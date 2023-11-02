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На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

Томас Бах Томас Бах
МОК МОК
Париж-2024 Париж-2024
Прочие Прочие

На фоне военного конфликта в Секторе Газа МОК снова получил критику.

Томасу Баху задали закономерный вопрос: не собирается ли он ввести санкции против Израиля (да в теории и Палестины, так как оба национальных олимпийских комитета признаны МОК и собираются в Париж-2024).

«МОК придерживается принципов индивидуальной ответственности, и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», – официальный ответ агентству DPA.

И тут уже вопросы возникли у российской стороны: а как же санкции в отношении ОКР? Если спортсмены не несут ответственности за действия политиков – почему тогда почти два года без международных стартов (за редчайшими исключениями)?

Дмитрий Губерниев назвал такую позицию лицемерием и фарисейством. Заговорил даже обычно немногословный Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер считает, что МОК «переобулся в воздухе» и «поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США».

Так что, действительно двойные стандарты?

Разбираем Томаса Баха по цитатам.

Чем наша ситуация отличается от конфликта между Израилем и Палестиной? Для МОК есть два принципиальных момента  

На самом деле, Бах пытается поставить спорт вне политики много лет.

Самая острая ситуация у него случилась еще до 24 февраля 2022-го. До старта Олимпийских игр в Пекине оставалось несколько месяцев, когда в Китае пропала отважившаяся на признания теннисистка Шуай Пэн, а в стране бушевали защитники прав уйгуров.

Китай делает вид, что Шуай Пэн в порядке, но от этого за нее только страшнее. Теннис сплотился как никогда, Пекин требуют лишить Олимпиады

Мир интересовался: а нормально ли вообще проводить Олимпийские игры в стране, где открыто нарушаются права человека?

Бах выступил жестко: «Было бы огромным преувеличением ожидать, что Олимпийские игры смогут фундаментально изменить ту или иную страну, ее политическую систему и законы. Игры не могут решить проблемы, которые не решили целые поколения политиков».

Вопрос закрыли, Игры в Пекине состоялись. А через несколько дней после них МОК принял меры против российского спорта, которые остаются в силе до сих пор.

Пытался «решить проблемы, которые не решили целые поколения политиков»? На самом деле, не совсем так. В момент решения об отстранении у МОК имелось два аргумента «за», которые применимы только к российско-украинской ситуации:

1) Россия, по Баху, нарушила «олимпийское перемирие» (оно действует на всем протяжении Олимпийских и Паралимпийских игр, закончилось только 13 марта 2022-го). Цитата главы МОК из весны 2022-го:

«Первый вопрос: почему мы отреагировали на эту ситуацию иначе, чем на многие другие по всему миру?

На это есть два ответа. Первый: происходящее на Украине отличается тем, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Второе: далеко идущие политические, социальные и экономические последствия делают это поворотным моментом в мировой истории».

2) Меры против российского спорта – это на самом деле не санкции, а защита, забота о безопасности. МОК так и называл их – защитные меры.

«Защитные меры – не санкции – это защита целостности состязаний. Нельзя было гарантировать безопасность российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из-за глубоких антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах».

«Неужели мы придем к тому, что соревнования будут проходить только среди спортсменов из стран со схожей политической позицией?» Бах, похоже, испугался 

Дальше риторика МОК чуть поменялась. После допуска российских спортсменов на некоторые соревнования в нейтральном статусе вопрос с защитными мерами, кажется, отпал: серьезных угроз их безопасности не возникало.

Бах продолжал настаивать на ответственности тех, кто начал боевые действия, но вывел из-под огня спортсменов. Правда, почему они так и не выступают – непонятно. Это уже вопрос, скорее, к федерациям.

«Наша задача – объединить всех атлетов, не наказывать спортсменов за действия их правительств. Мы придерживаемся такого подхода ко всем атлетам без исключения, в том числе с российскими и белорусскими паспортами», – это, как ни странно, не свежая цитата, а слова, сказанные Бахом на круглом столе еще 18 июля 2023-го, до очередного витка израиле-палестинского конфликта.

«В то же время мы наказываем тех, кто ответственен за это, не допуская официальных лиц из России и Беларуси на международные соревнования, не проводя их на территории этих стран».

Еще один важный постулат Бах-риторики последних месяцев – критика соревнований, организованных российской стороной. Открыто МОК их не называет, но очевидно, имеет в виду Игры Дружбы следующим летом (и любые другие аналогичные турниры).

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета, но это же правительство бесстыдно пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования, – острые намеки от Баха с исполкома МОК. – Если эти политические силы преуспеют в своих попытках определять, какому спортсмену участвовать в каких соревнованиях, то мы придем к тому, что соревнования будут проходить только среди атлетов из блоков со схожей политической позицией.

Игры политического блока А, политического блока Б. И еще, возможно, отдельные Игры для стран, которые ни к одному из вышеперечисленных блоков себя не относят. В этом мире уже невозможны будут ни Олимпийские игры, ни чемпионаты мира. Это идет вразрез со всеми ценностями спорта и олимпийского движения».

Отличные слова. Запомним.

