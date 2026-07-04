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  4. Аргентина одолела Кабо-Верде в дополнительное время – 3:2! Автогол Динея на 111-й стал решающим, у Месси гол, у Лисандро 1+1

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Аргентина одолела Кабо-Верде в дополнительное время – 3:2! Автогол Динея на 111-й стал решающим, у Месси гол, у Лисандро 1+1
Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ.

Сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 29-й минуте матча против сборной Кабо-Верде Месси воспользовался длинным забросом в исполнении защитника Лисандро Мартинеса и открыл счет.

На 59-й минуте был забит ответный гол. Райан Мендеш занял место справа от штрафной и отпасовал в район ближнего угла вратарской. Дерой Дуарте получил передачу и затем сумел с острого угла забить в дальний нижний.

На 92-й минуте аргентинцы вышли вперед благодаря корнеру. Месси подавал в область ближней штанги. Полузащитник Алексис Мак Аллистер сумел сделать скидку. Лисандро Мартинес настиг мяч справа от вратарской и сильным ударом забил в ближний верхний угол.

На 103-й минуте Сидни Кабрал сравнял счет. Латераль сборной Кабо-Верде обвел Мак Аллистера на левом полуфланге атаки и сильным высокоточным ударом с угла штрафной отослал мяч в дальнюю девятку.

Но решающим стал автогол Динея на 111-й минуте. Лионель Месси сделал навес с углового, Кристиан Ромеро пробил головой – и мяч, задев руку защитника сборной Кабо-Верде, влетел в сетку.

Чемпионат мира. 1/16 финала
3 июля 22:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Аргентина
Завершен
3 - 2
1.7xG0.21
Логотип гостевой команды
Кабо-Верде
Матч окончен
Монтьель
115’
  Диней
111’
2 доптайм
Перерыв
Молина   Монтьель
104’
103’
  Кабрал
100’
Ленини   Беншимол
100’
Дуарте   Семеду
  Мартинес
92’
1 доптайм
Перерыв
Медина   Тальяфико
86’
Де Поль   Паредес
84’
80’
Жоване Кабрал   Варела
80’
Мендеш   Семеду
68’
Ленини
67’
Да Кошта   Ливраменту
67’
Дуарте   Жамиру
Альмада   Н. Гонсалес
64’
Мартинес   Альварес
63’
59’
  Дуарте
2тайм
Перерыв
  Месси
29’
Аргентина
Мартинес, Медина, Мартинес, Ромеро, Молина, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Мартинес, Месси
Запасные: Альмада, Сенеси, Барко, Паласиос, Пас, Медина, Мартинес, Рульи, Ло Чельсо, Симеоне, Молина, Де Поль, Отаменди, Лопес, Муссо
1тайм
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Жоване Кабрал, Дуарте, Дуарте, Мендеш, Да Кошта
Запасные: Жоване Кабрал, Кошта, Пиреш, Родригеш, Ленини, Мендеш, Да Кошта, Марсиу Роза, Душ Сантуш, Стопира, Дуарте, Дуарте, Пина, Фернандеш, Арканжу
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ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
онлайны
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСидни Кабрал
logoДерой Дуарте
logoЛисандро Мартинес
logoЛионель Месси
logoДиней
logoКристиан Ромеро

Комментарии

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Думаю, этой сборной Кабо-Верде можно аплодировать стоя за тот праздник футбола, который она подарила болельщикам!
ОтветIgo-go
Думаю, этой сборной Кабо-Верде можно аплодировать стоя за тот праздник футбола, который она подарила болельщикам!
Не можно,а нужно
У Возиньо за 20 минут уже больше обводок,чем у аргентинцев)
ОтветЛеди Гаага
У Возиньо за 20 минут уже больше обводок,чем у аргентинцев)
Класс!👍
Как бы там ни было Кабо Верде надо отдать должное, это главное открытие этого чм
Ответchristopherkovalchuk
Как бы там ни было Кабо Верде надо отдать должное, это главное открытие этого чм
Они ещё в 1 /8 попылят
ОтветKubik_rubik
Они ещё в 1 /8 попылят
Ну если Месси какой нибудь штрафной не положит
У меня жёсткая биполярка.
Я с одной стороны, симпатизирую Аргентине.
Но Кабо-Верде просто вызывают ВОСХИЩЕНИЕ своей игрой и самоотдачей. Как же не хочется их терять.... ну почему им не попался какой-нить мешок, типа Бельгии? :(
ОтветLavrRoman
У меня жёсткая биполярка. Я с одной стороны, симпатизирую Аргентине. Но Кабо-Верде просто вызывают ВОСХИЩЕНИЕ своей игрой и самоотдачей. Как же не хочется их терять.... ну почему им не попался какой-нить мешок, типа Бельгии? :(
Есть ощущение что эти Кабо-Верде пройдут любую команду кроме супер топа, очень симпатично играют
ОтветLavrRoman
У меня жёсткая биполярка. Я с одной стороны, симпатизирую Аргентине. Но Кабо-Верде просто вызывают ВОСХИЩЕНИЕ своей игрой и самоотдачей. Как же не хочется их терять.... ну почему им не попался какой-нить мешок, типа Бельгии? :(
Аналогичные эмоции... Любую из вылетевших команд будет безумно жаль, и при этом лично я порадуюсь за проход дальше любой из команд.
Но конечно, сказка Кабо-Верде была бы более невероятным и более эмоциональным исходом, нежели проход Аргентины
Не такой конечно красивый гол как с пенальти у Рона, но вроде сойдёт
ОтветUnnamed80
Не такой конечно красивый гол как с пенальти у Рона, но вроде сойдёт
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ОтветBefire
Комментарий скрыт
ТАм вроде из-за липового оффсайда отменили гол Гвардиола
Короля пенальти посмотрели ночью

Теперь глянем, как дела у короля футбола
Ответeugenetelichko
Короля пенальти посмотрели ночью Теперь глянем, как дела у короля футбола
Комментарий скрыт
ОтветLIONHEART.
Комментарий скрыт
Можно поподробнее, пожалуйста. В каких аспектах, кроме голов, карьеры сопоставимы?
Арги, клянчущие пенку против Кабо-Верде, как же убого)
Ответrevodrok
Арги, клянчущие пенку против Кабо-Верде, как же убого)
так они чм взяли таким макаром
Ответrevodrok
Арги, клянчущие пенку против Кабо-Верде, как же убого)
Плачь🤣
Судья так испугался чистый фол дать на последних минутах, а вдруг африканцы забьют еще)
ОтветRembaXXX
Судья так испугался чистый фол дать на последних минутах, а вдруг африканцы забьют еще)
Клоунада чистой воды, аж противно мерзость такую смотреть 🙈
ОтветRembaXXX
Судья так испугался чистый фол дать на последних минутах, а вдруг африканцы забьют еще)
Ахахах да да, чистейший фол в опасной зоне не свистит, да и множество мелких фолов не свистел в пользу Кабо
Кабо-Верде - герои этого ЧМ, и пофиг, кто станет чемпионом.
Команда с ноунеймами в составе за 1 турнир не проиграла в основное время Испании, Уругваю и Аргентине.
А аргентинцы реально сдохли, в конце еле ноги волочили. Кабо-Верде на 100% их перебегали. И только благодаря стандартам Месси Аргентина выползла в 1/8.
Хорошо что Россия товарняк не играла с Кабо-Верде перед ЧМ))
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