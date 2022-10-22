«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход

Камила Валиева открыла соревновательный сезон – и предсказуемо выиграла короткую программу на «Золотом коньке Москвы» в рамках серии Гран-при России.

Одногруппница Камилы Софья Акатьева упала с тройного акселя и уступила в итоге более десяти баллов. После этого Валиевой оставалось только чисто откатать свой контент, пусть даже в облегченной по сравнению с Олимпиадой версии.

С тех пор прошло 8 месяцев, но Валиева теперь другой человек. И внешне – она заметно выросла и оформилась, и внутренне. Камиле всего 16, но с прессой и публикой она работает очень умело, хотя еще в прошлом сезоне очевидно (и обаятельно) волновалась.

Валиева обиделась на вопрос про тройной аксель и отшутилась от темы допинга

«Золотой конек Москвы» – официальный старт соревновательного сезона в самом популярном в стране зимнем виде.

Первый шанс увидеть на катке Валиеву (а РУСАДА еще словно специально накануне запустило интригу, выйдет ли она на старт) и очередного гениального тинейджера из Team Tutberidze Акатьеву. Завлекательная афиша, но при этом трибуны «Мегаспорта» заполнены в лучшем случае наполовину: верхний ярус закрыт, на нижнем свободные участки.

Возможно, дело в кусачих ценах: самый дешевый билет на первый день – 3520, на нижние места – 6600. При покупке онлайн или у перекупщиков (которых у касс крутилось больше, чем фанатов) срабатывала скидка в 50%, но похоже, и она привлекла не многих.

Диктор перед началом соревнований откровенно троллил: «Запрещается бросать на лед незавернутые подарки!» Уже через несколько минут Камилу Валиеву забросают плюшевыми сердечками. И слава богу, что ни в кого не угодил огромный лимон – размером сопоставимый с самой Камилой.

Валиева в роли хедлайнера дня ощущала себя абсолютно комфортно. Идеально откатала программу, шутила в КиКе c тренерами Тутберидзе и Дудаковым. Теперь это уже не маленькая девочка, ищущая одобрения у старших (эту роль взяла на себя Акатьева), а взрослая и уверенная спортсменка.

РУСАДА накануне, словно испытывая Камилу на прочность, озвучило – или точнее, не озвучило – вердикт по ее делу. Правила конфиденциальности не позволяют ни огласить решение, ни даже назвать фамилию спортсменки. Но все же понимают, кто такая «фигуристка-член команды ОКР», сдавшая в Пекине положительную допинг-пробу...

Валиевой не привыкать выступать на утро после шокирующих новостей: в Пекине было точно так же, но тогда она сломалась. Теперь и новости, очевидно, хорошие, и Камила стала старше.

Она вышла в микст-зону в легкой олимпийке поверх соревновательного платья и в сопровождении пресс-атташе федерации Ольги Ермолиной. Не нужен был ни капюшон, ни даже Ермолина — она стояла в стороне и едва пыталась вмешаться. Камила уверенно справилась с неприятной допинговой темой и не только не смущалась, но и кайфовала от всеобщего внимания. Лично обращалась к задававшим вопросы журналистам и даже троллила.

– Я довольна, потому что давно не выступала, и очень круто, что я снова здесь, снова чувствую эту атмосферу.

– Сегодня опять был двойной аксель вместо тройного...

– Слушайте, прошел всего месяц, у меня была травма. Я очень рада, что вернула четверной тулуп, пусть пока только на тренировках, но я его сделала. С акселем буду двигаться потихоньку, потому что здоровье сейчас важнее. Ну и постолимпийский сезон это всегда не про «быстрее, сильнее».

– У тебя обе программы в этом сезоне драматичные, с какими эмоциями их катаешь?

– В произвольной программе я рассказываю свою историю. И может быть внешне уже все нормально, но внутренне она останется в любом случае. Ты снимаешь в процессе программы один свой слой и показываешь. А короткая – это что-то родное...

– Почему решила изменить платье для короткой?

– Потому что старое мне не нравилось! Я же девочка!

– Фиолетовый цвет тебе ближе? И в прошлом году было платье похожего цвета.

– В смысле фиолетовый? Это сиреневый!

– Что скажешь про итоги разбирательства РУСАДА по своему делу?

– Дяденька Дмитрий Кузнецов, мы вас хорошо знаем! – пошутила Камила над коллегой из «Спорт-Экспресса». – Не буду ничего говорить. Мне кажется, это было очевидно, что я не буду ни какие такие вопросы отвечать.

И тут с Валиевой не поспоришь.

Пекинский флэшбек: Тутберидзе не стала утешать плачущую Акатьеву

А вот Софья Акатьева — это словно Валиева год назад. Маленькая, волнующаяся и трогательная. Софье авансом дали право выступать со взрослыми, но в первом старте она не справилась. Завалила заявленный тройной аксель и уступила в короткой Валиевой больше 10 баллов. Пропасть, учитывая щедрость судей на компоненты в отношении олимпийской чемпионки.

После короткой Акатьева подъезжала к тренерам со слезами на глазах. Стопроцентный флэшбек к олимпийскому Пекину и произвольной Валиевой. И снова, как и тогда, Этери Тутберидзе воздержалась от публичной поддержки. Никаких объятий и утешений, только жесткий разбор ситуации.

– Просто неуверенной была, ну че ты, – сказано было Акатьевой. – Не по рисунку пошла. А потом ты че на нас стала смотреть, ты мне скажи?

Софья заулыбалась и словно выдохнула. Даже комментарии в миксте она дает, словно глядя на Этери: максимально корректно и обтекаемо. Только вопрос про призовые заставил Акатьеву отойти от формулировок в духе нового Кодекса этики:

– Да я таких денег никогда в руках не держала! Куда потрачу? Чтобы потратить, их еще сначала надо заработать, ха-ха.

Впрочем, сомнений, что завтра Акатьева заработает минимум 300 тысяч рублей за второе место, практически нет.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92

2. Софья Акатьева – 72,20

3. Анастасия Зинина – 70,19

4. Алина Горбачева – 66,87

5. София Захарова – 66,23

6. Валерия Шульская – 64,76

Фото: 1tv.ru; РИА Новости/Александр Вильф