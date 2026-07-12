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  4. Аргентина вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Швейцарию – 3:1! Альварес и Лаутаро забили в экстра-таймах, Эмболо удалили после симуляции, у Месси ассист

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Аргентина вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Швейцарию – 3:1! Альварес и Лаутаро забили в экстра-таймах, Эмболо удалили после симуляции, у Месси ассист
Аргентина победила Швейцарию в матче ЧМ-2026.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв команду Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) в матче 1/4 финала.

Игра проходила на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте Алексис Мак Аллистер забил с паса Лионеля Месси. Дан Ндойе сравнял на 67-й.

На 72-й судья Жоау Педру Пиньейру удалил Бреэля Эмболо: швейцарец после ВАР получил вторую желтую карточку за симуляцию. Основное время матча завершилось вничью.

На 112-й минуте, во втором экстра-тайме, Хулиан Альварес забил ударом в девятку. Лаутаро Мартинес забил на 121-й.

Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария. Кто пройдет в полуфинал?

Чемпионат мира. 1/4 финала
12 июля 01:00, Эрроухед Стэдиум
Логотип домашней команды
Аргентина
Завершен
3 - 1
0.78xG0.52
Логотип гостевой команды
Швейцария
Матч окончен
  Мартинес
120’
+1’
115’
Фройлер   Варгас
Лопес
114’
  Альварес
112’
Паредес   Лопес
110’
Ромеро   Отаменди
105’
2 доптайм
Перерыв
Мартинес
98’
Альмада
97’
96’
Закария   Яшари
Фернандес   Альмада
90’
1 доптайм
Перерыв
90’
+5’
Р. Родригес   Джемерт
86’
Ридер   Мухайм
86’
Ндойе   Амдуни
86’
Соу   Видмер
Молина   Монтьель
85’
Де Поль   Мартинес
85’
Тальяфико   Н. Гонсалес
78’
72’
Эмболо
67’
  Ндойе
2тайм
Перерыв
44’
Эмболо
  Мак Аллистер
10’
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси
Запасные: Ло Чельсо, Паласиос, Фернандес, Медина, Пас, Молина, Барко, Симеоне, Паредес, Де Поль, Муссо, Тальяфико, Ромеро, Рульи, Сенеси
1тайм
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Ридер, Соу, Эмболо
Запасные: Мвого, Эбишер, Окафор, Иттен, Р. Родригес, Ндойе, Ридер, Соу, Келлер, Хакес, Закария, Фройлер, Аменда, Фасснахт
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
онлайны
logoДан Ндойе
logoЛионель Месси
logoАлексис Мак Аллистер
logoсудьи
Жоау Педру Пиньейру
logoБреэль Эмболо
logoЛеандро Паредес
logoХулиан Альварес
logoЛаутаро Мартинес

Комментарии

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Все ясно Эмболо куплен ФИФА и лично Месси
Ответtequilagwap
Все ясно Эмболо куплен ФИФА и лично Месси
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Ответharis44
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Ошибочная желтая и вторая потенциальная для эмболло
И с пеной у рта доказывают, что не симуляция. Их столько камер снимают, на что они рассчитывают?! Опять будет вой, что засудили
ОтветСын маминой подруги
И с пеной у рта доказывают, что не симуляция. Их столько камер снимают, на что они рассчитывают?! Опять будет вой, что засудили
Комментарий скрыт
ОтветСын маминой подруги
И с пеной у рта доказывают, что не симуляция. Их столько камер снимают, на что они рассчитывают?! Опять будет вой, что засудили
Такая симуляция, как будто Эмболо срубил невидимый игрок
ЭМБОЛО КАКОЙ КЛОУН ААХААХАХАХАХА
Ответtequilagwap
ЭМБОЛО КАКОЙ КЛОУН ААХААХАХАХАХА
Как же он подставил команду
Швейцария могла дожать аргентину😢
Ответtequilagwap
ЭМБОЛО КАКОЙ КЛОУН ААХААХАХАХАХА
Вежливый ты все же человек
Ну, с главным клоуном этого ЧМ все ясно - переплюнуть мистера Эмболо будет невозможно
Матч тв совсем припух , показывает интересные пары за деньги.,. Хотя живут за государственный счет
ОтветСерхио Огурцов
Матч тв совсем припух , показывает интересные пары за деньги.,. Хотя живут за государственный счет
Припух ещё мягко сказано
ОтветСерхио Огурцов
Матч тв совсем припух , показывает интересные пары за деньги.,. Хотя живут за государственный счет
Комментарий скрыт
Что за бред, зачем он симулировал там? ДАЖЕ ШВЕЙЦАРЦЫ ТАЩАТ АРГЕНТИНУ! Вот вам ещё для теории заговора пища
Ответbijou
Что за бред, зачем он симулировал там? ДАЖЕ ШВЕЙЦАРЦЫ ТАЩАТ АРГЕНТИНУ! Вот вам ещё для теории заговора пища
Типа, президент ФИФА из Швейцарии, а потому Эмболо постарался :-)
История наказания одного слишком хитрого негра. Вот за это ВАР спасибо!
ОтветМолодой Френки
История наказания одного слишком хитрого негра. Вот за это ВАР спасибо!
Жаль что основного негра все еще не наказали за бесконечное симмулянство
Просто чистейшая симуляция. Я вообще не понимаю, что там Джака показывает. Если это не симуляция, тогда что вообще симуляция?
Эмболо конечно эпично подставил команду
Игроки как будто сами подкидывают подобные моменты, чтобы теория заговора про тащерство Аргентины дальше распространялась))) Я просто по другому такой мув Эмболо объяснить не могу
Ответtequilagwap
Игроки как будто сами подкидывают подобные моменты, чтобы теория заговора про тащерство Аргентины дальше распространялась))) Я просто по другому такой мув Эмболо объяснить не могу
Реально, только Швейцария сравняла и прижала Аргентину, как Эмболо исполняет такое
Ответtequilagwap
Игроки как будто сами подкидывают подобные моменты, чтобы теория заговора про тащерство Аргентины дальше распространялась))) Я просто по другому такой мув Эмболо объяснить не могу
Это чтоб Мадейру затопило слезами)
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