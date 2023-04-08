50 комментариев

Дальний лес
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Альпинистка просидела в пещере 500 дней – все ради эксперимента. Как же изменился мир

Испанская альпинистка Беатрис Фламини зашла в пещеру в районе Гранады 21 ноября 2021 года. На тот момент ей было 48 лет. С тех пор Фламини в одиночестве отметила два дня рождения на глубине 70 метров, а мир немного изменился.

– Смерть королевы Елизаветы? События на Украине? Отступление пандемии ковида? О боже, я ничего об этом не знаю! – поражалась испанка.

Беатрис Фламини участвовала в уникальном эксперименте: ученые хотели проверить, как в условиях изоляции меняется работа человеческого мозга. Состояние Фламини круглосуточно мониторили психологи и исследователи, пытавшиеся понять, как социальная депривация влияет на восприятие времени, поведение и сон.

Но все это – строго удаленно. За 500 дней Фламини не видела вживую ни одного человека. Это новый мировой рекорд изоляции, который теперь занесут в книгу Гиннесса. До сих пор максимальными считались 69 дней, которые провели под землей 33 чилийских и боливийских шахтера после обрушения шахты в 2010 году.

Добровольно полтора года в полном одиночестве в пещере не сидел еще никто.

У Беатрис не было телефона и связи с миром. Счет времени она потеряла спустя два месяца  

– Когда за мной пришли и сказали, что пора подниматься, я спала, – призналась Беатрис. – На самом деле, я вообще не хотела прерывать эксперимент.

Окончательные выводы еще предстоит сделать ученым, но судя по первым кадрам после выхода – Фламини действительно в полном порядке. Она общительна и бодра, словно не было полутора лет одиночества. Даже безболезненно сняла темные очки, которые ей рекомендовали носить, чтобы глаза постепенно привыкали к солнечному свету. 

Представьте: сразу после 500 дней одиночества стать героиней пресс-конференции, за которой следит весь мир.

Но Беатрис не стушевалась и охотно рассказывала об «удивительном опыте», хотя помощники постоянно напоминали, что не стоит ее слишком утомлять.

Жизнь Фламини под землей детально продумали. Еду и книги ей доставляли сверху бесконтактным способом, так же забирали мусор и пищевые отходы. Всего за время изоляции она прочитала 60 книг (и начала писать собственную) и выпила 1000 литров воды. Меню было составлено с учетом образа жизни, но Беатрис скучала по жареным яйцам и чипсам.

У Беатрис не было телефона и других средств связи с помощниками на поверхности. Чтобы показать, что с ней все в порядке, она должна была с определенной периодичностью появляться под установленной в стене пещеры камерой.

Еще у Фламини была с собой камера GoPro и ноутбук. На камеру она записывала влоги из-под земли, а ноутбук даже подключался к интернету, но ограниченно.

Фламини могла только отправлять наверх записи, не получая ответа. Она не имела доступа к чтению новостей или любого другого контента, не могла общаться с окружающим миром.

Даже в случае смерти членов семьи или в любых других обстоятельствах одиночество Фламини бы не нарушили. «Я заранее предупредила родных, что таковы условия эксперимента. Что бы ни произошло – не надо мне сообщать. Они с уважением отнеслись к моей позиции», – признавалась Беатрис.

Фламини – опытная альпинистка и имеет опыт выживания в экстремальных условиях. Правда, до сих пор она занималась только восхождениями и изучением скал. Ее дни под землей были наполнены рутиной. Она регулярно тренировалась (в том числе с петлями TRX), вязала из шерсти, документировала свои ощущения и писала книгу.

Счет времени Беатрис потеряла где-то по истечении двух месяцев. У нее были электричество и возможность работать, этого достаточно. По субъективным ощущениям, испанка провела под землей где-то 160-170 дней. Услышав цифру 500, она очень удивилась.

Попасть в книгу Гиннесса не удастся из-за поломки? Оказывается, Фламини на самом деле покидала пещеру! 

У Фламини была возможность в любой момент нажать «тревожную» кнопку – и тогда ее бы немедленно достали. Испанка признается, что в определенный период действительно была близка к этому.

– В пещере появились мухи, я была буквально облеплена ими, – рассказала Фламини. – А еще у меня были звуковые галлюцинации от постоянной тишины. Поэтому я стала разговаривать сама с собой.

Помощники признались, что эксперимент был не совсем чистым: из-за поломки оборудования Фламини поднималась из пещеры на 8 дней. Но оставалась в полной изоляции в отдельной палатке, пока ее не спустили обратно. Тем не менее, непонятно, засчитает ли теперь рекорд книга Гиннесса. Официального ответа тут пока нет.

А 50-летняя Фламини, после медицинского обследования, уже планирует следующие приключения. Скорее всего, уже не связанные с изоляцией – 500 дней ей все-таки хватило. 

