Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

Гид по новому сезону.

На этой неделе стартует новая Евролига, даже без российских клубов привычно самый интересный баскетбольный турнир на планете: только здесь разумный баланс между атакой и защитой, между трехочковыми и борьбой под кольцом, между смотрибельностью и жесткостью, между шоу и соблюдением правил, между тренерскими идеями и индивидуальным блеском звезд…

Вспомним, кто есть кто в европейском баскетболе.

Кто будет бороться за золото?

Участники «Финала четырех» на бумаге очевидны уже сейчас – это «Реал», «Анадолу Эфес», «Милан» и «Барселона». Все они были в топе последние годы и стали еще лучше за последнее межсезонье.

Главный вопрос ко всем четырем – как они справятся с марафонской дистанцией, выдержат ли колоссальное давление и сохранят ли гармонию внутри коллектива.

Для «Эфеса» – это, прежде всего, проблема с адаптацией Уилла Клайберна. Действующие чемпионы провели нереальное лето: сохранили Мицича-Ларкина, уничтожающих все подряд защиты последние три сезона, и обновили переднюю линию (Жижич, Полонара, Клайберн). Хотя на Евробаскете Мицич и Ларкин несколько потерялись, вряд ли стоит сомневаться, что турки снова сделают все для того, чтобы у Эргина Атамана были возможности для экстравагантного самовыражения. Самая американская команда Европы настолько хороша, насколько ей позволяет талант, а таланта здесь хватает. Единственное, что беспокоит – как сюда вольется американец из ЦСКА: Клайберн совершенно расклеился в прошлогоднем плей-офф ВТБ и стал главной причиной, по которой армейцы упустили титул, а до этого не так чтобы органично уживался с Де Коло, Хиггинсом и прочими. «Эфес» даже в чемпионских сезонах был командой как будто ленивой, собирающейся только под серьезного соперника, и это тоже как раз та черта, которая всегда отличала Клайберна.

«Реал» закрыл проблемы по составу, но до сих пор слышит отголоски скандала с отстранением Пабло Ласо. Его бывший ассистент Чус Матео уже не раз подтвердил, что может руководить этой командой не хуже – взял титул в Испании в прошлом году и победил «Барселону» уже в новом сезоне. Однако впереди еще целый сезон, и задачи у него будут сложнее. Во-первых, в Мадрид приехал Марио Хезоня, известный социопат, который традиционно пропадает тогда, когда к нему не относятся как к первой звезде. В Казани Перасовичу удавалось выжимать из соотечественника максимум, но, как показал опыт сборной, это требует нестандартного подхода. Во-вторых, «Реал» все еще ждет Факундо Кампаццо – разыгрывающего придется вставлять в уже существующую и отвыкшую от него команду уже в разгар действа. В-третьих, «Реал» всегда казался уникальным в том, что у команды по сути два состава, но все игроки соглашаются на меньшие роли, меньшие минуты, чтобы быть частью общего целого. Ласо удавалось годами сохранять этот внутренний баланс. И это, пожалуй, было его главным достоинством как тренера. Теперь посмотрим, сможет ли то же самое делать Матео.

Джорджо Армани раскошелился на лучший состав из тех, что был у Этторе Мессины за все годы его работы в Милане – возродил каунасский дуэт Пангос-Дэвис, перевез Йоханнеса Фойгтманна и Билли Бэрона, добавил одновременно качества и глубины. Многие восприняли это как указание на то, что тренеру пора не просто выстраивать правильную атмосферу внутри, а оправдывать вложения серьезными результатами. Хотя, скорее, это просто знак доверия: тренер за последние сезоны доказал, что траты неизменно приводят к движению вверх, приглашение Хайнса – к попаданию в «Финал четырех», контракт с Николо Мелли – к золоту в чемпионате Италии. Состав миланцев на бумаге не кажется сильнее, чем у остальных фаворитов, но он выглядит вполне мощным и разносторонним для того, чтобы Мессина мог всех удивить. Вопросов здесь хватает: Пангос пропустил год, Дэвис заскучал в «Барселоне», Хайнс постарел еще на сезон, травматичность возрастного состава никуда не делась… Но за такой «Милан» хочется болеть, как за реальный противовес толстосумам.

