«У знания нет гендера». Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге

Елена Тодорович – директор-распорядитель Совета главных тренеров Евролиги. Сейчас она участвует в управлении Академией Совета главных тренеров Евролиги и занимается обучением тренерских кадров в Европе. Этим летом она может стать первой женщиной в тренерских штабах клубов Евролиги.

Ниже мы обсудили:

● ее работу с Яннисом Адетокумбо;

● ее взгляд на Луку Дончича и Николу Йокича;

● баскетбол Димитриса Итудиса;

● гипотетическую победу сборной Югославии над Дрим-тим;

● будущее женщин в мужском баскетболе;

● и пользу участия в конкурсе красоты для тренерской работы.

Зачем кто-то в этом мире хочет быть тренером

– У вас уже есть предложение?

– Пока еще рано об этом говорить. В данный момент я веду переговоры с несколькими тренерами. Пока это еще не гарантированные предложения. Я жду июня, июнь – то время, когда все происходит в европейском баскетболе.

Мне интересен именно европейский баскетбол. Надеюсь, что у меня получится закрепиться здесь.

– Почему именно европейский?

– Это мой дом. Да, я провела много лет в Австралии, тренировала в разных странах, но Европа – это мой дом, это тот баскетбол, на котором я выросла.

Мне кажется, что именно здесь сложнее всего. Это тот баскетбол, в котором я хочу учиться и развиваться. Это атакующая и защитная системы, которые, на мой взгляд, более ухищренные, чем где-то еще. Это страсть на трибунах, как бывает в матчах между «Звездой» и «Партизаном», между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».

– Вы сказали, что вам нравится защитная часть европейского баскетбола. А что в этом хорошего?

– Все сравнивают две лучшие лиги мира: Евролигу и НБА. Основное различие между ними – в защитной тактике. В одной есть подстраховка, в другой – нет. Как в Югославии учат нападению? Ты читаешь защиту и реагируешь на нее. И в Европе гораздо более сложные системы подстраховки, ротации. В НБА больше игры один на один, пространство в атаке сильно отличается.

Это было особенно характерно во время прошлого чемпионата мира, когда за бронзу играли США и Канада, а за золото – Сербия и Германия.

За последние 16 месяцев я посетила больше 10 стран и изучала, как обучают защитным схемам в самых разных местах. И то, что происходит в Европе, меня приводит в настоящий восторг: как мы учим защищаться один на один, как мы учим страховать, как у нас работает ротация в зависимости от матчапов…

Чтобы играть против европейской защиты, нужно больше подключать все интеллектуальные ресурсы.

– В какой момент вы поняли, что хотите стать тренером?

– С самого раннего возраста знала, что хочу заниматься именно этим. Никогда не забуду тот момент: мне 9 лет, и я узнаю, что наша страна выиграла чемпионат мира. Я такого счастья никогда в жизни не испытывала. После всех войн и санкций мы победили вопреки всему.

Еще на мое решение сильно повлиял мой младший брат. Борислав играл в баскетбол, и я хотела стать самым лучшим тренером, чтобы помочь ему. С этого все и началось.

– Кажется, что нет ничего хуже тренерской работы. Их винят за все поражения, делают крайними, постоянно увольняют и никогда не хвалят…

– У меня вообще уникальная ситуация, так как я женщина и хочу работать в мужском баскетболе. Можете мне не верить, но с самого первого дня я знала, что хочу тренировать. Я сама играла за молодежную команду «Црвены Звезды», но не могла дождаться того момента, когда смогу вывести команду в качестве тренера.

И, на самом деле, мне как раз нравится это давление. Для меня давление – это привилегия, подтверждение того, что я занимаюсь важным делом. Я с нетерпением жду этих вызовов, именно поэтому мне так нравится европейский баскетбол – здесь каждая игра имеет значение, здесь громкие болельщики… Чтобы работать здесь, нужен твердый характер. И от каждого индивидуально зависит, сможет ли он выдержать это давление, окажется ли достаточно сильным. Я настроена вот так.

Академия Совета тренеров Евролиги и знакомство с Обрадовичем и Итудисом

– Чему вы обучались в Академии Совета тренеров Евролиги? Как там превращают людей в тренеров?

– Самое главное, что здесь дают – это баскетбольные знания и лидерские качества, это то, что требуется любому тренеру.

Основополагающий принцип Академии – давать баскетбольное образование людям со всего мира. В этом году у нас уже четвертое поколение, сразу 160 студентов из 50 стран мира.

Все обучение состоит из восьми модулей. Мы сотрудничаем с Университетом физкультуры Белграда, часть лекций читают профессоры университета. Другая часть – это лекции по баскетбольному образованию, эту часть преподают тренеры Евролиги. В этом году мы добавили еще несколько модулей: спортивная медицина, скаутинг (здесь преподают помощники главных тренеров Евролиги), физподготовка (эту часть преподают тренеры по физподготовке из клубов Евролиги). По сути, у нас работают лучшие из лучших в своей области.

Чтобы стать лучшим, нужно учиться у лучших.

