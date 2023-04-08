50 комментариев

Испанская альпинистка Беатрис Фламини зашла в пещеру в районе Гранады 21 ноября 2021 года. На тот момент ей было 48 лет. С тех пор Фламини в одиночестве отметила два дня рождения на глубине 70 метров, а мир немного изменился.

– Смерть королевы Елизаветы? События на Украине? Отступление пандемии ковида? О боже, я ничего об этом не знаю! – поражалась испанка.

Беатрис Фламини участвовала в уникальном эксперименте: ученые хотели проверить, как в условиях изоляции меняется работа человеческого мозга. Состояние Фламини круглосуточно мониторили психологи и исследователи, пытавшиеся понять, как социальная депривация влияет на восприятие времени, поведение и сон.

Но все это – строго удаленно. За 500 дней Фламини не видела вживую ни одного человека. Это новый мировой рекорд изоляции, который теперь занесут в книгу Гиннесса. До сих пор максимальными считались 69 дней, которые провели под землей 33 чилийских и боливийских шахтера после обрушения шахты в 2010 году.

Добровольно полтора года в полном одиночестве в пещере не сидел еще никто.

У Беатрис не было телефона и связи с миром. Счет времени она потеряла спустя два месяца

– Когда за мной пришли и сказали, что пора подниматься, я спала, – призналась Беатрис. – На самом деле, я вообще не хотела прерывать эксперимент.

Окончательные выводы еще предстоит сделать ученым, но судя по первым кадрам после выхода – Фламини действительно в полном порядке. Она общительна и бодра, словно не было полутора лет одиночества. Даже безболезненно сняла темные очки, которые ей рекомендовали носить, чтобы глаза постепенно привыкали к солнечному свету.

Представьте: сразу после 500 дней одиночества стать героиней пресс-конференции, за которой следит весь мир.

Но Беатрис не стушевалась и охотно рассказывала об «удивительном опыте», хотя помощники постоянно напоминали, что не стоит ее слишком утомлять.

Жизнь Фламини под землей детально продумали. Еду и книги ей доставляли сверху бесконтактным способом, так же забирали мусор и пищевые отходы. Всего за время изоляции она прочитала 60 книг (и начала писать собственную) и выпила 1000 литров воды. Меню было составлено с учетом образа жизни, но Беатрис скучала по жареным яйцам и чипсам.

У Беатрис не было телефона и других средств связи с помощниками на поверхности. Чтобы показать, что с ней все в порядке, она должна была с определенной периодичностью появляться под установленной в стене пещеры камерой.

Еще у Фламини была с собой камера GoPro и ноутбук. На камеру она записывала влоги из-под земли, а ноутбук даже подключался к интернету, но ограниченно.

Фламини могла только отправлять наверх записи, не получая ответа. Она не имела доступа к чтению новостей или любого другого контента, не могла общаться с окружающим миром.

Даже в случае смерти членов семьи или в любых других обстоятельствах одиночество Фламини бы не нарушили. «Я заранее предупредила родных, что таковы условия эксперимента. Что бы ни произошло – не надо мне сообщать. Они с уважением отнеслись к моей позиции», – признавалась Беатрис.

Фламини – опытная альпинистка и имеет опыт выживания в экстремальных условиях. Правда, до сих пор она занималась только восхождениями и изучением скал. Ее дни под землей были наполнены рутиной. Она регулярно тренировалась (в том числе с петлями TRX), вязала из шерсти, документировала свои ощущения и писала книгу.

Счет времени Беатрис потеряла где-то по истечении двух месяцев. У нее были электричество и возможность работать, этого достаточно. По субъективным ощущениям, испанка провела под землей где-то 160-170 дней. Услышав цифру 500, она очень удивилась.

Попасть в книгу Гиннесса не удастся из-за поломки? Оказывается, Фламини на самом деле покидала пещеру!

У Фламини была возможность в любой момент нажать «тревожную» кнопку – и тогда ее бы немедленно достали. Испанка признается, что в определенный период действительно была близка к этому.

– В пещере появились мухи, я была буквально облеплена ими, – рассказала Фламини. – А еще у меня были звуковые галлюцинации от постоянной тишины. Поэтому я стала разговаривать сама с собой.

Помощники признались, что эксперимент был не совсем чистым: из-за поломки оборудования Фламини поднималась из пещеры на 8 дней. Но оставалась в полной изоляции в отдельной палатке, пока ее не спустили обратно. Тем не менее, непонятно, засчитает ли теперь рекорд книга Гиннесса. Официального ответа тут пока нет.

А 50-летняя Фламини, после медицинского обследования, уже планирует следующие приключения. Скорее всего, уже не связанные с изоляцией – 500 дней ей все-таки хватило.

Изоляция вредна для психики – вызывает паранойю и галлюцинации. Как экспериментаторы не сходят с ума в таких условиях

Фото: East News/JORGE GUERRERO / AFP ; instagram.com/beatriz_flamini