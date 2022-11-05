Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Сегодня начинается новый сезон главного европейского соревнования. Евролига кажется предсказуемой на расстоянии, но при ближайшем рассмотрении дарит неожиданные результаты в каждом туре.

Благодаря большему влиянию тренеров, более высокому интеллекту игроков и беспрецедентному давлению болельщиков именно Евролигу можно назвать главным баскетбольным турниром в мире, так как собственно баскетбол здесь на первом месте. Здесь не любят шоу, скрывают околобаскетбольные драмы и считают пик-н-роллы той осью, вокруг которой вращается мир.

Рассказываем, в каком состоянии европейские гиганты подошли к старту.

Уровень без слабых мест

«Реал»

Ротация: Кампаццо – Муса – Хезоня – Ябуселе – Тавареш; Родригес – Алосен – Юль – Козер – Фернандес – Абальде – Дек – Пуарье

Обоснованность амбиций: Мадридский «Реал» как будто случайно заскочил в чемпионы, если вспомнить все обстоятельства мучительного сражения с «Партизаном» в плей-офф. Но любой Штирлиц вам скажет, что запоминается последнее: в Евролиге нет другой столь же опытной, сыгранной и глубокой команды.

Этим летом они потеряли четырех игроков, а добавили лишь одного, но этот один – ровно то, что поднимает мадридцев над остальными. В прошлом сезоне они рассчитывали в плане розыгрыша лишь на стариков и на Уильямса-Госса, теперь сюда вернулся аргентинский волшебник, который несколько лет назад и был тем источником, который подпитывал все остальное. У «Реала» и без того была защита имени Тавареша, глубина имени нестареющих испанских ветеранов, свежая кровь в виде Хезони, Мусы и Ябуселе… Теперь они вернули своего дирижера, который по идее должен облегчить жизнь всем.

Самый интересный игрок: Факундо Кампаццо помчался за мечтой и потерялся – сначала в травмированном «Денвере», затем в не претендующей на высокие места «Црвене Звезде». Этим летом он подписал с «Реалом» соглашение на 4 сезона и 12 млн евро, из которых часть еще должен будет вернуть в счет выкупа предыдущего соглашения. По 9 играм за «Звезду» понятно, что разыгрывающий не потерял за эти годы ничего, а значит, готов вернуться в новом сезоне тем, кем уезжал – самым зрелищным игроком Евролиги.

Самый интересный сюжет: Беднягу Чуса Матео пытались несколько раз выгнать по ходу прошлого сезона. И пережитый стресс стал очевиден на победной пресс-конференции, где Эди Тавареш напомнил о неуважении, которое проявляли к тренеру.

После ухода Ласо должность главного тренера – единственное, что казалось неустойчивым в «Реале», где год за годом звездные игроки смиренно принимают выделенные им скромные роли и сливаются в единую сверхмощную команду.

Поглядим, насколько победа изменила статус Матео и как внутри относятся к более-менее повсеместному убеждению, что титул «Реала» не вполне заслужен.

Уровень «Финала четырех»

«Олимпиакос»

Ротация: Уолкап – Кэнан – Папаниколау – Сикма – Фалл; Уильямс-Госс – Ларендзакис – Маккиссик – Браздейкис – Питерс – Милутинов

Обоснованность амбиций: «Олимпиакос» легко выиграл прошлый чемпионат и оплошал лишь в финальном матче. Однако именно греки потеряли больше всего этим летом – по сути, лишились обеих своих звезд (Везенкова и Слукаса).

Именно поэтому то, как будет выглядеть их атака в следующем году – один большой вопрос.

Однако система Барцокаса с повсеместными разменами – на месте, лучшая защита прошлого сезона стала еще мощнее с приходом Милутинова, потерю качества попытались компенсировать количественно (Уильямс-Госс, Браздейкис, Сикма, Милутинов – это почти готовая пятерка для команды из верхней половины)…

Даже без прошлогодних лидеров «Олимпиакос» не собирается уступать место в первой четверке.

