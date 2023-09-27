Дальний лес
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«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами

WADA WADA
Рима Баталова
допинг допинг
Максим Агапитов
Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев
Государственная дума
Вероника Логинова
РУСАДА РУСАДА
Легкая атлетика Легкая атлетика

В Государственной думе состоялся круглый стол на тему соответствия российского антидопингового законодательства международным нормам. За скучной вывеской прячется острая начинка: стоит ли принимать требования WADA и дальше бороться за статус РУСАДА?

В конце прошлой недели WADA в очередной раз подтвердило наше несоответствие, что повлекло серьезные последствия. Теперь российские спортсмены не могут выступать под флагом и с гимном, а страна не имеет права принимать международные соревнования. Все это – вне зависимости от политической обстановки и санкций МОК.

Что же не устраивает WADA? В некоторых моментах национальное законодательство России противоречит нормам Всемирного антидопингового кодекса. Участники круглого стола должны были решить: надо ли устранять эти моменты, или WADA просто придирается – и идти на требования не имеет смысла?

Что не нравится WADA? Оказывается, там не одно требование, а три 

Главные действующие лица на заседании: генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова и руководитель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Роли второго плана: представители МИД, Министерства спорта, федераций (пришли только Александр Пак из биатлона и Максим Агапитов из тяжелой атлетики), Олимпийского комитета России (присутствовали виртуально, а камера Zoom показывала пустой кабинет).

Для начала Логинова объяснила, что не понравилось WADA по итогам регулярного аудита:

• возникли претензии по операционной деятельности (например, в части дополнительного медицинского обучения персонала, который занимается забором проб), но их было немного, все уже устранены;

• Россия полностью выплатила WADA все суммы, кроме взноса за текущий год. Получилось 273 миллиона рублей (это без трат на тестирование, только компенсация WADA). Было непросто: «Мы получали дополнительное финансирование от Министерства финансов, но пока происходил процесс оформления средств, курс рос и требовались еще деньги»;

• теперь остаются невыполненными три требования WADA: несоответствие количества нарушений антидопинговых правил в федеральном законе и в международных антидопинговых правилах; несоответствие понятий соревновательная и внесоревновательная проба; несоответствие понятий «одобренная» и «определенная» WADA лаборатория.

Если вы не специалист в антидопинге, последние три пункта кажутся мелкими придирками. Вот суть от Логиновой на конкретных примерах:

• Скажем, спортсмен попадается на запрещенном сотрудничестве, РУСАДА накладывает санкцию, так как это является нарушением Всемирного антидопингового кодекса. Но потом спортсмен идет в гражданский суд и опротестовывает это решение, так как в федеральном законе РФ такого нарушения нет. Какое решение примет в таком случае суд? «И так, и так может быть», – резюме от юриста Сергея Алексеева.

• Из-за разницы в трактовке понятий соревновательного и внесоревновательного периодов РУСАДА приходится тратить дополнительные средства на анализ и забор проб.

• «Определенная» WADA лаборатория – это лаборатория, которая имеет аккредитацию WADA. «Одобренная» лаборатория аккредитации не имеет, но может проводить анализ проб для паспорта крови. В нашем федеральном законе стоит формулировка «определенные» лаборатории, из-за чего мы тратим огромные деньги на транспортировку и анализ проб в Турции. Хотя есть, например, готовая сотрудничать лаборатория в Египте – но она всего лишь «одобрена», и по закону РУСАДА не может пользоваться ее услугами.

«Нас заставляют подчиниться правилам, которые минимум неэффективны, а максимум – вредны» 

Казалось, после этого изложения дальнейший смысл круглого стола исчез. Что тут обсуждать, если речь об очевидно технических моментах, которые просто нужно поправить? Но очевидно было не всем.

– Не считаете ли вы, что главной причиной являются деньги? – поинтересовался Свищев. – Не являются ли замечания WADA избыточными? Мы постоянно совершенствуем законодательство, но мне непонятно, доходит ли до WADA эта информация?

– Мы выполняем все эти критерии с 2016 года, но команда как выступала без флага и гимна, так и выступает, – депутат Госдумы и 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, видимо, не в курсе, что теперь команда не выступает даже без флага. – Что значит нейтральная команда, может быть, уже хватит?! Они нам говорят: поправьте вот тут, заплатите, потом еще тут, да так и будет постоянно. Сколько уже можно!

