19 комментариев

Дальний лес
Блог

Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря

ЦСКА ЦСКА
НХЛ НХЛ
КХЛ КХЛ
ИИХФ ИИХФ
Иван Федотов Иван Федотов
Люк Тардиф Люк Тардиф
Илья Чичеров
Филадельфия Филадельфия
Хоккей Хоккей

1 сентября – главная дата для голкипера Ивана Федотова – все ближе. В этот день состоится матч открытия нового сезона КХЛ ЦСКА – «Ак Барс». Если Иван выйдет на лед, то автоматически нарушит запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ), которая дисквалифицировала его на четыре месяца.

Напомним кратко:

• Федотов вернулся в ЦСКА после года службы в армии, подписав контракт на 2 года;

• ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента (на НХЛ дисквалификация не распространяется);

• ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ, но вряд ли она будет рассмотрена в ближайшие дни.

Представители московского клуба уже заявили, что Федотов, несмотря на неопределенный статус с контрактом, будет выступать в КХЛ с 1 сентября. 

Если это случится, то конфронтация с ИИХФ неизбежна. Что же все-таки произойдет, если Федотов сыграет в матче открытия? Может ли это привести к санкциям не только против игрока и ЦСКА, но и против всего российского хоккея? 

Разбираемся с управляющим директором компании SILA International Lawyers Ильей Чичеровым

Итак, каких санкций ждать?

Вопрос на усмотрение дисциплинарных органов ИИХФ. В теории они могут применить любые санкции к ФХР. Диапазон возможных последствий очень велик: от штрафа до полного отстранения. Проблема устава ИИХФ в том, что подробной градации санкций для каждого случая не существует, все — на усмотрение руководящих органов федерации.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в случае выхода Федотова за ЦСКА — санкции точно последуют. Причем они могут быть не только в отношении ФХР, но и клуба.

Почему дисквалификация Федотова не распространяется на НХЛ?

Хоккей уникален тем, что в отличие от того же футбола, здесь не выстроена пирамида единоначалия. Есть организации, которые подчиняются ИИХФ: в первую очередь, это национальные федерации хоккея, в том числе и ФХР.

Но есть и НХЛ, которая в структуру ИИХФ не входит. Вспомним историю с Евгением Кузнецовым, которого ИИХФ дисквалифицировала на четыре года, а НХЛ — на три матча. И Кузнецов спокойно продолжал играть в НХЛ, при этом не имея права выступать за сборную России в турнирах ИИХФ.

Поэтому дисквалификация ИИХФ на НХЛ не распространяется. Федотов теоретически может сыграть за «Филадельфию» хоть завтра.

Почему ИИХФ волнует заокеанский контракт, если НХЛ не входит в их структуру?

Формально действительно тут есть противоречие: НХЛ — отдельная структура, которая живет по своим законам. Но видимо, у ИИХФ есть понимание, что только единые для всех правила позволят избежать хаоса. Это похоже на принцип доброго соседства двух организаций.

ИИХФ и НХЛ постоянно взаимодействуют, в разные годы заключали между собой соглашения о партнерстве. Поэтому регламент ИИХФ о международных трансферах в том числе регулирует переходы в организации, которые не являются членами ИИХФ. Немного парадоксально: ИИХФ признает заключенные в НХЛ контракты и может накладывать санкции за их нарушения, но при этом НХЛ не признает дисквалификации, наложенные ИИХФ

Что изменится, если ИИХФ все-таки отстранит ФХР за дело Федотова?

Помните, в фильме «Темный рыцарь» Джокер, которого жестоко избивали, сказал: «Чем ты можешь мне угрожать, если у тебя ничего нет?» Вот тут похожая ситуация.

ИИХФ проводит лимитированное количество соревнований. Россия и Беларусь — ключевые сборные, которые прямо сейчас и так не играют. Худшее, что может случиться — мы не сможем играть официальные международные матчи даже после завершения отстранения. Товарищеские — в теории сможем, но ИИХФ может накладывать санкции на сборные, которые согласятся с нами играть. Хотя я не припомню таких примеров, это экстремальный вариант.