Самый интересный игрок: Никола Милутинов возвращается в большой баскетбол в статусе игрока из второй символической пятерки чемпионата мира. Серба всегда считали одним из лучших европейских «больших», но его карьера на данный момент складывается довольно невразумительно – ни в «Олимпиакосе», ни в ЦСКА он и не приближался к большим победам, что несколько стыдновато, учитывая уровень клубов и их традиции.

Самый интересный сюжет: Вокруг кого Барцокас будет выстраивать нападение. «Олимпиакос» потерял MVP сезона и одного из лучших европейских разыгрывающих. У команды есть габариты, есть атлетизм, есть снайперы, но отсутствуют и звездные организаторы, и люди, которые могут взять мяч и решить в одиночку.

«Монако»

Ротация: Джеймс – Ллойд – Диалло – Браун – Холл; Уокер – Окобо – Тарпи – Блоссомгэйм – Петр Корнели – Мотеюнас – Жете

Обоснованность амбиций: Проект «Монако» становится мощнее с каждым новым сезоном, даже введение лимита во Франции никак на нем не сказалось – этим летом сюда привезли еще и Кембу Уокера, который не будет выступать в национальном чемпионате.

Хотя каждый год раздается один и тот же вопрос: «Что этот Майк Джеймс себе позволяет?!», «Монако» показывает, что путь великого «Анадолу Эфеса», построенного вокруг множества талантливых маленьких, получивших безграничную свободу игроков, как раз и дает результат, даже если со всем остальным складывается не совсем благополучно. В прошлом году здесь не прижился Адриен Морман, а Джон Браун не особенно напоминал себя казанского периода и даже извинялся после сезона, остальные переживают различные перепады, но каждый раз «Монако» поднимается на ступень вверх.

Возможно, потому что Майк Джеймс много себе позволяет. А, возможно, потому что сама концепция выбрана верно.

Самый интересный игрок: Кемба Уокер как будто закончился после всех проблем с коленями, но в Европе от него по-прежнему ждут подвигов. В этом случае невозможно что-то предсказывать. У «Монако» гипернасыщенная задняя линия, безусловно, самая талантливая во всей Евролиге, но, как обычно здесь, кажется, что баланс между яркостью исполнителей и людьми, на которых можно положиться в борьбе за титул, явно нарушен. Джеймс, Ллойд, Окобо и Кемба – это как-то слишком много вздорных личностей на одну скамейку.

Вот только «Монако» это никогда не смущает.

Самый интересный сюжет: Странное противостояние между Майком Джеймсом и тренером Обрадовичем. Эта пара обменивалась двусмысленными комментариями по ходу прошлого сезона, а этот – начинает с фразы Обрадовича: «У нас четыре креативщика, каждому из которых нужен мяч, нужно внимание, нужны минуты и броски. Вы можете думать, что это все выглядит феноменально на бумаге, но при этом это головная боль».

И правда.

«Анадолу Эфес»

Ротация: Томпсон – Ларкин – Клайберн – Джонс – Жижич; Бобуа – Холлатц – Брайант – Уиллис – Пляйсс

Обоснованность амбиций: «Эфес» вступает в совершенно новую эру – без Эргина Атамана, без Василье Мицича и без европейской версии американского баскетбола, свободного от любых ограничений.

Собственно, вряд ли кто-то знает, чего ждать от турецкого клуба, последние годы мучившегося в регулярных сезонах из-за бесконечных повреждений. Однако звездного потенциала здесь хватит, чтобы поспорить с кем угодно: Мицича сменил лучший ассистент Евролиги прошлого сезона Дариус Томпсон, от которого ждут еще одного удивительного сезона, Ларкин отдыхал летом и из-за этого перестал считаться турком, Клайберн все еще остается лучшим третьим в Европе…

Да и Эрдем Джан начал карьеру главного тренера с того, что стал лучшим специалистом прошлого года в Еврокубке.

Самый интересный игрок: Дариус Томпсон удивил Евролигу в дебютном сезоне, и теперь от него ждут, что он переизобретет «Эфес» с новым баскетболом, но с результатами, напоминающими последние годы.

Кажется, в Евролиге нет ни одного другого человека, от которого требовали бы столь многого.