Я училась в первом потоке Академии. Эти тренеры научили меня гораздо большему, чем просто баскетбольной тактике: научили меня, как вести себя на площадке и за ее пределами, что такое быть лидером, как сформулировать твою тренерскую философию и быть уникальной…

– В каком смысле уникальной? Тренеры же тупо копируют друг друга…

– Тренеры всегда говорят, что воруют идеи друг у друга. Это действительно так. Я тоже копирую то, что мне нравится…

Понятно, что приходится копировать: я что-то заимствовала у тренеров в Европе, в Америке, в Австралии… Невозможно взять и изобретать баскетбол заново каждый божий день. Я просто стараюсь брать лучшее, что вижу в американской школе, в югославской школе…

Уникальность в том, что ты сама делаешь выбор: это тебе подходит, это – нет… Невозможно же копировать все подряд, потому что далеко не все подходит твоей тренерской системе. Тебе нужно понять, в каком стиле ты будешь работать, что за система будет у тебя, невозможно играть одновременно во всех стилях.

– В чем тогда разница между хорошими тренерами и плохими?

– Для меня разница – в деталях, в том, как ты относишься к своему клубу и к своим игрокам. Ты должен быть примером на площадке и за ее пределами. Мне кажется это самым важным. Один из старых югославских тренеров как-то сказал мне, что куда важнее, чем победы и медали – развивать игроков и направлять их жизни и карьеры в нужную сторону. Мы видим это на примере Желько Обрадовича.

Один из моих кумиров югославского прошлого – это Борислав Станкович, бывший президент ФИБА. Мне посчастливилось с ним познакомиться. У него была такая фраза: «Спорт – это часть жизни, это и счастье, и жертва, и путь к тому, чтобы подружиться с людьми в разных уголках Земли». И это наилучший способ относиться к баскетболу – не как к достижению побед, а как к возможности узнать окружающий мир… Именно так он делал сам.

– При этом тренеров постоянно увольняют. Означает ли это, что другие люди решают за них, какие тренеры умеют работать, а какие – нет?

– Так происходит и с другими профессиями. Ну да, тренеров увольняют. Но знаете что? С юных лет я видела, как разных тренеров увольняли. И я всегда спрашивала у них, что они думают по этому поводу. Они все отвечали, что больше всему их учат поражения и увольнения. Ты узнаешь, что не нужно делать в следующий раз. Это опыт, который ты приобретаешь и который делает тебя только лучше.

– В чем уникальность Желько Обрадовича?

– Таких больше нет. Многие думают, что его уникальность в том, что он выиграл больше всех титулов в Евролиге. Но лично для меня его уникальность в том, как он относится к нам, к своим молодым коллегам. Он задает нам вопросы, он пытается научиться чему-то и у нас, то, как он общается с людьми вне площадки – это ни с чем не сравнить.

– Вы дружите с Димитрисом Итудисом. Он долго работал в России, здесь его часто критиковали за примитивный баскетбол. Как вам его баскетбол?

– Возможно, его баскетбол только кажется примитивным? Сложно сказать, откуда вообще берется такое мнение.

Поверьте, Димитрис – очень требовательный тренер. Он дает игрокам больше свободы, ставит их в ситуацию, где они должны читать защиту и реагировать, дает им несколько вариантов для действий. Такой стиль работы выглядит проще, но он гораздо сложнее для реализации, вы должны по-настоящему доверять своим игрокам.

Обычно тренеры не дают столько свободы игрокам, не дают столько опций. Такой стиль требует большей подготовленности, больше тренировок, чтобы игроки могли делать то, что от них требуется.

– А что вы думаете о Светиславе Пешиче? Многие считают его устаревшим, но он вывел Сербию в финал чемпионата мира…

– Думаю, что результаты говорят сами за себя: мы – вторые в мире. Он принес всем столько радости: без нескольких ключевых игроков, без лучшего игрока мира Николы Йокича мы добились результата. У тренера Пешича есть свое видение того, как все должно быть устроено, и очевидно, что это работало для многих поколений игроков.

Победы – это самое важное.

– Чья философия вам ближе?

– Мне посчастливилось познакомиться со многими великими тренерами, в том числе с Душаном Ивковичем, научиться чему-то у них. Я изучала их философию, что-то позаимствовала, но вообще не хочу никого копировать. Даже Димитриса Итудиса.

Он – один из кумиров моей молодости. Я очень горжусь тем, что сегодня могу назвать его своим другом. Не так многим удалось встретиться со своими кумирами детства, не говоря уже о том, чтобы поработать с ними вместе.

Я их всех уважаю, но я хочу делать все по-своему.

В какой бы стране я ни работала, мне всегда приходилось подстраиваться. В каждой стране думают по-разному. И когда я куда-то приезжаю, я стараюсь узнать историю страны, понять менталитет страны, быть хорошим тренером – это значит адаптироваться в самых разных обстоятельствах… Нужно понять, что у тебя за игроки: любят ли они работать или нет… При этом я все же хочу быть оригинальной, хочу быть самой собой. Я многое беру у других – у американцев, у югославов.

Очевидно, что югославская школа баскетбола славится своими фундаментальными навыками, тем, что у нас нет специализации: мы учим детей и юных баскетболистов играть одновременно на всех позициях. Мы играем, отталкиваясь от того, что дает нам защита. Это все важные принципы, которые мне нравятся.

