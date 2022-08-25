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Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)

сборная России жен сборная России жен
сборная России сборная России
Антон Бабиков Антон Бабиков
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
Анастасия Шевченко Анастасия Шевченко
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Кубок Содружества
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Динара Алимбекова Динара Алимбекова
Биатлон Биатлон

Кубок Содружества, похоже, главный для нас турнир биатлонного сезона. Всего в него вошли 6 этапов, которые поровну распределены между Россией и Беларусью.

Два первых, в Сочи и в Раубичах, пройдут на роллерах, остальные — уже на лыжах. Новогодняя шоу-гонка — и это сверхнеожиданно — запланирована в Рязани 22-25 декабря. До сих пор там не было условий для проведения даже соревнований национального уровня.

Вот расписание турнира:

1 этап – Сочи, 25-28 августа

2 этап – Раубичи, 13-19 сентября

Новогодняя гонка – Рязань, 22-25 декабря

3 этап – Раубичи, 17-23 января

4 этап – Раубичи, 23-30 января.

5 этап – Тюмень, 7-13 марта

Важно: этапы Кубка Содружества не пересекаются с этапами Кубка России. По задумке организаторов, ведущие спортсмены смогут совмещать оба турнира. Особых ограничений по уровню участников в Кубке Содружества нет – декларировалось, что это будут лидеры сборных России и Беларуси.

В Сочи из-за болезни не вышла на старт целая команда (потенциально сильный вариант на микст-эстафету): Кристина Резцова, Светлана Миронова, Александр Логинов, Данил Серохвостов... 

Не обошлось и без курьеза: бывшую лыжницу Наталию Шевченко (Мекрюкову) включили в стартовый протокол, похоже, без ее ведома. В итоге, Шевченко не стартовала. 

Пока говорить о серьезной международной конкуренции, хотя бы между двумя странами – явное преувеличение. Белорусов приехало мало, и разница в классе очевидна. Антон Смольский стал четвертым, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вырвала победу, несмотря даже на недавно перенесенный ковид и отсутствие акклиматизации.

В теории Кубок Содружества открыт и для других иностранцев. Но скорее всего, представителей каких-либо других стран, кроме России и Белоруссии, не будет.

– Я боюсь, что любая страна, которая примет участие в Кубке Содружества, может получить обвинения в поддержке спецоперации. У них у всех есть международный сезон, поэтому особого смысла ехать сюда нет. Но это я всего лишь предполагаю, а не утверждаю. Не могу знать, что думают в IBU, – сказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Разве они имеют право жаловаться? Знали, на что шли» Шашилов отчитал биатлонисток за нытье про жару  

Объявленный призовой фонд Кубка Содружества — 40 миллионов рублей. Эта сумма делится на 6 этапов, призовые получат спортсмены, попавшие в топ-6 в личных гонках. Точная сумма за каждое место пока не называется. Но это явно лучше, чем ничего – как, возможно, будет у лыжников.

Первый день этапа в Сочи — спринтерские гонки — особых сюрпризов не принес. Выиграли те, кому положено по статусу — чемпион мира Антон Бабиков и Динара Алимбекова. Анастасия Шевченко уступила ей меньше секунды (хотя после стойки везла почти 20), а Ирина Казакевич, несмотря на два круга штрафа, – две секунды.

Бабиков оказался на полминуты быстрее по ходу Эдуарда Латыпова, которому после сбора на Семинском перевале явно тяжело акклиматизироваться в Сочи. 

А вот спортсменки из группы Шашилова (те же Шевченко, Казакевич и другие) проводили в Сочи подготовительный сбор. Но похоже, фактор пройденной акклиматизации женской сборной России пока не помог.

На жару жаловались все без исключения участники. Температура на стадионе доходила до +38 градусов, в сочетании с разреженным горным воздухом на «Лауре» – это испытание. Правда, сам Шашилов с этим не согласен.

– А что, имеют право (жаловаться — Sports.ru), ха-ха? Все знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем.

– Вы довольны, как выступили спортсменки вашей группы?

– Это тренировочный процесс, никаких выводов делать не надо. Кто то не справился чисто технически, кто то стартанул раньше, были проблемы на пристрелке — это все рабочие моменты. Все супер! Соревнования – супер!  

Про жару после финиша говорили все без исключения участники.

Причем если минимальная температура воздуха, при которой можно соревноваться, оговорена в правилах (-20 градусов), по максимуму ограничений нет. Спринт стартовали в 11:00 (мужчины) и в 13:00 — самое неблагоприятное время с точки зрения солнечной активности.

Но таковы требования телевидения — гонки показывали в прямом эфире на «Матч ТВ». Правда, без привычного комментария Дмитрия Губерниева. Он занят на съемках шоу «Вызов» на ТНТ (работа в Карелии), так что его заменили Илья Трифонов и дебютировавший на биатлоне (пусть и в роллер-варианте) Александр Легков. Последний, кстати, на этой трассе 8 лет назад выиграл олимпийское золото. 

А вот живых зрителей на стадионе почти не было — в кадр то и дело попадали пустые трибуны.

Хотя ради аншлага удалось даже снизить цену на канатную дорогу на «Лауру» – в день гонок билет стоит всего 333 рубля, вместо обычных 1500. Вход на сам стадион бесплатный.

Вторая жизнь олимпийской трассы: из нее убрали опасный спуск, которого боялись даже профи  

Для «Лауры» Кубок Содружества — значимый дебют. Международных – и вообще хоть сколько-нибудь серьезных – соревнований (за исключением Всемирных военных игр-2017) здесь не проводилось с самой Олимпиады. Зимой не заглядывали даже этапы Кубка страны по лыжным гонкам и биатлону; летом – аналогично. Уже 8 лет комплекс использовался исключительно как тренировочная база.

Особенно его любит Михаил Шашилов – каждый год привозит сюда группу, еще и по несколько раз.

Но в этом году все изменилось: на «Лауре» – долгожданная перестройка роллерной трассы. Предыдущая версия почти не имела пологой части, зато присутствовал опаснейший спуск с виражом. С ним с трудом справлялись профессионалы, не говоря о тренирующихся здесь детях.

Ту трассу с содроганием вспоминал на «Кубке Содружества» даже белорус Смольский: «Я проводил здесь сбор перед Олимпиадой-2018, и тогда трасса была очень опасной, ее можно было считать слаломом». 

Что сейчас с «Лаурой» – ареной Сочи-2014, где побеждали Легков и Шипулин? Мы там побывали и увидели дырки вместо олимпийских колец 

Теперь самую опасную часть срезали, Ирина Казакевич объяснила:

«Убрали спуск, который был на Олимпийских играх – его в принципе закрыли, его не будет на этих соревнованиях, именно на самой трассе.

Сделали достаточно удобный спуск, менее травмоопасный – плюс полностью ограждения, маты на всякий случай. И, конечно, главное, что сделали выезд на парковку – там будет немножко гаситься скорость, и спуск вдоль вакс-кабин».

Да, подход на рубеж теперь совершенно другой – не тот, что был на Олимпиаде. Да и вообще трасса «Лауры» стала спокойнее.

Особенно это важно в контактных гонках: теперь в программе Кубка Содружества остались преследование и масс-старт. 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Союз биатлонистов России/Алексей Филиппов

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