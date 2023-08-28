19 комментариев

1 сентября – главная дата для голкипера Ивана Федотова – все ближе. В этот день состоится матч открытия нового сезона КХЛ ЦСКА – «Ак Барс». Если Иван выйдет на лед, то автоматически нарушит запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ), которая дисквалифицировала его на четыре месяца.

Напомним кратко:

• Федотов вернулся в ЦСКА после года службы в армии, подписав контракт на 2 года;

• ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента (на НХЛ дисквалификация не распространяется);

• ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ, но вряд ли она будет рассмотрена в ближайшие дни.

Представители московского клуба уже заявили, что Федотов, несмотря на неопределенный статус с контрактом, будет выступать в КХЛ с 1 сентября.

Если это случится, то конфронтация с ИИХФ неизбежна. Что же все-таки произойдет, если Федотов сыграет в матче открытия? Может ли это привести к санкциям не только против игрока и ЦСКА, но и против всего российского хоккея?

Разбираемся с управляющим директором компании SILA International Lawyers Ильей Чичеровым.

Итак, каких санкций ждать?

Вопрос на усмотрение дисциплинарных органов ИИХФ. В теории они могут применить любые санкции к ФХР. Диапазон возможных последствий очень велик: от штрафа до полного отстранения. Проблема устава ИИХФ в том, что подробной градации санкций для каждого случая не существует, все — на усмотрение руководящих органов федерации.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в случае выхода Федотова за ЦСКА — санкции точно последуют. Причем они могут быть не только в отношении ФХР, но и клуба.

Почему дисквалификация Федотова не распространяется на НХЛ?

Хоккей уникален тем, что в отличие от того же футбола, здесь не выстроена пирамида единоначалия. Есть организации, которые подчиняются ИИХФ: в первую очередь, это национальные федерации хоккея, в том числе и ФХР.

Но есть и НХЛ, которая в структуру ИИХФ не входит. Вспомним историю с Евгением Кузнецовым, которого ИИХФ дисквалифицировала на четыре года, а НХЛ — на три матча. И Кузнецов спокойно продолжал играть в НХЛ, при этом не имея права выступать за сборную России в турнирах ИИХФ.

Поэтому дисквалификация ИИХФ на НХЛ не распространяется. Федотов теоретически может сыграть за «Филадельфию» хоть завтра.

Почему ИИХФ волнует заокеанский контракт, если НХЛ не входит в их структуру?

Формально действительно тут есть противоречие: НХЛ — отдельная структура, которая живет по своим законам. Но видимо, у ИИХФ есть понимание, что только единые для всех правила позволят избежать хаоса. Это похоже на принцип доброго соседства двух организаций.

ИИХФ и НХЛ постоянно взаимодействуют, в разные годы заключали между собой соглашения о партнерстве. Поэтому регламент ИИХФ о международных трансферах в том числе регулирует переходы в организации, которые не являются членами ИИХФ. Немного парадоксально: ИИХФ признает заключенные в НХЛ контракты и может накладывать санкции за их нарушения, но при этом НХЛ не признает дисквалификации, наложенные ИИХФ .

Что изменится, если ИИХФ все-таки отстранит ФХР за дело Федотова?

Помните, в фильме «Темный рыцарь» Джокер, которого жестоко избивали, сказал: «Чем ты можешь мне угрожать, если у тебя ничего нет?» Вот тут похожая ситуация.

ИИХФ проводит лимитированное количество соревнований. Россия и Беларусь — ключевые сборные, которые прямо сейчас и так не играют. Худшее, что может случиться — мы не сможем играть официальные международные матчи даже после завершения отстранения. Товарищеские — в теории сможем, но ИИХФ может накладывать санкции на сборные, которые согласятся с нами играть. Хотя я не припомню таких примеров, это экстремальный вариант.

Но вполне реальны имиджевые потери, штрафы и впоследствии сложная процедура восстановления членства.

А может КХЛ выйти из юрисдикции ФХР и стать самостоятельной лигой, как НХЛ?

КХЛ, безусловно, является самодостаточной организацией и вполне может пойти по пути НХЛ, которая не подчиняется федерациям хоккея США или Канады и живет по своим правилам. Если на фоне истории с Федотовым или по каким-то другим причинам отношения между ФХР и КХЛ обострятся, этот вариант кажется мне вполне реальным.

Чем рискует КХЛ в таком случае? Лига потеряет статус чемпионата России по хоккею. Но я не думаю, что кого-то из игроков КХЛ всерьез волнует это звание, значок мастера спорта, государственная стипендия и так далее. Другой вопрос: как тогда будут урегулированы отношения между КХЛ и ИИХФ? Не получится ли ситуация «дикого Запада», когда единственным регулирующим органом останутся суды общей юрисдикции? Сильно сомневаюсь, что кто-то станет исполнять заграницей такие решения.

Что мешает Федотову разорвать контракт с «Филадельфией»?

Самый интересный лично для меня момент в этой истории: почему ИИХФ признала действие контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24? Первоначально контракт сроком на один год был подписан в мае 2022 года, то есть его действие истекло. В футболе, например, практически невозможно пролонгировать контракт, даже если легионер не приступал к его исполнению.

Контракт не продлевается автоматически на срок его «заморозки». Нельзя контракт сроком на два года исполнять, условно, в течение пяти лет . Такое возможно, только если есть соответствующее положение внутри самого контракта. Доступа к контракту у нас нет, но, видимо, там неоднозначная формулировка, которую каждый — ФХР и ИИХФ — толкует в свою пользу.

Может ли «дело Федотова» оказаться в CAS?

Очень вероятно — да. Судя по словам Тардифа, ЦСКА подал апелляцию в дисциплинарный комитет ИИХФ. С даты подачи у них будет еще 14 дней на представление своей позиции, потом — 14 дней у оппонента на письменный отзыв. После этого проводятся слушания, и в течение максимум пары месяцев мы узнаем решение. Уже после этого решения у сторон будет 21 день, чтобы обратиться в CAS.

CAS может решить вопрос очень оперативно – если все стороны согласны, может быть применена ускоренная процедура. В футболе были прецеденты, когда решения выносили буквально в течение нескольких дней. И скорее всего, уже из решения CAS узнаем детали контракта и все нюансы, которые вызвали разногласия между ФХР и ИИХФ.

А что после истечения дисквалификации? Федотов может играть за кого хочет?

В решении ИИХФ указано, что в случае отягчающих обстоятельств срок дисквалификации может быть увеличен, но в любом случае не должен составить больше шести месяцев. Что такое «отягчающее обстоятельство»? Например, неуважение их решения, то есть игра за ЦСКА. Тогда дисквалификацию продлят еще на два месяца.

Но проблема в том, что в решении ИИХФ ничего не говорится о том, какой контракт — с ЦСКА или с «Филадельфией» – действующий, и отменяет ли один контракт другой. По идее, по правилам ИИХФ с 1 января Федотов может играть.

В футболе есть практика, когда в момент подписания трудового договора с другим клубом предыдущий договор считается расторгнутым.

Если у Федотова действовал контракт с «Филадельфией» – все это время он получал там зарплату?

Нет, не получал, так как действие контракта было приостановлено и игрок не приступал к выполнению трудовых обязательств.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; SILA International Lawyers; East News/AP Photo/Frank Franklin II