Дальний лес
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Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

Арина Федоровцева Арина Федоровцева
Елена Вяльбе Елена Вяльбе
Мария Ласицкене Мария Ласицкене
Евгений Рылов Евгений Рылов
Дина Аверина Дина Аверина
МОК МОК
Париж-2024
Юрий Бородавко Юрий Бородавко
Александр Большунов Александр Большунов
Прочие Прочие

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации для федераций – как им быть с допуском российских спортсменов.

Помимо предсказуемого запрета на флаг, гимн и национальную символику прояснились и требования МОК к политической позиции будущих олимпийцев. 

Хорошая новость: деклараций по поводу личного отношения к событиям на Украине подписывать не придется. Плохая: при допуске учтут публичные заявления, участие в митингах и демонстрацию символов в поддержку боевых действий. 

Это проконтролируют специальные комиссии, которые МОК рекомендует создать каждой федерации: «Комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митингах-концертах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО», – говорится в релизе МОК. 

А еще не ждут на международных соревнованиях:

• военнослужащих, так как, по словам Томаса Баха, «кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать боевые действия»;

• команды (сюда, судя по всему, сюда попадают не только командные виды спорта, но, например, и эстафеты). 

Кто же явно под ударом?

Евгений Рылов – главный пловец России после эпохи Попова, двукратный олимпийский чемпион Токио-2020. В Париже-2024 был бы фаворитом, но против его участия теперь – три пункта (выход на сцену в «Лужниках», буква Z на груди и воинское звание).

 Аналогичная ситуация и у сестер-художниц Дины и Арины Авериных...

... и юной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Виктории Листуновой (на момент митинга-концерта ей было всего 16) 

В фигурном катании тоже хватает потенциальных пострадавших. Например, тренировочная группа ЦСКА, куда входят Александра Трусова, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк. Приписка к ведомству – это принадлежность к вооруженным силам или нет? Определит комиссия ISU.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина присутствовали в «Лужниках», но уже год не соревнуются. Наверное, условия МОК беспокоят их не сильно.

А вот Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – точно действующие спортсмены, вице-чемпионы Олимпиады в парном катании, железные топ-3 по прошедшему сезону в России.

Появлялся в «Лужниках» (правда, без Z на груди) и лучший лыжник страны – Александр Большунов. Ради участия в митинге-концерте ему организовали пропуск гонки на турнире «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. А еще Большунов недавно получил звание капитана Росгвардии. 

Вероника Степанова на митинг-концерт не ездила, но активно фехтует с виртуальной Европой в соцсетях. Развернутое выступление в Кремле и публичная поддержка Владимира Путина тоже наверняка не пройдут мимо специальной комиссии FIS.

Впрочем, Степановой уже все равно: «А не пошли бы вы на фиг, уважаемый МОК? Я не дам никакой специальной комиссии разбирать мои взгляды и убеждения». 

У легкоатлетов, по обыкновению, сложности. Мария Ласицкене и Сергей Шубенков избегали политических высказываний, но являются офицерами Вооруженных сил РФ. Как и подавляющее большинство их товарищей по команде.

Традиционно много военнослужащих и среди биатлонистов – это вообще историческая особенность, и не только для СССР/России. Например, армеец Эдуард Латыпов за три бронзы Игр-2022 получил звание лейтенанта.

Наш биатлон обвиняют в связях с армией, но вот парадокс: Фуркад, Дальмайер, Нойнер – тоже военнослужащие

Похоже, могут попрощаться с Олимпийскими играми и прочими международными стартами представители командных видов. Это значит, например, что в Париже-2024 мы не увидим волейболистку Арину Федоровцеву (на заднем плане). Которая давно живет в Стамбуле и играет за «Фенербахче».

«Мне часто пишут, что я красивая. Замуж зовут с самого приезда». Интервью с Ариной Федоровцевой, которая в 18 покоряет Турцию

А российские футболисты по-прежнему будут проводить только товарищеские матчи. 

Сборная по хоккею – видимо, играть с Беларусью.

21-летний гимнаст Иван Куляк год назад появился на церемонии награждения этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.

Последовала дисквалификация, которая завершится 16 мая. Впрочем, судя по всему, в отборе на Игры-2024 Куляк все равно не поучаствует. Не является ли это повторным наказанием за одно и то же нарушение, что противоречит принципам спортивного права? Тут, похоже, разберутся юристы.

Отдельный вопрос – как поступать с тренерами и прочими функционерами? Их действия и слова тоже под микроскопом МОК?

Елене Вяльбе, в принципе, не привыкать – на Олимпиаде-2018 у нее тоже не было аккредитации, что не помешало ей стать одним из главных действующих лиц тех Игр. Нейтральный статус она уже отвергла – сразу за всю команду.

Тренер лыжников Юрий Бородавко тоже морально готов «послать МОК». Но в лыжах присутствие личного тренера на соревнованиях не столь важно.

А как быть, например, с фигурным катанием, где самые тонкие настройки вносят перед стартом? Действующий тренер Евгений Плющенко успел засветиться на трибунах митинг-концерта в «Лужниках». Если на соревнования ISU допустят его учениц, доберется ли туда Евгений?

Кстати, митинг-концерт в «Лужниках» вел Дмитрий Губерниев – тоже далеко не посторонний для российского спорта. В прошлой жизни он с конца ноября по конец марта находился на Кубке мира по биатлону.

Впрочем, о критериях допуска для журналистов в МОК пока ничего не сказали. 

P.S. Условия МОК расплывчаты, и это наверняка не полный список. Если у вас есть еще кандидаты, предлагайте в комментариях!

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Владимир Астапкович, Владимир Песня, Алексей Филиппов, Максим Богодвид

