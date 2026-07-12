Матч окончен
Дубль Беллингема помог Англии обыграть Норвегию (2:1) и выйти в полуфинал ЧМ-2026
Норвегия уступила Англии в матче ЧМ-2026.
Сборная Норвегии проиграла команде Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2026 – 1:2.
Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 36-й минуте открыл Андреас Скьеллеруп, воспользовавшийся ошибкой Харри Кейна. На 2-й добавленной к первому тайму минуте Джуд Беллингем восстановил равенство. В дополнительное время хавбек из «Реала» добил мяч в сетку после неудачной попытки Эрьяна Нюланда зафиксировать мяч – этот гол стал победным.
Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария. Кто пройдет в полуфинал?
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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И бежит джуд на нескольких дефов и уже думаешь у них нет шансов
Вообще все лидеры Реала хороши на чм. По отдельности друг от друга)