Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование, но Бразилия не выдает его Италии. Форвард затих и почти не выходит на улицу без маскировки

Пропал из соцсетей и орет на журналистов.

В 2017-м Верховный суд Рима приговорил экс-звезду «Реала», «Сити» и сборной Бразилии к 9 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. В начале 2022 года 38-летний футболист проиграл апелляцию – решение осталось в силе.

Шутки кончились: срок не просто реальный – итальянская тюрьма давно ждет Робиньо. Однако футболист не спешит за решетку: скрывается на родине и пользуется законодательством Бразилии, которое не выдает преступников. Но если вы думаете, что Роб вообще не парится, то ошибаетесь – миллионер живет в золотой клетке и боится высовываться наружу.

Робиньо долго врал следствию и надеялся, что его жертва ничего не вспомнит из-за алкоголя. Прощения попросил только у жены

Впервые в историю с изнасилованием футболист вляпался в 2009-м, когда зависал на деньги «Манчестер Сити». Робиньо подозревали в нападении на девушку в ночном клубе Лидса и даже арестовали. Селебрити вышел под залог, а тест ДНК доказал его невиновность.

Мутная история повторилась в 2013-м – уже в Милане. Робиньо с пятью друзьями надругались над 22-летней албанкой в ночном клубе. Робиньо был настолько уверен в безнаказанности, что проигнорировал первое заседание суда и писал в соцсетях: «Я никогда не участвовал в подобном. Спасибо богу за прекрасную семью, которая у меня есть. Моя жена и дети – замечательные. Они верят в меня».

Это было первое вранье – скоро Робиньо сознался, что у него с жертвой был оральный половой контакт. Позже футболист вновь изменил показания: сказал, что секс все-таки был, но по взаимному согласию. Еще позже добавил, что про изнасилование ничего не знает – якобы после взаимного секса уехал домой и оставил девушку с друзьями.

Однако итальянские следователи следили за телефонными разговорами Робиньо и установили прослушку в его машину. Тогда все стало очевидно. Например, футболист в беседе с другом обронил такую фразу: «Ржу [над ситуацией с изнасилованием], потому что мне все равно. Эта женщина была совершенно пьяна, она понятия не имеет, что произошло».

Еще один стыдный диалог состоялся с Хайро Шагасом – музыкантом, в гримерке которого предположительно и произошло изнасилование.

Робиньо: «У полиции ничего нет. Я скажу, что был с тобой, а потом пошел домой».

Шагас: «Но у тебя же был секс с этой женщиной?»

Робиньо: «Нет, но я пытался. Вместе с… [дальше перечисляет имена друзей].

Шагас: «Но я видел, как ты засовывал пенис ей в рот».

Робиньо: «Это не значит заниматься сексом».

Наследник Пеле не чувствует вины – он публично извинился только за обман жены: «Сожалею об измене супруге. Но вопрос в том, какую именно ошибку я совершил? Какое преступление я совершил?»

От тюрьмы Робиньо спасает лояльность бразильских властей. Пока что

Сначала футболист не переживал: когда понял, что светит срок, то покинул Европу. До возвращения в Бразилию он поиграл за турецкие «Сивасспор» и «Башакшехир» – в стамбульской команде он предусмотрительно избежал выездной игры с «Ромой» в Лиге Европы.

В конце 2020-го Робиньо предпочел вернуться домой: римские следователи пытаются добиться его экстрадиции, однако Бразилия не выдает обвиняемых Италии. Итальянцы не успокаиваются и требуют, чтобы насильник был осужден хотя бы на родине.

На этом настаивает генеральный директор по международным отношениям и судебному сотрудничеству Министерства юстиции Италии Стефано Опилио – он сказал Globoesporte, что надежда на то, что Робиньо предстанет перед судом, все еще есть.

Правозащитники делают все, чтобы бразилец понес наказание. Шум подняла экс-министр по делам женщин, семьи и прав человека Бразилии Дамарес Алвес. «Он должен сидеть в тюрьме. Насильники не могут оставаться на свободе. Мы подали апелляцию. Что вы еще хотите? Нельзя же аплодировать насильникам», – призывала бразильянка.

