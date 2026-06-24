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Альпинистка Пекова: «Со мной отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях, общаться. По отношению к россиянам сильная дискриминация»
Алина Пекова: в альпинизме есть сильная дискриминация по отношению к россиянам.

Альпинистка Алина Пекова рассказала, что в альпинистском сообществе есть случаи дискриминации россиян.

– Как вообще сейчас обстановка в альпинистском сообществе? Учитывая непростую политическую ситуацию.

– Честно говоря, сильная дискриминация по отношению к россиянам. Очень сложно. Со мной даже отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях. Отказывались общаться.

Один хороший знакомый из Франции попросил не отмечать его на фотографиях. «Извини, но мне будут угрожать потом». Другая коллега сказала, что не будет со мной общаться на русском языке. Но не очень хочется говорить о политике, – ответила Пекова.

Ранее Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все 14 восьмитысячников мира – на последнюю из вершин она взошла в октябре 2024-го. На тот момент россиянке был 31 год.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Алина Пекова
Альпинизм
дискриминация

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Альпинистка Пекова: «Со мной отказывались сидеть за одним столом в базовых лагерях, общаться. По отношению к россиянам сильная дискриминация. И вообще, где мое место в Госдуме, там ныть приятнее и прибыльнее»
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