Пешич, Ивкович, Обрадович – все придерживались подобной философии.

При этом моя специальность – это развитие индивидуальных навыков игроков, поэтому я изучаю в том числе и то, что делают американцы, и пытаюсь использовать и это в своей работе в том числе. Многому в смысле персонального развития игроков я научилась и у испанцев: у них есть упражнения с такими необычными, нерегулярными движениями, мне они очень нравятся – например, они могут поменять руку при лэй-апах с левой-правой стороны. В югославской школе такого нет.

Не могу сказать, что я придерживаюсь какой-то конкретной философии. Я беру немного у всех.

– Вы специализируетесь на персональном развитии. А планируете ли вы стать когда-нибудь главным тренером?

– Совершенно точно я вижу себя главным тренером. Развитие игроков – это навык, который важно иметь в своем распоряжении. Мне кажется, для того чтобы стать отличным тренером, тебе нужны две вещи: ты должен уметь обучать игроков индивидуально, ты должен уметь развивать их в командной игре. То есть нужно быть хорошим тактиком, но какой смысл быть тактиком, если ты не можешь научить игрока, как правильно забивать лэй-ап?

Развитие игроков – это еще и моя страсть. Мне не нравится целый день сидеть за компьютером и нарезать видео, классно работать с игроками на паркете. Я готова заниматься с игроками 16 часов подряд, без проблем. Я огромный фанат этого дела. Мне очень нравится – исправлять технику броска, все что угодно…

Знаете, чем отличается развитие игроков в Америке и в Европе? В Америке смотрят на игрока и говорят: «Он хорош вот в этом. Давайте будем работать над этим навыком и доведем его до совершенства». В Европе говорят: «Ему не хватает этого, этого и этого. Давайте добавим ему этих навыков».

Моя философия тут такая: я анализирую навыки игрока, а потом мы делаем те навыки, которые у него есть, лучше, а также добавляем ему навыки, которые требуются для его амплуа. Допустим у нас четвертый номер, он должен иметь играть и под кольцом, и на дуге. Я добавляю ему то, что у него не развито, и развиваю то, что он умеет. Такой мой подход.

– А с кем вы работали?

– Я работаю тренером с 18 лет, тогда я подписала свой первый профессиональный контракт. Я работала в австралийских командах, в Америке, потом в Европе.

Мой первый опыт в Европе – это работа в сборной Греции. Я работала индивидуально с игроками сборной, в том числе с Яннисом Адетокумбо. Потом Димитрис Итудис меня также пригласил поработать с игроками в «Фенербахче». По ходу сезона, например, я помогала готовиться Марко Гудуричу.

Индивидуально я работаю с игроками самых разных уровней летом. Не важно, с кем. С теми, кто захочет.

– Вы же уехали из Сербии после войны. Как это было?

– Да мне было 7 лет. Это было тяжело, когда тебя лишают обычной жизни и ты оказываешься на краю света. А мы были в Аделаиде, это действительно край света.

Понятно, что когда ты ребенок, то быстро адаптируешься. И все же я не очень хорошо говорила по-английски тогда. Когда ты отличаешься, дети тебя начинают дразнить. Тогда еще сербов изображали плохими людьми по всему миру.

Когда вышел «Космический джем», я была совсем маленькая. И я смотрела его на сербском языке, Майкл Джордан говорил по-сербски, я почему-то решила, что он серб. Я помню, в первый же день в австралийской школе ко мне подошел мальчик и начал говорить, что вот ты из Сербии, в Сербии все плохо и так далее. Я ему говорю: «Ты чего, друг? У нас есть Майкл Джордан, лучший баскетболист в мире, он серб». Он заявляет: «Майкл Джордан – не серб». Помню, я его ударила. В первый же день у меня были неприятности, директор вызвал моих родителей. Они спросили: «Что случилось?» «Да вот он мне сказал, что Джордан – не серб, а я же видела, как он говорит по-сербски».

Потом меня перевели в школу, где учились дети греческих эмигрантов, и все наладилось. В Австралии спокойно сосуществуют общности самых разных народов. Уже в детстве я чувствовала вот эту необычную штуку: в одном месте живут самые разные национальности с самыми разными языками и верованиями и прекрасно себя чувствуют, а я приехала оттуда, где люди выглядят одинаково, разговаривают на одном языке, имеют одинаковые семейные ценности, но они воюют друг с другом.

Яннис, Йокич, Дончич

– За какими игроками вам больше всего нравится наблюдать?

– Мой любимый игрок – это мой брат.

Затем я болею за всех сербских игроков. Понятно, что болею за «Црвену Звезду», так как играла за них сама.

Вообще же я болею за всех игроков из нашего региона: за хорватов, за словенцев, за всех… Я знаю, через что они прошли, чтобы такого добиться, мне они все близки, я им всем симпатизирую. Мы выросли совсем не в идеальных условиях, не с идеальной инфраструктурой… В НБА я болею за всех югославских баскетболистов: за Николу Йокича, Богдана Богдановича, Бобана Марьяновича…

Я постоянно думаю о том, что было бы, если бы мы по-прежнему могли играть как Югославия, ни у кого не было бы ни одного шанса, мы бы доминировали и в футболе, и в баскетболе. Мы всегда возвращаемся к 1992 году, когда мы так и не смогли сыграть как объединенная Югославия против Дрим-тим.