Самый интересный сюжет: Едва ли не больше, чем Мицич или Атаман, тот самый «Эфес» олицетворял Крис Синглтон, растягивающий «большой», который охотно разменивался на кого угодно. Его тоже больше нет.

И какой именно получится команда у Джана, будет зависеть не столько от Томпсона, сколько от двух новых «четверок»: гиператлетичного Тайрика Джонса и Дерека Уиллиса с его 47,5% из-за дуги. Оба персонажи известные, но уровень Евролиги еще не пробовавшие.

В любом случае с «Эфесом» как с самой зрелищной командой Евролиги пока не стоит прощаться. Шанс есть.

Уровень «Претензия на «Финал четырех»

«Милан»

Ротация: Кевин Пангос – Билли Бэрон – Шэвон Шилдс – Никола Миротич – Николо Мелли; Маодо Ло – Девон Холл – Стефано Тонут – Йоханнес Фойгтманн – Кайл Хайнс – Алекс Пойтресс

Обоснованность амбиций: После прошлогоднего коллапса (и поражения от «Виртуса» в Суперкубке Италии) на «Милан» смотрят скептически, хотя во многом сложности проистекали не только из-за неспособности Этторе Мессины собрать нечто интересное, а из-за банальных травм возрастного состава.

Да, моложе миланцы не стали, но волевое решение сохранить Этторе Мессину и пришедшую с ним стабильность и даже показать ему свое доверие через подписание Николы Миротича настолько необычно для европейского баскетбола, что вызывает особенный интерес. Как всем известно, стабильность порой душит, так как превращается в неизбежную деградацию. И все же в баскетбольном контексте понятна вера в то, что один из самых мощных составов в Европе вернется на те элитные позиции, на которых их видели перед началом прошлого чемпионата.

Самый интересный игрок: Все же Кевин Пангос.

Никола Миротич всего лишь провалил очередной раз «Финал четырех», после чего его как-то незаметно перестали воспринимать как экс-MVP. Йоханесс Фойгтманн на чемпионате мира показал, что слухи о его кончине преувеличены. Кайла Хайнса может подстраховать Алекс Пойтресс.

А вот позиция разыгрывающего в «Милане» наиболее проблемная из-за того, что канадец очень сильно отличался от себя самого версии «Зенита» и «Жальгириса». Если миланцы больше никого не возьмут, то выплывать им придется как-то самим.

Самый интересный сюжет: Кредит доверия у Этторе Мессины. Итальянскому патриарху сошло с рук то, что не сходило никому – безобразный и продолжительный провал в статусе едва ли не главного фаворита сезона.

Если у него не появились новые идеи за лето, то «Милан» ждет очередной мучительный сезон, потому что вряд ли одно появление Миротича изменит дела радикально.

«Партизан»

Ротация: Аврамович – Пантер – Наннэлли – Ледэй – Смаилагич; Йарамаз – Дозьер – Трифунович – Андушич – Понитка – Вукчевич – Камински

Обоснованность амбиций: «Партизану» не хватило совсем немного сдержанности, чтобы вынести прошлогоднего чемпиона в плей-офф. И с тех пор белградцы не стали слабее – напряжением всех сил удержали Кевина Пантера, заменили Экзама Дозьером, добавили глубины (Камински, Понитка)…

«Партизан» – лучшая атака прошлого года, и они стали как будто еще вариативнее. И при этом это худшая защита прошлого года, и пусть восстановился Аврамович, пришли Понитка и Дозьер, никаких радикальных изменений под щитом не случилось.

По крайней мере, пока.

Самый интересный игрок: Все еще Кевин Пантер, видимо, лучший атакующий игрок в Европе на данный момент. Летом уже почти оказался в «Барселоне», но в последний момент передумал благодаря 5,2 миллиона причин за два года.

Для скромных сербских клубов такие траты необычны, но и американец явно нестандартный случай.

Самый интересный сюжет: Адаптация людей из НБА к требованиям Желимира Обрадовича. Пока, если послушать Камински, получается, что он сам сбежал из этой вашей НБА, чтобы припасть к духоподъемному источнику настоящего баскетбола.

