Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)

Кубок Содружества, похоже, главный для нас турнир биатлонного сезона. Всего в него вошли 6 этапов, которые поровну распределены между Россией и Беларусью.

Два первых, в Сочи и в Раубичах, пройдут на роллерах, остальные — уже на лыжах. Новогодняя шоу-гонка — и это сверхнеожиданно — запланирована в Рязани 22-25 декабря. До сих пор там не было условий для проведения даже соревнований национального уровня.

Вот расписание турнира:

1 этап – Сочи, 25-28 августа

2 этап – Раубичи, 13-19 сентября

Новогодняя гонка – Рязань, 22-25 декабря

3 этап – Раубичи, 17-23 января

4 этап – Раубичи, 23-30 января.

5 этап – Тюмень, 7-13 марта

Важно: этапы Кубка Содружества не пересекаются с этапами Кубка России. По задумке организаторов, ведущие спортсмены смогут совмещать оба турнира. Особых ограничений по уровню участников в Кубке Содружества нет – декларировалось, что это будут лидеры сборных России и Беларуси.

В Сочи из-за болезни не вышла на старт целая команда (потенциально сильный вариант на микст-эстафету): Кристина Резцова, Светлана Миронова, Александр Логинов, Данил Серохвостов...

Не обошлось и без курьеза: бывшую лыжницу Наталию Шевченко (Мекрюкову) включили в стартовый протокол, похоже, без ее ведома. В итоге, Шевченко не стартовала.

Пока говорить о серьезной международной конкуренции, хотя бы между двумя странами – явное преувеличение. Белорусов приехало мало, и разница в классе очевидна. Антон Смольский стал четвертым, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вырвала победу, несмотря даже на недавно перенесенный ковид и отсутствие акклиматизации.

В теории Кубок Содружества открыт и для других иностранцев. Но скорее всего, представителей каких-либо других стран, кроме России и Белоруссии, не будет.

– Я боюсь, что любая страна, которая примет участие в Кубке Содружества, может получить обвинения в поддержке спецоперации. У них у всех есть международный сезон, поэтому особого смысла ехать сюда нет. Но это я всего лишь предполагаю, а не утверждаю. Не могу знать, что думают в IBU, – сказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Разве они имеют право жаловаться? Знали, на что шли» Шашилов отчитал биатлонисток за нытье про жару

Объявленный призовой фонд Кубка Содружества — 40 миллионов рублей. Эта сумма делится на 6 этапов, призовые получат спортсмены, попавшие в топ-6 в личных гонках. Точная сумма за каждое место пока не называется. Но это явно лучше, чем ничего – как, возможно, будет у лыжников.

Первый день этапа в Сочи — спринтерские гонки — особых сюрпризов не принес. Выиграли те, кому положено по статусу — чемпион мира Антон Бабиков и Динара Алимбекова. Анастасия Шевченко уступила ей меньше секунды (хотя после стойки везла почти 20), а Ирина Казакевич, несмотря на два круга штрафа, – две секунды.

Бабиков оказался на полминуты быстрее по ходу Эдуарда Латыпова, которому после сбора на Семинском перевале явно тяжело акклиматизироваться в Сочи.

А вот спортсменки из группы Шашилова (те же Шевченко, Казакевич и другие) проводили в Сочи подготовительный сбор. Но похоже, фактор пройденной акклиматизации женской сборной России пока не помог.

На жару жаловались все без исключения участники. Температура на стадионе доходила до +38 градусов, в сочетании с разреженным горным воздухом на «Лауре» – это испытание. Правда, сам Шашилов с этим не согласен.

– А что, имеют право (жаловаться — Sports.ru), ха-ха? Все знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем.

– Вы довольны, как выступили спортсменки вашей группы?

– Это тренировочный процесс, никаких выводов делать не надо. Кто то не справился чисто технически, кто то стартанул раньше, были проблемы на пристрелке — это все рабочие моменты. Все супер! Соревнования – супер!

Про жару после финиша говорили все без исключения участники.

Причем если минимальная температура воздуха, при которой можно соревноваться, оговорена в правилах (-20 градусов), по максимуму ограничений нет. Спринт стартовали в 11:00 (мужчины) и в 13:00 — самое неблагоприятное время с точки зрения солнечной активности.

Но таковы требования телевидения — гонки показывали в прямом эфире на «Матч ТВ». Правда, без привычного комментария Дмитрия Губерниева. Он занят на съемках шоу «Вызов» на ТНТ (работа в Карелии), так что его заменили Илья Трифонов и дебютировавший на биатлоне (пусть и в роллер-варианте) Александр Легков. Последний, кстати, на этой трассе 8 лет назад выиграл олимпийское золото.

А вот живых зрителей на стадионе почти не было — в кадр то и дело попадали пустые трибуны.

Хотя ради аншлага удалось даже снизить цену на канатную дорогу на «Лауру» – в день гонок билет стоит всего 333 рубля, вместо обычных 1500. Вход на сам стадион бесплатный.

Вторая жизнь олимпийской трассы: из нее убрали опасный спуск, которого боялись даже профи

Для «Лауры» Кубок Содружества — значимый дебют. Международных – и вообще хоть сколько-нибудь серьезных – соревнований (за исключением Всемирных военных игр-2017) здесь не проводилось с самой Олимпиады. Зимой не заглядывали даже этапы Кубка страны по лыжным гонкам и биатлону; летом – аналогично. Уже 8 лет комплекс использовался исключительно как тренировочная база.

Особенно его любит Михаил Шашилов – каждый год привозит сюда группу, еще и по несколько раз.

Но в этом году все изменилось: на «Лауре» – долгожданная перестройка роллерной трассы. Предыдущая версия почти не имела пологой части, зато присутствовал опаснейший спуск с виражом. С ним с трудом справлялись профессионалы, не говоря о тренирующихся здесь детях.

Ту трассу с содроганием вспоминал на «Кубке Содружества» даже белорус Смольский: «Я проводил здесь сбор перед Олимпиадой-2018, и тогда трасса была очень опасной, ее можно было считать слаломом».

Теперь самую опасную часть срезали, Ирина Казакевич объяснила:

«Убрали спуск, который был на Олимпийских играх – его в принципе закрыли, его не будет на этих соревнованиях, именно на самой трассе.

Сделали достаточно удобный спуск, менее травмоопасный – плюс полностью ограждения, маты на всякий случай. И, конечно, главное, что сделали выезд на парковку – там будет немножко гаситься скорость, и спуск вдоль вакс-кабин».

Да, подход на рубеж теперь совершенно другой – не тот, что был на Олимпиаде. Да и вообще трасса «Лауры» стала спокойнее.

Особенно это важно в контактных гонках: теперь в программе Кубка Содружества остались преследование и масс-старт.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Союз биатлонистов России/Алексей Филиппов