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

Фото: Bernd Weißbrod, Mandoga Media, Michael Kappeler, Gao Jing/Global Look Press

25 комментариев

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elninjo_3
Все очень просто. "Да, он сукин сын, но он наш сукин сын". И так было всегда.
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Filip J. Fry
Кроме притянутого за уши аргумента про "Олимпийское перемирие" не увидел ни одной разницы между конфликтами Россия-Украинаи Израиль-Палестина. В 2008 году Грузия тоже начала боевые действия во время Олимпийских игр, были ли какие-то санкции по отншению к их спортсменам? Вопрос риторический
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Vyanemyaynen
С логической точки зрения оправдать позицию МОК никак иначе кроме разделения всех на страны с правильной и неправильной политической позицией не получается. Ладно Россия, но Беларусь - не воюет, но спортсмены отстранены. А Израиль воюет, не считаясь с потерями среди мирных - и тут спорт оказывается вне политики. Так что искренне сочувствую Баху, у которого рвётся шаблон, и высказывания которого в попытках оправдать действия МОК с каждым разом становятся всё нелепее.
+10
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Radik_2.0
Ответ Dizzod
А на какое общепризнанное государство напала Грузия? Вопрос риторический.
то есть на "не признанные" государства можно нападать? вопрос риторический
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Андрей Балабаев
А антиизраильских настроений нет? Может к ним тоже применят "защитные" мера ради их же блага и безопасности? Ну и поверим на слово. Если бы всё началось не раньше 14 марта, то российские и белорусские спортсмены спокойно выступали бы. Ему самому не смешно этот бред нести?
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Golyaso
Если эти два конфликта одинаковые кто в паре Россия-Украина в роли ХАМАСа?
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kutavlik
Ответ Титюля
Разница в масштабе конфликта и масштабе стран.
Разница - в политическом лагере. Если кто-то против "американской демократии" - он изгой!!!
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Федор Петров
Ответ Dizzod
А на какое общепризнанное государство напала Грузия? Вопрос риторический.
Вообще-то Грузия напала на действующие по общепризнанным международным соглашениям российские миротворческие силы.
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Бешенков Алексей
Ответ Dizzod
А на какое общепризнанное государство напала Грузия? Вопрос риторический.
Нападение было совершено на российский миртворческий контингент, имеющий мандат ООН.

Из этого следует, что нападение было совершено на все государства ООН разом.
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Alex Plus
Ответ Dizzod
А на какое общепризнанное государство напала Грузия? Вопрос риторический.
Не стоит заниматься традиционными либеральными манипуляциями, в стиле "это всем очевидно", лучше поинтересуйтесь историей конфликта и его правовой оценкой.

Там обе стороны хороши. Обе стороны готовились к вооруженному противостоянию.

При этом в 2009 году вышел доклад ЕС (правильно это называлось как-то в духе "Международной независимой комиссии по расследованию конфликта на Кавказе"). Хайди Тальявини руководитель комиссии.

Согласно докладу конфликт 08.08.08 начался с агрессии Грузии. Например, тезис из доклада ЕС:

"Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел"

Можно погуглить и почитать. Чтобы потом не задавать риторических вопросов.

P.S. Это не значит, что Россия белая и пушистая в случае с Грузией. Или что в том конфликте виновата только Грузия. Доклад ЕС все заслуги осветил.

Но у нас всюду пихают точку зрения, что это "рашка напала, тут же все очевидно". А вот комиссии ЕС в 2009 году было не так очевидно.
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Andy93
Конечно с ближневосточным конфликтом МОК будет сложнее поддерживать маломальски стройную логическую линию по российским спортсменам. Но до 2024 года все точно так продержится, а потом смотреть надо. Может и участников МОК физически станет меньше
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Geronimo Good
Ответ Pigmalion
А какой орган МОК будет вычислять агрессора?
Уже вычислили. Не беспокойтесь.
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Pigmalion
Ответ Geronimo Good
Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета, но это же правительство бесстыдно пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования. Вот это в точку. В РФ спорт в принципе не отделим от кремля и не на каком вменяемом уровне не может существовать без дотаций из разных гос. кормушек. Будь-то бюджет области или спонсирование "частными" компаниями типа Лукойла или Газпрома. А агрессора Палестину, как и агрессора РФ имело бы смысл ограничить до статуса нейтрального флага. На счет Израиля тоже можно подумать.
А какой орган МОК будет вычислять агрессора?
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kutavlik
Ответ Vyanemyaynen
С логической точки зрения оправдать позицию МОК никак иначе кроме разделения всех на страны с правильной и неправильной политической позицией не получается. Ладно Россия, но Беларусь - не воюет, но спортсмены отстранены. А Израиль воюет, не считаясь с потерями среди мирных - и тут спорт оказывается вне политики. Так что искренне сочувствую Баху, у которого рвётся шаблон, и высказывания которого в попытках оправдать действия МОК с каждым разом становятся всё нелепее.
А что ему сочувствовать? Он - американская марионетка, которая делает вид, что заботится о благе спорта и спортсменов, а на самом деле исполняет политический заказ!!!
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Сергей Богатырёв
Ответ Титюля
Разница в масштабе конфликта и масштабе стран.
во как. То есть маленький конфликт можно. Я уж не спрашиваю, как вы размеры будетет определять.
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Geronimo Good
Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета, но это же правительство бесстыдно пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования.
Вот это в точку. В РФ спорт в принципе не отделим от кремля и не на каком вменяемом уровне не может существовать без дотаций из разных гос. кормушек. Будь-то бюджет области или спонсирование "частными" компаниями типа Лукойла или Газпрома.
А агрессора Палестину, как и агрессора РФ имело бы смысл ограничить до статуса нейтрального флага. На счет Израиля тоже можно подумать.
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slavura71
Двуликий Бахус, нет двуликий Ан&ус, чорт запутался двуликий Янус..
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Vitaliy De
При-дур-ки одним словом
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Prof1983
Если Бах считает, что за действия правительств спортсмены не отвечают, то пусть тогда израильские спросмены выступают без флага.
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reppandik
ну, и?
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