«Маккаби»

Ротация: Браун – Болдуин – Колсон – Соркин – Нибо; Блатт – Дибартоломео – Кливленд – Уэбб – Риверо – Коэн

Обоснованность амбиций: В прошлом сезоне «Маккаби» выпрыгнул на пятое место с неожиданным трио Лоренцо Браун – Уэйн Болдуин – Бонзи Колсон и уступил «Монако» лишь в пятом матче плей-офф. Если не считать наноскандала с уходом Даррана Хиллиарда, то межсезонье получилось совершенно бессобытийным: в Тель-Авиве посчитали, что в кои-то веки им удалось собрать боеспособный костяк, который нужно сохранить и подвести в оптимальных кондициях.

Не то чтобы усиление – обязательное условие для прогресса, но «Маккаби» вновь ждет, что Браун и Болдуин покажут себя лучшей парой малышей в Евролиге (два места в символических пятерках в прошлом году).

Самый интересный игрок: В Казани Лоренцо Браун осознал себя лучшим разыгрывающим Евролиги и с тех пор не намерен менять своего мнения. Он оконфузился лишь в том самом пятом матче против «Монако» (3 из 12 с игры, 2 передачи на 3 потери), после чего решил пропустить лето в сборной Испании.

Сезон покажет, явило ли противостояние с Майком Джеймсом ему какие-то дополнительные откровения.

Самый интересный сюжет: Ловить любые намеки на отдаленное подобие улыбки у Одеда Катташа.

«Фенербахче»

Ротация: Скотти Уилбекин – Марко Гудурич – Хэйс-Дэвис – Мотли – Шанлы; Мадар – Калатес – Дорси – Биберович – Мехметоглу – Пьерр – Бирсен – Папаянис – Сестина

Обоснованность амбиций: Димитрис Итудис был близок к тому, чтобы собрать состав мечты, но «эдверситис», как обычно, не могли не проявиться с пыльным мешком из-за угла: Рауль Нето поскользнулся на паркетах ФИБА, порвал связку колена и выбыл на неопределенный срок. Так греческий тренер остался с поднадоевшим ему Калатесом, которого он уже почти выгнал из клуба.

Второй аспект пока под наблюдением: «Фенер» поменял переднюю линию, и теперь на месте центрового выходят любимчик Итудиса Шанлы и Папаянис, под которого придумывается «совершенно новая роль». Звучит очень интригующе, особенно если учесть, что подобные эксперименты у греческого специалиста с «большими» всегда проходят тяжело.

«Фенербахче» здорово начинал в прошлом сезоне, но потом покатился вниз вместе с травмами, так и не дождавшись помощи от Немани Бьелицы, который вроде бы претендовал на роль главной звезды. По крайней мере, в грядущем чемпионате «большие» пока что намерены выйти на паркет.

Самый интересный игрок: Ям Мадар, лучший молодой игрок прошлого сезона. Итудис беспардонно украл его у своего учителя Желько Обрадовича, после чего «Партизан» отказался работать с самым влиятельным европейским агентом Мишко Разнатовичем. Израильтянин должен своим примером показать, почему работать у Итудиса привлекательнее.

Самый интересный сюжет: Ситуация с Ником Калатесом. «Фенербахче» уже объявил, что разыгрывающий без броска клубу не нужен, но вот прошло лето, изгнанник даже не поехал к Итудису в сборную, Рауль Нето так и не прибыл… И ничего не изменилось. Калатес по-прежнему в команде и, видимо, будет играть.

Нетипичная ситуация даже для Димитриса Итудиса.

Уровень «Битва за плей-офф»

«Црвена Звезда»

Ротация: Напьер – Недович – Гидрайтис – Симонович – Тоби; дос Сантос – Теодосич – Давидовац – Ханга – Бьелица – Митрович – Боломбой – Кузмич

Обоснованность амбиций: Президент «Звезды» объявил, что клуб нацелен на попадание в «Финал четырех». Ради такого сербы решились на неслыханные меры – приобрели аж 11 игроков и расширили ростер до 20 слотов.

