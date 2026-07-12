Аргентина вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Швейцарию – 3:1! Альварес и Лаутаро забили в экстра-таймах, Эмболо удалили после симуляции, у Месси ассист

Аргентина победила Швейцарию в матче ЧМ-2026.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв команду Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) в матче 1/4 финала.

Игра проходила на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте Алексис Мак Аллистер забил с паса Лионеля Месси. Дан Ндойе сравнял на 67-й.

На 72-й судья Жоау Педру Пиньейру удалил Бреэля Эмболо: швейцарец после ВАР получил вторую желтую карточку за симуляцию . Основное время матча завершилось вничью.

На 112-й минуте, во втором экстра-тайме, Хулиан Альварес забил ударом в девятку. Лаутаро Мартинес забил на 121-й.

Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария. Кто пройдет в полуфинал?

Чемпионат мира. 1/4 финала 12 июля 01:00, Эрроухед Стэдиум Аргентина Завершен 3 - 1 0.78 xG 0.52 Швейцария Матч окончен Мартинес

120’ +1’ 115’ Фройлер Варгас Лопес 114’ Альварес

112’ Паредес Лопес 110’ Ромеро Отаменди 105’ 2 доп тайм Перерыв Мартинес 98’ Альмада 97’ 96’ Закария Яшари Фернандес Альмада 90’ 1 доп тайм Перерыв 90’ +5’ Р. Родригес Джемерт 86’ Ридер Мухайм 86’ Ндойе Амдуни 86’ Соу Видмер Молина Монтьель 85’ Де Поль Мартинес 85’ Тальяфико Н. Гонсалес 78’ 72’ Эмболо 67’ Ндойе

2 тайм Перерыв 44’ Эмболо Мак Аллистер

10’ Аргентина Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси Запасные: Ло Чельсо, Паласиос, Фернандес, Медина, Пас, Молина, Барко, Симеоне, Паредес, Де Поль, Муссо, Тальяфико, Ромеро, Рульи, Сенеси 1 тайм Швейцария: Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Ридер, Соу, Эмболо Запасные: Мвого, Эбишер, Окафор, Иттен, Р. Родригес, Ндойе, Ридер, Соу, Келлер, Хакес, Закария, Фройлер, Аменда, Фасснахт

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026