7 комментариев

Один из культовых героев нашего спорта – американец Джон Роберт Холден, вонзивший победный бросок в финале Евробаскета-2007 с Испанией (60:59). Его достижения – в памяти всех, и уже сейчас понятно: он один из героев сериала «100 лучших спортсменов в истории России». Голосование продолжается – до 31 марта вы можете сделать выбор в пользу Холдена или любого другого спортсмена, который вызвал у вас самые сильные эмоции. Присоединяйтесь!

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Джон Роберт Холден – первый натурализованный игрок в истории российского спорта. Его появление в команде России сразу задало недостижимую планку для будущих легионеров: с юрким американцем баскетбольная сборная взяла единственное золото – на Евробаскете-2007.

В ЦСКА Холден отыграл 9 сезонов и превратился в один из вечных символов клуба: за эти годы армейцы всегда побеждали в российских чемпионатах, восемь раз подряд пробивались в «Финалы четверых», а также дважды выигрывали Евролигу.

Холден мог показаться самым обыкновенным американским баскетболистом

Джон Роберт Холден переехал в Москву в 2002-м из греческого АЕКа и в первом же сезоне с ЦСКА был признан лучшим игроком года.

И все равно его уникальность для европейского баскетбола выявилась не сразу. Поначалу он был лишь одним из многих легионеров, которые иногда отказываются понимать, как тут все устроено: например, после проигранного «Финала четырех» в Барселоне он не хотел выходить на третий матч, недоумевая, какой в этом может быть смысл. Естественно, не обошлось без угрозы со стороны скинхедов и неотъемлемого ножа в качестве средства гипотетической самообороны. А еще Холден запомнился типичной легионерской историей: угонял от работников госинспекции, вымогающих у него взятку.

Андрей Воронцевич, форвард ЦСКА и сборной России в нулевых и десятых: «Холден – это улыбка. Кепки и наушники. Длинные шорты, естественно. Много, очень много кроссовок. Прекрасный бег. Шикарный дриблинг. Манера игры такого, так скажем, нашего Аллена Айверсона».

Сергей Тараканов, генеральный менеджер сборной России в конце нулевых: «Все, конечно, помнят его длинные шорты. У него из-за них даже были конфликты с Душаном Ивковичем, который не любил вот эти признаки американских дворовых площадок, запрещал все это... Холден тоже этим отличался, маленький, быстрый, юркий – и с этими огромными штанами, которые развевались по ветру».

Никита Загдай, в нулевых корреспондент телеканала «Россия-2»: «Ходят легенды, что Холдена предлагали ЦСКА ранее, когда клубом еще руководил Станислав Еремин. Но тогда он был один из тысячи американцев, которые пересекают океан в поисках баскетбольного счастья и фамилии которых никто не запоминает. Еремин тогда, согласно легенде, сказал: «Нет, слишком дешевый игрок для нас».

И когда потом Холден перешел в 2002-м к Ивковичу, то уже из чемпионата Греции, где поднялся на уровень вверх.

И все же по-прежнему это был баскетболист-ноунейм. В первые годы в Москве он ничем не отличался от тех американцев, которые приезжали в Россию пачками и которых никто не запомнил. Он ходил по Москве с ножом, некомфортно себя чувствовал и был типичным американским баскетболистом, который оказался черт знает где и которому платят небольшие деньги за то, что он играет в баскетбол».

Сергей Тараканов: «Холден – человек, который сделал себя сам. После того как он окончил университет, начал с маленькой команды в Латвии, в то время это не самая сильная лига в Европе. Он начинал в АСК за очень небольшие деньги, 3 тысячи долларов – лишь бы играть, прогрессировать. Когда его заметили, пригласили в ЦСКА, его карьера пошла по нарастающей. Особенно когда он получил российский паспорт, потому что это большое преимущество в условиях лимитов».

Андрей Ватутин, президент ЦСКА: «У Холдена был совершенно неподражаемый агент, мой давний товарищ Александар Рашкович, с которым мы познакомились еще в 90-е. Он и сейчас в агентском топе.

К слову, именно он предложил идею натурализации Джея. Тогда в России это было в диковинку, а в Европе встречалось сплошь и рядом. С учетом лимита на легионеров, русский паспорт вывел Холдена на совсем иной уровень оплаты труда.

