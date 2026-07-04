Аргентина одолела Кабо-Верде в дополнительное время – 3:2! Автогол Динея на 111-й стал решающим, у Месси гол, у Лисандро 1+1

Аргентина обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ.

Сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 29-й минуте матча против сборной Кабо-Верде Месси воспользовался длинным забросом в исполнении защитника Лисандро Мартинеса и открыл счет.

На 59-й минуте был забит ответный гол. Райан Мендеш занял место справа от штрафной и отпасовал в район ближнего угла вратарской. Дерой Дуарте получил передачу и затем сумел с острого угла забить в дальний нижний.

На 92-й минуте аргентинцы вышли вперед благодаря корнеру. Месси подавал в область ближней штанги. Полузащитник Алексис Мак Аллистер сумел сделать скидку. Лисандро Мартинес настиг мяч справа от вратарской и сильным ударом забил в ближний верхний угол.

На 103-й минуте Сидни Кабрал сравнял счет. Латераль сборной Кабо-Верде обвел Мак Аллистера на левом полуфланге атаки и сильным высокоточным ударом с угла штрафной отослал мяч в дальнюю девятку.

Но решающим стал автогол Динея на 111-й минуте. Лионель Месси сделал навес с углового, Кристиан Ромеро пробил головой – и мяч, задев руку защитника сборной Кабо-Верде, влетел в сетку.

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