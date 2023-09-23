28 комментариев

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в очередной раз не признал РУСАДА организацией, соответствующей всем правилам.

Решение вполне ожидаемое: последний раз РУСАДА имело статус соответствия еще в 2015-м, до старта допингового скандала. Но последствия в этот раз будут весомыми как никогда. Вот самые ключевые:

• Россия не имеет права проводить региональные, континентальные или мировые чемпионаты до восстановления РУСАДА;

• флаг Российской Федерации не может демонстрироваться на Олимпийских и Паралимпийских играх;

• РУСАДА не будет получать финансирования от WADA, в том числе на образовательные программы и на программы развития.

А теперь – главные вопросы и ответы.

1. А что изменилось? У нас и так нет флага и права проведения крупных турниров, а спортсмены (почти) нигде не выступают

Санкции от международных федераций и даже от МОК (которых пока нет) могут прекратиться в любой момент. Так же быстро, как все нас отстранили, в перспективе могут и вернуть.

История с WADA гораздо сложнее и болезненнее. В прошлый раз, когда вскрылась история с подменой базы данных Московской лаборатории, WADA хотело отстранить Россию на 4 года. CAS сократил срок до двух.

Сейчас сроков вообще нет. То есть пока WADA не сочтет РУСАДА достойной организацией, наше отстранение будет продолжаться. А добиться признания обратно будет максимально сложно: если уж этого не случилось автоматически спустя два года прошлого отстранения, как выйти из бессрочной санкции?

Комиссии и комитеты по соответствию WADA могут рассматривать дело РУСАДА годами, на ходу менять требования и выставлять новые условия. Все это время Россия – независимо от политической ситуации – не будет иметь права на гимн, флаг и заявки на международные старты.

2. И что теперь делать? У РУСАДА есть надежда победить WADA в суде?

Исполком WADA дал РУСАДА 21 день, чтобы обжаловать решение в CAS. Генеральный директор Вероника Логинова уже заявила, что возможно, так и поступят.

На все время разбирательства в суде санкции не вступят в силу – то есть флаг мы можем потерять либо через 21 день (если апелляции не будет), либо через несколько месяцев (если будет). Скорее всего, решение по Парижу-2024 МОК примет независимо от этого.

Как показывает практика, добиться снижения или отмены санкции через CAS вполне реально. В прошлый раз, напомним, суд сократил срок отстранения РУСАДА с 4 до 2 лет. Сейчас многое будет зависеть от требований РУСАДА: станут ли они настаивать на полном восстановлении или попытаются хотя бы ограничить сроки санкции и смягчить ее?

3. Почему РУСАДА не соответствует Кодексу? Это можно исправить?

РУСАДА уже несколько лет берет пробы, планирует тестирование и, в целом, делает ровно то же, что и любое другое антидопинговое агентство в мире. Принципиальных вопросов у WADA по итогам регулярного аудита до сих пор не возникало.

Однако этой осенью агентство указало на несоответствие национального законодательства России Всемирному антидопинговому кодексу. Если вкратце: в Кодексе – 11 видов нарушений, а в Федеральном законе о спорте – 8. Цифра взята не с потолка, а из Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую мы подписали. Парадокс, но ЮНЕСКО править свою конвенцию (пока) не заставляют.

Сказывается ли это на работе РУСАДА? Нет, потому что в Антидопинговых правилах, которые регулируют деятельность национального агентства, стоит правильное число – 11.

Могло ли WADA раньше озаботиться проблемой несоответствия? Конечно, ведь новой версии Кодекса уже несколько лет, и до весны разница 8 – 11 никого не волновала.

Могла ли Россия поменять закон и не дать WADA повода? Тоже да, Вероника Логинова указывала на несоответствие еще в мае. Достаточно времени, чтобы скорректировать (мало что значащую) цифру.

«Считаем, что международная общественная организация не может и не должна диктовать, какие национальные законы и правила действуют у нас», – сказал на заседании Госдумы заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Позиция, которая может обойтись дорого (в прямом и переносном смысле).

4. Почему Россия до сих пор не заплатила взнос в WADA?

Еще одна свежая новость: Россия – единственная из восьми крупнейших плательщиков агентства – до сих пор не внесла взнос за 2023 год.

Сейчас наш долг составляет $1 267 023.

Вариант «не платить» сразу отметаем – это означает полный разрыв отношений с WADA и выход из мировой системы борьбы с допингом, к чему мы, очевидно, не готовы.

В Минспорте объяснили: все дело в том, что взнос для России посчитали как для государства-члена Совета Европы.

А мы оттуда в марте 2022 года вышли. Сейчас наши боссы требуют скидку в соответствие с новым статусом. Как только договорятся с WADA по сумме – заплатят.

5. А прямо сейчас что-то изменится?

Нет. WADA в любом случае не собирается лишать РУСАДА права на проведение тестирования – то есть пробы у спортсменов по-прежнему будут брать и впоследствии отправлять на анализ в зарубежные лаборатории. Даже если нас потом отстранят на неопределенный срок.

Что с флагом, гимном и правом на проведение крупных стартов, вы и так знаете. Здесь в компетенции WADA разве что лишний раз закрепить установившийся порядок.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Песня, Александр Вильф, Евгений Одиноков