Сезон еще толком не начался, а «Барселона» уже в панике. Они в очередной раз обидно проиграли «Реалу», теперь в Суперкубке, Шарунас Ясикявичюс разразился очередной филиппикой, теперь не только в адрес игроков, но и организаторов, Никола Миротич вылетел на неопределенный срок с ахиллом, Кори Хиггинс все еще травмирован, а новому костяку потребуется время на то, чтобы сыграться… «Барселона» доминировала последние годы в регулярке, несмотря на все повреждения, но в новой сборке литовский тренер не может наладить даже защиту вокруг Веселы, Шанлы, Тоби. Нет особенных сомнений, что рано или поздно Ясикявичюс все поправит. Вот только нужно помнить о том, что для него это решающий сезон, последний сезон по действующему контракту. Многообещающее начало карьеры привело к кризису жанра в прошлом сезоне, и теперь любой результат, кроме итоговой победы, никого не устроит. Ясикявичюс выгнал Калатеса и строит атаку через Томаша Саторански, заменил Брэндона Дэвиса на совсем примитивного Веселы, посчитал, что Никола Калинич скрепит защиту в присутствии Саторански, Лапровиттолы, Миротича, Тоби… Пока все это не работает. И какое-либо право на ошибку, какое-либо сочувствие или понимание тренер за эти годы утратил.

Это будет эпохальная битва.

За кем следить персонально?

С точки зрения индивидуального таланта Евролига-23 – возможно, самая глубокая за последние годы. С одной стороны, удалось сохранить почти всех звездных игроков прошлого сезона (за исключением Милутинова и Шведа). С другой, динамика с НБА этим летом получилась нейтральной – уехали Фонтеккьо и Дорси, но обратно вернулись Неманья Бьелица, Кевин Пангос, Томаш Саторански (и, видимо, Кампаццо).

Главные действующие лица те же, но вот предельно короткий список тех, чей сезон волнует безотносительно команды.

Нандо Де Коло («Виллербан»)

35-летний француз решил, что на старости лет не хочет снова выслушивать поучения Димитриса Итудиса, и не придумал ничего умнее, чем перебраться в загибающийся «Виллербан» Тони Паркера. Паркер ведет хозяйство грамотно и экономно, но само по себе это не служит магнитом для игроков – этим летом от него убежал не только Вембаньяма, но и Окоро с Крисом Джонсом. У «Виллербана», наверное, слабейший состав в Евролиге (по крайней мере, на бумаге), и Де Коло – единственный, кто дает им «шанс панчера».

В прошлом мы видели крошечные признаки того, что Де Коло уже не тот аппарат по штампованию гиперэффективной статистики, но разница казалась не такой уж грандиозной, чтобы переходить из клуба, претендующего на «Финал четырех», в такой вот «Виллербан». Так что всех ждет крайне необычный эксперимент. Де Коло ради такого даже специально пропустил Евробаскет.

Торнике Шенгелия («Болонья»)

Грузинский форвард хандрил в ЦСКА Димитриса Итудиса. Причин для этого хватало: и статус «одного из», а не безусловного лидера, и система, в которой ему было явно тесновато, и потерявшийся дальний бросок, и давление на родине, и бог знает что еще…

Шенгелия тоже пропустил Евробаскет. И тем самым не сумел реабилитироваться в составе самой любой своей команды – национальной.

И вот теперь его ждет полноценный сезон под руководством Серджо Скариоло в «Болонье», где для него созданы практически оптимальные условия – не только множество снайперов и защитников, ориентированных на передачу, но и свобода внутри, и полное доверие. Шенгелия получает все возможности, чтобы вернуться в качестве одной из звезд европейского баскетбола. Ну, или хотя бы получать удовольствие от процесса.

Лоренцо Браун («Маккаби»)

За последние двенадцать месяцев Браун приучил всех к образу европейского Криса Пола – человека-компьютера, который всегда находится как бы поверх игры: наблюдает, никуда не торопится, все контролирует, четко распределяет броски между партнерами, ведет ее к нужному для его команды результату. Это было тем более феноменально, что такой вот гармонии Лоренцо достиг на 32 году жизни. До этого он, скорее, походил на типичного американца, который сперва бросает, а потом уже думает.

Вот только эти 12 месяцев Браун провел в двух очень специфичных командах – в УНИКСе Перасовича и сборной Испании Скариоло. Теперь он оказывается в вечном хаосе «Маккаби» рядом с Уэйдом Болдуином, который считает всех хуже себя, с неопытным тренером, который дает игрокам максимум свободы и не забивает им головы какими-либо сложными взаимодействиями, и с совершенно незнакомой командой…

Браун – тот, благодаря кому все это может заработать. В противном случае мы потеряем и его в качестве частицы разума на паркете.

