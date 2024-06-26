Финиш группы от Бельгии – это позор

Мнение Дорского.

Перед последним туром перед Бельгией стояла легко сформулированная задача: обыграть Украину, занять первое место в группе и попасть в более комфортную половину сетки плей-офф.

Большую часть матча с Украиной бельгийцы владели мячом (63,1% до 75-й минуты), но практически ничего не создали против трех центральных защитников, выставленных Сергеем Ребровым. Бельгия выглядела командой, которая стремится к победе, но не способна достичь ее из-за слабых взаимодействий. Вся надежда – на эпизодический блеск Жереми Доку и Кевина де Брюйне.

Но впечатление еще сильнее испортилось на финишном отрезке. Последние 15 минут – позорное зрелище от Бельгии.

Абсолютно нормально, что Украина, которой нужно было побеждать, сняла одного центрального защитника и забрала мяч.

Совсем ненормально, что Бельгия пустила соперника не только на свою половину, но и в свою опорную зону. Руслан Малиновский и Георгий Судаков практически беспрепятственно забирались в нее для ударов, Судаков из этой же зоны еще и отдал в штрафную под удар Артема Довбика.

Ненормально, что Йохан Бакайоко при возможности контратаки, просто пуляет мяч в небеса.

Ненормально, что Бельгия, разыгрывая угловой, доводит мяч до вратаря Куна Кастельса.

Бельгию отделял лишь один гол от Словении в 1/8 финала и, возможно, Австрии в четвертьфинале.

Пределом ее устремлений был простой выход – видимо, с любого места. А там как получится.

Очень грустно видеть Бельгию такой, сжимающей свои возможности до минимума. Да, пик развития позади, идет тяжелая смена поколений, но сборная по-прежнему воспринимается довольно серьезной силой. Тем более в такой группе.

Главное – это поведение могло привести к тотальной катастрофе.

Вялые концовки в группе, где трем командам хватало ничьей. Насколько стыдно это было?

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff ; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»