Что было бы, если бы у нас тогда была объединенная команда?

Душан Ивкович мне говорил: «Конечно, мы бы победили. Возможно, не по таланту, ведь там был Майкл Джордан, но по тому, насколько подготовленными бы мы вышли». Американцы там играли в гольф и отдыхали, а мы бы подготовились. Представьте, если бы сейчас мы могли выпустить на паркет Луку Дончича, Богдана Богдановича, Бояна Богдановича, Николу Вучевича, Николу Йокича. Не говоря уже о скамейке. Вы только представьте, что это была бы за команда. Думаю, мы бы победили.

– Тони Кукоч сказал, что Йокич никуда не годится по сравнению с великими игроками прошлого. Как вы его котируете?

– У всех свое мнение. Лично я думаю, что Йокич выиграл три приза MVP, титул чемпиона НБА, медали со сборной, чего никто в истории европейского баскетбола не делал. Надеемся, что будет еще больше. Уже на этом основании он может считаться лучшим баскетболистом в истории Сербии.

Как тренер, могу сказать, что хотела бы видеть его в любой команде, где я бы работала. Я это обсуждала с другими тренерами, в том числе и в сборной Греции. Как остановить такого игрока? Это просто невозможно. Любой тренер хотел бы это узнать, но он невероятный талант. Он может играть на всех позициях, он пойнт-центровой, он предугадывает все на десять шагов вперед, это как Милош Теодосич в теле центрового.

На данный момент Йокич – лучший игрок в истории Сербии. При этом мы продолжаем работать еще больше, продолжаем и дальше развивать игроков. Благодаря Йокичу и остальным в баскетбол приходят дети, все площадки в Белграде заполнены людьми. Мы – баскетбольная страна, а баскетбол – это наша религия.

– Вы работали с Яннисом, который, с одной стороны, говорит, что в спорте нет провалов, а с другой, дважды за год увольняет тренеров. Что он за человек?

– Он – удивительный человек. Я никогда не видела, чтобы человек столько работал. У него невероятная рабочая этика. Сразу становится понятно, почему он один из лучших игроков мира. Еще один человек, который прекрасно представляет Европу в НБА вместе с Дончичем и Йокичем.

Расскажу вам такую историю.

Весь день мы потратили на разработку защитных принципов. И вот мы разбирали видео, Димитрис Итудис остановил запись, и все смотрят на то, как защищаются те, кто находятся на площадке. Яннис – последний человек, он стоит на слабой стороне и страхует, он последний человек в ротации и при этом он стоит в максимальной защитной стойке, в 10 сантиметрах от паркета. Он весь собран и готов защищаться. А при этом те парни, которые защищаются на мяче, делают это чуть ли не на прямых ногах. И Итудис говорит: «Вот посмотрите сюда. Вот поэтому Яннис и зарабатывает 100 миллионов в год». Вот это работа, вот это самоотдача, вот это этика.

Он невероятный человек. Очень харизматичный. На паркете он постоянно шутит, с ним очень легко. При этом опять же, у него ничего не было, он появился из ниоткуда и сделал себя. Я очень рано прихожу на тренировку, но он приходил еще раньше меня и уже весь потный бегал к этому моменту.

Ничего, кроме уважения к нему, к его семье.

– Дончича тренировать было бы непросто. Что вы думаете о его будущем?

– Я только что видела Дончича, когда «Даллас» играл с «Шарлотт». Он уникальный игрок, мы никогда не видели такой карьеры: уже в 15 лет он начал выступать в Евролиге, причем играть по-настоящему – на лидерских ролях, стал MVP, завоевал титул. Он выиграл все в Европе, еще будучи совсем юным. Это очень необычный баскетболист: все хотели бы быть, как он, но такое мы просто никогда не видели.

Потом он переезжает в Америку, где набирать очки гораздо проще. Так и есть. Я вот наблюдала за ним вживую в первый раз, он набрал 40 очков по щелчку, казалось, что он даже не вспотел. Знаете, почему мне нравится наблюдать за Дончичем? Потому что он улыбается постоянно – видно, как ему нравится быть на площадке, как он наслаждается процессом. Все ему дается так легко. Я очень ценю людей, которым нравится то, что они делают.

Наблюдать за ним – это потрясающее удовольствие. Никогда с ним не работала, но надеюсь, что такое когда-нибудь случится. Зато я общалась с тренерами, которые работали с ним. Дончич – это творческий игрок, таких людей нужно постоянно стимулировать, чтобы им не было скучно. Когда с ними работаешь, им нужно постоянно придумывать какие-то необычные задания, чтобы они не теряли концентрацию, чтобы им было интересно.

Его невозможно ни с кем сравнивать. Он уже доказал свой уровень и в Европе, и в НБА, и в сборной. Уверена, что он станет одним из лучших игроков всех времен.

– То есть, как тренер, вы не видите проблемы в том, что он постоянно держит мяч?

– Опять же, это Лука Дончич! Если кто-то и должен держать мяч подолгу, то это он, это Яннис, это Йокич, игроки такого уровня. Неслучайно же он получил возможность играть уже в таком раннем возрасте.

