Игры такой значимости в русском баскетболе не было никогда! Смотрим седьмой матч ЦСКА – «Зенит»

Привет, друзья.
Сегодня мы с вами будем делать то, чего не делали никогда – смотреть финальную серию Единой лиги ВТБ. Почему это важно? ЦСКА никому не отдавал корону вот уже ровно 19 лет – в 2002-м чемпионом России стал пермский «Урал-Грейт». Сегодня в седьмом матче может произойти историческое событие: «Зенит» завоюет свой первый титул и сместит вечного доминатора.
ЦСКА параллельно решил побороться и за еще одну историческую веху. Впервые в Единой лиги ВТБ финал играют до четырех побед, впервые же команда, которая вела 3-1 по ходу серии, может проиграть. В НБА такое случалось лишь один раз за 75 лет (в финале 2016 года), а в лиге ВТБ – может претвориться в жизнь с первого же захода...
Данчище от Курбанова!
Капитан подавляет "Зенит" - с мясом забивает через защитников "Зенита". После этого перехватывает и отдает под трехочковую атаку Шведа. ЦСКА-то еще жив - 39:44.
Швед ищет фолы
Игра замедляется. И в этом баскетболе Швед оказывается наиболее здравомыслящим - он находит нарушения ("Зенит" уже на 5 командных фолах) и медленно отъедает отставание. 34:42.
Три от Саймона!
После шорт-ролла от Милутинова Семен Антонов - один в углу - 30:42. Итудис возвращает на паркет основу - Милутинова, Шведа, Курбанова, Антонова, Уэйра. Только они могут остановить это падение.
Итудис пытается задраить пробоину - тайм-аут
ЦСКА проигрывает вторую четверть - 8:17. Все очень плохо: нападение стоит, лидеры не попадают, легкая пятерка резервистов пропускает всех под щит и не борется за подбор. "Зенит" почувствовал запах крови.
Ого!
Йеребко поскользнулся на наклейке и ударился головой. Все в порядке, тем более что "Зенит" промазал открытый трехочковой. Но выглядело болезненно.
ЦСКА поплыл - "-15"
Трешка от Бэрона примагничивается в кольцо волшебным образом. И тут же Ллойд идет один на один против Ивана Ухова - подстраховки внутри нет, там только Йеребко.
Фридзон блокирует Фримена!
Блок у Фридзона отбирают - судьи увидели где-то фол, но было красиво. Оказывается, что он еще может прыгать.
Еще потеря ЦСКА! Уже -13
ЦСКА дико предсказуем со своим пик-н-роллом Милутинов-Швед. Швед опять ошибается, Картер уносится в отрыв и забивает с фолом. Швед садится на банку
Фридзон - 3! у "Зенита" - +10
Несмотря на дальнее попадание от Шведа, разница уже десять очков (22:32). Фридзон перехватил мяч после ошибки Клайберна и убежал с дальним попаданием. Атака ЦСКА безжизненна, защита перестала справляться. К тому же армейцы помогают сопернику - уже слишком много легких очков.
Финал первой четверти - 19:25
"Зенит" находит Алекса Пойтресса под щитом и в последней атаке. После выхода резервистов (Клайберна, Ухова, Йеребко) ЦСКА не может попасть с игры. Первая десятиминутка завершается промахами Шведа с дистанции. ЦСКА лучше практически во всем - на подборах (9-8), по числу потерь (2-3) - но не может похвастаться такой же эффективностью.
+6 у "Зенита"
Нападение ЦСКА разваливается с выходом Клайберна и Йеребко. "Зенит" же вновь убегает - Бэрон промахивается с линии, но под щитом Пойтресс быстрее всех - 17:23.
Мики против Шведа
Большой Зенита остался один на один под щитом против бывшего партнера - с предсказуемым результатом. Но Швед знает, что всегда можно ответить в атаке - три от него. И тут же Мики встает на линию с тремя штрафными бросками - 17:21.
Саймон!
ЦСКА находит открытые попытки на дуге за счет повышенного внимания к Милутинову от защиты "Зенита". Антонов остался открытым под 45 - точно (14:16).
Вспышка от "Зенит" 3 + 3
Картер кладет свой первый трехочковый. И тут же "Зенит" улетает в быструю атаку, и появившийся со скамейке Пойтресс кладет с фолом. ЦСКА уже отстает - 11:16
Турбо-Уэйр под щитом
Миниатюрный разыгрывающий ЦСКА просачивается под щит - 11:10.
Еще раз Милутинов
Швед придумал необычную передачу внутрь, и серб отличается снова - 9:8. Милутинов - единственная надежная опция ЦСКА, даже предсказуемость такого нападения не делает его менее эффективным.
Курбанов против Ллойда
Капитан ЦСКА пропустил лидера "Зенита" да еще нарушил на нем правила, но тут же поспешил исправиться на другой половине - 8:7 "Зенит" не собирается отдавать преимущество.
5:5
ЦСКА последовательно грузит на Николу Милутинова. И вот он наконец отличается после двойки.
Три от Ллойда!
Атака Зенита почти захлебнулась, так что лидеру пришлось решать самому.
Вжух
Алексей Швед запускает первый сквозняк. Так что Касперу Уэйру приходится брать на себя. Через 1,5 минуты ЦСКА открывает счет - 3:2.
Есть первые очки
В первой же атаке Мики размотал Семена Антонова под щитом. 2:0 в пользу "Зенита"
Начинаем!
Трех подбросов мяча командам не хватило, чтобы начать традиционным образом.
Стартовые составы
Зенит: Картер, Ллойд, Карасев, Микки, Бакнер
ЦСКА: Швед, Уэйр, Антонов, Курбанов, Милутинов
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