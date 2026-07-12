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  4. Дубль Беллингема помог Англии обыграть Норвегию (2:1) и выйти в полуфинал ЧМ-2026

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Дубль Беллингема помог Англии обыграть Норвегию (2:1) и выйти в полуфинал ЧМ-2026
Норвегия уступила Англии в матче ЧМ-2026.

Сборная Норвегии проиграла команде Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2026 – 1:2.

Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 36-й минуте открыл Андреас Скьеллеруп, воспользовавшийся ошибкой Харри Кейна. На 2-й добавленной к первому тайму минуте Джуд Беллингем восстановил равенство. В дополнительное время хавбек из «Реала» добил мяч в сетку после неудачной попытки Эрьяна Нюланда зафиксировать мяч – этот гол стал победным.

Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария. Кто пройдет в полуфинал?

Чемпионат мира. 1/4 финала
11 июля 21:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Норвегия
Завершен
1 - 2
0.49xG0.3
Логотип гостевой команды
Англия
Матч окончен
Айер
117’
111’
Беллингем   Берн
Холанд   Ларсен
105’
2 доптайм
Перерыв
93’
  Беллингем
Хеггем   Эстигор
90’
1 доптайм
Перерыв
Меллер Вольф   Педерсен
90’
89’
Конса   Роджерс
86’
О`Райли   Спенс
71’
Гордон   Джеймс
Скьеллеруп   Нуса
68’
Серлот   Бобб
68’
Рюэрсон   Эурснес
60’
46’
Райс   Эзе
46’
Мадуэке   Сака
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Беллингем
  Скьеллеруп
36’
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Скьеллеруп, Холанд, Серлот
Запасные: Осгор, Хеггем, Рюэрсон, Скьеллеруп, Ланго, Фалькенер, Тангвик, Сельвик, Бьеркан, Холанд, Серлот, Торсбю, Торстведт, Хеуге, Меллер Вольф
1тайм
Англия:
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Стоунз, Конса, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн
Запасные: Хендерсон, Майну, Хендерсон, Чалоба, Конса, Мадуэке, Уоткинс, Тоуни, Райс, Траффорд, Рэшфорд, О`Райли, Гордон, Беллингем
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ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Норвегии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoСборная Англии по футболу
logoДжуд Беллингем
logoЭрьян Нюланд
logoХарри Кейн
logoАндреас Скьеллеруп

Комментарии

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В комментариях практически никто не пишет про работу Минина) это как с судьями, если не заметен комментатор то работает хорошо)
ОтветАлексей Иванов
В комментариях практически никто не пишет про работу Минина) это как с судьями, если не заметен комментатор то работает хорошо)
Пошутил про 60 тысяч съедаемых калорий Холланна, а не Холланда. Разве не прелесть?
ОтветАлексей Иванов
В комментариях практически никто не пишет про работу Минина) это как с судьями, если не заметен комментатор то работает хорошо)
Комментарий скрыт
После Генича и Шнякина данный комментатор как мёд для ушей.
ОтветДжордж Махачкалайкл
После Генича и Шнякина данный комментатор как мёд для ушей.
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ОтветДаня Би
Комментарий скрыт
Чето на Гарри Поттера никто не вы*бывался
ОтветАлександр Кудрявцев
За Норвегию 👋👋👋
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Ответvova88
Комментарий скрыт
Я против Аргентины, но за Норвегию. Прекрасная страна и Холланд топ.
Вот как объяснить, бежит серлот с мячом 2 в1, и точно знаешь что он не забьёт и не отдаст передачу
И бежит джуд на нескольких дефов и уже думаешь у них нет шансов
Ответdi.mss
Вот как объяснить, бежит серлот с мячом 2 в1, и точно знаешь что он не забьёт и не отдаст передачу И бежит джуд на нескольких дефов и уже думаешь у них нет шансов
Легко. Это называется уровень.
Ответdi.mss
Вот как объяснить, бежит серлот с мячом 2 в1, и точно знаешь что он не забьёт и не отдаст передачу И бежит джуд на нескольких дефов и уже думаешь у них нет шансов
Ну поэтому один в Реале, а второй Серлот)
Сёрлот это катастрофа. У него игровой интеллект ниже чем у Гарначо. В таком моменте не отдать пас...
Холанд сейчас в раздевалке будет убивать Сёрлота
Ответfalkao2013
Холанд сейчас в раздевалке будет убивать Сёрлота
Кровавого орла сделает
Ответfalkao2013
Холанд сейчас в раздевалке будет убивать Сёрлота
Ну, там максимум словесно)
Забавный момент: если в полуфинал пройдут Англия и Аргентина, то в битве за трофей останутся первые четыре команды в рейтинге ФИФА)
ОтветКолька Бакалейко
Забавный момент: если в полуфинал пройдут Англия и Аргентина, то в битве за трофей останутся первые четыре команды в рейтинге ФИФА)
По сути всё тогда было впустую - могли просто финал четырёх сделать))
ОтветКолька Бакалейко
Забавный момент: если в полуфинал пройдут Англия и Аргентина, то в битве за трофей останутся первые четыре команды в рейтинге ФИФА)
Если это так, то значит, что рейтинг не врёт) Просто есть выражение: «Нет большей лжи, чем статистика», на которой и основывается весь этот рейтинг…
Не отдать в такой ситуации Холланду - преступление
Гол имени Сорлота)потому что своим эгоистичным поступком оставил Англию в игре. А сделай 2-0,это был бы нокаут для Англии
Беллингем прям расцветает в сборной после Реала.
Вообще все лидеры Реала хороши на чм. По отдельности друг от друга)
ОтветЕвгений Морозов_1116494995
Беллингем прям расцветает в сборной после Реала. Вообще все лидеры Реала хороши на чм. По отдельности друг от друга)
Все лидеры хороши и Месси.
ОтветЕвгений Морозов_1116494995
Беллингем прям расцветает в сборной после Реала. Вообще все лидеры Реала хороши на чм. По отдельности друг от друга)
Весь Реал убивает один француз
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