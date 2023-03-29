Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации для федераций – как им быть с допуском российских спортсменов.

Помимо предсказуемого запрета на флаг, гимн и национальную символику прояснились и требования МОК к политической позиции будущих олимпийцев.

Хорошая новость: деклараций по поводу личного отношения к событиям на Украине подписывать не придется. Плохая: при допуске учтут публичные заявления, участие в митингах и демонстрацию символов в поддержку боевых действий.

Это проконтролируют специальные комиссии, которые МОК рекомендует создать каждой федерации: «Комиссии рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митингах-концертах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО», – говорится в релизе МОК.

А еще не ждут на международных соревнованиях:

• военнослужащих, так как, по словам Томаса Баха, «кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать боевые действия»;

• команды (сюда, судя по всему, сюда попадают не только командные виды спорта, но, например, и эстафеты).

Кто же явно под ударом?

Евгений Рылов – главный пловец России после эпохи Попова, двукратный олимпийский чемпион Токио-2020. В Париже-2024 был бы фаворитом, но против его участия теперь – три пункта (выход на сцену в «Лужниках», буква Z на груди и воинское звание).

Аналогичная ситуация и у сестер-художниц Дины и Арины Авериных...

... и юной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Виктории Листуновой (на момент митинга-концерта ей было всего 16)

В фигурном катании тоже хватает потенциальных пострадавших. Например, тренировочная группа ЦСКА, куда входят Александра Трусова, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк. Приписка к ведомству – это принадлежность к вооруженным силам или нет? Определит комиссия ISU.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина присутствовали в «Лужниках», но уже год не соревнуются. Наверное, условия МОК беспокоят их не сильно.

А вот Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – точно действующие спортсмены, вице-чемпионы Олимпиады в парном катании, железные топ-3 по прошедшему сезону в России.

Появлялся в «Лужниках» (правда, без Z на груди) и лучший лыжник страны – Александр Большунов. Ради участия в митинге-концерте ему организовали пропуск гонки на турнире «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. А еще Большунов недавно получил звание капитана Росгвардии.

Вероника Степанова на митинг-концерт не ездила, но активно фехтует с виртуальной Европой в соцсетях. Развернутое выступление в Кремле и публичная поддержка Владимира Путина тоже наверняка не пройдут мимо специальной комиссии FIS.

Впрочем, Степановой уже все равно: «А не пошли бы вы на фиг, уважаемый МОК? Я не дам никакой специальной комиссии разбирать мои взгляды и убеждения».

У легкоатлетов, по обыкновению, сложности. Мария Ласицкене и Сергей Шубенков избегали политических высказываний, но являются офицерами Вооруженных сил РФ. Как и подавляющее большинство их товарищей по команде.

Традиционно много военнослужащих и среди биатлонистов – это вообще историческая особенность, и не только для СССР/России. Например, армеец Эдуард Латыпов за три бронзы Игр-2022 получил звание лейтенанта.

Похоже, могут попрощаться с Олимпийскими играми и прочими международными стартами представители командных видов. Это значит, например, что в Париже-2024 мы не увидим волейболистку Арину Федоровцеву (на заднем плане). Которая давно живет в Стамбуле и играет за «Фенербахче».

А российские футболисты по-прежнему будут проводить только товарищеские матчи.

Сборная по хоккею – видимо, играть с Беларусью.

21-летний гимнаст Иван Куляк год назад появился на церемонии награждения этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.

Последовала дисквалификация, которая завершится 16 мая. Впрочем, судя по всему, в отборе на Игры-2024 Куляк все равно не поучаствует. Не является ли это повторным наказанием за одно и то же нарушение, что противоречит принципам спортивного права? Тут, похоже, разберутся юристы.

Отдельный вопрос – как поступать с тренерами и прочими функционерами? Их действия и слова тоже под микроскопом МОК?

Елене Вяльбе, в принципе, не привыкать – на Олимпиаде-2018 у нее тоже не было аккредитации, что не помешало ей стать одним из главных действующих лиц тех Игр. Нейтральный статус она уже отвергла – сразу за всю команду.

Тренер лыжников Юрий Бородавко тоже морально готов «послать МОК». Но в лыжах присутствие личного тренера на соревнованиях не столь важно.

А как быть, например, с фигурным катанием, где самые тонкие настройки вносят перед стартом? Действующий тренер Евгений Плющенко успел засветиться на трибунах митинг-концерта в «Лужниках». Если на соревнования ISU допустят его учениц, доберется ли туда Евгений?

Кстати, митинг-концерт в «Лужниках» вел Дмитрий Губерниев – тоже далеко не посторонний для российского спорта. В прошлой жизни он с конца ноября по конец марта находился на Кубке мира по биатлону.

Впрочем, о критериях допуска для журналистов в МОК пока ничего не сказали.

P.S. Условия МОК расплывчаты, и это наверняка не полный список. Если у вас есть еще кандидаты, предлагайте в комментариях!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Владимир Астапкович, Владимир Песня, Алексей Филиппов, Максим Богодвид