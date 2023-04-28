«Реал» побеждает, даже когда проигрывает.

Мадридский «Реал» (третье место) капитально оскандалился в противостоянии с белградским «Партизаном» Желько Обрадовича (шестое место). На своей площадке испанцы уступили в первом матче, который завершился точным трехочковым Кевина Пантера в концовке. А во втором и вовсе бросили играть, так как гости вышли на 10 очков вперед уже в первой четверти и были лучше во всем (80:95).

Два поражения фаворита в двух домашних встречах, впрочем, не худшее, что произошло с «Реалом».

Начиная с третьей четверти второго матча мадридцы начали грубить и провоцировать игроков «Партизана», на что судьи поначалу закрывали глаза.

Точку в матче поставил Зак Ледэй за 2,35 до сирены, когда игроки «Реала» уже отказались от сопротивления и перешли к откровенному хулиганству. Сначала на Кевине Пантере жестко сфолил Венсан Пуарье. А когда его удалили с 5 фолами, лидера «Партизана» атаковал мадридский капитан Серхио Юль.

Дальше началась свалка, которой Евролига давно не видела.

• американцу надоело, что соперник не играет, а пытается вывести его из себя – и тут же вышел из себя, начав пихаться с Юлем;

• первыми к Юлю и Пантеру подскочили Гершон Ябуселе и Данте Экзем: француз – с неведомыми целями, Экзем – явно, чтобы их растащить;

• со спины на Экзема налетел Гэбриэл Дек и постарался завалить австралийца;

• тот вырвался и пробил ему кулаком в живот;

• пока игроки «Партизана» оттащили Дека, Ябуселе как-то странно воспринял свою миротворческую миссию – схватил Экзема за шею, бросил его через голову и завалился сверху. Мужчина весит больше 125 килограммов;

• самая анекдотичная роль досталась Джанану Мусе. Он удерживал Пантера, хотя тот ничего не делал, и получил от него по голове. Тут же к нему подскочил Маттиас Лессор и броском за шею повалил его на паркет. Босниец рухнул и в страшных мучениях схватился за лицо, но, заметив, что на него никто не обращает внимания, мгновенно поднялся на ноги;

• на площадку высыпали обе команды во главе с Желько Обрадовичем, но активная часть потасовки на этом завершилась: «Партизан» сдерживал воинственного Пантера, а «Реал» – все еще чем-то недовольного Ябуселе.

В итоге матч так и не закончился. Оставалось еще 1,40 до сирены, но арбитры за участие в драке удалили 21 игрока из обеих команд, так что продолжать было некому.

Пострадал в ходе всех этих действий исключительно Данте Экзем. Австралиец покинул арену на костылях. И как рассказал врач «Партизана», у него разрыв сухожилия пальца ноги.

На принятие дисциплинарных мер Евролиге потребовались почти сутки. И не сказать, чтобы руководители турнира преуспели.

Наказания вышли такие:

• Гершон Ябуселе дисквалифицирован на 5 матчей;

• Кевин Пантер должен пропустить 2 игры;

• Маттиас Лессор и Гэбриэл Дек пропустят 1 матч;

• оба клуба оштрафованы на 50 тысяч евро.

Многие в европейском баскетболе восприняли все это как насмешку над здравым смыслом.

«Я выложил 300 тысяч евро после того, как турецкие болельщики оскорбляли меня в соцсетях, а я всего лишь им ответил, – написал президент «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос. – Я заплатил 120 тысяч евро, когда не последовал решению дисциплинарной коллегии и Евролиги, которые не разрешили мне посещать арены. Я заплатил 1,7 млн евро персональных штрафов, потому что мои посты в соцсетях расценили как нападки на Евролигу. Как я должен себя чувствовать, когда весь европейский баскетбол стал посмешищем из-за того, что случилось в матче между «Реалом» и «Партизаном»?

Что я должен делать теперь? Как я должен себя чувствовать? Евролига или дисциплинарная коллегия подумали об этом? Что они этим мне говорят? Что в следующий раз мне надо не ругаться, а бить людей?

Мои соцсети читают 250 тысяч людей. Насколько я знаю, Евролигу смотрят миллионы, десятки миллионов людей по всему миру. Вы наказываете игроков на 3-5 матчей, а я плачу 1,7 млн? Что-то здесь не так».

Еще забавнее то, что Евролига, раздавая наказания, ссылается на пункты 27.1а и 28.1с, которые подразумевают очень серьезные нарушения и совершенно другие санкции. Согласно правилам турнира, лишь Ябуселе наказали более-менее адекватно (если не считать того, что он едва не сломал позвоночник сопернику). Троица Пантер, Дек и Лессор, также прибегшая к физическому контакту, по букве закона должна была получить как минимум по 3 матча каждый.

Хуже всего то, что, как и НБА в ситуации с Дрэймондом Грином, Евролига тем самым подыгрывает провокаторам.

У «Партизана» очень узкая ротация. По сути, они играют составом в семь человек: теперь из этих семерых Лессора удалили на матч, лидера команды Пантера – на два матча, а Данте Экзем выбыл на непонятное время из-за травмы.

У «Реала», как обычно, два состава, и отсутствие Дека и Ябуселе для них менее чувствительно. Характерно, что Серхио Юль, товарищ, непосредственно спровоцировавший потасовку, наказан и вовсе не был.

Фото: East News/BURAK AKBULUT / ANADOLU AGENCY via AFP; globallookpress.com/IMAGO/900/Cordon Press