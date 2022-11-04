«У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ, мы слишком стары». Проверили мысль Де Брюйне – он прав

Последний шанс все-таки был в России.

«У Бельгии нет шансов на победу в ЧМ-2022, мы слишком стары. Наш шанс был в 2018-м. У нас хорошая, но стареющая команда. Мы потеряли несколько ключевых игроков. Приходят новые, но они не на том уровне, на которым были те, кто играл в 2018-м», – говорил Кевин де Брюйне до старта турнира (интервью вышло перед игрой с Марокко).

Эден Азар еще до турнира был не так категоричен, но тоже рассуждал о возрасте: «Не секрет, Бельгия слабее, но молодые игроки лучше, чем четыре года назад. Качество есть, произойти может все что угодно».

Пока «все что угодно» для Бельгии на ЧМ-2022 – это катастрофически серая победа над Канадой (1:0) и поражение от Марокко (0:2). Кажется, конец золотого бельгийского поколения близок, а последний шанс был в России, а не в Катаре.

По нынешней формуле ЧМ проводятся с 1998-го (в Катаре – седьмой турнир): средний возраст заявки финалистов – 27,09 лет, средний возраст старта в финале – 27,55. Кажется, по среднему возрасту заявки Бельгия не сильно старше (27,8), но важен контекст: ЧМ-2022 – первый, когда сборные могли заявлять 26 футболистов.

Бельгия так и сделала. Из трех самых юных игроков бельгийцев (Зено Дебаст, Жереми Доку, Амаду Онана) пока на поле появлялся только центральный полузащитник Онана. Четвертый из бельгийской молодежи – Шарль де Кателаре – вышел лишь на 15 минут в игре с Марокко.

На ЧМ-2022 средний возраст только четырех стартовых составов превышал 30 лет.

Бельгия – единственная, кто залетел в этой рейтинг дважды.

Несмотря на проблемы на старте ЧМ, Роберто Мартинес сохраняет спокойствие: «Мы должны проанализировать матч с Марокко, быть вместе и отреагировать в следующей игре».

Победа над Хорватией гарантирует Бельгии выход в 1/8 финала ЧМ, но, кажется, после таких матчей с Канадой и Марокко Де Брюйне может ответить «Без шансов» и на вопрос о попадании в четвертьфинал.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach