Тренер Фреклтон: «Сейчас моя основная задача – работа с юниорами, хочу помочь им стать лучше, чтобы в будущем быть конкурентоспособными на мировой арене»

Британец Фреклтон назвал задачу на посту тренера сборной РФ по легкой атлетике.

Британский специалист Райан Фреклтон, занявший пост старшего тренера сборной России по легкой атлетике (резерв), рассказал о своих задачах на этой должности.

«Сейчас моя основная задача – это работа с юниорами, я хочу помочь им стать лучше, чтобы в будущем быть конкурентоспособными на мировой арене.

Как я согласился работать в России? Мне представилась возможность помочь, дать рекомендации, какой-то фидбэк тренерам. Мне очень нравится Россия и то, как здесь погружены в тему легкой атлетики. Где бы я ни был, везде занимаются спортом, это круто, что в России развивают спорт.

На мой взгляд, у российских тренеров высокий уровень профессиональной подготовки. Результаты, которые показывают на национальных турнирах некоторые спортсмены, не уступают результатам с международных турниров. Хочется также отметить большую поддержку со стороны национальной федерации легкой атлетики, она находится на высоком уровне», – сказал Фреклтон.

Он ответил на вопрос, как относится к отстранению российских спортсменов от международных стартов: «Это не та тема, которую я должен комментировать. Это решение, которое не находится в моей компетенции».