Я как-то спросила у Пабло Ласо: «Что самое лучшее в Луке»? Он ответил: «То, что он легко подстраивается под любую ситуацию». Куда бы его ни поставили, он приспособится. Нужно много смелости дать шанс игроку, которому 16 лет. Помните ли вы тот момент, когда Ласо берет тайм-аут, минуту орет на Луку Дончича, потом тот выходит и попадает три трехочковых подряд? Вот это хорошо показывает, что он за игрок, что у него внутри. Он знает, что делать для победы.

Тренеры, которые работали с Дончичем – они же не дураки. Таким игрокам можно давать полную свободу. Этот человек – тренер на площадке, ему надо доверять все решения. Он доказал, что может все это делать. Что у него есть характер, что у него есть умения, чтобы все это делать. С другими это могло быть стать проблемой, но с Лукой Дончичем, с Лукой Дончичем – нет!

– Баскетбол постоянно меняется. Готовит ли Академия людей к тому, что ждет баскетбол в ближайшем будущем?

– Скажу то, что мне сказал Пабло Ласо: «В любой ситуации нужно адаптироваться. Именно это сделает вас хорошими тренерами».

Баскетбол сильно изменился за последние 30 лет и наверняка будет продолжать меняться. От нас, от тренеров, зависит, чтобы мы постоянно менялись и шли в ногу со временем. Нельзя застревать в прошлом и делать одно и то же только потому, что это когда-то работало. Тридцать лет назад у нас не было специалистов по физподготовке, медперсонала, психологов, сейчас у нас в распоряжении самые разные технологии, постоянно появляются все новые тренды.

Баскетбол будет меняться. Но тренеры и так должны постоянно учиться и постоянно меняться, постоянно должно быть готовы к чему угодно.

– Какие новые тренды можно выделить в Евролиге в этом сезоне?

– С точки зрения тактики в нападении появилось больше быстрых розыгрышей, мне кажется, игра ускорилась. После подбора команды сразу же ищут варианты для того, чтобы атаковать сразу, моментально приступать к взаимодействию.

В защите мы видим больше разменов, что приводит к тому, что в нападении возникает больше ситуаций для «изоляций».

Еще мне кажется, за последние несколько лет все стали играть с несколькими боллхэндлерами, с двумя, с тремя, даже с четырьмя боллхэндлерами. Это как будто произошло после того, как «Эфес» выиграл несколько титулов с Ларкиным и Мицичем, многие постарались воссоздать ту же систему.

Женщина в мужском баскетболе

– Сколько женщин сейчас учится в Академии?

– В первом потоке были только мы с Гаэль Бузен, она была помощницей в мужской сборной Бельгии и сейчас работает помощницей в «Остенде». Сейчас же, в четвертом потоке – около 10 женщин.

Процесс идет. Думаю, что девочкам важно, чтобы они видели такие близкие для них примеры, чтобы были те, кому они могли подражать. Кто-то должен стать первой, а за ней последуют другие.

– Линдси Хардинг только что стала тренером года в G-лиге. Как думаете, это что-то изменит в восприятии женских тренеров?

– Безусловно. Я только что вернулась из Америки, мы ходили на матчи «Шарлотт», которые как раз провели собеседование с Хардинг. Рано или поздно в НБА появится женщина-тренер. Америка (и, кстати, Австралия) задает эту тенденцию.

В Америке важно то, что рядом существует женская НБА. Весь этот тренд начался с Бекки Хэммон, которая поработала в «Сан-Антонио». Если вы посмотрите, то у них налажен переход бывших игроков между женской НБА и мужской НБА, это как бы одна система. В Европе же женская Евролига – это совсем другое соревнование, там управляет ФИБА. Важно инвестировать в женский спорт в Европе, чтобы женщины оказывались в ситуациях, где они могут добиться успеха. Но, конечно, все должно начинаться с того, что женская Евролига будет лучше.

– Разве игроки готовы к тому, чтобы их тренировала женщина?

– Мне вообще кажется, что всю эту тему с мужчинами-женщинами нужно выбросить в окно. Это вообще не важно. Не все готовы выполнять определенную работу. Не каждый мужчина может тренировать женскую команду. Все зависит от конкретного человека, от того, есть ли у него знания или нет.

У знания нет гендера. Игроки поймут, разбираетесь ли вы или нет.

Многие игроки сегодня растут в семьях, где всем управляют сильные женщины. Они вырастают под руководством матерей, сестер, теток, учительниц. Роль женщины в современном обществе – это роль лидера, это важная роль. Женщины в большей степени определяют взросление мужчины.

Я недостаточно взросла для того, чтобы меня воспринимали как мать. У меня три брата и куча родственников, и я старшая среди них. У меня всегда была эта роль старшей сестры. Когда-нибудь я приму и роль матери. Это нечто уникальное, что женщина может принести в команду.

– Но нет ли здесь естественной проблемы? Вряд ли мужчины готовы, чтобы на них орали женщины-тренеры?