При известной фантазии можно разглядеть основания для столь громких заявлений:

● чрезмерно веселенький бэккорт, где есть дос Сантос, только что разматавший канадцев на чемпионате мира, Неманья Недович, в своих лучших моментах не уступающий никому, Шабаз Напьер в его ипостаси европейского Лилларда и Милош Теодосич;

● «большие» с трехочковым (Тоби, Боломбой, Бьелица, Симонович);

● парни, готовые потаскать рояль: Ханга, Гидрайтис, Симонович, Давидовац и вообще все, кто когда-либо видел и слышал Душко Ивановича…

В прошлом сезоне «Звезда» была четвертой защитой Евролиги – сразу после «Олимпиакоса», «Реала» и «Барселоны». И потеряла лишь Кампаццо и Вильдосу, людей, которые отвечают совсем за другие направления.

Самый интересный игрок: Как ни странно, но Милош Теодосич. Сербу 36, в защите он не играл уже давно, при этом он пока не показал, что готов уйти в тень и в меньшей степени быть Милошем Теодосичем.

Вот этот нюанс вносит неразбериху в заднюю линию «Звезды», которая вообще-то выглядит очень здравой. Напьер, дос Сантос, Недович – это все крутые креативщики, и их количество решает единственную их общую проблему, высокую травматичность.

Но вот как вписывается сюда Теодосич с его звездными замашками и минусовой полезностью, это, конечно, загадка.

Самый интересный сюжет: У Душко Ивановича имеется собственный цикл, всегда одинаковый: он приходит и встряхивает команду сумасшедшими нагрузками, а затем с каждым новым сезоном она становится все бледнее и бледнее.

В прошлом году он выдал чудо на старте, а летом взял титул в Адриатической лиге. Посмотрим, что там дальше.

«Панатинаикос»

Ротация: Слукас – Вильдоса – Папапетру – Эрнангомес – Лессор; Грант – Гай – Григонис – Мандзукас – Калаицакис – Митоглу – Бальцеровски – Адетокумбо

Обоснованность амбиций: У «Панатинаикоса» примерно равные шансы на то, чтобы попасть в «Финал четырех» и организовать конец света. Появление в одном месте Димитриса Яннакопулоса, Эргина Атамана и сбежавшего из «Олимпиакоса» Костаса Слукаса скорее намекает на второй вариант.

Димитрис Яннакопулос вышел из вечно бранчливого состояния и этим летом обильно инвестировал в клуб: 10 миллионов на 3 года Слукасу, 4,5 миллиона на 2 года Хуанчо Эрнангомесу, около 6 млн на 3 года Вильдосе… Всего 11 новых игроков плюс новый атаман тренер…

«Панатинаикос» точно возвращается, но оценить уровень притязаний абстрактно невозможно: как минимум, в Евролиге стабильность состава не менее важна, чем его звездность. У греков есть все, чтобы стать очередной симпатичной командой Атамана – разносторонний четвертый номер в качестве главной звезды, куча маленьких креативщиков, доказавших свой уровень, атлетичный центровой…

Но сложно вспомнить, чтобы кто-то вот так брал и покупал новую команду за одно лето.

Самый интересный игрок: Хуанчо Эрнангомес. Собственно, мы никогда не видели испанца в той роли, которую он исполняет в кинокартине «Хасл». В НБА он придерживался амплуа «кушать подано» или безмятежно отрывался в мусорное время, в сборной Испании был одним из двенадцати игроков, которые могут выйти на сцену в определенный момент (ну, там, в финале чемпионата Европы, например), и собственно все.

Такая несообразность все же портит впечатление от «Хасла». Хочется посмотреть на настоящего Эрнангомеса в образе, у которого все же будут какие-то оригинальные черты.

Самый интересный сюжет: Если Яннакопулос снова заинтересовался баскетболом, то близок и час, когда он заинтересуется судьями. «Панатинаикос» уже потерпел кошмарное поражение от «Олимпиакоса», так что наследники Жорди Бертомеу могут подписаться на инстаграм владельца, чтобы узнать себе все самое интересное из первых рук.

«Барселона»

Ротация: Саторански – Лапровиттола – Абринес – Паркер – Эрнангомес; Йокубайтис – Брисуэла – Калинич – да Сильва – Веселы – Ннаджи

Обоснованность амбиций: Шарунас Ясикявичюс взял для «Барселоны» очередной титул чемпиона Испании и отправился в НБА (пока на стажировку).

