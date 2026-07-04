Аргентина одолела Кабо-Верде в дополнительное время – 3:2! Автогол Динея на 111-й стал решающим, у Месси гол, у Лисандро 1+1

Сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На 29-й минуте матча против сборной Кабо-Верде Месси воспользовался длинным забросом в исполнении защитника Лисандро Мартинеса и открыл счет.
На 59-й минуте был забит ответный гол. Райан Мендеш занял место справа от штрафной и отпасовал в район ближнего угла вратарской. Дерой Дуарте получил передачу и затем сумел с острого угла забить в дальний нижний.
На 92-й минуте аргентинцы вышли вперед благодаря корнеру. Месси подавал в область ближней штанги. Полузащитник Алексис Мак Аллистер сумел сделать скидку. Лисандро Мартинес настиг мяч справа от вратарской и сильным ударом забил в ближний верхний угол.
На 103-й минуте Сидни Кабрал сравнял счет. Латераль сборной Кабо-Верде обвел Мак Аллистера на левом полуфланге атаки и сильным высокоточным ударом с угла штрафной отослал мяч в дальнюю девятку.
Но решающим стал автогол Динея на 111-й минуте. Лионель Месси сделал навес с углового, Кристиан Ромеро пробил головой – и мяч, задев руку защитника сборной Кабо-Верде, влетел в сетку.
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Я с одной стороны, симпатизирую Аргентине.
Но Кабо-Верде просто вызывают ВОСХИЩЕНИЕ своей игрой и самоотдачей. Как же не хочется их терять.... ну почему им не попался какой-нить мешок, типа Бельгии? :(
Но конечно, сказка Кабо-Верде была бы более невероятным и более эмоциональным исходом, нежели проход Аргентины
Теперь глянем, как дела у короля футбола
Команда с ноунеймами в составе за 1 турнир не проиграла в основное время Испании, Уругваю и Аргентине.
А аргентинцы реально сдохли, в конце еле ноги волочили. Кабо-Верде на 100% их перебегали. И только благодаря стандартам Месси Аргентина выползла в 1/8.