Но вполне реальны имиджевые потери, штрафы и впоследствии сложная процедура восстановления членства.

А может КХЛ выйти из юрисдикции ФХР и стать самостоятельной лигой, как НХЛ?

КХЛ, безусловно, является самодостаточной организацией и вполне может пойти по пути НХЛ, которая не подчиняется федерациям хоккея США или Канады и живет по своим правилам. Если на фоне истории с Федотовым или по каким-то другим причинам отношения между ФХР и КХЛ обострятся, этот вариант кажется мне вполне реальным.

Чем рискует КХЛ в таком случае? Лига потеряет статус чемпионата России по хоккею. Но я не думаю, что кого-то из игроков КХЛ всерьез волнует это звание, значок мастера спорта, государственная стипендия и так далее. Другой вопрос: как тогда будут урегулированы отношения между КХЛ и ИИХФ? Не получится ли ситуация «дикого Запада», когда единственным регулирующим органом останутся суды общей юрисдикции? Сильно сомневаюсь, что кто-то станет исполнять заграницей такие решения.

Что мешает Федотову разорвать контракт с «Филадельфией»?

Самый интересный лично для меня момент в этой истории: почему ИИХФ признала действие контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24? Первоначально контракт сроком на один год был подписан в мае 2022 года, то есть его действие истекло. В футболе, например, практически невозможно пролонгировать контракт, даже если легионер не приступал к его исполнению.

Контракт не продлевается автоматически на срок его «заморозки». Нельзя контракт сроком на два года исполнять, условно, в течение пяти лет. Такое возможно, только если есть соответствующее положение внутри самого контракта. Доступа к контракту у нас нет, но, видимо, там неоднозначная формулировка, которую каждый — ФХР и ИИХФ — толкует в свою пользу.

Может ли «дело Федотова» оказаться в CAS?

Очень вероятно — да. Судя по словам Тардифа, ЦСКА подал апелляцию в дисциплинарный комитет ИИХФ. С даты подачи у них будет еще 14 дней на представление своей позиции, потом — 14 дней у оппонента на письменный отзыв. После этого проводятся слушания, и в течение максимум пары месяцев мы узнаем решение. Уже после этого решения у сторон будет 21 день, чтобы обратиться в CAS.

CAS может решить вопрос очень оперативно – если все стороны согласны, может быть применена ускоренная процедура. В футболе были прецеденты, когда решения выносили буквально в течение нескольких дней. И скорее всего, уже из решения CAS узнаем детали контракта и все нюансы, которые вызвали разногласия между ФХР и ИИХФ.

А что после истечения дисквалификации? Федотов может играть за кого хочет?

В решении ИИХФ указано, что в случае отягчающих обстоятельств срок дисквалификации может быть увеличен, но в любом случае не должен составить больше шести месяцев. Что такое «отягчающее обстоятельство»? Например, неуважение их решения, то есть игра за ЦСКА. Тогда дисквалификацию продлят еще на два месяца.

Но проблема в том, что в решении ИИХФ ничего не говорится о том, какой контракт — с ЦСКА или с «Филадельфией» – действующий, и отменяет ли один контракт другой. По идее, по правилам ИИХФ с 1 января Федотов может играть.

В футболе есть практика, когда в момент подписания трудового договора с другим клубом предыдущий договор считается расторгнутым. 

Если у Федотова действовал контракт с «Филадельфией» – все это время он получал там зарплату?

Нет, не получал, так как действие контракта было приостановлено и игрок не приступал к выполнению трудовых обязательств.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; SILA International Lawyers; East News/AP Photo/Frank Franklin II

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potsman Kazman
Снова всех переиграли хе хе
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vyvedka
Юрист отвечает на вопрос «А может КХЛ выйти из юрисдикции ФХР и стать самостоятельной лигой, как НХЛ?». А учитывает ли юрист федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 24.06.2023) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Статья 19.2. Профессиональная спортивная лига? Мне кажется, там, если суммировать, написано, что никто никакие «независимые» лиги создать не может.

Ну ладно, допустим, КХЛ станет не профессиональной лигой, не будет проводить чемпионат России. Просто лига. Дальше утверждается: «Я не думаю, что кого-то из игроков КХЛ всерьез волнует это звание, значок мастера спорта, государственная стипендия и так далее». В моменте, может быть, и не волнует. А после окончания карьеры ещё как волнует!

А уж как волнует сами клубы звание чемпиона России! Вспомните эпопею с баскетболом и Единой лигой ВТБ, между 2008 и 2013-2014 годами, когда ЕЛ ВТБ стала проводить чемпионат России. Там же все перегрызлись в этот период. Хоккейному ЦСКА, кажется, важнее быть чемпионом России, чем победителем КХЛ. Иначе зачем они устроили цирк с назначением себя победителями чемпионата России 2019/2020, не доигранного из-за пандемии?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Нет, не получал, так как действие контракта было приостановлено и игрок не приступал к выполнению трудовых обязательств....
А подъемные ?!! Вот интересный вопрос...... и выплаты агенту?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RBS
Надо просто отпустить Федотова в Филадельфию, он пройдёт тесты, уладит вопросы с документами, по физическому состоянию он не попадает в состав 100%, Филадельфия договаривается и отпускает его в аренду в ЦСКА набирать форму, и дальше уже всё как решают вместе ЦСКА, Филадельфия и Иван
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ Иванинью Лав
Для клерков нет ничего более важного, чем нахождение во всяких европейских и международных объединениях, поэтому для меня исход очевиден. Сколько раз об российских спортсменов вытирали ноги, а куколдам всё не по чём, главное, чтобы в Лозанну дальше звали на саммиты.
А для псевдо-патриотов нет ничего более важного, чем нагадить под дверь соседу;) ибо они слишком глупы, чтобы оценивать последствия своих действий. А также понимать, откуда берутся деньги, и думают, что их зарплату хозяин просто из тумбочки достает.)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Лига потеряет статус чемпионата России по хоккею. Но я не думаю, что кого-то из игроков КХЛ всерьез волнует это звание, значок мастера спорта, государственная стипендия и так далее...... Звание Чемпиона России волнует некоторые клубы и их традиции:) Так что я неисключаю что Кубок Гагарина вскорости станет называтся Кубком России:))) Чтобы все сыты были....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванинью Лав
Для клерков нет ничего более важного, чем нахождение во всяких европейских и международных объединениях, поэтому для меня исход очевиден.
Сколько раз об российских спортсменов вытирали ноги, а куколдам всё не по чём, главное, чтобы в Лозанну дальше звали на саммиты.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tursus
"ИИХФ признает заключенные в НХЛ контракты и может накладывать санкции за их нарушения, но при этом НХЛ не признает дисквалификации, наложенные ИИХФ"
Дальше можно ничего не писать и ни о чем не размышлять. У нас НХЛ не подчиняется правовым нормам мирового хоккея, как англосаксы не подчиняются мировым правовым нормам. Раз законы не для всех, нет смысла их соблюдать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Так вчера писали, что ФХР запретила играть до 1 января.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ Иванинью Лав
Для клерков нет ничего более важного, чем нахождение во всяких европейских и международных объединениях, поэтому для меня исход очевиден. Сколько раз об российских спортсменов вытирали ноги, а куколдам всё не по чём, главное, чтобы в Лозанну дальше звали на саммиты.
Согласен столько игроков на контракте прям перед сезоном эти трансгендеры надергали,что аж волосы дыбом встают.И главное все терпит отечественная лига, да ИИХФ вместе с ней.
Я помню как из ЦСКА по среди сезона забрали НИКТО-ВА, а потом еще из СКА НИКОГО-КОВА, а потом еще из Ак барса ПУСТОВА забрали.
Просто бессердченые твари из НХЛ и ИИХФ,забирают и забирают ноль людей из наших лиг.
Уважают наши контракты, а мы как скрепные терпим и терпим..доколе еще они будут уважать контракты нашей лиги.Пока показать им как надо действовать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный колобок
Ответ VintDV