Так вот: каждый раз переговоры о новом контракте проходили примерно по одному сценарию. В мае в Москву приезжал Рашкович, мы встречались, он выставлял совершенно заоблачные цены, не забывая упомянуть, что условные «Динамо» или «Панатинаикос» дают как раз то, что он просит. В моем личном архиве лежит написанное его рукой предложение чуть ли не на кассовой ленте ресторана, где мы встречались, бумаги другого формата у нас как-то не оказалась. В конечном итоге каждое контрактное лето мы торговались месяцами, к концу лета находили компромисс, ставили подписи, потом приезжал Джей и говорил: «Босс, я и не знал, что были такие проблемы, ты бы позвонил мне, и все быстро решили».

Окей, проходит срок очередного контракта, снова приезжает Рашкович, снова цены из космоса, снова переговоры, снова в августе приезжает Холден: «А что ты не позвонил?» И так каждое третье лето.

Проблема была только в том, что по приезду в США Джей каждый раз менял телефонный номер. То ли это было частью их игры, то ли просто совпадение, но в любом случае агент и игрок удачно дополняли друг друга».

Вот только Холден, как никто, работал над собой на площадке и вне ее. И изменил культуру российского баскетбола

Холден очень сильно изменился физически уже в Москве – закачал ноги и впоследствии запомнился глубокой защитной стойкой. Его невероятная работоспособность – это самая удивительная черта, которую отмечают все без исключения.

Мария Кравченко, в нулевых журналист «Спорт-Экспресса» и пресс-атташе ЦСКА: «Самое яркое воспоминание о Холдене – разговор как-то раз про role model. Обычно игроки рассказывают про то, как восхищались в детстве кем-то из предыдущего поколения. Или мечтали о победах. У Джея образцом был отец. Интереснее всего причина – потому что он за тридцать (на тот момент) лет ни разу не пропустил свою работу».

Никита Загдай: «В плане баскетбола, этики, тренировочного процесса он один из немногих легионеров в России, которые невероятно вкалывали.

Это сейчас модно говорить, что Леброн Джеймс тратит 1,5 миллиона на свое тело, питание и тренировки. Холден был одним из первых, кто привез персонального тренера. Персональный тренер приехал и занимался с ним отдельно от команды. Сейчас мы говорим, что в команде есть тренер по индивидуальной подготовке, у каждого спортсмена есть тренер по индивидуальной подготовке. Но тогда Холден был в некотором смысле первооткрывателем, потому что он тренировался отдельно от команды, дополнительно, работал над техникой броска прямо по ходу сезона».

Андрей Воронцевич: «Это был его брат, веселый парень, он помогал ему индивидуально, подавал мяч, когда Холден тренировался без команды. Они еще постоянно пересматривали видео: и с братом, и с Траджаном Лэнгдоном часами сидели и разбирали отыгранные матчи. Конечно, отношение Джей к делу и его профессионализм до сих пор является для меня примером».

Никита Загдай: «Сейчас баскетболистам доступны самые разные новомодные гаджеты. Холден же резиночкой закреплял большой палец к локтю пластырем, чтобы мяч ложился на ладонь на четыре пальца без участия большого. Попробуйте – это сложно. И таким образом менял себе бросок прямо по ходу сезона. И если поначалу он играл за счет скорости и чисто физических данных, то дальше он преуспел в технике – атаковал с дистанции, бросал со средней, повышал процент.

Холден совершал по тысячу бросков после тренировок под каждым углом, под разными ракурсами, с разными резиночками, под руководством персонального тренера, которого привез из Америки».

Сергей Тараканов: «У нас были большие дискуссии по поводу его приезда на первые сборы. Для меня казалось невероятно важным, чтобы все приехали на сборы в одно время. Тем более что была такая методика, что это займет максимум 45 дней, максимум полтора месяца, а не как в советское время, когда нас держали на сборах по 2-3 месяца.

Вообще я скептически отношусь к натурализации. Считаю, что это допустимо, только когда люди женятся и стараются интегрироваться в другой стране. Но не тогда, когда просто человеку дают паспорт ради достижения результата.

Холден, конечно, никогда не был никаким россиянином, но тогда было решено закрыть проблемную позицию в сборной – без него было бы трудно обойтись.

Однако нам не удалось договориться, чтобы он приехал на сборы с первого дня. Он согласился прибыть где-то на 13-й день, и мы вынуждены были согласиться на компромиссный вариант. Я боялся за командную атмосферу, но 100-процентной справедливости в спорте нет и, видимо, это нужно всем принять. Мне тогда пришлось объяснять ребятам, но все в команде были лояльно настроены, плюс Холдена все знали и хорошо к нему относились.