– Создается впечатление, что действия WADA являются внешнеполитическим давлением, – перевел эмоции Баталовой в официальное русло представитель МИД Михаил Хорев. – Тут, судя по всему, присутствуют двойные стандарты. Претензии, которые предъявляют нашей стране, противоречат международному праву. Мы должны всеми имеющимися средствами противостоять попыткам нас ущемить.

Присутствовавшие дружно кивали. Чаша весов явно склонялась против Логиновой. И тут Вероника пустила в ход новый аргумент:

– Вот тут присутствуют представители спортивных федераций. Скажите, без политического взгляда на эту ситуацию, вам удобно работать, когда в федеральном законе написано одно, а в общероссийских антидопинговых правилах – другое? Вашим спортсменам удобно? Региональным федерациям, которым приходится каждый раз это объяснять, удобно?

– У вас же есть обучающие курсы, там все объяснено, – вступил Свищев.

– Вот именно, и каждый раз мы это объясняем.

Президент федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов (иронично, что именно в его виде было максимальное количество антидопинговых нарушений) тоже считает: не нужно прогибаться под WADA, они все равно нас никуда не пустят.

«Идет политически ангажированная работа против России, нас выдавливают и выжимают и заставляют подчиниться правилам, которые минимум не эффективны, а как максимум вредны», – яркая цитата, после которой зал был близок к аплодисментам.

– Мы не политическая организация, я не принимаю политических решений, – Логинова изо всех сил пыталась заменить лозунги на конкретику. – Но если я вижу, что внесение изменений, которых хочет WADA, пойдет нам на пользу, то почему нет? Мы за то, чтобы гармонизировать национальное законодательство. Как человек, который 14 лет работает в сфере антидопинга, я могу сказать, что существовал Национальный план борьбы с допингом в спорте, и даже там был этот пункт. Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. А в том, что нам это необходимо!

«Вы поддерживаете все, что было сказано до этого». Смешная шутка от Свищева в адрес представителя Минспорта 

Дальше жанр «Логинова против всех» уже не мог продолжаться. Первым вступил Александр Орлов – заместитель заведующего кафедрой спортивного права Московского государственного юридического университета (МГЮА):

– Мы ведем дискуссию в формате «хочу – не хочу», «люблю – не люблю», но я вам как эксперт по спортивному праву скажу, что мы должны думать только в категориях, правильно это будет или неправильно. Все замечания относятся к юридической технике и при желании их можно легко исправить.

«Поправки только украсят наше законодательство», – а это уже председатель Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

«Московская антидопинговая лаборатория готова, и если бы нам разрешили анализировать там пробы – это позволило бы сэкономить на порядок. Но важно, чтобы наше собственное законодательство этому не препятствовало», – замдекана МГУ Сергей Егоров беспокоился о лаборатории, которая после скандала с Григорием Родченковым перешла под крыло университета.

Аргументов у противоположной стороны оставалось все меньше. Один из самых убойных: а почему придираются только к нам? У других стран законодательство разве соответствует?

– Мы неоднократно делали мониторинг, и конечно, такой вопрос возник не только по отношению к нам, – объяснила Логинова. – Есть страны, которые очень оперативно уже все поправили. Есть и такие, которые не могут устранить уже какое-то время. Но вопрос возникает.

Кажется, ключевой должна была стать позиция Министерства спорта. Его представитель Кирилл Кожевников все заседание молчал, но в конце разразился пространной речью. Главное в ней: в России создана самая эффективная в мире система борьбы с допингом, а ЮНЕСКО осуждает давление на государства-члены.

– В общем, вы поддерживаете все, что было сказано до этого? – Свищев был остроумен.

– А что значит «ЮНЕСКО осуждает давление»? – не поняла Логинова. – Что они говорят о несоответствии конвенции и Всемирного антидопингового кодекса? Тут бы поконкретней.

Но конкретики не было. Два часа пролетели незаметно, и депутатам пора было спешить на пленарное заседание.

– Я уверена, что мы здесь еще встретимся по этому вопросу, – сказала Логинова под общий смех зала.