Вопреки прогнозам всех, кто не верил в замуштрованный баскетбол литовца, всеобщего благолепия разом не случилось. «Барселона» вошла в режим экономии, что выразилось в расставании с Миротичем, Хиггинсом, Куричем и растягивающими центровыми. Режим экономии у «Барселоны» типично барселонский, это выражается в том, что либо главным образом укрепляется позиция, которая и так в порядке (Эрнангомес посадил на скамейку Веселы), либо приобретается явно недешевый Джабари Паркер, который в баскетбол играл последний раз примерно тогда же, когда это делал Ясикявичюс.

Управлять этим будет Рожер Гримау, не работавший до этого тренером даже на уровне высшего дивизиона чемпионата Испании.

План, безусловно, надежный, как швейцарские часы.

Самый интересный игрок: Джабари Паркер не только не играл в баскетбол тысячу лет, но и в принципе со своим скиллсетом (отсутствие трехочкового, слабая защита, любовь к изоляциям) плохо вписывается в европейский баскетбол.

Само по себе, это не так страшно, даже интересно, но есть мнение, что в «Барселоне» видят именно в Паркере полноценную замену Николы Миротича в роли MVP команды.

Самый интересный сюжет: Пожалуй, «Барселона» вообще – самая интересная команда сезона. Главным образом потому, что легко может войти в период, когда сезоны под руководством Ясикявичюса, будут казаться почти безупречными, золотыми, наполненными максимализмом. Тем временем в параллельной вселенной Хавьер Паскуаль стартовал с поражения от «Уралмаша».

«Бавария»

Ротация: Эдвардс – Больмаро – Лучич – Букер – Ибака; Франсиско – Уайлер-Бэбб – Бонга – Гиффай – Обст – Дино Радончич – Гиллеспи – Бранкович

Обоснованность амбиций: Главное, что есть у «Баварии» – это Пабло Ласо, то ли самый недооцененный, то ли самый переоцененный тренер в Европе: человек столько лет работал в мадридском «Реале» и неизменно давал результат. Даже уволили его по медицинским показателям.

Наверное, в зависимости от того, как вы относитесь к испанцу, так и воспринимаете все, что натворили немцы этим летом.

Если с «Реалом» мог побеждать любой, то покажется, будто в «Баварии» собрали полный мусорный бак: Ибаку, который нормально не играл уже несколько лет, Эдвардса, который не очень смотрелся в «Фенербахче», Больмаро, который никак не обосновал свои притязания на статус юного дарования. Слишком много вопросов к этому составу.

Если же с «Реалом» мог побеждать только Ласо, то можно увидеть, что «Бавария» пыталась угадать с нераскрытым потенциалом, который под рукой большого тренера предстанет совсем иначе. Больмаро только 23 года, Эдвардс должен стать главным открытием предстоящего сезона, Ибака впервые за много лет здоров. Рядом куча игроков для идеального дополнения: Обст, только что похоронивший сборную США, Бонга, способный защищаться на всех позициях, растягивающий центровой Букер, который никому бы не помешал… Опять же Владимир Лучич все еще тут, и его двусторонняя универсальность – ключ к тому, что все сложится удачно.

Самый интересный игрок: Леандро Больмаро эпизодически что-то интересное вытворял в «Барселоне» два года назад, а потом усердно полировал лавку в «Миннесоте». Не то чтобы «Бавария» взяла его на ведущую роль (на старте сезона он выходит со скамейки и является худшим по плюс-минусу), но для немцев важно, чтобы аргентинец все же превратился в полезного игрока.

А в Евролиге не так много молодых, чтобы вы пропускали возможность поглядеть на процесс раскрытия таланта прямо по ходу пьесы.

Самый интересный сюжет: Сержу Ибаке официально 34 года, и у него последняя-последняя-самая последняя возможность заткнуть рот тем, кто сомневается в правдивости этой информации.

Уровень «Шанс на то, чтобы опровергнуть прогнозы»

«Жальгирис»

Ротация: Эванс – Митру-Лонг – Улановас – Смитс – Хэйс; Лекавичюс – Димша – Буткевичюс – Манек – Бирутис

Обоснованность амбиций: «Жальгирис» в прошлом сезоне привычно всех удивил и прорвался в плей-офф. Стабильный состав, грамотный тренер, самоотверженность в защите, идеально подобранные роли, раскрытие малоизвестных персонажей, поддержка болельщиков – все привычные ингредиенты сыграли за Каунас.

При этом повторить все это практически невозможно. Этим летом «Жальгирис» потерял Браздейкиса и Полонару и, по всей видимости, еще ищет новых людей на вырученные от продажи первого деньги, как ищет и оптимальный баланс. Особенно это актуально, если учесть, что ключевой игрок «Жальгириса» – Кинан Эванс – возвращается после разрыва ахилла спустя меньше года.

Самый интересный игрок: Роландс Смитс внезапно превратился в одного из лучших четвертых номеров европейского баскетбола. Если он продолжит то, что вытворял на чемпионате мира, то матюки Ясикявичюса, которыми он обкладывал латыша всю дорогу, будут признаны целительным средством.

Самый интересный сюжет: Можно ли удивить два года подряд с одним составом.

«Баскония»

Ротация: Миллер-Макинтайр – Ховард – Седекерскис– Костелло – Котсар; Мэннион – Маринкович – Ронгавопулос – Монеке – Диес – Райесте – Диоп

Обоснованность амбиций: «Басконию» почти всегда невозможно оценить. Каждый год этот клуб выступает в роли чистилища, через которое пополняется пул игроков уровня Евролиги: все остальные либо перекупают друг у друга, либо обдирают топовые команды Еврокубка и национального чемпионата, либо копошатся в отбросах НБА… Лишь боссы «Басконии» работают настолько нестандартно, что находят игроков там, где никто их не только не видит, но и, видимо, не ищет.

Единственное, что точно – «Баскония» вновь будет самой быстрой командой сезона, пытаясь за счет темпа компенсировать недостаток таланта.

Самый интересный игрок: Маркус Ховард – один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира Евролиги и человек, готовый метать трехочковые хоть с закрытыми глазами.

Самый интересный сюжет: Можно ли удивить два года подряд с разными составами.

«Виртус»

Ротация: Хэкетт – Смит – Добрич – Шенгелия – Мики; Пайола – Масколо – Белинелли – Лундберг – Абасс – Кординье – Полонара – Кэйкок – Данстон

Обоснованность амбиций: Пока все амбиции итальянцев выразились оригинально: за две недели до старта сезона «Виртус» уволил Серджо Скариоло за непочтительное отношение к качеству набранного состава. На его место тут же прибыл лучший тренер сентября Лука Банки, который уже успел обыграть «Милан» в Суперкубке Италии.

Прошлогодний «Виртус» – одна из самых безнадежных команд, одновременно ужасная на своей половине и чудовищная на чужой.

Можно было бы сказать, что точечные усиления – Джейлен Смит, Полонара, Кэйкок – под руководством нового тренера могут это немного исправить. Но то, что случилось со Скариоло, скорее, намекает лишь на усугубление безнадеги.

Самый интересный игрок: Все еще Торнике Шенгелия, которого как будто надломил приезд в Москву, куда он прибывал в качестве лучшего четвертого номера в Европе.

Самый интересный сюжет: Сколько будет работать магия Луки Банки. Человек менял работу раз в два года, пока не доехал до сборной Латвии. На чемпионате мира он не только проделал чудесные манипуляции над своими подопечными, но и сам превратился в крупнейшего мыслителя, который чуть ли не каждую пресс-конференцию превращает в мотивационное выступление для тиктока.

«Валенсия»

Ротация: Джонс – Робертсон – Оджелей – Клавер – Дэвис; Йович – Харпер – Лопес-Аростеги – Херманнссон – Инглис – Реверс – Прадилья – Туре

Обоснованность амбиций: «Валенсия» – стандартный пример испанской команды, которая не выдерживает напряжения внутреннего чемпионата и современной Евролиги. Не будучи суперклубом, практически невозможно преуспеть и там, и там, и в таких ситуациях приоритет отдается не Евролиге.