Самое главное – когда он появился, то был готов на 100 процентов, был готов лучше, чем многие из тех, кто готовился уже две недели, хотя никто из них не приехал разобранный, все были очень мотивированы, старались не расслабляться во время отпуска. Холден приехал в таких кондициях, что готов был хоть сейчас играть».

Дмитрий Матеранский, в нулевых комментатор «7-ТВ»: «Холден приезжал позже всех, но всегда в идеальном состоянии. И глядя на него, все тоже решили, что им западло приезжать неготовыми. Он, на самом деле, очень много дал сборной в этом плане. Я со многими игроками это обсуждал, и все ребята, которые там были, подтверждали, что вот эта культура на них произвела огромное впечатление».

Антон Понкрашов, в нулевых разыгрывающий ЦСКА и сборной России: «Лично для меня Холден всегда был примером. Когда я в первый раз пришел в ЦСКА и вживую увидел Джея, увидел, как он работает, как он отдается игре, как защищается, это все очень сильно изменило мое отношение к баскетболу».

Андрей Ватутин: «На всех командных собраниях он всегда сидел в первых рядах, и что бы я ни говорил, всегда кивал головой. Согласитесь, любому выступающему приятно получать одобрение такого авторитетного игрока. Собрания проводились иногда на английском, иногда на русском, тогда меня переводили.

Потом я стал замечать, что Холден кивал еще до перевода на английский…

Совершенно не потому, что ему было все равно, просто никакие мотивационные речи или воспитательные беседы ему не требовались, он всегда работал на 100%».

Холден помог России завоевать золото, но для него самого выступление за сборную было невероятно значимым

Холден сыграл за сборную России на трех турнирах: Евробаскетах-2005, 2007 и Олимпиаде-2008 в Пекине. Все, кто видели его настрой, понимают, что для него присутствие в команде было важно само по себе, а не из-за того, что давало возможность заработать и в целом получить привилегированное положение в российском баскетболе.

Никита Загдай: «Для самого Холдена игра за сборную России была сильным моральным потрясением: он, американец, играет за сборную России. Это был не просто вопрос денег, не просто вопрос российского гражданства.

Пересудов тогда было много. Да и я и сам сомневался, насколько это здраво. Но потом я собственными глазами видел, как Холден приехал на первую тренировку, когда уже все команда была в сборе. Он приехал настолько в идеальной форме, что те, кто уже несколько недель тренировался, были в шоке: ни грамма лишнего веса, идеальные кондиции...

Мы с ним обсуждали тогда это. Он отметил, что не мог себе позволить никого подвести. Говорил: «Мне доверили статус первого иностранца, натурализованного игрока, я понял, что я как Христофор Колумб, первооткрыватель, ко мне будет слишком большое внимание. И я должен соответствовать».

Вопрос был не в том, сколько он будет очков набирать, а как он будет защищаться, как он будет своим примером вести. И он своим партнерам доказал, что он шикарный баскетболист, и партнеры по сборной уже не могли говорить, что вот он американец, натурализованный, потому что он работал больше всех, он пахал на тренировках и готовился к турнирам. Он заручился поддержкой партнеров в том числе и благодаря своей работоспособности. Даже те, у кого были сомнения, увидели его отношение и, возможно, изменили свое мнение».

Андрей Воронцевич: «Холден – первый легионер в истории России. И он сразу же поразил профессиональным отношением и к стране, и команде. Он сразу же стал одной из звезд той сборной, которая, как мне кажется, вообще является самой боевой и надежной командой, которая у нас была в истории современной России.

Он мне рассказывал: его семья одобрила то, что он получил гражданство. Тогда не было никаких конфликтов, «никакой холодной войны». И вот американец принес нашей стране ту победу на чемпионате Европы и вообще в наш баскетбол принес свой талант. Дарил прекрасную игру зрителям нашей страны. Он сполна отплатил нашей стране. Думаю, что те ребята, которые росли на его примере, тот же Дима Хвостов, многому научились, наблюдая за Джей Аром».

Никита Загдай: «Он волновался. Очень сильно скрывал это, но волновался, готовясь к дебюту за сборную.

Тогда сборная выходила из длительного кризиса. К 2005 году завершилось омоложение, Андрей Кириленко освоился в статусе главной звезды. И вот на чемпионате Европы, в первом турнире Холдена, команда дошла до четвертьфинала и уступила там Греции.

Тогда все решалось в концовке: Никос Хацивретас, известный по выступлениям за ЦСКА, на последних секундах отмахнулся от Кириленко, сломал ему нос, и мы проводили последние моменты без лидера. Греция в итоге выиграла чемпионат Европы, а мы показали, что можем бороться с лучшими, и при помощи Холдена были близки к победе.