Громко выступает журналистка Ана Араухо. Она написала книгу «Жестокое обращение: культура изнасилований в Бразилии», в которой заявила, что на ее родине 90% изнасилований даже не регистрируют, а 60% пострадавших – девушки моложе 14 лет.

«Что меня больше всего поразило в этом деле, так это полное отсутствие стыда у крупного бразильского клуба [у «Сантоса»]. Они продемонстрировали это подписанием контракта с мужчиной, осужденным за изнасилование. Ему не только предъявлено обвинение. Он уже был осужден, и его подписание было отмечено с помпой.

Необходимо высказываться против ядовитой культуры изнасилований. Робиньо не считает себя преступником – и это распространенное мышление в Бразилии», – уверена Араухо.

Робиньо защищается и настаивает, что дело против него – спланированная акция: «К сожалению, это все феминистское движение. Там много женщин, которые даже не женщины».

В 2020-м из-за трансфера Роба спонсор «Сантоса» Orthopride (стоматологическая компания) разорвал сотрудничество с клубом.

«Часть наших фанатов – женщины. Из уважения к тем женщинам, которые покупают наши продукты, мы должны были принять это решение. Нас не информировали о подписании Робиньо. Мы были застигнуты врасплох», – объяснял глава Orthopride Ричард Маграт.

Еще до отклонения апелляции в Робиньо засомневался и «Сантос»: в клубе решили не рисковать и расторгли соглашение с потенциальным преступником.

Робиньо редко выходит на улицу и скрывает лицо

Экс-звезда «Реала» планировал играть до конца 2022 года – на такой срок был рассчитан его контракт. Но «Сантос» попрощался с ним еще в 2020-м, не дав футболисту ни минуты на поле. Последний матч Робиньо провел еще в Турции в июле-2020 – отыграл три минуты против «Кайсериспора».

После разрыва с «Сантосом» от него не было никаких новостей. Все понимали, что форвард больше не сыграет на топ-уровне, но и объявлений о завершении карьеры не последовало. В начале июля журналист UOL нашел номер телефона спортсмена и нарвался на крик.

«Я больше не играю в футбол! Не публикую свою жизнь в соцсетях, а вы продолжаете говорить обо мне. Желающих взять интервью много. Я просто хочу, чтобы вы оставили меня в покое! Разве нет более важных людей, о которых вы могли бы говорить?» – сорвался футболист и бросил трубку.

Найти номер Робиньо – уже большой подвиг, потому что в начале года бразилец тщательно заметает следы (в том числе регулярно меняет номер). Его страх обоснован: итальянские власти не отступают и вместо экстрадиции запросили у бразильцев местонахождение футболиста. Правоохранительные органы Бразилии не подтвердили, но и не опровергли факт этого запроса.

В январе 2022-го Робиньо попал в списки Интерпола – это значит, что он будет арестован при въезде в другую страну. Всего таких стран 195: 70 из них, включая страны ЕС, Аргентину и США, могут экстрадировать насильника в Италию. Любой выезд из Бразилии – огромный риск для футболиста, поэтому он буквально заперся на родине.

При этом в Бразилии примерно все понимают, где прячется футболист. У него два больших дома.

Первый – в Jardim Acapulco. Это кондоминиум: в случае Робиньо – элитные дома, которые объединены в кооператив. Проще говоря, футболист отгрохал себе шикарные апартаменты, как и его зажиточные соседи, – вместе они объединились в закрытый городок в Сан-Паулу для богачей. Например, там же апартаменты Пеле, Неймара и бразильских селебрити. Попасть туда сложно.

Вторая собственность – апартаменты в Сантосе с видом на пляж. Робиньо обожает футволей (сочетание пляжного волейбола и футбола) и выкупил для игр участок пляжа. Рядом растет дерево с гамаком, на котором висит табличка «Робиньо». Каждый день на соседних площадках играют люди, но собственность экс-игрока «Реала» часто пустует – хотя до 2022 года форвард регулярно зависал там с друзьями.

