Дубль Беллингема помог Англии обыграть Норвегию (2:1) и выйти в полуфинал ЧМ-2026

Норвегия уступила Англии в матче ЧМ-2026.

Сборная Норвегии проиграла команде Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2026 – 1:2.

Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 36-й минуте открыл Андреас Скьеллеруп, воспользовавшийся ошибкой Харри Кейна. На 2-й добавленной к первому тайму минуте Джуд Беллингем восстановил равенство. В дополнительное время хавбек из «Реала» добил мяч в сетку после неудачной попытки Эрьяна Нюланда зафиксировать мяч – этот гол стал победным.

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