На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

На фоне военного конфликта в Секторе Газа МОК снова получил критику.

Томасу Баху задали закономерный вопрос: не собирается ли он ввести санкции против Израиля (да в теории и Палестины, так как оба национальных олимпийских комитета признаны МОК и собираются в Париж-2024).

«МОК придерживается принципов индивидуальной ответственности, и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», – официальный ответ агентству DPA.

И тут уже вопросы возникли у российской стороны: а как же санкции в отношении ОКР? Если спортсмены не несут ответственности за действия политиков – почему тогда почти два года без международных стартов (за редчайшими исключениями)?

Дмитрий Губерниев назвал такую позицию лицемерием и фарисейством. Заговорил даже обычно немногословный Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер считает, что МОК «переобулся в воздухе» и «поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США».

Так что, действительно двойные стандарты?

Разбираем Томаса Баха по цитатам.

Чем наша ситуация отличается от конфликта между Израилем и Палестиной? Для МОК есть два принципиальных момента

На самом деле, Бах пытается поставить спорт вне политики много лет.

Самая острая ситуация у него случилась еще до 24 февраля 2022-го. До старта Олимпийских игр в Пекине оставалось несколько месяцев, когда в Китае пропала отважившаяся на признания теннисистка Шуай Пэн, а в стране бушевали защитники прав уйгуров.

Мир интересовался: а нормально ли вообще проводить Олимпийские игры в стране, где открыто нарушаются права человека?

Бах выступил жестко: «Было бы огромным преувеличением ожидать, что Олимпийские игры смогут фундаментально изменить ту или иную страну, ее политическую систему и законы. Игры не могут решить проблемы, которые не решили целые поколения политиков».

Вопрос закрыли, Игры в Пекине состоялись. А через несколько дней после них МОК принял меры против российского спорта, которые остаются в силе до сих пор.

Пытался «решить проблемы, которые не решили целые поколения политиков»? На самом деле, не совсем так. В момент решения об отстранении у МОК имелось два аргумента «за», которые применимы только к российско-украинской ситуации:

1) Россия, по Баху, нарушила «олимпийское перемирие» (оно действует на всем протяжении Олимпийских и Паралимпийских игр, закончилось только 13 марта 2022-го). Цитата главы МОК из весны 2022-го:

«Первый вопрос: почему мы отреагировали на эту ситуацию иначе, чем на многие другие по всему миру?

На это есть два ответа. Первый: происходящее на Украине отличается тем, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Второе: далеко идущие политические, социальные и экономические последствия делают это поворотным моментом в мировой истории».

2) Меры против российского спорта – это на самом деле не санкции, а защита, забота о безопасности. МОК так и называл их – защитные меры.

«Защитные меры – не санкции – это защита целостности состязаний. Нельзя было гарантировать безопасность российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из-за глубоких антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах».

«Неужели мы придем к тому, что соревнования будут проходить только среди спортсменов из стран со схожей политической позицией?» Бах, похоже, испугался

Дальше риторика МОК чуть поменялась. После допуска российских спортсменов на некоторые соревнования в нейтральном статусе вопрос с защитными мерами, кажется, отпал: серьезных угроз их безопасности не возникало.

Бах продолжал настаивать на ответственности тех, кто начал боевые действия, но вывел из-под огня спортсменов. Правда, почему они так и не выступают – непонятно. Это уже вопрос, скорее, к федерациям.

«Наша задача – объединить всех атлетов, не наказывать спортсменов за действия их правительств. Мы придерживаемся такого подхода ко всем атлетам без исключения, в том числе с российскими и белорусскими паспортами», – это, как ни странно, не свежая цитата, а слова, сказанные Бахом на круглом столе еще 18 июля 2023-го, до очередного витка израиле-палестинского конфликта.

«В то же время мы наказываем тех, кто ответственен за это, не допуская официальных лиц из России и Беларуси на международные соревнования, не проводя их на территории этих стран».

Еще один важный постулат Бах-риторики последних месяцев – критика соревнований, организованных российской стороной. Открыто МОК их не называет, но очевидно, имеет в виду Игры Дружбы следующим летом (и любые другие аналогичные турниры).

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета, но это же правительство бесстыдно пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования, – острые намеки от Баха с исполкома МОК. – Если эти политические силы преуспеют в своих попытках определять, какому спортсмену участвовать в каких соревнованиях, то мы придем к тому, что соревнования будут проходить только среди атлетов из блоков со схожей политической позицией.

Игры политического блока А, политического блока Б. И еще, возможно, отдельные Игры для стран, которые ни к одному из вышеперечисленных блоков себя не относят. В этом мире уже невозможны будут ни Олимпийские игры, ни чемпионаты мира. Это идет вразрез со всеми ценностями спорта и олимпийского движения».

Отличные слова. Запомним.

Фото: Bernd Weißbrod, Mandoga Media, Michael Kappeler, Gao Jing/Global Look Press