Нет, не получал, так как действие контракта было приостановлено и игрок не приступал к выполнению трудовых обязательств.... А подъемные ?!! Вот интересный вопрос...... и выплаты агенту?!
Не уверен, что официальная информация об этом где-то публиковалась, но в одной из англоязычных статей в прошлом году автор писал, что "по словам источника, сотрудничающего с руководством клубов НХЛ, подписной бонус в 92,5 тысячи Федотову был выплачен ". Но это, разумеется, информация из разряда "одна баба сказала" и 100% доверия она не внушает.
Теоретически могли выплатить подписной бонус, но было ли это на самом деле знают только люди, непосредственно к этому причастные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur Gabdullin
Ответ vyvedka
Юрист отвечает на вопрос «А может КХЛ выйти из юрисдикции ФХР и стать самостоятельной лигой, как НХЛ?». А учитывает ли юрист федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 24.06.2023) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Статья 19.2. Профессиональная спортивная лига? Мне кажется, там, если суммировать, написано, что никто никакие «независимые» лиги создать не может. Ну ладно, допустим, КХЛ станет не профессиональной лигой, не будет проводить чемпионат России. Просто лига. Дальше утверждается: «Я не думаю, что кого-то из игроков КХЛ всерьез волнует это звание, значок мастера спорта, государственная стипендия и так далее». В моменте, может быть, и не волнует. А после окончания карьеры ещё как волнует! А уж как волнует сами клубы звание чемпиона России! Вспомните эпопею с баскетболом и Единой лигой ВТБ, между 2008 и 2013-2014 годами, когда ЕЛ ВТБ стала проводить чемпионат России. Там же все перегрызлись в этот период. Хоккейному ЦСКА, кажется, важнее быть чемпионом России, чем победителем КХЛ. Иначе зачем они устроили цирк с назначением себя победителями чемпионата России 2019/2020, не доигранного из-за пандемии?
Ты что сомневаешься в правоте человека из SILA International Lawyers? Там серьезный юрист который уверенно говорит что можно просто взять и не исполнять контракт - ну вот не хочется и не исполняешь, а потом просто берешь и подписываешь другой контракт без проблем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leda53
Ответ RBS
Надо просто отпустить Федотова в Филадельфию, он пройдёт тесты, уладит вопросы с документами, по физическому состоянию он не попадает в состав 100%, Филадельфия договаривается и отпускает его в аренду в ЦСКА набирать форму, и дальше уже всё как решают вместе ЦСКА, Филадельфия и Иван
И всё это бы в июне... Но тогда не было бы скандала, повода покричать о патриотизме, что "наших бьют" и "пошли они все" - и отправиться туда самим. Скучная была бы жизнь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ RBS
Надо просто отпустить Федотова в Филадельфию, он пройдёт тесты, уладит вопросы с документами, по физическому состоянию он не попадает в состав 100%, Филадельфия договаривается и отпускает его в аренду в ЦСКА набирать форму, и дальше уже всё как решают вместе ЦСКА, Филадельфия и Иван
Для Есмантовичу это будет равно поражению, к тому же это будет означать признание контракта, ну и третье возможно ЦСКА не хочет что бы он уезжал в приницпе..Авось чего наговорит, а тут как не крути через год уедет.А так за прау лет остынет, насыпят, возможно никуда и не поедет, по краней мере пока не уехал,шансы на это высоки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Важнее отношения с НХЛ, которые из-за такой ерунды можно испортить. Чисто амбиции боссов ЦСКА, наличие или отсутствие Федотова в составе принципиально ничего для клуба и его игры не меняет, в прошлом сезоне без Федотова чемпионами стали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urec18@mail.ru
да по ваще. Федотов да Ротенберг что-то их слишком много последнее время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vik444
Хоккей наказан но не наш, а мировой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Дело дайдёт до CAS....
Эта мыльная опера решится в октябре ,а там уже и сезон в НХЛ стартует...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мощные ягодицы Азара
Забанят наверное и запретят играть международные матчи...ох вэйт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий