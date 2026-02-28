5

Чемпионат России в залах. Никитин, Караваева, Калинина, Гордеева одержали победы, Шаров – 3-й, другие результаты

В Южно-Сахалинске стартовал зимний чемпионат России по легкой атлетике.

28 февраля в Южно-Сахалинске прошел первый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике.

Чемпионат России в залах

Южно-Сахалинск

Женщины

60 м

1. Юлия Караваева – 7,26

2. Виктория Максимова – 7,31

3. Алена Михайлович – 7,39

3000 м

1. Лилия Мендаева – 9.01,29

2. Анастасия Красильникова – 9.04,85

3. Мария Ермакова – 9.10,13

Прыжки с шестом

1. Татьяна Калинина – 4,50

2. Инна Гальчина – 4,40

3. Аксана Гатауллина – 4,30

Ядро

1. Алена Гордеева – 17,87

2. Снежана Трофимец – 17,02

3. Екатерина Бурмистрова – 16,34

Мужчины

60 м

1. Алексей Завалий – 6,65

2. Дмитрий Устинов – 6,66

3. Илья Сазонов – 6,673

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.54,05

2. Егор Лимонов – 7.54,87

3. Сергей Шаров – 7.58,57

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
прыжки с шестом
logoсборная России жен
logoсборная России
чемпионат России в залах
logoАксана Гатауллина
Татьяна Калинина
Мария Ермакова
толкание ядра
Лилия Мендаева
Бег
Анастасия Красильникова
Алена Гордеева (Бугакова)
Екатерина Бурмистрова
Снежана Трофимец
Илья Сазонов
Юлия Караваева
Виктория Максимова
logoВладимир Никитин
Сергей Шаров
Егор Лимонов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Результаты в метании ядра у женщин, это первенство района.
Ответ Duncan MacLeod
Результаты в метании ядра у женщин, это первенство района.
Да вроде стабильно не очень как и последние лет 5
Не вижу смысла вощвращаться на международные старты. Ловить будет нечего!!!
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении
23 февраля, 06:55
«Русская зима». Лысенко, Кнороз, Вешняков, Караваева, Томашевич одержали победы, другие результаты
7 февраля, 17:21
Бегун Никитин и лыжник Ардашев стали самыми проверяемыми РУСАДА спортсменами в 2025 году
21 января, 17:37
Рекомендуем
Главные новости
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
сегодня, 10:47
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
сегодня, 10:18
Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
сегодня, 09:55
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
сегодня, 09:09
«Врач посмотрела и сказала: «Абсцесс, надо резать». И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России
вчера, 20:59
Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»
вчера, 16:10
МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана
вчера, 14:13
Михаил Дегтярев: «В 2025 году построено 119 «умных» спортплощадок. 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер»
вчера, 13:24
Михаил Дегтярев: «В 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы»
вчера, 13:15
Министр спорта РФ: «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла уровня 62,6% при плане 59,8%»
вчера, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем