Чемпионат России в залах. Никитин, Караваева, Калинина, Гордеева одержали победы, Шаров – 3-й, другие результаты

В Южно-Сахалинске стартовал зимний чемпионат России по легкой атлетике.

28 февраля в Южно-Сахалинске прошел первый день зимнего чемпионата России по легкой атлетике.

Чемпионат России в залах

Южно-Сахалинск

Женщины

60 м

1. Юлия Караваева – 7,26

2. Виктория Максимова – 7,31

3. Алена Михайлович – 7,39

3000 м

1. Лилия Мендаева – 9.01,29

2. Анастасия Красильникова – 9.04,85

3. Мария Ермакова – 9.10,13

Прыжки с шестом

1. Татьяна Калинина – 4,50

2. Инна Гальчина – 4,40

3. Аксана Гатауллина – 4,30

Ядро

1. Алена Гордеева – 17,87

2. Снежана Трофимец – 17,02

3. Екатерина Бурмистрова – 16,34

Мужчины

60 м

1. Алексей Завалий – 6,65

2. Дмитрий Устинов – 6,66

3. Илья Сазонов – 6,673

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.54,05

2. Егор Лимонов – 7.54,87

3. Сергей Шаров – 7.58,57