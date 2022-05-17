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На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца

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На днях в Москве окончательно снесли баскетбольную арену УСК ЦСКА, место, которое для очень многих являлось символом и баскетбола, и побед армейского клуба.

УСК ЦСКА имени Александра Гомельского – это 40 лет матчей высочайшего европейского уровня.

Здание было построено в 1979 году к проведению летних Олимпийских игр.

Здесь игрались суперфиналы с «Жальгирисом», здесь выступала одна из знаковых команд в истории российского спорта (русский ЦСКА 90-х), сюда же пришла Евролига с суперклубами уже в XXI веке.

О сносе арены было объявлено неожиданно. Неожиданно даже для работников ЦСКА, которые посчитали его катастрофой.

«Происходящее – катастрофа, масштаб которой лучше нас не понимает никто, – говорил в прошлом году президент ЦСКА Андрей Ватутин. – Этот вызов намного более суров, чем победа в «Финале четырех». Обойдемся без пафоса вроде «намоленный зал», «с 1979 года кузница звезд» и так далее. Все так, но в карман не положишь. А вот то, что мы создали в УСК мощную базу для трех клубных команд, отремонтировали что можно и нельзя, оборудовали сауну и криокамеру, две тренажерки, врачебный центр, три корта, удобный офис, клубный магазин, к карману ЦСКА имеет прямое отношение. Сейчас у нас есть возможности, которыми не располагает ни одна баскетбольная команда Европы. Видел базу «Реала», тоже хороша, но она футбольно-баскетбольная, там другой объем инвестиций. Скоро возможностей не станет. Летом здание снесут, помешать мы не в силах».

Баскетбольный ЦСКА переехал из комплекса еще год назад – выступал в Мегаспорте, тренировался в Крылатском.

Последний матч в УСК армейцы провели в середине июня прошлого года – когда в очередной раз стали чемпионами, обыграв в финальной серии УНИКС.

«Для многих из нас УСК стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни, – говорил капитан клуба Никита Курбанов. – Многие сюда приходят уже десятки лет, кто-то даже застал открытие, как Аскер Барчо. Каждый оставил здесь частичку себя.

Конечно, грустно сейчас, но давайте улыбнемся, вспомним яркие моменты, и победы, и поражения, которые двигали нас вперед. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце».

Еще недавно болельщикам на официальном сайте клуба предлагалось приобрести фрагмент оригинального паркета дворца с автографом президента клуба.

Ожидается, что вместо нескольких спортивных комплексов на месте УСК ЦСКА будет выстроен один – мультифункциональный с площадками для разных видов спорта. По анонсированному в прошлом году плану новый стадион должен был появиться в конце 2022 года, но теперь уже Андрей Ватутин говорит, что новый дом у клуба будет не раньше, чем через три года.

Так, а что в НБА? Сегодня же финал Востока

Фото: РИА Новости/Моргулис, Алексей Филиппов; instagram.com/andreygerasimov; instagram.com/gomelskiy21; instagram.com/divizi_on; instagram.com/oke_angel

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