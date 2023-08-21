Александра Горячкина перед финалом Кубка мира по шахматам считалась фаворитом: соперница, Нургюл Салимова из Болгарии заметно уступает ей в опыте и рейтинге (2423 против 2558 по состоянию на 20 августа).

Салимовой недавно исполнилось 20 лет, до Кубка мира она выделялась только внешностью и количеством подписчиков.

Рецепт победы Горячкиной? Дворкович считает, что она «взяла измором»

Но в Баку Салимову (кстати, как и ее тренера Ниджата Абасова – полуфиналист мужского турнира) прорвало. В полуфинале она выбила сильную украинку Анну Музычук, а в финале имела преимущество против Горячкиной в обеих партиях с классическим контролем.

Но Александра спаслась и показала уникальный результат: за весь Кубок мира в классику она не проиграла ни одной партии ! И все матчи, кроме финала и четвертьфинала, завершала, не доводя до тай-брейка. Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович считает победу россиянки закономерной:

«Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одной из фавориток этих соревнований в Баку. Победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу.

По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счет опыта Горячкина взяла верх. В конце именно терпение россиянки сыграло роль, она понимала, что ничем не рискует, и мучила соперницу, взяла измором».

Горячкина взяла Кубок мира со второй попытки. Два года назад она уступила в финале Александре Костенюк (теперь она представляет Швейцарию). Список достижений Горячкиной к 24 годам впечатляет:

• обладательница Кубка мира (2023);

• победительница турнира претенденток (2019);

• участница матча за шахматную корону (2020);

• чемпионка мира в команде (2021);

• третий номер мирового рейтинга по состоянию на 20 августа (и второй среди действующих шахматисток, так как лидирующая китаянка Хоу Ифань последние годы почти не играет в классические шахматы).

Перед финальным матчем Нургюль Салимову спросили, кто ее любимая шахматистка. Угадали ответ? Александра Горячкина!

Не поверите, но у Горячкиной много общего с... Карякиным

История Горячкиной местами словно под копирку списана с биографии Сергея Карякина. Смотрите:

• раньше всех в мире получили звания гроссмейстера: Карякин – в 12 лет, Александра – в 13 (правда, речь идет о звании международного гроссмейстера среди женщин);

• как следствие ранней специализации, вынуждены были уйти из общеобразовательной школы: оба после 4 класса перешли на семейное обучение. Мама Горячкиной признавалась, что Саша закончила всего 9 классов;

• идентично выступали на Кубке мира: один финал и одна победа;

• идентично сыграли матчи за звание чемпиона мира: ничья по итогам классических партий и поражение на тай-брейке от действующего чемпиона;

• не дружат с Российской шахматной федерацией. Карякин остро критиковал ее менеджмент и безуспешно пытался возглавить, Горячкина жаловалась на нехватку финансовой поддержки.

В чем точно Александра не походит на Сергея – она далека от политики и даже не исключала смены спортивного гражданства. Вот так, например, отвечала на вопрос, не задумывается ли об уходе:

«В последние полгода ФШР меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной сборницей без финансирования… Думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром – и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Однако далеко она пока не зашла.

<...>

Если студенты уезжают на учебу в другую страну – это же не предательство. Почему спортсмены не могут? Опять же, спортивный век очень короткий. В разных видах спорта могут быть тяжелые нагрузки. Каждый решает сам, как выкрутиться».

Карпов гордится, что Горячкина вышла из его школы. Но похоже, не все так однозначно

Жизнь Горячкиной, несмотря на титулы, судя по всему, далеко не безоблачная. Вот, например, в марте этого года она отказывается жать руку организатору этапа Гран-при в Индии.

Там было много косяков (одну из шахматисток не встретили в аэропорту и поселили в отеле с видом на горящую свалку), директор турнира принес игрокам извинения, но Александру они не удовлетворили.

На недавнем турнире «Шахматные звезды» в Москве Горячкина рассказывала, что в женских шахматах – острая нехватка соревнований и, как следствие, возможностей заработка.

В прошлом году конфликтовала с руководством шахматной школы имени Анатолия Карпова в Салехарде . В региональной прессе появилась информация об открытом письме, где говорилось о дефиците финансирования сестер Горячкиных (младшая, 13-летняя Оксана тоже профессионально играет) и даже о том, что якобы Александру не пригласили на встречу с Карповым.

Интересно, что сам Анатолий Евгеньевич очень гордится тем, что Горячкина представляет именно его школу:

«Саша – ученица полярной шахматной школы Карпова в Салехарде. Горжусь, что из моей школы выходят такие талантливые шахматистки. Не только я, но и весь Салехард гордится. Саша – прекрасная ученица».

После письма руководство школы сменилось, и, вероятно, конфликт погашен.

Чтобы Саша поехала на чемпионат, ее семья взяла кредит. Выплачивать его пришлось бы 20 лет

История Горячкиной-чемпионки стартовала, когда Саше было всего 10 лет. Тогда, чтобы она могла поехать во Вьетнам на чемпионат мира, семья взяла большой кредит.

«У нашей семьи были ограничены финансы, – рассказывала мама Александры – Лариса Матвиенко. – Пришлось брать кредит, причем такой, что с нашей зарплатой мы бы его выплачивали 20 лет. Поэтому вопрос стоял остро: едем или не едем. И Саша принимала решение: может ли она отбить кредит, который родители возьмут ради нее. Сказала, что должна. Я пошла и взяла кредит . В графе цели написала: «Туризм во Вьетнам».

Тот чемпионат мира (а потом и следующие в других возрастах) Горячкина выиграла. Погасить кредит помог мэр города. Так карьера Александры стала главным проектом семьи. В чем шахматный талант Горячкиной? Она сама по этому поводу шутит:

«В шахматах я тихушница, более усидчивая. Люблю футбол, но предпочитаю смотреть по телевизору. Это карма, наверное: я неинтересно играю, и когда прихожу посмотреть кого-то – они тоже неинтересно играют».

Горячкина не стесняется шуток на грани фола. Например, на Кубке мира (с помощью переводчика) с улыбкой отчитала репортера, который по ходу интервью напомнил ей о поражении от китаянки в турнире претендентов.

«Вы мне каждый раз напоминаете плохие моменты в моей жизни, видимо, чтобы не расслаблялась. В прошлый раз спрашивали о поражении в финале Кубка мира, теперь – о поражении в претендентском. Смотрите, я больше не буду давать вам интервью!»

Фишка Горячкиной – яркие наряды и макияж. Она почти всегда на шпильках и предпочитает женственные образы.

Луки выбирает самостоятельно, буквально за 20 минут до партии.

«Поскольку сейчас на большинстве турниров действует дресс-код, я выбираю формат одежды, подходящий под общие правила. Такой, где не ошибешься. Поэтому я выгляжу примерно всегда одинаково».

Интересно, что наденет Горячкина на церемонию награждения?

В материале использованы цитаты изданий «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат.com».

Фото: instagram.com/nurgyulll; twitter.com/FIDE_chess/Maria Emelianova, Anna Shtourman, Stev Bonhage; РИА Новости/Светлана Шевченко