– Это обманчивое впечатление. Я работала с игроками до 18 лет, я работала с игроками старше. Они смотрят на тебя и поначалу думают, что с женщиной будет проще, потому что женщины мягче, женщины такие милые… Потом они встречаются со мной на паркете. Я хочу побеждать, так что я веду себя хуже, чем тренеры-мужчины. То, что я женщина не означает, что я буду вести себя снисходительнее с ними.

И вообще я думаю, что естественно как раз то, что мужчины доверяют женщине-тренеру больше, им более комфортно работать с женщинами.

Конечно, есть биологические различия. Доказано, что мужчины при решении проблем задействуют левое полушарие мозга, тогда как женщины используют оба полушария. То же самое касается того, как мужчины и женщины обрабатывают эмоции.

Так что мне кажется, что нужно всем этим пользоваться. Не нужно смотреть на факторы, которые мешают, тут вопрос простой: ты хочешь побеждать или нет? Я хочу побеждать, доказала, что могу это делать.

В раздевалке тоже нет никаких отличий. У всех есть плюсы и минусы. Тут важно, что игроки мне не безразличны. И они это чувствуют. Это человеческая особенность – всем хочется, чтобы о нем заботились. Я искренна в этом. Такие вещи нельзя симулировать. Благодаря этому я способна дать больше.

– И все равно в Евролиге нет тренеров-женщин. Вы не спрашивали, почему так?

– Здесь много факторов.

На самом деле, во многих странах женщины работают в тренерских штабах: в Бельгии, во Франции, в Греции…

Знаете, что интересно? Россия показывает всем пример: ведь у вас женщины управляют баскетболом. Я всегда восхищалась Россией, посмотрите, вице-президент ЦСКА – женщина, Наталья Фураева, исполнительный директор лиги ВТБ – женщина, Илона Корстин. В России всегда женщины занимали высокие посты в руководстве, это потрясающе. Я всегда привожу этот пример.

Это медленно происходит, рано или поздно будут женщины и в клубах Евролиги. Если мы достаточно разовьем женские лиги и если возникнет такой мостик, как в НБА, то будет все больше и больше.

Всегда должен быть кто-то первый, и я готова принять этот вызов. Димитрис Итудис дал мне шанс поработать в сборной Греции, я была одной из первых женщин в европейском баскетболе сборных. Надеюсь, что смогу поработать и главным тренером. Не потому, что я женщина, а потому, что у меня есть знания, мне это нравится, я посвятила этому всю жизнь, это моя страсть, я хороша в том, что делаю.

– Бекки Хэммон ближе всех подошла к тому, чтобы стать тренером мужской команды. Как думаете, почему у нее не получилось?

– Я никогда не говорила с ней тет-а-тет, не обсуждала с ней это.

Естественно, она – одна из тех, кто подавал мне пример. Ты всегда смотришь на того, кто похож на тебя. Думаю, что у каждого тренера свой путь, и в конце концов она придет к своей цели.

Знаете, вот у меня есть возможность сидеть за одним столом с Димитрисом, Желько, Пабло Ласо и другими, в такие моменты я словно попадаю в рай и только слушаю. И я часто их спрашиваю, что самое лучшее, когда вы завоевали все свои титулы, медали, вы достигли вершины… И все они говорят, что лучше всего путь, который они проходят, когда строят отношения в команде и идут шаг за шагом к цели.

Все дело – в пути.

И для нас, для женщин, этот путь только начинается. Думаю, это вопрос времени, когда женщина станет главным тренером в НБА, когда больше женщин будут работать в европейском баскетболе.

– Видите ли вы женщин, которые готовы к этому?

– Конечно. Просто нужно не забывать, что это очень конкурентная среда. Когда тренеры переходят из клуба в клуб, то забирают с собой весь тренерский штаб. Позиций не так много. Всего 18 клубов в Евролиге. Каждый год открывается, допустим, 4 вакансии. Опять же, это в футболе работает по 20 помощников, в баскетболе только 4.

От меня зависит лишь то, чтобы, когда мне позвонили, я была готова.

Я хотела рассказать вам важную вещь о сербах и объяснить причину наших побед. Я пыталась исследовать этот вопрос. У нас есть такое понятие, как «inat». Для него нет перевода в других языках. Почему мы постоянно берем медали, почему тренеры Ивкович, Обрадович и Пешич подарили мне самые счастливые воспоминания в моей жизни, побеждая в 90-х, на фоне войн и прочего. «Inat» означает, что вы упорно делаете что-то вопреки всем обстоятельствам. Вам нужно доказать, что вы правы, а остальные ошибаются. И это очень сербская штука. Именно поэтому у нас такой боевой характер.

В конце концов, я сербка, и это то, что есть у каждого серба. Мы более упрямы, мы больше хотим воплотить что-то в жизнь. И поэтому мы побеждаем, и поэтому у нас лучшие спортсмены в мире. Наш главный экспорт – это люди, хотя население Сербии всего 7 миллионов. У нас самые успешные спортсмены всех времен: никогда больше не будет другого Новака Джоковича, другого Николы Йокича.

А все потому, что у нас есть «inat».

Самая красивая женщина в баскетболе

– Сербские медиа провозгласили вас «самой красивой женщиной в баскетболе». Что вы почувствовали тогда?

– Хотела сказать, что обожаю побеждать, не важно, в чем.