Изоляция вредна для психики – вызывает паранойю и галлюцинации. Как экспериментаторы не сходят с ума в таких условиях

Фото: East News/JORGE GUERRERO / AFP ; instagram.com/beatriz_flamini

50 комментариев

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LostHeaven
как же изменился мир, пока она была в пещере
+64
-5
+59
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Diego 95
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Ноут с интернетом(без новостей,так это только +) ,доставка пищи и воды, вентиляция и 8 суток на поверхности .Такое себе заточение.
Ты бы легко справился,даже?
+62
-7
+55
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Michael Boldyrev
Даже со всеми оговорками и отступлениями - это очень тяжелое испытание. Поразительно просто.
+54
0
+54
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Sgi
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Ноут с интернетом(без новостей,так это только +) ,доставка пищи и воды, вентиляция и 8 суток на поверхности .Такое себе заточение.
Ой заканчивай ) любой нормальный человек максимум месяца через 3 уже на стену полезет . Вспомни как все ныли, когда локдаун начался, хотя можно было и гулять и общаться со всеми.
+41
-2
+39
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NomerSports
трудный эксперимент который невозможно назвать изоляцией. просто потому что есть страховка другие люди камеры .сравнвить с настоящим одиночеством невозможно , когда не знаешь где остальные что делать и как выживать это удар по психологии. думаю некоторые пожилые люди в квартирах которые на стрости не выходят из дома ,находятся примерно в такой же изоляции. разве что телек смотрят .
+37
-2
+35
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DpeMa111
Ответ Digger86
Она прямо так и сказала - "события" на Украине?)
Скорее всего нет, она сказала "Специальная военная операция"
+29
0
+29
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Александр Зубков
Боюсь даже представить, откуда мухи...
+19
-1
+18
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Цзю Константина
Ответ DpeMa111
Скорее всего нет, она сказала "Специальная военная операция"
"А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение!" - продолжила испанка.
+16
0
+16
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Digger86
Она прямо так и сказала - "события" на Украине?)
+16
-1
+15
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Алексей Минеев
Ответ Sgi
Ой заканчивай ) любой нормальный человек максимум месяца через 3 уже на стену полезет . Вспомни как все ныли, когда локдаун начался, хотя можно было и гулять и общаться со всеми.
Герои 3 на ноут и спокойно аще
+15
-1
+14
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Серый
Ответ LostHeaven
как же изменился мир, пока она была в пещере
да, другой пещерный все изменил
+32
-19
+13
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armeec1
я бы не вылазил на ее месте
+11
0
+11
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ноут с интернетом(без новостей,так это только +) ,доставка пищи и воды, вентиляция и 8 суток на поверхности .Такое себе заточение.
+28
-19
+9
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antineutrino
Ответ Dmitry Tendersfm
Вот это бабуля дала конечно!
"бабуля" ))
+9
0
+9
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Вова Ххх
Ради чего все эти лишения???Что даже смерть членов семьи побоку.....Ради пару строчек в какой то книжке рекордов(((
+14
-7
+7
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Why always me?!
С одной стороны еда, вода есть, ноут, книги. Сидишь себе один, вроде несложно. Но с другой стороны она не в жилой комнате 500 дней была, а в тёмной и прохладной пещере, без солнечного света.
+5
0
+5
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goshforever
Спартак без трофеев просидел 14 лет.
На этом фоне 500 дней - скромно
+8
-3
+5
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Иван Лапин
Пфф, да закачать на ноут сериалов и игр и сиди себе играй в героев 3. Многие россияне так всю жизнь проводят в одиночестве. Эксперимент они провели, видите ли.
+6
-1
+5
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Feagh
Ответ Алексей Минеев
Герои 3 на ноут и спокойно аще
И Диабло 2 - на случай, если захочется физактивности
+5
-1
+4
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Андрей Красин
Ответ Why always me?!
С одной стороны еда, вода есть, ноут, книги. Сидишь себе один, вроде несложно. Но с другой стороны она не в жилой комнате 500 дней была, а в тёмной и прохладной пещере, без солнечного света.
Она там сидела по своей воле и с определенной целью, с возможностью выйти в любой момент. Прикольно конечно, но психологически это не должно так давить.
+4
-1
+3
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AKhazhi
Ответ Алексей Минеев
Герои 3 на ноут и спокойно аще
Если не герои 3, которые установлены на рабочем компе, я бы уволился. Только они мотивируют меня идти на работу
+4
-1
+3
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newjersey
Чушь какая-то, 500 дней понадобилось психологам исследователям чтобы понять, что с дизайном эксперимента что-то не то. Наверно ноутбук, интернет и безопасность как-то влияет на восприятие?
+5
-2
+3
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Denis Spiridenock
единственный человек, от которого не будет странно звучать вопрос "а что, что-то случилось?"
+4
-1
+3
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timber dolphin
Ответ Михаил Сафонов
И как же? Может новые континенты образовались? Или климатика сменилась? Полярности? Новый вид топлива?
Дзюба в "Локо" перешёл. Например.
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Цзю Константина
баба упертая, респект, но смысл?))
+2
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