед? Да. Что делает эта команда? Да, так же как и Бельгия сторожит ничью, что бы не бороться за выход, а уехать с "гордо поднятой головой". Точка в матче - перекат украинскими защитниками мяч на 88-90 минуте (где то там) с вратарем и полное нежелание ускориться вперед.
Итог - одни с огромным позором едут домой, вторые с таким же позором получают свист от своих болельщиков и поедут домой на 1 этап позже.