Саша Везенков («Олимпиакос»)

В прошлом сезоне Везенков разорвал греческую лигу – стал лучшим бомбардиром, взял MVP, помог забрать все трофеи. Одновременно вошел в первую символическую сборную Евролиги и вывел «Олимпиакос» в «Финал четырех». Все это естественным образом продолжилось на Евробаскете, где он набирал в среднем 26,8 очка за матч и в одиночку создал иллюзию, что Болгария не совсем безнадежна. Даже встал вопрос об объезде в «Сакраменто».

«Олимпиакос» этим летом лишился Тайлера Дорси (его заменит Айзейя Кэнан). Это вынуждает думать, что греки утратят прошлогодние позиции.

Однако одновременно в этом можно увидеть шанс для Везенкова раскрываться и дальше, превращаясь в ключевого исполнителя для «Олимпиакоса». Столько лет расхваливали его перспективность и разнообразные таланты, но только сейчас болгарский форвард начинает выделяться на фоне жесткой структуры Барцокаса с его механическим распределением минут. Его прошлогоднее признание в Евролиге все же в большей степени связано с командными успехами, а вот в этом сезоне Везенков идет к тому, чтобы стать полноценной звездой турнира.

Джанан Муса («Реал»)

Муса очень долго ассоциировался с российским баскетболом. Вот почему: молодой талант, щедрые авансы, быстрое признание, ранний отъезд в НБА, уверенная позиция на скамейке в Америке, отчисление из донного «Детройта», подписание контракта с «Анадолу Эфес» и моментальное отчисление уже оттуда, ссылка в «Бреоган»… Такое мы наблюдали не раз, и привязка к «Бруклину» заставила автоматически ассоциировать Мусу с Сергеем Карасевым.

Это оказалась совсем другая история.

За один сезон Муса сделал себя легендой «Бреогана» – выдал несколько сумасшедших матчей, положил победный бросок против «Обрадойро», вывел клуб в Кубок Короля, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и получил звание MVP.

Единственное, что смущает в Мусе – это его неуместная борода. Но, видимо, ему, все еще 23-летнему, она нужна для того, чтобы перестать делать скидки самому себе – босниец играет с потрясающей смелостью, охотно берет инициативу на себя, не стесняется форсировать атаки, уверенностью каждого шага уничтожает все прошлые неудачи.

Спустя год он уже в «Реале». И уже не просто как молодой. Скорее, как человек, который должен одним своим появлением радикально омолодить команду и разом решить все проблемы возрастной задней линии.

Томаш Саторански – Ян Веселы («Барселона»)

Ясикявичюс два года уничтожал «Барселону» за отсутствие характера и под конец пришел к тому, что все упирается в отсутствие броска у основного разыгрывающего. С Саторански он договорился еще до завершения сезона, почему-то разглядев в чехе того, кто исправит все разом и скорректирует сбившуюся траекторию его тренерской карьеры.

Идея за всем этим не вполне доступна.

Саторански в НБА так и не стал кем-то большим, чем запасным разыгрывающим для клубов, не попадающих в плей-офф. Бросает он получше Калатеса (что не так сложно), но не настолько хорошо и стабильно, чтобы ему можно было безоговорочно довериться. При этом очевидно уступает греку в других компонентах: защите, чтении игры, задействовании партнеров. С характером там все в порядке (вот только что травма не помешала Саторански выступить на Евробаскете и приносить пользу), но у чеха точно нет репутации Кайла Хайнса – человека, способного изменить боевой дух всего подразделения одним махом.

Единственное явное преимущество Саторански – в том, что в паре с ним идет его друг Ян Веселы, покинувший «Фенербахче» ради чешского праздника в Барселоне.

При этом роль этого дуэта колоссальна, особенно в первой половине сезона, когда травмированы Миротич и Хиггинс. Саторански и Веселы обязаны стать для «Барселоны» таким же стержнем, как для сборной Чехии – создать ту же упругость, сопротивляемость, устойчивость на более высоком клубном уровне, рядом с более квалифицированными партнерами. И все это уже тогда, когда их лучшие годы, как кажется, позади.

Кевин Пангос («Милан»)

Канадец не играл на нормальном уровне почти год. И за это время в общественном сознании превратился практически в кудесника, излечивающего любые недуги. ЦСКА боролся за него полсезона, посчитав, что Пангос наладит нападение и соединит слишком много разнородных элементов. «Милан» не то чтобы более реалистичен: да, здесь не нужно склеивать несочетаемое и организовывать хаос, но Пангоса, безусловно, видят в его зенитовской версии – едва ли не самого неудержимого малыша в Европе, оказывающего на нападение эффект локального Стива Нэша.

