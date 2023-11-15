МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

МОК официально выступил против Игр Дружбы – главного старта-2024, по версии российских чиновников. Турнир ориентировочно намечен на сентябрь.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – заявил директор департамента МОК Джеймс Маклауд, чьи слова приводит Inside the Games.

Ранее (пусть и намеком) Игры Дружбы критиковал и сам Томас Бах:

«Некоторые хотят решать, какие спортсмены в каких соревнованиях смогут участвовать. Другие хотят решать, где будут проходить ваши соревнования. Третьи хотят организовать свои собственные политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват государством международного спорта.

Если им это удастся, роль международных федераций и роль олимпийского движения станут неактуальными».

Похоже, от просто недовольства МОК перешел к действиям: прямой рекомендации для стран не приезжать на Игры Дружбы. Неудивительно, что в России в ответ рассердились.

«Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так что, МОК действительно может развалить Игры Дружбы? И какие санкции грозят России и другим участникам, если они все же приедут?

Почему МОК только рекомендует, а не запрещает?

Похоже, для прямого запрета нет юридических оснований. Смотрим рекомендации МОК о запрете для России на проведение международных соревнований от 25 февраля 2022 года, на которые ссылался Маклауд.

«Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси. Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и уделить абсолютное внимание безопасности спортсменов.

Сам МОК не планирует никаких мероприятий ни в России, ни в Беларуси».

Получается, МОК призывает международные федерации не организовывать соревнований на территории России. И этот запрет остается в силе. Но здесь нет ни слова о том, что Россия не может организовать собственные соревнования. Вполне может – если ни МОК, ни международные федерации не будут иметь к этому отношения.

Более того, формально даже ОКР нельзя обвинить в проведении Игр Дружбы. Ведь в числе организаторов его нет, а выступать спортсмены будут индивидуально.

Противоречит ли проведение Игр Дружбы духу запрета? Возможно. Но вот его букве – похоже, нет.

Так что, на Игры Дружбы теперь никто не приедет?

Официальная рекомендация от МОК не участвовать в Играх, даже если за ней ничего не последует – безусловно, сильный аргумент «против» для большинства стран.

Формально НОКи не могут запретить собственным спортсменам выступать где угодно – если они делают это за себя лично, а не как члены национальной команды. Но при этом вероятность, что кто-то приедет вопреки рекомендациям своей страны, минимальна.

Остаются как минимум сборные России и Белоруссии – им терять нечего. Плюс представители стран, которые проигнорируют рекомендации МОК (если за оставшиеся месяцы они не превратятся в приказ с конкретными санкциями).

А будут ли на Играх Дружбы фиксироваться мировые рекорды? И что с допинг-контролем?

Возможно, вы удивитесь, но рекорды – нет. Мировой рекорд (а также национальный и любой другой), установленный на Играх Дружбы, останется только в архивах этого турнира, а его автор получит разве что приятный материальный бонус.

Если соревнования не признаны МОК и международной федерацией (а в случае с Играми Дружбы это так) – результаты не считаются официальными. В теории мы можем провести турнир вообще по любым правилам и с любым судейством. Это будет внутреннее дело страны и организаторов.

Парадокс: мировой рекорд, установленный, например, на чемпионате России, имеет шансы быть засчитанным. Так уже было с достижением пловчихи Евгении Чикуновой, которое в итоге ратифицировала международная федерация. Но на Играх Дружбы так не получится.

Еще один интересный вопрос: а как быть с допинг-контролем? РУСАДА может обслуживать соревнования только при согласовании с WADA. А WADA, скорее всего, поддержит бойкот от МОК. Заказать допинг-контроль частным образом нельзя, все офицеры и лаборатории должны быть сертифицированы.

Что делать: считать тесты, взятые на Играх Дружбы, внесоревновательными? Срочно вести переговоры с WADA? Или провести соревнования без (или с минимумом) допинг-контроля, тем более если результаты все равно не будут засчитаны?

А МОК всегда был против альтернативных соревнований?

Конечно, нет. Самый яркий пример – Игры Доброй Воли, которые организовал американский бизнесмен Тед Тернер как альтернативу Олимпиадам, страдавшим от политических бойкотов.

Тернер (основатель канала СNN и супруг американской актрисы Джейн Фонды) провел первые Игры Доброй Воли в 1986-м в Москве. Туда приехали представители 79 стран, почти как на Олимпиаду. Глава МОК Хуан Антонио Самаранч не препятствовал проведению Игр, благодаря чему там было международное судейство и фиксировались мировые рекорды.

Аналогичная история, и снова с Москвой – Юношеские игры 1998 года. Они не имели олимпийского статуса, но Самаранч не был против проведения, а многие члены МОК стали почетными гостями.

Приедет ли кто-то из них в Россию летом 2024-го на Игры Дружбы?

Фото: Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia; РИА Новости/Максим Богодвид, Юрий Сомов, Владимир Песня