После последней игры чемпионата Европы Холден снял с себя майку и просил всех оставлять автографы. Многие игроки отвозят майки в качестве сувениров друзьям, болельщикам, Холден же сказал, что никому эту форму не отдаст, сохранит для себя, так как это большая память. Он заставил всех расписаться. И последним, к кому он подошел за автографом, был я. Я сказал: «Джей Ар, я же не игрок, а всего лишь журналист». А он ответил: «Да, но ты был со мной, ты был со сборной, ты видел, как мы играли, и ты тоже часть истории. Я хочу, чтобы все люди, причастные к моему дебюту, оставили свои автографы на игровой форме». Баскетболисты обычно пишут свой игровой номер и оставляют подпись, есть такая традиция для спортивных автографов, так что я поставил значок номер и дальше написал «ТВ». Не знаю, где эта майка, есть ли у Холдена музей. Но приятно, что на первой его форме стоит и мой автограф.

Это характеризует отношение Холдена к тому, что происходило с ним в тот момент, насколько ему это было важно».

Виктор Кейру, в нулевых игрок ЦСКА и сборной России: «Холден – это человек, который любил доказывать, пусть и сам это не всегда признавал.

В частности, поездка на Олимпийские игры была для него невероятно важным событием. Он выступал за чужую страну, за страну, где он не был рожден и которая сильно отличается от Америки, и пробился на такое событие.

Я вместе с ним жил в одном номере на той Олимпиаде, и два года в клубе наши шкафчики соседствовали. И вот я воочию наблюдал, как он ходил в Пекине и везде снимал на камеру. Не все так делали, я так не делал, а он делал. Он очень осознанно подошел к этому. Он все время думал о том, чтобы сохранить эти моменты в виде воспоминаний, в виде книги, все это подсвечивал».

Сергей Тараканов: «Помню, Холден попросил билеты на открытие Олимпийских игр, что было довольно сложно. У него там был кто-то из родственников. Он никогда ничего не просил, никогда не садился на голову. Но тут попросил билет на открытие, а это был большой дефицит. Я выпрыгнул из штанов, достал ему билет, и он был несказанно рад и под большим впечатлением от всего, что там увидел. А я был доволен, что удалось его добыть.

Интересно было наблюдать за ним против сборной США. Перед той Олимпиадой мы провели товарищескую встречу с так называемой Дрим-тим во главе с Леброном Джеймсом и остальными, они в итоге и выиграли ту Олимпиаду. Я договорился с американской федерацией баскетбола, и они даже нам деньги заплатили, чтобы мы – будучи в статусе чемпионов Европы – сыграли с ними. Мы приехали в Шанхай потренировались несколько дней и побегали против них при полных трибунах. Холден тогда выделялся, для него это был абсолютный стимул выйти против игроков НБА. И где-то я читал, что, когда Кобе или кого-то такого спросили, кого ты запомнил из сборной России, он ответил: «Джей Ар и Эй Кей». Понятно, что они обращают внимание на знакомых, Кириленко все знали по НБА, а тут не могли не заметить еще и Холдена».

Холдена брали для того самого броска, но его могло бы и не случиться

Холден обеспечил золото сборной России самым непосредственным образом – за секунды до конца именно он взял на себя решающий бросок и вывел команду вперед. С одной стороны, это было неожиданно, потому что лидером оставался Андрей Кириленко, и в тот момент он подал разыгрывающему знак атаковать самому. С другой, Холден совершил несколько промахов на последних минутах, неудачно атаковал на всем протяжении игры и еще во время подготовки к турниру отказывался от бросков на последних секундах в пользу передач. Все-таки основным его достоинством всегда считалась защита против лидеров соперника.

Николай Цынкевич, пресс-атташе ЦСКА: «Для тех, кто не видел или мало видел Джея в деле, два слова о его баскетбольных качествах.

Самое главное из них – характер настоящего лидера. Холден всегда с одинаковой отдачей работал на обеих половинах площадки. Из-за этого ему немного не хватало стабильности в нападении, просто потому что при таком объеме сложно правильно распределить нагрузку. В удачный день с Джеем сложно было что-то сделать: при небольшом росте (185 см) он был очень быстрым и обладал очень высоким «релизом» при броске с прыжка. Накрыть Джея на дистанции было практически нереально – у нас, кстати, сейчас очень похоже атакует маленький Каспер Уэйр.

В то же время в защите он готов был справиться с любым плеймейкером. В сборной России его сочетание с оборонительным специалистом Петром Самойленко составляло пару «бульдогов», готовых вцепиться хоть в Паркера, хоть в Наварро, хоть в Спанулиса. Это стало важной частью успехов сборной Дэвида Блатта, пусть в 2011-12 года Холдена в ней уже не было».

Антон Понкрашов: «Вообще интересно, как Мессина использовал Джея в своих схемах, так как очень часто Джей играл больше как атакующий защитник, а на позиции первых номеров выступали Вантерпул и потом Папалукас, но при этом Джей всегда опекал самых опасных игроков команды соперника».

Сергей Тараканов: «То, что победный бросок доверили Холдену, не должно удивлять: он был одним из лидеров той команды. И ситуация сложилась так, что нужно было атаковать кому-то из задних, так как мяч под кольцо было достаточно сложно отдать. Захар Пашутин не решился на бросок, они там перепасовывались с Холденом.

У Холдена было право последнего броска. До этого была такая история на предварительной подготовке. Мы играли турнир в Бамберге и, если не ошибаюсь, уступили сборной Германии в финале. Там тоже была концовка. И в этой концовке он что-то запорол, передачу отдал куда-то не туда. После чего Дэвид Блатт очень долго ему выговаривал: «Как же так, Джей, я рассчитываю, что ты будешь главным героем, что ты будешь брать на себя в концовке, а ты портишь и принимаешь неправильные решения». Это вообще тот редкий случай, когда Блатт повысил голос на лидера. Очень показательный момент».

Сергей Кущенко, в нулевых президент ЦСКА: «Джей был разумным игроком. В финале Блатт не убирал его в защите, хотя до этого он 4 раза промахивался. Тогда с Испанией никто не мог долго забить, Джей развернулся, отобрал мяч у Газоля и сломал комбинацию. Он всегда убегал и высоко выпрыгивал. А тут, несвойственно себе, сделал показ и необычно забил через защитника. Так мы выиграли чемпионат Европы».

Сергей Тараканов: «Даже после победного броска на чемпионате Европы, когда все были в эйфории и в чашу наливали шампанское, он словно бы оставался немного отстраненным. Помню, я к нему подошел, сказал какие-то хорошие слова, обнял его.

У него, конечно, тоже была эйфория, но никакого выпрыгивания из штанов не было внешне заметно. Не было такого, чтобы он показал, что вне себя от счастья. Он как будто даже удивился, когда я его обнял».

Сергей Кущенко: «Джей всегда был немногословен, никогда не показывал эмоции и копил все чувства внутри себя. Только когда сезон заканчивался, его можно было увидеть улыбающимся, вместе с семьей».

Никита Загдай: «Насколько же было символично, что победный бросок 2007 года совершил именно Холден. Это красивый голливудский сюжет. Даже те, кто критиковали его, не зная, с каким уважением он относится к сборной, партнерам, болельщикам, клубу и всему происходящему, притихли после этого.

С одной стороны, это не очень честно, но так распорядилась баскетбольная судьба, и это один из лучших сюжетов в истории российского баскетбола.

И это хороший пример для всех последователей. Для Бекки Хэммон, которая не смогла стать своим Холденом для женской сборной. Не в плане результата, а в плане уважения. Она не стала тем самым Холденом, который по-настоящему был своим и в сборной, и в баскетболе. Так же и Трэвис Хансен, и Келли Маккарти, и легионеры в других видах спорта.

Не потому, что Холден был первым, а потому что он был своим. Он стал примером для подражания. И если кто-то из иностранцев захочет поиграть за сборную, то ему нужно говорить, что вот был Холден, который не просто здорово играл, не просто закрыл позицию, он был лучшим и старался быть лучшим рядом со звездами.

Холден не играл в НБА, играли в НБА Кириленко, Хряпа, Моня, Никита Моргунов был в НБА. Холден относился к ним с огромным почтением: вы сделали то, чего у меня не было, я буду стараться соответствовать вашему уровню. Мало кто из натурализованных игроков способен на это».

Николай Цынкевич: «Победный мяч в финале Евробаскета-2007 превратил Холдена из игрока ЦСКА в легенду всей России. Похожий ажиотаж приходилось наблюдать только тогда, когда из-за океана вернулся Андрей Кириленко.

Помню наш первый приезд в Краснодар в марте 2010-го (в том сезоне «Локо» только-только переехал из Ростова-на-Дону). По окончании игры Джей выходил из раздевалки последним, я шел следом. Мы вышли из дверей старенькой арены в центре города («Баскет-холла» еще не существовало) и сразу остановились. У крыльца стояла огромная толпа в несколько сотен человек, которые ожидали автографов своего героя».