Кажется, действительно встретятся. Свищев обещал подготовить предложения, а их будет необходимо обсудить. До конца года наверняка не успеют. А там и новая версия Кодекса появится – и так по кругу. 

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Misha Friedman; ОКР

19 комментариев

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Marya Y
Эта музыка будет вечной
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Kristine Kristine
Ну ни стыда ни совести. Куча взрослых дяденек и тетенек не могут решить чисто технический вопрос.
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Татьяна Солотина
Не договорились,потому, как амбиции победили. Даже спортсменам-думцам уже наплевать на остальных спортсменов. Такая большая фракция, а пришли всего двое. Законы так и не будут приведены в соответствие, когда каждый может быть олимпийским чемпионом на территории России
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sashka.loker
Конец просто убил...
И эти люди получают по 400к в месяц, при этом ни в чём не разбираются, только хи-хи ха-ха.
Если депутат не понял ни слова из того, что ему сказали - он включает ура-патриота и делает упор на такого рода вопросы. И вроде как в дискуссии поучаствовал - не зря зарплату получил
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RusVector
Спортс, верни интерфейс прежний на компе! Теперь, чтобы в другой раздел спортивный перейти, несколько раз мышью клацать нужно ! НЕУДОБНО.
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Bartez1986
а где Терюшков? он же депутат? или очередной курс лечения настал? а то его то видно, то пропадает
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Ксения Бьорндален
Запаслась поп-корном. Мира тоже
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Процент допингистов на Ои заметный? готовится всю предыдущию жизнь, и вдруг глатнуть искусителя, опасно.
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JL JL
Курс рос. Так надо было капельку подождать. В ящике все время кричат, что скоро курс доллара будет равен курсу рубля. Бегите вприпрыжку скорее меняйте на рубли. У, меня есть 100 долларов, вот не знаю, бежать, поменять, а то, потом эта сумма в рубль превратится.
Заседания-совещания, а, толку 0. Все-равно будет как скажут сверху.
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Dmitrii Shuka
Теперь российские спортсмены не могут выступать под флагом и с гимном, а страна не имеет права принимать международных соревнований.Все это – вне зависимости от политической обстановки и санкций МОК.
Думаю, что минимум на года 2 можно забыть про международные соревы у нас с Вада или без.
А там будет видно как поступать.
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Jessi
Логинове чья будет?
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Norvezhets2m
Ответ дон Рэба
Политика давно довлеет над спортивной составляющей. Я просто против глупой траты денег.
Думаю, что это все же не худшая трата денег:)
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KMR
Ответ Антон Александров
А Логинова красивая. ИМХО.
Ага. Была. Старая фотка. Сейчас +15 кг набрала
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Джульетта
Ответ дон Рэба
Я ничего не понял, но доверюсь мнению автора, что депутаты мешают развиваться нашему спорту. Есть только один вопрос - нафига платить 297 млн штрафов? Если мы всё равно в бане, то какой в этм смысл?
Наверное чтобы нас не выгнали просто ОКОНЧАТЕЛЬНО, чтобы лазейки остались вернуться, всё таки надежда есть раз заплатили, по мне так зря , никто нас обратно ближайшие несколько десятилетий на общих условиях не примет , не понимаю честно как кто-то на что-то надеется?
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дон Рэба
Ответ Norvezhets2m
Все таки это разные вещи. Бан - политический, штраф - допинговый.
Политика давно довлеет над спортивной составляющей. Я просто против глупой траты денег.
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Norvezhets2m
Ответ дон Рэба
Я ничего не понял, но доверюсь мнению автора, что депутаты мешают развиваться нашему спорту. Есть только один вопрос - нафига платить 297 млн штрафов? Если мы всё равно в бане, то какой в этм смысл?
Все таки это разные вещи. Бан - политический, штраф - допинговый.
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Вячеслав Лоскутов
Ответ Marya Y
Эта музыка будет вечной
Ага, и 273 млн. рублей из бюджета за рубеж, плюс содержание этих абсолютно бесполезных людей.
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дон Рэба
Я ничего не понял, но доверюсь мнению автора, что депутаты мешают развиваться нашему спорту. Есть только один вопрос - нафига платить 297 млн штрафов? Если мы всё равно в бане, то какой в этм смысл?
+1
-1
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