Такой подход вроде бы логичен. В «Милане» как раз для этого есть все условия – и способы разнообразить игру, и подвижные сочетания с Мелли на месте центрового, и качественное раскрытие периметра.

В общем, теоретическая база присутствует.

При этом на практике мы никогда не видели Пангоса в качестве лидера команды из большой четверки. Он провалился в «Барселоне», а блистал исключительно в «Жальгирисе» и «Зените», где имел право полностью узурпировать владения.

Так что его год в «Милане» это лишь на первый взгляд событие рядовое и ожидаемое. Пангос шел к этому, проваливался, снова шел, сам убегал – и вот наконец его дебют в этом качестве должен состояться. Пусть не в ЦСКА. Но у тренера Мессины.

Майк Джеймс («Монако»)

Есть такие граждане, которых никак не поместишь в рамки коллектива. Пусть и в командной игре. Майк Джеймс умудряется привлекать к себе внимание даже летом – он тоже подался в подкастеры и обозвал Стефа Карри чересчур предсказуемым игроком.

Джеймс написал самую яркую историю прошлого сезона. Он прибыл в Монако перед самым началом. Легонько сцепился с тренером. Вскоре убедился, что клуб подобрал другого специалиста. Немного прибавил под конец сезона. Дождался дисквалификации российских клубов и вывел свою команду в плей-офф. После чего самостоятельно создал лучшее событие года – феноменальную серию с «Олимпиакосом», в которой феерил, перетягивал внимание на себя, добавил исключительного блеска, когда притащил на трибуны Дюрэнта, и в итоге оконфузился в решающем матче.

Можно как угодно относиться к Джеймсу, но его прошлогодний поход – то, что останется в памяти навсегда.

Дело не в том, побеждает ли он или нет, приятен он вам или нет, сильнее всех он или нет. Джеймс – тот, к кому нельзя относиться равнодушно. Он настоящий, для него баскетбол – это не работа, не то, что он делает ради денег. Он любит замыкать внимание на себе, но не из-за желания покрасоваться, а потому что видит себя в центре событий, как фигуру, которая определяет европейский баскетбол, меняет его, бросает вызов элите.

Даже если вы не смотрите Евролигу ради него, он все равно сделает так, что ваш интерес к Евролиге сконцентрировался на нем.

Неманья Бьелица («Фенербахче»)

Действующий чемпион НБА не остался в Сан-Франциско, хотя такие варианты были. После стольких лет за океаном Бьелица вернулся туда, где когда-то был MVP Евролиги. Правда, не к Обрадовичу, а его ученику.

Пожалуй, в этом возвращении любопытны два аспекта.

Первый – это влияние Бьелицы на игру. Все это время он оставался резервистом с ограниченными функциями. И три защиты за матч против Джейсона Тейтума собирали ему хвалебную прессу. В Европе потребуется принципиально иная продуктивность, работоспособность и устойчивость к травмам. Все, что мы давно от серба не видели.

Второй – это подзабытая универсальность Бьелицы. В НБА его ограничили ролью растягивающего четвертого-пятого, хотя способен-то он на гораздо большее, особенно в плане вовлечения остальных. Итудис не всегда успешно работал с «большими», но вот люди такого склада, как Бьелица (например, Фойгтманн), у него показывали лучший баскетбол в карьере и открывали в своей игре новые области.

Бьелица – один из тех немногих факторов, который может поколебать наше представление о расстановке сил в Евролиге. А вот насколько важен он окажется в реальности, можно будет лишь убедиться в деле.

Кто заслуживает внимания?

Странность новой Евролиги – в том, что для многих лето получилось очень насыщенным. Привычные растратчики воспользовались богатством рынка, возникшим благодаря исключению российских клубов, и сделали свои команды привлекательными, как минимум, в вакууме. Естественно, не покидает ощущение, что для ряда из них это были траты ради трат, и все же нельзя не проследить, как это все будет работать или хромать на обе ноги.

Первый в этом списке – «Фенербахче» Димитриса Итудиса. Все еще самый успешный тренер в истории ЦСКА получил кучу плевков в спину, но на новом месте моментально собрал звездную обойму, с которой может побороться за очередной «Финал четырех». На бумаге здесь примерно все, как грек любит: растягивающие «большие» Бьелица и Букер, гиператлетичные Джекири и Мотли под щитами, креативщики Уилбекин и Гудурич, многофункциональный Пьерр и Ник Калатес в качестве идеального проводника тренерских задумок. На бумаге кажется, что «Фенер» будет претендовать на статус лучшего нападения Евролиги, а сочетание Калатеса и атлетичного центрового должно стать стержнем для более-менее приличной защиты. Фундаментальная сложность здесь лишь одна, но прям серьезнейшая: Итудис собрал совершенно новую команду за одно лето, а сам приехал лишь недавно, так как работал со сборной Греции. Если все изначально пойдет не так, то дальше будет совсем интересно: если мы и узнали что-то о Димитрисе Итудисе, так это то, что антикризисный менеджер из него, как из Ника Калатеса снайпер.

