Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)

Кубок Содружества, похоже, главный для нас турнир биатлонного сезона. Всего в него вошли 6 этапов, которые поровну распределены между Россией и Беларусью.
Два первых, в Сочи и в Раубичах, пройдут на роллерах, остальные — уже на лыжах. Новогодняя шоу-гонка — и это сверхнеожиданно — запланирована в Рязани 22-25 декабря. До сих пор там не было условий для проведения даже соревнований национального уровня.
Вот расписание турнира:
1 этап – Сочи, 25-28 августа
2 этап – Раубичи, 13-19 сентября
Новогодняя гонка – Рязань, 22-25 декабря
3 этап – Раубичи, 17-23 января
4 этап – Раубичи, 23-30 января.
5 этап – Тюмень, 7-13 марта
Важно: этапы Кубка Содружества не пересекаются с этапами Кубка России. По задумке организаторов, ведущие спортсмены смогут совмещать оба турнира. Особых ограничений по уровню участников в Кубке Содружества нет – декларировалось, что это будут лидеры сборных России и Беларуси.
В Сочи из-за болезни не вышла на старт целая команда (потенциально сильный вариант на микст-эстафету): Кристина Резцова, Светлана Миронова, Александр Логинов, Данил Серохвостов...
Не обошлось и без курьеза: бывшую лыжницу Наталию Шевченко (Мекрюкову) включили в стартовый протокол, похоже, без ее ведома. В итоге, Шевченко не стартовала.
Пока говорить о серьезной международной конкуренции, хотя бы между двумя странами – явное преувеличение. Белорусов приехало мало, и разница в классе очевидна. Антон Смольский стал четвертым, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вырвала победу, несмотря даже на недавно перенесенный ковид и отсутствие акклиматизации.
В теории Кубок Содружества открыт и для других иностранцев. Но скорее всего, представителей каких-либо других стран, кроме России и Белоруссии, не будет.
– Я боюсь, что любая страна, которая примет участие в Кубке Содружества, может получить обвинения в поддержке спецоперации. У них у всех есть международный сезон, поэтому особого смысла ехать сюда нет. Но это я всего лишь предполагаю, а не утверждаю. Не могу знать, что думают в IBU, – сказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
«Разве они имеют право жаловаться? Знали, на что шли» Шашилов отчитал биатлонисток за нытье про жару
Объявленный призовой фонд Кубка Содружества — 40 миллионов рублей. Эта сумма делится на 6 этапов, призовые получат спортсмены, попавшие в топ-6 в личных гонках. Точная сумма за каждое место пока не называется. Но это явно лучше, чем ничего – как, возможно, будет у лыжников.
Первый день этапа в Сочи — спринтерские гонки — особых сюрпризов не принес. Выиграли те, кому положено по статусу — чемпион мира Антон Бабиков и Динара Алимбекова. Анастасия Шевченко уступила ей меньше секунды (хотя после стойки везла почти 20), а Ирина Казакевич, несмотря на два круга штрафа, – две секунды.
Бабиков оказался на полминуты быстрее по ходу Эдуарда Латыпова, которому после сбора на Семинском перевале явно тяжело акклиматизироваться в Сочи.
А вот спортсменки из группы Шашилова (те же Шевченко, Казакевич и другие) проводили в Сочи подготовительный сбор. Но похоже, фактор пройденной акклиматизации женской сборной России пока не помог.
На жару жаловались все без исключения участники. Температура на стадионе доходила до +38 градусов, в сочетании с разреженным горным воздухом на «Лауре» – это испытание. Правда, сам Шашилов с этим не согласен.
– А что, имеют право (жаловаться — Sports.ru), ха-ха? Все знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем.
– Вы довольны, как выступили спортсменки вашей группы?
– Это тренировочный процесс, никаких выводов делать не надо. Кто то не справился чисто технически, кто то стартанул раньше, были проблемы на пристрелке — это все рабочие моменты. Все супер! Соревнования – супер!
Про жару после финиша говорили все без исключения участники.
Причем если минимальная температура воздуха, при которой можно соревноваться, оговорена в правилах (-20 градусов), по максимуму ограничений нет. Спринт стартовали в 11:00 (мужчины) и в 13:00 — самое неблагоприятное время с точки зрения солнечной активности.
Но таковы требования телевидения — гонки показывали в прямом эфире на «Матч ТВ». Правда, без привычного комментария Дмитрия Губерниева. Он занят на съемках шоу «Вызов» на ТНТ (работа в Карелии), так что его заменили Илья Трифонов и дебютировавший на биатлоне (пусть и в роллер-варианте) Александр Легков. Последний, кстати, на этой трассе 8 лет назад выиграл олимпийское золото.
А вот живых зрителей на стадионе почти не было — в кадр то и дело попадали пустые трибуны.
Хотя ради аншлага удалось даже снизить цену на канатную дорогу на «Лауру» – в день гонок билет стоит всего 333 рубля, вместо обычных 1500. Вход на сам стадион бесплатный.
Вторая жизнь олимпийской трассы: из нее убрали опасный спуск, которого боялись даже профи
Для «Лауры» Кубок Содружества — значимый дебют. Международных – и вообще хоть сколько-нибудь серьезных – соревнований (за исключением Всемирных военных игр-2017) здесь не проводилось с самой Олимпиады. Зимой не заглядывали даже этапы Кубка страны по лыжным гонкам и биатлону; летом – аналогично. Уже 8 лет комплекс использовался исключительно как тренировочная база.
Особенно его любит Михаил Шашилов – каждый год привозит сюда группу, еще и по несколько раз.
Но в этом году все изменилось: на «Лауре» – долгожданная перестройка роллерной трассы. Предыдущая версия почти не имела пологой части, зато присутствовал опаснейший спуск с виражом. С ним с трудом справлялись профессионалы, не говоря о тренирующихся здесь детях.
Ту трассу с содроганием вспоминал на «Кубке Содружества» даже белорус Смольский: «Я проводил здесь сбор перед Олимпиадой-2018, и тогда трасса была очень опасной, ее можно было считать слаломом».
Что сейчас с «Лаурой» – ареной Сочи-2014, где побеждали Легков и Шипулин? Мы там побывали и увидели дырки вместо олимпийских колец
Теперь самую опасную часть срезали, Ирина Казакевич объяснила:
«Убрали спуск, который был на Олимпийских играх – его в принципе закрыли, его не будет на этих соревнованиях, именно на самой трассе.
Сделали достаточно удобный спуск, менее травмоопасный – плюс полностью ограждения, маты на всякий случай. И, конечно, главное, что сделали выезд на парковку – там будет немножко гаситься скорость, и спуск вдоль вакс-кабин».
Да, подход на рубеж теперь совершенно другой – не тот, что был на Олимпиаде. Да и вообще трасса «Лауры» стала спокойнее.
Особенно это важно в контактных гонках: теперь в программе Кубка Содружества остались преследование и масс-старт.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Союз биатлонистов России/Алексей Филиппов
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