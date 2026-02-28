Чемпионат России в залах. Никитин, Караваева, Калинина, Гордеева одержали победы, Шаров – 3-й, другие результаты
Южно-Сахалинск
Женщины
60 м
1. Юлия Караваева – 7,26
2. Виктория Максимова – 7,31
3. Алена Михайлович – 7,39
3000 м
1. Лилия Мендаева – 9.01,29
2. Анастасия Красильникова – 9.04,85
3. Мария Ермакова – 9.10,13
Прыжки с шестом
1. Татьяна Калинина – 4,50
2. Инна Гальчина – 4,40
3. Аксана Гатауллина – 4,30
Ядро
1. Алена Гордеева – 17,87
2. Снежана Трофимец – 17,02
3. Екатерина Бурмистрова – 16,34
Мужчины
60 м
1. Алексей Завалий – 6,65
2. Дмитрий Устинов – 6,66
3. Илья Сазонов – 6,673
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.54,05
2. Егор Лимонов – 7.54,87
3. Сергей Шаров – 7.58,57
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
5 комментариев
Результаты в метании ядра у женщин, это первенство района.
Результаты в метании ядра у женщин, это первенство района.
Да вроде стабильно не очень как и последние лет 5
Не вижу смысла вощвращаться на международные старты. Ловить будет нечего!!!
