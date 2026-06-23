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  4. Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 8-тысячники

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Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 8-тысячники
Российская альпинистка Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Российская альпинистка Алина Пекова рассказала, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», – написала Пекова.

Спортсменка взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, покорившей вершины всех 14 восьмитысячников. На тот момент россиянке был 31 год.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Алины Пековой
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