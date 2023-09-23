28 комментариев

Дальний лес
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Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

WADA WADA
РУСАДА РУСАДА
Вероника Логинова
допинг допинг
CAS CAS
Легкая атлетика Легкая атлетика

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в очередной раз не признал РУСАДА организацией, соответствующей всем правилам.

Решение вполне ожидаемое: последний раз РУСАДА имело статус соответствия еще в 2015-м, до старта допингового скандала. Но последствия в этот раз будут весомыми как никогда. Вот самые ключевые:

• Россия не имеет права проводить региональные, континентальные или мировые чемпионаты до восстановления РУСАДА;

• флаг Российской Федерации не может демонстрироваться на Олимпийских и Паралимпийских играх;

• РУСАДА не будет получать финансирования от WADA, в том числе на образовательные программы и на программы развития.

А теперь – главные вопросы и ответы.

1. А что изменилось? У нас и так нет флага и права проведения крупных турниров, а спортсмены (почти) нигде не выступают

Санкции от международных федераций и даже от МОК (которых пока нет) могут прекратиться в любой момент. Так же быстро, как все нас отстранили, в перспективе могут и вернуть.

История с WADA гораздо сложнее и болезненнее. В прошлый раз, когда вскрылась история с подменой базы данных Московской лаборатории, WADA хотело отстранить Россию на 4 года. CAS сократил срок до двух.

Сейчас сроков вообще нет. То есть пока WADA не сочтет РУСАДА достойной организацией, наше отстранение будет продолжаться. А добиться признания обратно будет максимально сложно: если уж этого не случилось автоматически спустя два года прошлого отстранения, как выйти из бессрочной санкции?

Комиссии и комитеты по соответствию WADA могут рассматривать дело РУСАДА годами, на ходу менять требования и выставлять новые условия. Все это время Россия – независимо от политической ситуации – не будет иметь права на гимн, флаг и заявки на международные старты.

2. И что теперь делать? У РУСАДА есть надежда победить WADA в суде?

Исполком WADA дал РУСАДА 21 день, чтобы обжаловать решение в CAS. Генеральный директор Вероника Логинова уже заявила, что возможно, так и поступят.

На все время разбирательства в суде санкции не вступят в силу – то есть флаг мы можем потерять либо через 21 день (если апелляции не будет), либо через несколько месяцев (если будет). Скорее всего, решение по Парижу-2024 МОК примет независимо от этого.

Как показывает практика, добиться снижения или отмены санкции через CAS вполне реально. В прошлый раз, напомним, суд сократил срок отстранения РУСАДА с 4 до 2 лет. Сейчас многое будет зависеть от требований РУСАДА: станут ли они настаивать на полном восстановлении или попытаются хотя бы ограничить сроки санкции и смягчить ее?

3. Почему РУСАДА не соответствует Кодексу? Это можно исправить?

РУСАДА уже несколько лет берет пробы, планирует тестирование и, в целом, делает ровно то же, что и любое другое антидопинговое агентство в мире. Принципиальных вопросов у WADA по итогам регулярного аудита до сих пор не возникало.

Однако этой осенью агентство указало на несоответствие национального законодательства России Всемирному антидопинговому кодексу. Если вкратце: в Кодексе – 11 видов нарушений, а в Федеральном законе о спорте – 8. Цифра взята не с потолка, а из Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую мы подписали. Парадокс, но ЮНЕСКО править свою конвенцию (пока) не заставляют.

Сказывается ли это на работе РУСАДА? Нет, потому что в Антидопинговых правилах, которые регулируют деятельность национального агентства, стоит правильное число – 11.

Могло ли WADA раньше озаботиться проблемой несоответствия? Конечно, ведь новой версии Кодекса уже несколько лет, и до весны разница 8 – 11 никого не волновала.

Могла ли Россия поменять закон и не дать WADA повода? Тоже да, Вероника Логинова указывала на несоответствие еще в мае. Достаточно времени, чтобы скорректировать (мало что значащую) цифру. 

«Считаем, что международная общественная организация не может и не должна диктовать, какие национальные законы и правила действуют у нас», – сказал на заседании Госдумы заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. 