52 комментария

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Посторонним В
Ответ Mr. Jones
Тут МОК просто свои задницы прикрывает, чтобы не получилось, что допущенным ими людям отказали в визе, а они оказались крайними. Принадлежность к ведомствам - не говорящая ни о чем формальность, но вопрос в том, что консульский отдел, выдающий визы, вряд ли знает всех спортсменов пофамильно, и может месяцами проверять, зачем условный капитан Росгвардии едет во "вражескую" страну. То же и командных видов касается - заявки на турниры подаются в последний момент, и проверить, кто в них окажется, затруднительно.
Я не знаком с работой консульств, но думаю, что спортивные делегации на крупные соревнования - это не то же самое, что рядовые толпы туристов. Думаю это можно выделить как-то. В сопроводительных бумагах наверняка указывается, что этот капитан едет на олимпиаду в качестве спортсмена. В общем решаемо, тем более, туристов из России как раз стало намного меньше.
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Kuzya051411
Ответ Dani_Alves92
У Большунова курточка интересной фирмы Zasport :)
Они в этих куртках ещё на Олимпиаде были. До всего ныне происходящего.
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Михаил Хромаков
Ответ Пирожки с котятами
Божешки да неужели Губера не возьмут и можно будет спокойно смотреть репортажи?
не дождетесь, он из студии в России будет включаться каждые 5 минут)))
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Digger86
Ответ Вадим Сидоров
Воинские звания надо давать только стрелкам (ну биатлонистам тем же), остальным спортсменам это хохма:) Тогда давайте их тогда шофёрам, врачам, библиотекаршам итд:)
Врачи по умолчанию военнообязанные. В том числе женщины. Пользы от шофёра в армии гораздо больше, чем от художественной гимнастки
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grom55
Ответ d3fstqd
Какие красивые курточки у всех одинаковые с буковкой Z. Прям как первоклашки на постановке в начальной школе. Противно.
Нашей себе свастику и ходи гордись.Можешь в жовто - блакитных цветах.
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Digger86
Ответ Оригинальный Ник
Олимпиада, если что, не принадлежит Европе или какой-то конкретной стране, это общемировое международное соревнование спортсменов. Ну так должно быть в теории, на практике как обычно иначе
Всё правильно говорите. А теперь ознакомьтесь с резолюцией Ген Ассамблеи ООН ES-11/1, чтобы понять как большинство стран относится к текущим событиям
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Mr. Jones
Ответ Посторонним В
Да, эти пункты больше всего раздражают. Одно не учитывает орг реалий нашего спорта, другое вообще не понятно. Представители командных видов что, рыжие что ли. Это какой-то видовой расизм) Не говоря уже об эстафетах и тп. ПС. Немного не в тему, но по касательной - СССР уже 30 лет как нет, орг структуру спорта надо было менять. Ведомственная себя давно изжила.
Тут МОК просто свои задницы прикрывает, чтобы не получилось, что допущенным ими людям отказали в визе, а они оказались крайними. Принадлежность к ведомствам - не говорящая ни о чем формальность, но вопрос в том, что консульский отдел, выдающий визы, вряд ли знает всех спортсменов пофамильно, и может месяцами проверять, зачем условный капитан Росгвардии едет во "вражескую" страну. То же и командных видов касается - заявки на турниры подаются в последний момент, и проверить, кто в них окажется, затруднительно.
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Rock-n-Rolla
а на Игры попадут страны, в названии которых есть буквы Z, О и V? Особенно те, у которых эти буквы заглавные))) По персональным фамилиям спортсменов тот же вопрос
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Rock-n-Rolla
Ответ sintenced
Какие отвратительные рожи.
а если б вместо Z на куртках у них была свастика или что там еще из прошлого клепают себе на форму бандеры, тебе б тогда эти лица были более симпатичны?)))
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Mr. Jones
Ответ brig_Mercury
На самом деле два самых спорных критерия - отсутствие команд и принадлежность к военным и силовым ведомствам. Здесь как минимум можно было ввести индивидуальное рассмотрение допуска каждого спортсмена. Ни команды, ни спонсорство ведомств не говорит о человеке ничего.
На самом деле эти спорные критерии - просто перестраховка МОК от того, что допущенные спортсмены могут не получить визы. Чтобы им самим не остаться крайними.
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burefan
они такие же военные, как Шойгу - маршал
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Radik_2.0
Виктория Синицина такая красивая
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Пирожки с котятами
Божешки да неужели Губера не возьмут и можно будет спокойно смотреть репортажи?
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Adeen
Ответ тимур хасанов
ну не у всех должны быть красивые лица😁. это главный критерий видимо для некоторых?
Nein! Sie haben unrec... Ой... Я хотел сказать: Нет, конечно!
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Посторонним В
Ответ brig_Mercury
На самом деле два самых спорных критерия - отсутствие команд и принадлежность к военным и силовым ведомствам. Здесь как минимум можно было ввести индивидуальное рассмотрение допуска каждого спортсмена. Ни команды, ни спонсорство ведомств не говорит о человеке ничего.
Да, эти пункты больше всего раздражают. Одно не учитывает орг реалий нашего спорта, другое вообще не понятно. Представители командных видов что, рыжие что ли. Это какой-то видовой расизм) Не говоря уже об эстафетах и тп.
ПС. Немного не в тему, но по касательной - СССР уже 30 лет как нет, орг структуру спорта надо было менять. Ведомственная себя давно изжила.
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Dani_Alves92
У Большунова курточка интересной фирмы Zasport :)
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тимур хасанов
Ответ В Иванов
Уважаемые авторы комментариев, указывайте из какой страны вещаете)))
люто минусуют всё кроме комментов типа- отвратительные рожи и т д 😃😃😃. .. похоже вы правы!
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imaxim
Ответ selso99
Из всех перечисленных в статье, жалко только Ласицкене. Остальные, вроде как сами хотели жить без Европы, называя их отсталыми. А уж категория в статье тренеров+ комментатор, это конечно зоопарк в чистом виде.
Эх, жаль что никому не дано предугадать будущее. Уверен, если бы Маша могла только предположить, что может быть такое радикальное развитие событий, она бы сверкая пятками убежала бы в Литву ещё в 2015. И никто б ей слова не сказал
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старые кеды
Ответ selso99
Большунов о ЧМ: «Мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Мы можем Олимпийские игры и чемпионаты мира проводить намного круче остальных стран»
а где же тут про отсталость?
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Армед8
очень правильно написано: "В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ".
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HaLaVa666
Хорошо Ласицкене золото уже брала ОИ, хоть не так обидно. На остальных как то пофиг
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Vadja
Те же люди, которые орут, что спорт вне политики. Сами по уши в зетках.
Если такие не поедут в цивилизацию и на соревнования, то человеческих потерь для олимпиады не будет.
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В Иванов
Уважаемые авторы комментариев, указывайте из какой страны вещаете)))
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Алексей Никитин
Ответ Manowar66
легче написать , кто подпадает Медведев и Рублев
Касатика
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Александр Шейфер
Лица нашего позора. Буква Z - это прям мой триггер на ненависть.
+9
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