Холден помог России, но и Россия полностью его изменила

Проведя больше десяти лет в России, Холден изменился внешне и внутренне. В конечном счете, он запомнился как один из самых умных игроков не только действиями на паркете. Его интервью удивляют рассудительностью, в общении с ним всегда бросались в глаза его наблюдательность и любопытство, а лучшей иллюстрацией его внутреннего роста стала выпущенная под конец карьеры автобиография.

Дмитрий Матеранский: «Главное впечатление от Холдена – как он менялся и как рос: он приехал таким типичным американским спортсменом, который ничего не видел в жизни, а к концу карьеры стал интересным, очень разносторонне развитым человеком».

Никита Загдай: «О том, как трансформировалась личность, можно судить хотя бы по внешнему виду.

В начале карьеры в Москве, находясь в статусе, в общем-то, звезды, пусть и не первой величины, он выглядел как типичный американский баскетболист, это был стереотипный хип-хоп стиль.

В конце карьеры он ходил уже пальто, в дорогой обуви, а не в кроссовках и не в кедах, научился ходить в ботинках и выглядеть как взрослый успешный мужчина.

Были и другие трансформации.

Когда он приехал в Москву в 2002 году, у него в буквальном смысле был грибок на ногах, потому что он не очень следил за гигиеной и не умел это делать. А когда он уже уезжал из ЦСКА, в его шкафчике не помещались всякие баночки: крем для лица, для глаз, для тела, три вида расчесок, пудра, все, чтобы кожу делать нежнее – для рук, ног, парфюм. Вот это все менялось в его карьере – от внешнего вида до наполнения шкафчика в раздевалке».

Андрей Воронцевич: «Да все темнокожие американцы используют лосьон для тела, так как наша страна климатически непростая, бывает очень холодно. У них кожа начинает трескаться, они обильно наносят бальзамы, крема, лосьоны. Это если бы я, сибиряк, жил в Африке, мне бы приходилось мазаться солнцезащитными кремами».

Сергей Кущенко: «Для Джея примером в баскетбольной части был Виктор Александер. Его опыт игры НБА и строгий баскетбольный характер… Вик был для Холдена авторитетом. Он показывал ему, как забивать в решающие моменты, делать это под давлением. И Джей со временем начал попадать такие броски – вспомните хотя бы игры с «Маккаби».

Виктор Кейру: «Для его становления очень важен был Джерри Макколлоу, он тоже из Питтсбурга, я с ним тоже вместе играл в УНИКСе и питерском «Динамо». Он был для Джея ориентиром в юности. По крайней мере, они мне оба так рассказывали. Потому что Джерри Макколлоу был большим игроком в Питтсбурге, и когда Джей играл за университет, а Макколлоу уже вовсю выступал, Холден тренировался вместе с ним и равнялся на него какой-то промежуток своей карьеры. И да, рядом с Джерри Макколлоу тоже всегда был брат, который выполнял функции профессионального тренера».

Никита Загдай: «Холден брал пример с лучших и стал лучшим. На него очень хорошо повлияли партнеры: Маркус Браун уже приехал в статусе звезды и научил его относиться к жизни иначе и не выглядеть, простите, как черный из гетто. Виктор Александер, который приехал в статусе звезды с хорошим контрактом, с большой семьей, научил его семейным ценностям, научил его преумножать заработанные деньги. На него, конечно же, повлиял Трэджан Лэнгдон, у которого отец – профессор университета.

Влияние партнеров помогло Холдену стать тем человеком, которого мы вспоминаем спустя десятилетия. Счастье, что его окружали люди, которые помогли ему стать сильнее».

Сергей Тараканов: «Холден становился более значим, более знаменит, более материально независим, превращался в совсем другого человека. Он из маленькой команды, где получал скромную зарплату, перебрался в суперклуб и вскоре стал человеком, без которого нельзя представить ЦСКА».

Николай Цынкевич: «Холден и его напарник по задней линии ЦСКА Траджан Лэнгдон были и остаются хорошими друзьями. В автобусе и самолете они постоянно садились вместе и подолгу разговаривали – будто не виделись несколько месяцев. Оба – образованные, интеллигентные, вежливые парни, потому всегда говорили без нецензурных слов и повышенных тонов, спокойно и размеренно. Моя супруга Вера, побывавшая на семейных чартерах, дала им коллективное прозвище «Радио «Голос Америки».

