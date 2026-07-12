Матч окончен
Аргентина вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Швейцарию – 3:1! Альварес и Лаутаро забили в экстра-таймах, Эмболо удалили после симуляции, у Месси ассист
Аргентина победила Швейцарию в матче ЧМ-2026.
Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв команду Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) в матче 1/4 финала.
Игра проходила на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 10-й минуте Алексис Мак Аллистер забил с паса Лионеля Месси. Дан Ндойе сравнял на 67-й.
На 72-й судья Жоау Педру Пиньейру удалил Бреэля Эмболо: швейцарец после ВАР получил вторую желтую карточку за симуляцию. Основное время матча завершилось вничью.
На 112-й минуте, во втором экстра-тайме, Хулиан Альварес забил ударом в девятку. Лаутаро Мартинес забил на 121-й.
Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария. Кто пройдет в полуфинал?
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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