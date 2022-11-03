Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?

Депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков выступили с интересной инициативой: отменить признание спортивного арбитража CAS в России. Законопроект уже доступен в электронной базе Госдумы. Там в частности говорится:

«Проект федерального закона «О признании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» призван устранить примат международныхтретейских судов и выносимых ими решений над решениями судов судебной системы Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта».

Создатели законопроекта указывают, что CAS (Спортивный арбитражный суд) — структура, созданная и финансируемая Международным олимпийским комитетом. При этом «после соответствующих решений СAS последние годы олимпийские сборные страны и спортсмены из России были лишены права выступать под флагом и гербом России и использовать ее гимн».

Если законопроект примут — решения CAS на территории России не будут значить ничего. А это повлечет для нашего спорта куда более весомые последствия, чем любые актуальные санкции.

Без признания CAS российские спортсмены не смогут выступать – нигде

• CAS — или Спортивный арбитражный суд — главная и единственная на данный момент международная инстанция для обжалования решений по спортивным делам. Есть еще Верховный трибунал Швейцарии, но апелляция туда возможна в очень ограниченном круге дел.

CAS порой является и cудом первой инстанции. Его юрисдикция прописана во всех ключевых документах национального и международного уровня (чтобы было проще, мы выделили цветом самые важные места):

Пункт 15.2.1 Общероссийских антидопинговых правил

«Обжалование решений, вынесенных в отношении спортсменов международного уровня или международных спортивных мероприятий.

Если нарушение произошло во время международного спортивного мероприятия или вовлечены спортсмены международного уровня, апелляция на вынесенное решение должна подаваться исключительно в CAS».

Пункт 13.2.1 Всемирного антидопингового кодекса:

«Апелляции, касающиеся Спортсменов международного уровня или Международных спортивных мероприятий.

Если нарушение произошло во время Международного спортивного мероприятия или если вовлечены Спортсмены международного уровня, апелляция на вынесенное решение должна подаваться исключительно в CAS».

Статья 16 «Международное сотрудничество», пункт g Международной конвенции ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте» (ратифицирована Россией в 2006 году):

«Признавая, что борьба с допингом в спорте может быть эффективной только в том случае, если будут обеспечены тестирование спортсменов без предварительного уведомления и своевременная транспортировка проб для анализа в лаборатории, государства-участники, когда это целесообразно и в соответствии с внутригосударственным законодательством и процедурами, признают на взаимной основе процедуры допинг-контроля и послетестовые процедуры, включая связанные с этим спортивные санкции, которые применяются любой антидопинговой организацией в соответствии с Кодексом».

• Признание юрисдикции CAS – основа международного спортивного права. Если Россия его не признает – нужно отказываться и от Всемирного антидопингового кодекса, выходить из конвенции ЮНЕСКО, менять собственные антидопинговые правила и в принципе забыть, что значат аббревиатуры WADA и МОК. Российский спорт тогда будет жить исключительно по своим законам.

Даже если (когда?) нынешние санкции снимут на уровне МОК, российские спортсмены не вернутся на международную арену. Без признания юрисдикции CAS это невозможно. У каждой международной федерации есть соответствующее положение в регламенте. Разрешить выступать спортсменам страны, которая не подчиняется CAS, станет очевидным нарушением принципов fair play и равенства возможностей.

К тому же важно помнить, что CAS рассматривает далеко не только допинговые дела. Суд также занимается вопросами трансферов, смены спортивного гражданства и любыми другими спорами в спортивной сфере.

Теоретически у России работает собственный Национальный спортивный арбитраж. А также гражданские суды, которые могут рассматривать в том числе спортивные дела. Прецеденты, когда они не соглашались с решением международных инстанций, уже были – достаточно вспомнить историю бобслеиста Александра Зубкова, за которого заступился Мосгорсуд.

Но одно дело – единичные случаи вмешательства гражданских судов, решения которых распространяются только на территорию России. И совсем другое – системный игнор решений CAS, оформленный на законодательном уровне.

CAS вдвое сократил срок отстранения России, спас 28 наших олимпийцев и еще Валиеву

• Авторы законопроекта утверждают, что «Основные международные спортивные институты последовательно на протяжении последних 8 лет реализовывали политику по устранению России как спортивной державы, российских спортсменов из мирового олимпийского движения и мирового спорта».

А также «после соответствующих решений СAS последние годы олимпийские сборные страны и спортсмены из России были лишены права выступать под флагом и гербом России и использовать ее гимн».

Однако это не совсем так. CAS никогда не принимал решения лишить российских спортсменов национальной символики. И даже наоборот: CAS дважды принимал ключевые решения, либо снижая установленные WADA и МОК санкции, либо отменяя их.

Без флага и гимна, в статусе «олимпийских атлетов из России», наши впервые выступали на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Решение об этом принято в декабре 2017-го на исполкоме МОК в Лозанне. В заседании исполкома тогда участвовали актуальный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК Виталий Смирнов и — как ни странно — фигуристка Евгения Медведева.

Именно выступление Медведевой, по словам Жукова, помогло убедить членов МОК пустить спортсменов на Олимпиаду. Апелляций в CAS на это решение российская сторона тогда не подавала. Более того, на заседании Жуков даже принес публичные извинения за допинговый скандал. Цитата из выступления:

«Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране».

Почти одновременно с исполкомом CAS принял решение оправдать 28 российских спортсменов, получивших обвинения в допинге на основании доклада Макларена. Этим спортсменам (в их числе Александр Легков, Елена Никитина, Ольга Фаткулина и другие) сохранили олимпийские награды Сочи и сняли все санкции. Еще 11 спортсменов оправдали частично (то есть заменили пожизненное отстранение от Игр на отстранение от Пхенчхана, но олимпийские медали забрали).

Следующие две Олимпиады — в Токио и в Пекине — наши выступали в статусе «команды ОКР», но снова без флага и гимна. Это случилось после скандала с подменой электронной базы данных Московской лаборатории. За это нарушение WADA в очередной раз лишило РУСАДА статуса соответствия и на 4 года вычеркнуло страну из мирового спорта (запрет на выступления с флагом, на проведение международных соревнований, участие в международных структурах).

Российская сторона тогда обратилась в CAS. И суд частично поддержал нашу апелляцию, сократив срок отстранения с 4 лет до 2. Он истекает совсем скоро – 16 декабря 2022 года.

Самый свежий пример – дело Камилы Валиевой. В середине февраля CAS разрешил Валиевой выступить в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на сданную в декабре положительную допинг-пробу. WADA и МОК тогда обратились в CAS с апелляцией, но суд встал на сторону РУСАДА и фигуристки.

Не исключено, что дело Валиевой снова дойдет до CAS – теперь уже на стадии апелляции на (оправдательное?) решение РУСАДА.

Будет ли к тому моменту возможное решение CAS играть какую-то роль на территории нашей страны?

Интересно, а если CAS снова встанет на сторону Валиевой – законопроект отзовут?

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов, Антон Денисов, Григорий Сысоев; wikipedia.org