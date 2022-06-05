Игры такой значимости в русском баскетболе не было никогда! Смотрим седьмой матч ЦСКА – «Зенит»

Привет, друзья.

Сегодня мы с вами будем делать то, чего не делали никогда – смотреть финальную серию Единой лиги ВТБ. Почему это важно? ЦСКА никому не отдавал корону вот уже ровно 19 лет – в 2002-м чемпионом России стал пермский «Урал-Грейт». Сегодня в седьмом матче может произойти историческое событие: «Зенит» завоюет свой первый титул и сместит вечного доминатора.

ЦСКА параллельно решил побороться и за еще одну историческую веху. Впервые в Единой лиги ВТБ финал играют до четырех побед, впервые же команда, которая вела 3-1 по ходу серии, может проиграть. В НБА такое случалось лишь один раз за 75 лет (в финале 2016 года), а в лиге ВТБ – может претвориться в жизнь с первого же захода...