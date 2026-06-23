Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 8-тысячники

Российская альпинистка Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Российская альпинистка Алина Пекова рассказала, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», – написала Пекова.

Спортсменка взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, покорившей вершины всех 14 восьмитысячников. На тот момент россиянке был 31 год.

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