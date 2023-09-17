В «Мегаспорте» стартовали открытые прокаты сборной России по фигурному катанию.

Камила Валиева накануне суда, дебют пары Алена Косторная / Георгий Куница, возвращение Александры Степановой с Иваном Букиным – чисто спортивных интриг хватало. Но одна из них была связана с событиями вне льда: три недели назад вся страна искала 16-летнюю Алину Горбачеву.

А теперь она катается.

Алина нашлась спустя сутки в кинотеатре и больше уже не пропадала: стала докладывать в соцсетях почти о каждом шаге и появилась на контрольных прокатах. Хотя сомнения в том, что она будет здесь выступать, не покидали до последнего: даже за неделю до старта Горбачева серфила в Сочи, а не разучивала четверные.

Ей выпала очередь после всех лидеров: Валиевой, Акатьевой и Петросян. Даже на их фоне Горбачева вполне справилась: не завалила ни одного элемента и запомнилась драматургией.

У Алины даже был баннер от фанатов.

Пожалуй, кроме Валиевой (ее фанаты доминировали) и Туктамышевой, так горячо из фигуристок никого не поддерживали.

Выводила на лед Горбачеву привычно Софья Федченко – тренер, чей номер после истории с побегом теперь можно в один клик найти в интернете. Федченко была в компании Влады Данилкиной – второго наставника, которая в прошлом году брала на себя и функции первого. Тандем кажется идеальным: как по цветовой гамме подобранных нарядов, так и по взаимодействию.

Во время программы Алины тренеры синхронно приседали после удачных прыжков, а расстроились тоже вместе, но лишь однажды – когда не получился переход в шпагат в дорожке шагов. В целом, Горбачева откаталась вполне удачно.

«Искали тебя, наконец нашли», – Максим Траньков на выходе со льда встретил Алину довольно ехидно.

Но та не растерялась: улыбка, кокетливый взгляд, и вот уже потекли привычные вопросы про программу. Горбачева держится перед микрофоном вполне уверенно. Порой кажется, даже уверенней ее более знаменитой тезки.

Горбачева изображала девочку, которая ищет воду в пустыне. Напоминает ли образ ее собственную жизнь?

Пройти мимо микст-зоны в «Мегаспорте» нельзя – фигуристок ведут сюда сразу после льда. Почти всегда учеников сопровождают и тренеры. Они не отвечают на вопросы, но стоят в сторонке, чтобы потом вместе направиться в раздевалку. Были Этери Тутберидзе, Алексей Мишин, Евгений Плющенко. А вот Федченко с Данилкиной не появились.

Алина отдувалась перед журналистами одна. Начали с безобидного вопроса про программу:

– Идея появилась в середине прошлого сезона, и мы решили попробовать ее поставить вместе с Сергеем Комоловым, – рассказала Горбачева. – Слетали к нему, и мне очень нравится результат.

Я изображаю девочку, которая ищет воду в пустыне. В первой части программы я ищу воду, растения, жизнь. В середине программы идет растанцовка: я вижу воду, радуюсь, а потом понимаю, что это мираж. И начинаю снова искать. В последней части дорожки я, наконец, нашла жизнь, очень счастлива и начинаю зажигать.

– Этот сюжет напоминает твою собственную жизнь? – вопрос, который нельзя было не задать после этого монолога.

– Не могу так сказать, – Алина очень серьезна. – Прежде всего, это интересный образ.

Мы решили уточнить открыто: готова ли Алина говорить о недавнем побеге. «Это все в прошлом, давайте лучше поговорим про настоящее», – честный ответ.

– В настоящем ты активно ведешь соцсети. Это помогает?

– Да, это помогает чувствовать себя лучше, быть со своими болельщиками. Им нравится все, что я выкладываю, мне это приятно. И я раскрепощаюсь.

– Ты шутила про «гестапо-тренеров». Это какой-то ваш внутренний мем?

– Есть один блогер, который считает, что тренер не очень хорошо со мной обращается. Я хотела показать, что все наоборот: тренер у меня замечательная, она меня всегда поддерживает и готова прийти на помощь.

– А твоя мама пришла сегодня на прокаты?

– Да.

– Это помогает?

– Ну, я концентрируюсь на льду и на своей работе на льду, и стараюсь не отвлекаться ни на что.

Валиева болела за Косторную, и только Горбачевой нигде не было видно

Горбачева в хорошем настроении удалилась в раздевалку. Вскоре оттуда постепенно вышли все участницы и их тренеры:

• Камила Валиева давала интервью Первому каналу, а потом прямо в пресс-центре вместе с Майей Хромых болела за бывшую одногруппницу Алену Косторную;

• Софья Муравьева и Вероника Жилина в ожидании такси погрузились в телефоны;

• Этери Тутберидзе вместе с неизменными спутниками Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым фотографировалась с фанатами (в их числе внезапно были даже журналисты);

• Алексей Мишин охотно отвечал на любые вопросы, но в формате «без диктофона».

И только Горбачевой с Федченко нигде не было видно. Подтрибунка «Мегаспорта» позволяет при желании легко скрыться на улицу без посторонних глаз. Видимо, в этот вечер они выбрали такой вариант.

Фото: Первый канал