Естественно, продолжится заочное противостояние Итудиса с Майком Джеймсом. «Монако» оказался главной сенсацией прошлого года после того, как российские клубы были вычеркнуты из состава участников. А в этом котируется максимально высоко благодаря все той же точечной селекции: в Европе не так много передних линий, которые перепрыгают Донту Холла и Джона Брауна, и не так много задних линий, которые могли бы превзойти по креативности троицу Джеймс-Ллойд-Окобо. «Монако» этим летом увеличил бюджет на треть – до 20 млн, но по европейским меркам все еще воспринимается как середняк. Вряд ли, правда, кто-то может назвать королевский клуб обычным середняком, если именно здесь собраны лучший защитник Евролиги прошлого сезона (Браун) и лучший атакующий игрок прошлого сезона (Джеймс). В прошлом сезоне вспышка «Монако» поразила, в этом – ее уже предвкушают.

В этом сезоне в Евролигу возвращаются два легендарных тренера: Желько Обрадович и Серджо Скариоло. Удивительным образом от обоих мало чего ждут (первый с «Партизаном» только проигрывает, второй давно не блистал на клубном уровне), при том, что у обоих под рукой достаточно компонентов для создания удивительных рецептов. «Партизану» не хватает глубины, но есть атлетичный костяк, выстроенный вокруг бомбардирских способностей Кевина Пантера: Экзам-Папапетру/Наннэлли-Лессорт-Ледэй – стилистически это не вполне тот состав, которым обычно играет Обрадович, но в теории он может стать боеспособным. У Скариоло же есть едва ли не самый опасный игрок в посте Торнике Шенгелия плюс растягивающий «большой» Джордан Микки, а также в комплекте самая разнообразная задняя линия Евролиги (Милош Теодосич, Даниэль Хэккетт, Марко Белинелли, Габриель Лундберг, Алессандро Пайола, Нико Мэннион). Фирменная зонная защита, скрывающая бесконечные дырки, и безапелляционное позиционное нападение – это те вещи, с которыми Скариоло можно открыть дверь в Евролигу с ноги. Составы «Партизана» и «Болоньи» уступают первой пятерке, но выступление их команд будет зависеть во многом от того, в какой форме находятся оба тренера.

И наконец «Маккаби». В Тель-Авиве вроде бы сделали все то, что делают обычно – разогнали старую команду, увеличили бюджет на 40 процентов, купили себе новую. Листок с фамилиями внушает: Лоренцо Браун затащил УНИКС в плей-офф и сделал Испанию чемпионом, Дэрран Хиллиард и Уэйд Болдуин (в разных сезонах) затащили в плей-офф «Баварию» и устроили драку в матчах на выбывание, Пойтресс и Нибо – подвижные атлетичные центровые, которые подстрахуют любого… Всего 10 человек. И даже вроде бы ответственен за эти закупки не кто-нибудь, а сам Дэвид Блатт, выступающий в роли консультанта в родном клубе. Однако Одеду Катташу предстоит с нуля построить команду и каким-то волшебством совместить товарищей, которые требуют особенного подхода и которые до этого раскрывались лишь у гениальных Тринкьери, Перасовича и Паскуаля. Все вводные для катастрофы, но вдруг случится озарение.

Евролига не будет Евролигой, если хоть кто-нибудь из них не заставит аналитиков покраснеть из-за несоответствия своих прогнозов.

Где смотреть?

Легально в России – нигде. Матчи Евролиги наверняка будут доступны либо на сайтах букмекеров, либо в пиратских группах ВКонтакте.

Если же у вас имеется карточка нероссийского банка, то за всеми играми можно следить на сервисе Евролиги euroleague.tv (работает без VPN).

Фото: ; globallookpress.com/Savino Paolella/Keystone Press Agency , Panoramic/Keystone Press Agency , Michele Nucci/Keystone Press Agency , Xinhua/Keystone Press Agency ,Daniel Bockwoldt/dpa , Savino Paolella/Keystone Press Agency , Andrea Vilchez/Keystone Press Agency, Alfredas Pliadis/XinHua, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency; REUTERS/Thilo Schmuelgen