«Он был недавно. Представляете, он пришел замаскированным – шляпа, солнечные очки и все такое. Никто его сначала не узнал. Потом пришли его друзья, и они немного поиграли. Тогда ему пришлось снять маскировку», – сказал UOL один из завсегдатаев пляжа. Он отметил, что раньше Роб никогда не носил шляпу и очки – всегда был открыт для фанатов и селфи.

По Jardim Acapulco Робиньо тоже передвигается скрытно. За пределы кондоминиума можно не выходить – внутри есть почти все. Ранее Робиньо начинал утро в любимой кофейне за пределами дома – всегда заказывал капучино и коксинью (крокеты из курицы). Официант кофейни отметил, что футболист никогда не отказывал посетителям в фото даже во время пандемии. Но в 2022-м Роб пропал – говорят, не выходит за пределы Jardim Acapulco и даже там передвигается осторожно.

Примерно то же самое сказали и сотрудники других общественных мест, которые посещал Робиньо – в 2022-м он перестал ходить в пекарни, кафешки и другие места привычного досуга.

Зато вокруг его дома всегда много машин. Разговорчивые соседи отметили, что до этого года у него никогда не было так много гостей. Кто-то даже видел, что затонированная машина Робиньо передвигалась по кондоминиуму, но, кажется, с водителем за рулем.

Осужденная звезда часто меняет номера телефонов, заморозил все проекты, не отвечает бывшим партнерам по бизнесу. Робиньо создал круг исключительно из друзей и перестал вести соцсети. Раньше его легко находили по сторис – один из фанатов рассказал, что по ним он часто идентифицировал кафешки и пляжи, где зависал Роб. Он быстро приезжал к нему, и футболист никогда не отказывал в общении и селфи.

Но строить теории заговоров не стоит – бразилец никуда не пропал, просто максимально закрылся от окружающих. Он часто попадает в сторис других: экс-партнеров по «Сантосу» или людей, которые его все-таки нашли. Например, недавно Роб по просьбе фаната передал призыв к челленджу для друга болельщика. Еще фото Робиньо появилось в соцсетях его барбера – отказаться от посещения любимой парикмахерской он пока не готов.

Окружение Робиньо делает вид, что ничего не произошло

Недавно Роба заметили возле его более скромного дома в Сантосе – он был на пробежке с сыном. Сейчас форвард активно занимается карьерой Робсона да Силва Джуниора – он устроил сына в «Сантос» и часто появляется на территории стадиона.

Несмотря на разрыв контракта, у клуба и футболиста сохранились теплые отношения. «Сантос» не только взял его сына в команду U-15, но и предоставил экс-звезде отдельный кабинет, украшенный фотографиями и памятными моментами из карьеры Робиньо. Оттуда форвард дал интервью и рассуждал о Родриго перед финалом ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем».

Жена Робиньо закрыла глаза на измену и историю с изнасилованием. Парочка по-прежнему вместе: Вивиан занимается организацией детских праздников. Среди клиентов – звездные игроки «Сантоса».

Они тоже абсолютно лояльны к насильнику и даже вместе ходят в церковь. Все становится понятно после цитаты его друга Адиэла Аморима: «Сейчас жизнь Робиньо очень скучная. Но он сильный. Бог дал ему силу. Все, кто его знает, даже не вникают в эту тему [с изнасилованием], что очень помогает».

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Паника Робиньо понятна: Италия давит на экстрадицию, Бразилия официально не заявляла о статусе футболиста и может передумать в любой момент. Особенно под давлением правозащитников, которые не позволяют делу заглохнуть. Робиньо не может безопасно покинуть страну, журналисты и итальянские власти вынуждают скрываться. Миллионы по-прежнему на счетах экс-звезды сборной Бразилии, но он уже не может расслабленно ими наслаждаться – в любой момент власти могут потерять лояльность, и форвард на девять лет переедет из роскошного кондоминиума, в тюрьму.

Фото: Gettyimages.ru/Mario Carlini / Iguana Press, Pedro Vilela; eastnews.ru/Olivier MORIN / AFP; f5.folha.uol.com.br; Instagram/robinho