Позиция, которая может обойтись дорого (в прямом и переносном смысле). 

4. Почему Россия до сих пор не заплатила взнос в WADA?

Еще одна свежая новость: Россия – единственная из восьми крупнейших плательщиков агентства – до сих пор не внесла взнос за 2023 год. 

Сейчас наш долг составляет $1 267 023.

Вариант «не платить» сразу отметаем – это означает полный разрыв отношений с WADA и выход из мировой системы борьбы с допингом, к чему мы, очевидно, не готовы.

В Минспорте объяснили: все дело в том, что взнос для России посчитали как для государства-члена Совета Европы.

А мы оттуда в марте 2022 года вышли. Сейчас наши боссы требуют скидку в соответствие с новым статусом. Как только договорятся с WADA по сумме – заплатят.

5. А прямо сейчас что-то изменится?

Нет. WADA в любом случае не собирается лишать РУСАДА права на проведение тестирования – то есть пробы у спортсменов по-прежнему будут брать и впоследствии отправлять на анализ в зарубежные лаборатории. Даже если нас потом отстранят на неопределенный срок.

Что с флагом, гимном и правом на проведение крупных стартов, вы и так знаете. Здесь в компетенции WADA разве что лишний раз закрепить установившийся порядок.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Песня, Александр Вильф, Евгений Одиноков

28 комментариев

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a2wai
WADA и компетентность совершенно разные понятия, организация никогда не была про спорт, а всегда была ангажированно-политической.

Так что ждать чего-либо не стоит.