Дмитрий Матеранский: «Холден – абсолютный образец профессионала: он не очень охотно соглашался на интервью, потому что это для него было не главное дело, но во всех интервью он был очень интересным, очень подготовленным собеседником.

Пару раз он принимал участие в нескольких мероприятиях для детей, которые мы организовывали: он выходил, отвечал на вопросы и всегда очень скрупулезно готовился к своему публичному выступлению – всегда украшал его какими-то заумными цитатами».

Николай Цынкевич: «Джей редко давал интервью. Не потому, что сторонился журналистов, скромничал или стеснялся. Просто он предпочитал говорить тогда, когда ему по-настоящему есть, что сказать. И тогда уже раскрывался в полной мере.

В 2009-м сезон Евролиги команда начала так себе. В первом матче на паркете ОАКА против дебютанта «Марусси» для победы понадобилась «треха» Виктора Хряпы под сирену. Во втором проиграли дома римской «Лоттоматике».

На третий вылетали в Тель-Авив, и я заранее предложил Джею поговорить для клубного сайта – вне зависимости от результата. ЦСКА разгромно проиграл («-17»), и мы сели рядом на клубном чартере по пути в Москву. Я включил диктофон, задал простой открывающий вопрос – и минут 15-20 слушал ответ. Было понятно, насколько много мыслей роилось в голове Холдена в этот непростой период. Было интересно, насколько они были структурированы и наполнены оптимизмом, предложениями для решения проблем. При суммарной десятке вопросов интервью получилось огромным по объему. Вот оно, можете не читать – просто оцените насыщенность ответов на вопросы».

Андрей Ватутин: «В разные трудные моменты я встречался с лидерами команды, так вот с Холденом эти встречи были очень короткими. Вовсе не из-за формального подхода.

Как правило, он приходил в кабинет после тренировки, после короткого приветствия говорил примерно следующее: «Босс, я знаю, что вы хотите сказать». После чего тезисно озвучивал за минуту мой заранее подготовленный план беседы минут эдак на 20, мы пожимали друг другу руки, и он шел дальше делать свою работу».

Никита Загдай: «Холден приезжал абсолютно типичным афроамериканцем в России, а уезжал человеком, который пишет книги. То, что он получил работу в НБА, говорит о том, что в Москве он стал настоящей личностью – научился думать, научился смотреть на баскетбол с другой сторон.

Внешние и внутренние трансформации говорят о его огромном прогрессе и заслуживают отдельной экранизации. Из гетто в элитный квартал он переехал ментально. Это не вопрос суммы контракта, это вопрос отношения к жизни, к себе, к внешнему виду – по всем параметрам он очень сильно изменился».

Дмитрий Матеранский: «И по баскетболу понятно, что он был невероятно надежный. Но и с человеческой точки зрения он очень цельный, очень мощный. Наверное, из-за этого он с большим вниманием и интересом относился ко всему вокруг».

Никита Загдай: «Холден интересовался, как устроено российское телевидение, интересовался, почему так мало журналистов приходит на матчи или тренировки, интересовался регламентом, спрашивал, сколько у меня есть времени, чтобы сделать репортаж после матча.

Я только сейчас понимаю, что вот эти бытовые вопросы мало кто задает: все думают только о себе. И это тоже отражение характера Холдена. Он научился, находясь в Москве, смотреть по сторонам. Он задавал вопросы и интересовался делами других людей. Без фанатизма.

Холден – это знаменитая американская улыбка, которая всегда казалась искренней, потому что всегда подтверждалась делами, интересом, развитием».

Холден уехал в Америку, но остается важной частью истории российского спорта

В 2022 году Джон Роберт Холден получил новое назначение – сейчас он занимает пост генерального менеджера филиала «Бруклина» в G-лиге. Для российского спорта он остается полумифической фигурой: у разыгрывающего хватало мини-конфликтов со всеми тренерами, но он всегда преодолевал непростые ситуации, являясь образцом несгибаемости и профессионализма и, конечно, самым любимым игроком в истории российского баскетбола.

Андрей Ватутин: «После летнего отпуска Джей всегда приезжал в невероятной форме. Что в клуб, что в сборную. В сборную он всегда приезжал позднее остальных, потому каждое лето приходилось уговаривать федерацию, Блатта и Тараканова немного подождать. Джей никогда не подводил: даже «опоздав» на условные 10 дней, он выглядел как минимум не хуже тех, кто начал сборы вовремя.