Самый интересный игрок: Брэндон Дэвис два года назад был центровым символических пятерок Евролиги, играл в «Барселоне», а теперь докатился до ссылки в восьмую команду чемпионата Испании. И дело точно не в возрасте (ему всего 32).

Этот сезон покажет, насколько разрушительным оказалось для него взаимодействие с Ясикявичюсом и Мессиной.

Самый интересный сюжет: оформление задницы Сэми Оджелея в европейскую звезду. Нигерийскому форварду уже 28 лет, и главным образом он знаменит как фигурант бесконечных обменов Дэнни Эйнджа, но, если судить по межсезонью, то Алекс Мумбру видит в нем одного из ведущих людей в передней линии.

Уровень «Без шансов на то, чтобы удивить»

«Виллербан»

Ротация: Ли – Де Коло – Луваву-Кабарро – Скотт – Ловернь; Йаков – Джексон – Джексон – Лайти – Далло – Кауди – Ндиайе – Фалл – Эгбуну

Обоснованность амбиций: «Виллербан» в прошлом сезоне не смог преодолеть планку в 10 побед. И отреагировал на это тем, что собрал более-менее компетентную стартовую пятерку (если вообразить, что все ее представители находятся в лучших кондициях и в лучших летах). Правда, если 35-летний Нандо Де Коло не сумел увести французов с последнего места, то вряд ли стоит рассчитывать на то, что 36-летнему Нандо Де Коло по силам большее.

Из интересного:

Во-первых, в «Виллербане» откуда-то узнали, что Майк Скотт – да, тот самый Майк Скотт с эмодзи по всему телу! – еще функционирует, и притащили его в Евролигу.

Во-вторых, заставили Де Коло очнуться приобретением Фрэнка Джексона, бывшего 31-го пика драфта-2017, который с тех самых пор пытался пролезть в НБА с черного входа.

В-третьих, усиления получились достаточно заметными, но не достаточно мощными для того, чтобы в случае неудачи заронить какие-то сомнения относительно будущего Ти Джей Паркера.

Самый интересный игрок: Майк Скотт благодаря реноме человека с самыми уродливыми татуировками. Человек с эмодзи считался ходячим символом прогресса примерно лет десять назад, так как набивал на себя эмодзи, когда эмодзи еще никто не использовал. А сейчас оказалось, что он моложе Нандо Де Коло.

Самый интересный сюжет: видимо, последний полноценный сезон одной из величайших карьер Евролиги – Нандо Де Коло не только нужно ответить всем, кто списал «Вилербанн» заранее (ему осталось всего 230 очков, чтобы стать самым результативным игроком в истории турнира), но и подойти в идеальном состоянии к домашней Олимпиаде.

«Альба»

Ротация: Самар – Томас – Браун – Тиманн – Ветцелл; Спаньоло – Эрикссон – Прочида – Делоу – Олинде – Матиссек – Бин – Кумадже – Шнайдер – Никич

Обоснованность амбиций: «Альба» неудачно выступила в прошлом сезоне, а потом растеряла многолетних лидеров: Сикму, Джейлена Смита, Маодо Ло…

Команда начинает все заново, теперь главным образом надеясь на триумвират Стерлинга Брауна, Мэтта Томаса и Йоханнеса Тиманна.

При этом есть уверенность, что ставки на то, что Стерлинг Браун найдет где-нибудь проблем себе на пятую точку, на порядок выше, чем на то, что «Альба» финиширует не последней.

Самый интересный игрок: Видимо, Стерлинг Браун, наверное, один из тех представителей НБА, о которых постоянно слышишь, но никогда не видишь.

Самый интересный сюжет: развитие молодых игроков. У «Альбы» формально просто некому играть разыгрывающего, кроме Жиги Самара (22 года) и Маттео Спаньоло (20 лет). А кроме них, в задней линии еще три человека, родившихся в XXI веке.

Фото: Deng Hua, Keystone Press Agency, Simone Lucarelli/IPA Sport, Wu Zhuang, Javier Borrego, Simone Lucarelli, Panoramic, Simone Lucarelli, Alberto Brevers, AFP7, IMAGO/Klodian Lato / Eurokinissi/Global Look Press