При этом про РУСАДА в целом тоже ничего хорошего сказать нельзя.
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Bavarec-Art
Ещё в 2015 году было понятно, что это ~навсегда. Пройдет еще 10 лет, и будут писаться примерно такие же статьи
+6
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Sumin
"Санкции от международных федераций и даже от МОК могут прекратиться в любой момент"
Да вы оптимист)))
Ну если лет через 10 что изменится, то да, могут некоторые санкции отменить, не более
+5
-2
+3
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artemidon
И если пойдёт в суд, то тоже ничего не изменится. Запад превратил весь спорт в одну сплошную политику, что в конце концов приведет к его региональной сегментации.
+14
-12
+2
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AERN
Без флага и гимна пусть лесом идут. Коррумпированные лгбт-игры ваши на фиг нам не сдались.
+8
-6
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wexor
Ответ Anton Kortenko
ты из какого кантона?
industrial district, пацаны соврать не дадут.
+2
0
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Андрей Балабаев
Кто бы сомневался. вада абсолютно мерзотная организация, которая годами издевается над Россией и при этом ничего не делает чтобы взять под контроль систему американского спорта. Более отвратительны только ведомство псевдосэра коэ и паралимпийский комитет
+13
-12
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ivgr
Ответ artemidon
Нужно просто громко выходить из всех этих псевдо-спортивных организаций и постепенно строить что-то своё. И другие страны подтянутся.
Вперед, выходи
+1
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ivgr
Ответ artemidon
И если пойдёт в суд, то тоже ничего не изменится. Запад превратил весь спорт в одну сплошную политику, что в конце концов приведет к его региональной сегментации.
Да да да. Все плохие.
+4
-3
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artemidon
Ответ artemidon
И если пойдёт в суд, то тоже ничего не изменится. Запад превратил весь спорт в одну сплошную политику, что в конце концов приведет к его региональной сегментации.
Нужно просто громко выходить из всех этих псевдо-спортивных организаций и постепенно строить что-то своё. И другие страны подтянутся.
+8
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Viks
А ещё Русада целый год издевалась над ВАДА и над мировым спортом - тянуло дело Валиевой. Теперь пришло время платить по счетам за понты.
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Валерий Рзянин
Какой-то абсурд происходит. И мне одному кажется, что ответов нет в статье. 1 - Что именно нужно сделать, что бы было всё ровно? Прям подробно можно разжевать?
2 - как мы можем брать нормально пробы и их анализировать, если мы не вызываем доверия?
3 - Ну здорово, что есть вада, но если там такие неадекваты, делаем свою независимую экпетизную комиссию или комитет или агенство, не суть, НО с максимально прозрачными данными и если кто-то хочет пусть сотрудничают с нами или по тем же методикам работают. Вперлась нам эта вада - кто реально за чистый спорт, тем нечего скрывать и ставить палки в колёса.
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Anton Kortenko
Ответ wexor
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
ты из какого кантона?
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kutavlik
Расстрельная должность - глава РУСАДА!!!! Потому что наших чинуш - не победить, а если под них лечь, то пипец российскому спорту!!!!
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Rumov
Таки да, лишится этого флага. Но лучше пойти в суд и гордо лишиться этих денег.
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Spartakkmk
Давно пора уже забить на недружественную организацию Вада (там стоит задача не допускать нашу страну куда-либо и они её прекрасно выполняют) и перстать платить за вымогательство.
А Марьяньчик пора уже перестать писать такие статьи, всё равно не переубедит (кто знает её с СЭ выперли или как?)
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Титюля
Ответ artemidon
Нужно просто громко выходить из всех этих псевдо-спортивных организаций и постепенно строить что-то своё. И другие страны подтянутся.
Под аплодисменты всего мира, веселый смех и улюканье! Скатертью дорога!
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Валерий Нистратов
Ответ Титюля
Под аплодисменты всего мира, веселый смех и улюканье! Скатертью дорога!
Опять "весь мир"? Ограниченные вы наши.
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Astin
Ответ artemidon
И если пойдёт в суд, то тоже ничего не изменится. Запад превратил весь спорт в одну сплошную политику, что в конце концов приведет к его региональной сегментации.
запад превратил... скрепы в своем репертуаре..
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Титюля
Ответ Андрей Балабаев
Кто бы сомневался. вада абсолютно мерзотная организация, которая годами издевается над Россией и при этом ничего не делает чтобы взять под контроль систему американского спорта. Более отвратительны только ведомство псевдосэра коэ и паралимпийский комитет
Англосаксы они такие, либо ты с ними, либо под ними. Спортакиады наше все! А да…..флаг вам в руки!
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Dmitrii Shuka
Ответ Vitosi4ek
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Давайте определимся сначала насколько закономерны действия МОК в отношение наших спортсменов. А потом уже будет рассуждать о правильности действий наших федераций и вышестоящих чинов.
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Даша Тихонова
Ответ Vitosi4ek
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То есть вы хотите сказать, что международные спортивные организации хотят чтобы власть в России сменилась? Тогда вполне понятна позиция власти, когда хотят её сменить... странно бы было, когда любая власть в любой стране сдалась бы на давление WADA...
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Vitosi4ek
Ответ Даша Тихонова
То есть вы хотите сказать, что международные спортивные организации хотят чтобы власть в России сменилась? Тогда вполне понятна позиция власти, когда хотят её сменить... странно бы было, когда любая власть в любой стране сдалась бы на давление WADA...
Естественно, сами они этого никогда прямым текстом не скажут (они не политики), но да, потенциальную смену власти они воспримут с глубоким облегчением. Как минимум потому что разговаривать со стороной, которая отрицает вашу субъектность, не хочется никому.

И да, позиция властей в таком случае технически понятна. Только тогда она представляет интересы только самой себя, игнорируя даже мнения чиновников спортивных федераций, в которых, судя по всему, какие-то ошметки адекватности еще остались. Тот же Дюков, скорее всего, прекрасно понимает последствия перехода РФС в Азию и как может этому сопротивляется, но когда сверху дают приказ, напрямую ему воспротивиться трудно.
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Astin
Ответ Spartakkmk
Давно пора уже забить на недружественную организацию Вада (там стоит задача не допускать нашу страну куда-либо и они её прекрасно выполняют) и перстать платить за вымогательство. А Марьяньчик пора уже перестать писать такие статьи, всё равно не переубедит (кто знает её с СЭ выперли или как?)
да уже забили на весь мир давно... и вообще пора уже стену строить вокруг великой.. чтоб никто не видел, что там снаружи происходит..
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