Я выросла в семье, где были одни мальчики, и поэтому я была больше мальчиком – ходила в мешковатой одежде и так далее. Поэтому я, конечно, удивилась, но что я еще могла сказать, кроме как «Спасибо».

– Вам не казалось, что это может повлиять на ваше восприятие как тренера? Постоянно возникают скандальные ситуации, когда женщин-тренеров критикуют за то, что они надели что-то броское…

– Важны победы, а не стиль. Думаю, что одежда, стиль и прочее вообще не имеют значения. Если ты побеждаешь, то лучше всех подходишь для этой работы.

Я – Елена Тодорович, я такая, как есть, и не могу быть никем иным, не хочу под кого-то подстраиваться. Наверное, я не выгляжу как ваш типичный тренер. Но, посмотрите, вот 30 лет назад появились Деннис Родман, Аллен Айверсон, они сильно отличались от остальных игроков. Но они побеждали, а сейчас все выглядят как они. Времена меняются.

Я не люблю хвалить себя. Спасибо всем за комплименты, но я, правда, хороший тренер, я знаю, что делаю. Когда ты моложе, у тебя бывают проблемы с уверенностью в себе, это нормально, но с возрастом я научилась принимать себя и фокусироваться на положительных вещах.

Знаете, Желько Обрадович всегда говорит: «Нужно жить жизнь». Не нужно отказываться от того, что тебе нравится. И стараюсь жить жизнь по максимуму и пользоваться своими преимуществами как женщины. Если кто-то захочет поместить меня на обложку Vogue, то я не против, почему не воспользоваться этим шансом?!

– Родман – это все же другое. Когда тренер – привлекательная женщина, это может создать ненужное напряжение внутри команды, нет?

– Вы что же, считаете, что тренеры Евролиги непривлекательны?!

Это все взгляд со стороны. Не думаю, что кто-то посчитает меня привлекательной, когда я буду орать на них, чтобы они быстрее бегали спринты. Я никогда не попадала в ситуацию, где бы чувствовала, что меня как-то задели. В конечном счете, я профессионал: когда я выхожу на паркет, то я тренер, и если кто-то смотрит на меня иначе, это их проблема.

У меня никогда не было такого, чтобы кто-то не принимал мои требования.

Честно говоря, на этот вопрос тяжело ответить, потому что у меня не было такого негативного опыта. Если кто-то считает меня привлекательной, что я могу с этим поделать? Возможно, в женском баскетболе считают привлекательными тренеров-мужчин, это же никому не мешает. Когда я занималась баскетболом, мы хихикали над подобными ситуациями. В школах же тоже бывает подобное: возможно, у вас бывает влюбленность в учителя, но потом она быстро проходит, когда он ставит вам плохие отметки.

Мне остается только принимать любой вызов, я же все равно не могу изменить себя. Да я и не хочу менять себя. Я много сил трачу на то, чтобы так выглядеть. И вообще я вкладываю много усилий во все, чем занимаюсь.

Тут не только баскетбол. Я играю на фортепьяно, пишу картины, пою, у меня много хобби. Когда я была маленькая, то мечтала стать летчицей. Когда я что-то делаю, то выкладываюсь на сто процентов. Я практикуюсь каждый день, мне кажется, только так ваш мозг будет острым.

Люди, занимающие высокие посты, инвестируют много времени и сил в свой внешний вид, потому что, если вы хорошо выглядите, это значит, что вы хорошо себя чувствуете и продуктивно работаете.

Я играла в баскетбол, поэтому верю в то, что каждый день ты можешь становиться лучше. Мы, как тренеры, должны подавать пример, мы просто не можем быть не в форме. Если я должна научить тебя кроссоверу, как я буду это делать, если я не готова? Как я буду говорить игрокам, чтобы им нужно соблюдать диету и прочее, если сама этого не делаю?

Внешность никогда не должна иметь роли при оценке чьих-либо профессиональных качеств. Мой успех в тренерском деле – это доказательство моих знаний, умений и лидерских качеств. Мне кажется, что достижения в спорте важнее, чем привлекательность. Талант и преданность своему делу – вот, что лежит в основе моего успеха. Я хочу опровергать подобные стереотипы и никогда не поддакиваю главным тренерам команд, в которых работаю. Мне кажется, что, как женщина в области, где доминируют мужчины, я могу принести уникальное видение, которое даст положительный импульс развитию команды.

– А почему вы хотите работать именно в мужском баскетболе? В женском было бы проще, нет?

– Вот все так думают. Это неправильное восприятие. Вот я играла сама, со мной, как игроком, было невыносимо работать.

Это устроено иначе. Многие мужчины не могут работать в мужском баскетболе, многие мужчины не могут работать в женском баскетболе. То же самое касается и женщин. Как я уже говорила, я выросла с несколькими братьями и родственниками. Для меня гораздо проще найти общий язык с мальчиками, чем с девочками. Для меня работать с мужчинами естественнее, я всю жизнь провела в мужском баскетболе. С женщинами было бы сложнее, там совсем другая психология.

«Мисс Австралии»

– Вы участвовали в «Мисс Австралии». Как так вышло?

– Очень горжусь этим. Это был необыкновенный опыт. Я бы повторила это еще сто раз, если бы могла вернуться в прошлое.