Были совершенно поразительные вещи. Он практически не получал травм. Был перелом фаланги мизинца осенью 2008-го, стоивший ему небольшой операции и полутора месяцев «отпуска». А в феврале 2011-го, по ходу своего последнего сезона, он дернул мышцу бедра. Восстановился, но по ходу финальной серии с «Химками» снова возникли проблемы – с задними поверхностями обоих бедер, сначала одного, потом другого. Даже обследования не понадобилось, у него синяки под колени уходили.

Холден сказал: никакого специального восстановления не надо, буду играть. У Джея, как всегда, были куплены билеты домой, и долгая серия в его планы не входила. В четвертом матче финала, последнем в его карьере, он провел на площадке 39 минут, набрал 25 очков и закрыл серию».

Андрей Воронцевич: «Джей был потрясающим партнером. Я бы не стал называть его замкнутым. Он просто в своих мыслях, в своих ощущениях. Но когда к нему обращаешься, он всегда открыт, всегда с позитивом, всегда доброжелательно настроен. Я, тогда молодой игрок, мог подойти с любым вопросом и найти добрый совет».

Виктор Кейру: «В тех командах, где Холден играл, его интровертность никогда не была проблемой. Обычно в команде нет одного лидера. Лидеры разные бывают: лидеры на площадке, лидеры в раздевалке. Если надо было что-то важное сказать, Джей это всегда говорил.

В том-то и дело, что он игрок высочайшего уровня, человек правильный во всем: тренируется самоотверженно, выполняет все установки тренера, не доставляет никаких проблем в раздевалке.

В частности, на второй год в ЦСКА, когда тренером был Евгений Пашутин, то убрал его из стартовой пятерки. Хотя Джей всегда много лет играл в стартовой пятерке у всех тренеров, у Блатта, Ивковича и у Мессины. И тут Пашутин, будучи молодым специалистом, принимает такое решение. Конечно, он с ним переговорил предварительно. Но все равно – не каждый игрок может воспринять такое понижение.

Джей нисколько не показал свое разочарование. Я с ним разговаривал после этого, и конечно, он был не очень доволен. Но он никому ничего не говорил и делал то, что делал всегда. Демонстрировал свою привычную агрессивную игру, как обычно.

Он не тот человек, что доставляет неприятности команде, дуется, проявляет неуважение к тренеру».

Андрей Ватутин: «У Холдена практически не было проблем с тренерами. И все же однажды случился микроконфликт с Евгением Пашутиным, кстати, его любимым тренером, дававшим Джею полную свободу действий.

Ситуация разрешилась довольно быстро, но игрок успел подать знак, что что-то идет не так. В домашнем матче чемпионата России с «Енисеем» плеймейкер за 22 минуты на площадке ни разу не бросил по кольцу, только оборонялся и отдавал партнерам».

Никита Загдай: «Холден – американец. Он не россиянин, не афророссиянин, не Холодцов никакой. Он американец по менталитету, по жизненным принципам: он не приезжает в Россию в отпуск, он не учил русский язык, у него здесь нет тещи, его дети не говорят по-русски. Не должно быть никаких иллюзий на этот счет.

Однако он с большим уважением относится к российскому этапу карьеры.

Все, что у него в жизни есть – это последствия российской части карьеры: уважение, повышение в классе, взросление. Все, что у него есть, он получил в России: опыт выступления за сборную, победы в Евролиге, любовь болельщиков».

Сергей Кущенко: «Джей играл очень долго у нас – 9 лет, даже застал Лигу ВТБ. Найдите мне европейского игрока, который играл бы на протяжении 7-8 лет, отдавался бы клубу полностью. Он недавно присылал фото своих детей… Так вот его дочь и мой сын родились в год, когда мы выиграли Евролигу, им уже по 16 лет, с какой скоростью время летит!

Мы этого тогда не ощущали, потому что нам надо было постоянно выигрывать. Поэтому они с Траджаном были самыми счастливыми в победной истории в Праге. Они с ума сошли от того, что мы выиграли Евролигу. Нас сильно достали проигранные полуфиналы.

Джей в самолете всегда сидел с компьютером, отправлял почту и работал. Потом, как оказалось, он записывал свои воспоминания и сложил все в книгу.

Таких примеров мало, и нам несказанно повезло. Он попал в ЦСКА, и все его безумно любили, он был человек номер 1 для клуба».

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин, Алексей Куденко, Илья Питалев, Антон Денисов, Юрий Стрелец; Коммерсантъ/Даниил Иванов; cskabasket.ru; East News/JAVIER SORIANO / AFP, AP Photo/Eugene Hoshiko, AP Photo/Bob Edme, Imaginechina via AP Images; Gettyimages.ru/Jamie Squire