Получилось так, что меня нашли случайно. Я сидела в ресторане с друзьями, и директор конкурса «Мисс Вселенная, Австралия» подошел ко мне: «Не хотели бы вы стать новой Мисс Австралии?» Я такого не ожидала. Посмотрела на него и говорю: «А почему бы и нет?» Это новый вызов, это то, что заставило меня выйти за пределы зоны комфорта.

Это не было связано со спортом, но так же, как и в спорте, сработала соревновательная ментальность: люблю соревноваться и отнеслась к этому именно как к соревнованию.

Никто даже не понимает, насколько сильно это мне впоследствии помогло в тренерской работе. Там я научилась говорить перед огромной аудиторией. Там я научилась дисциплине: у меня это уже было из спорта, но здесь нужно было тренироваться каждый день. Там я научилась, как лучше подавать себя.

Участвовать в конкурсе красоты – это не то же самое, что быть моделью. Нужно быть не только красивой, нужно быть всесторонне подготовленной…

Самым важным для меня было то, что это дало мне возможность поработать с благотворительными организациями. Это может показаться клише, но я была воспитана определенным образом, и, когда выросла, мне хочется помогать окружающим, делать мир лучше. Я очень горжусь тем, что работаю с организацией, которая борется с домашним насилием. В моей стране это проблема, во многих других странах – тоже, женщины и дети не чувствуют себя безопасно дома. Я тоже выросла в нестабильной семье с разными проблемами, помогать женщинам и детям – для меня личный вопрос. Участие в конкурсе красоты позволяет тебе сделать гораздо больше.

Это не совсем то, что показывают в кино, где конкурсы красоты выставляют женщин в глуповатом свете. Там они выходят и говорят что-то вроде: «Я хочу мира во всем мире». Здесь есть возможность отблагодарить людей, сделать что-то, что важно лично для тебя.

Там я познакомилась с множеством людей из самых разных сфер, с женщинами самых разных профессий. Думаю, это важно, чтобы женщины поддерживали других женщин. Самый ценный комплимент – тот, который тебе дает другая женщина.

– Вы же уже работали тренером на тот момент?

– Да, это было в 2017-м, я уже работала тренером семь-восемь лет. Но все меня поддерживали тогда. Я еще спросила у главного тренера и у ребят: «Как вы отнесетесь к тому, если я приму участие в Мисс Австралия?» И они сказали: «Да это отличная идея».

Мне кажется, что поддержать меня во время раундов приходило больше всего народу.

Это был отличный опыт. Ни одного плохого воспоминания. Как я всегда рекомендую заниматься спортом, особенно девушкам, так же я рекомендую это. Нужно выйти из зоны комфорта, потому что в зоне комфорта вы не будете расти.

– Сербские медиа писали, что после вы стали моделью. Это действительно так?

– Участие в конкурсе подразумевает работу моделью в том числе. При этом там все же фокусируют внимание на том, чтобы показать тебя как всесторонне развитую личность: недостаточно просто быть красивой, чтобы победить…

У меня были предложения от больших модельных агентств, но я не видела в этом никакого смысла. Если ты чем-то занимаешься, то должен отдаваться на сто процентов. Я не была готова вкладываться в это. Это не то, к чему у меня лежит душа. Модельный бизнес кажется слишком скучным.

– Что подразумевает участие в «Мисс Австралии»?

– Да много всего, это как баскетбол, тебя развивают целый год: учат тебя, как себя представлять, как ходить по подиуму, как говорить, как работать с брендами, как продвигать себя, как работать с благотворительными организациями…

Есть несколько раундов: раунд, где ты отвечаешь на вопросы, это очень тяжело, потому что ты никогда не знаешь, что тебя спросят, бикини-раунд, а потом финальный ивент, где ты выходишь в основном платье.

Вся тренировка – ради 2 часов шоу. Я удивилась сама себе, как далеко я дошла.

– Вы расстроились, что проиграли?

– Все же моя главная работа – это тренерство. В какой-то момент я поняла, что не могу тратить на все эти конкурсы столько времени и сил, потому что это не моя основная профессия. Это просто нечто дополнительное.

Потом там было много конкурсов, не один. В некоторых я побеждала, в некоторых – нет, в главном национальном конкурсе я не победила. Но я очень гордилась тем, как гладко у меня все выходит, как я складно отвечала на все вопросы, как рассказывала о себе, как моя семья радовалась и болела за меня…

В баскетболе все иначе. Там тебе хочется по-настоящему побеждать. Когда дело доходит до последних минут, когда нужно в считанные секунды определять стратегию – я существую ради подобных моментов. Я отключаюсь и не вижу ничего, только своих игроков.

В детстве все мои подруги мечтали о том, как выйдут замуж и так далее, а я мечтала о том, как буду руководить командой в финале Евролиги или чемпионата мира.

Вот такая у меня мечта. Ну, извините.

Фото: Gettyimages /Maja Hitij / Staff; IMAGO/Nuno Pires Veloso, IMAGO/Tilo Wiedensohler/Global Look Press ; East News /AP Photo/Morry Gash, SCOTT OLSON / AFP; instagram.com/jelenatodoroviic