Звездная пара Фекир-Каналес и высокие фланги. Так Пеллегрини лепит из «Бетиса» третью команду Испании

Мистер Спокойствие.

В июле 2019-го в «Бетис» приехала первая за много-много лет звезда – из «Лиона» за 25 миллионов выписали чемпиона мира Набиля Фекира.

Это событие огнем прошлось по всей Испании: одну из главных целей «Ливерпуля» (и лучшего игрока Франции по мнению Неймара) неожиданно занесло в симпатичный, но все же середняк. AS прозвала этот трансфер запоздавшим первоапрельским розыгрышем.

В Фекире «Бетис» разглядел мини-Месси. Президент Анхель Аро был мегадоволен и не скрывал амбициозный замах на ЛЧ. «С этим парнем мы собираемся выйти на новый уровень, – объяснял бывший игрок команды Иван Перес. – Его трансфер стоило бы сравнивать с покупкой Денилсона. Набиль сделает «Бетис» намного увереннее и сильнее. Я просто это знаю. Мы все это знаем».

Смелые мечты совсем не оправдались. Всего через полгода «Бетис» грустно тащился возле зоны вылета.

«Эта не стало катастрофой, – позже признавался Аро. – Мы просто не выполнили те амбициозные цели, что ставили перед началом сезона. «Бетис» был дезориентирован и не совсем понимал реальность. Команда хотела чего-то добиться. Мы поняли: пора что-то срочно сломать – иначе «Бетис» так и будет просто стоять на месте».

Фанаты «Бетиса» готовились к массовой распродаже. Но президент не делал лишних движений и вместо «черной пятницы» устроил приглашение Мануэля Пеллегрини.

Пеллегрини взялся за менталитет. Главный секрет – простота и спокойствие

Аро называет решение позвать чилийца джекпотом. С ним сложно не согласиться – до прихода Пеллегрини в команде творился хаос.

С прошлым тренером Руби было совсем печально: серьезно просели результаты, а в раздевалке царила токсичность. Руби не справлялся с контролем звездных игроков из-за недостатка авторитета: все шли за советом сразу к ветерану Хоакину или капитану Андресу Гуардадо.

«По ходу того сезона мы совсем не радовались победам, – вспоминал Руби. – После каждой игры мы ждали следующую – и после часто разочаровывались в себе. Нам не хватало именно конструктивной самокритики. И это дорого обошлось. Тогда мы ничего не понимали. Я тоже оказался в стороне».

С приездом Пеллегрини положение дел сразу изменилось. Мануэль известен тем, что умеет быстро налаживать контакт с игроками – все из-за заразительного спокойствия.

«Ради тренерства я полностью изменился в плане характера – иначе ничего бы не вышло. Когда-то я в прямом смысле был готов драться с игроками. При перехода из игрока в тренеры приходится меняться: ты должен излучать спокойствие и заряжать парней уверенностью в себе. Иначе никак. Многие считают это пассивностью. Но то решение стало одним из главных в моей жизни», – раскрыл секрет во времена работы в «Манчестер Сити» Пеллегрини.

«В моей карьере было несколько невероятных тренеров. Пеллегрини определенно входит в их число, – рассказывал Марк Бартра. – У Мануэля есть три-четыре очень понятные для игроков идеи. Он не перегружает игроков лишней информацией. Не больше и не меньше. Это одно из его главных качеств.

Еще Мануэль – очень уравновешенный человек. Если ты выигрываешь – ты еще не лучший. Если ты проигрываешь – никогда не бываешь худшим. В этом плане нам сильно повезло: отношения с тренером построены на взаимной солидарности».

В первом сезоне Пеллегрини «Бетис» тяжело втягивался, но хорошая атмосфера отразилась на результатах: с января 2021-го команда засела в зоне еврокубков и в итоге приехала на шестое место. После провала Руби прогресс имени чилийца воспринимался особенно позитивно.

«Он изменил «Бетис» в психологическом плане, – объяснял Аро Marca. – Пеллегрини за кулисами сотворил невероятное: «Бетис» резко превратился в льва. Вы видели, как мы играем в топ-матчах? Это не совпадение. Мануэль стал нашим успокоительным».

«Они играют сами – я хочу помочь играть еще лучше». Пеллегрини не перекачивает футболистов установками

Третье место «Бетиса» в этом сезоне не хочется называть простой аномалией. Хотя огромная доля везения все-таки присутствует.

По ожидаемым очкам «Бетис» лишь седьмой. Только вот за везением скрывается колоссальная работа тренерского штаба. Пеллегрини шикарно подготовил игроков к выжимке на три фронта: «Бетис» до сих пор борется и за Кубок и выглядит намного свежее многих из конкурентов.

Почти по всем метрикам Пеллегрини построил команду уровня Лиги Европы, но идет с ней в тройке. У «Бетиса» отличная атака, но перебор в плане результатов все равно ощутимый.

Такой резкий прогресс команды объясним комбинацией спада конкурентов и отличной летней предсезонки. «Бетис» правильно распределил силы и теперь пожинает плоды качественной подготовки.

«Нет никакой эйфории. Мы не переживаем, – рассказывал Бартра. – Мы верим в себя. Тренер не перегружает игроков, и на тренировках все просто замечательно. Некоторые заставляют умирать на тренировке, но Мануэль не такой. Он помог сохранить больше сил на сезон вместо их трат на бесполезную беготню в зале».

«Бетис» выстраивается в 4-2-3-1 с парой чистых опорников. Обычно играют Гуардадо и Карвалью, иногда их подменяет и Гидо Родригес – при этом команда почти не теряет в качестве.

Пара опорников позволяет команде совмещать на поле Фекира и Серхио Каналеса. На этом их важность не заканчивается: работоспособность опорной компании дает «Бетису» повыше поднимать фланги защиты, пока вингеры смещаются в центр: Эктор Бельерин и Алекс Морено отвечают за ширину и выполняют большой объем работы.

«Я изменил испанский футбол с идеей гибкой роли фланговых полузащитников вместо привычной, которые тогда были в Испании в моде, – гордился Пеллегрини. – Без меня команды Ла Лиги часто использовали нападающих на фланге, предпочитая скорость. Я первым начал играть со смещением полузащитников в центр. Так они создают пространство».

Пример из матча с «Алавесом»: Эктор оставляет свою зону и поднимается – вингеры «Бетиса» смещаются в центр.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Ситуация из игры с «Атлетиком»: Морено и Бельерин на одной линии с нападающими. Они не потерялись – так и задумано.

«У них активные фланги, – объяснял тренер «Алавеса» Хосе Мендилибар. – «Бетис» всегда пытается сковать соперника ими. Вингеры смещаются и создают пространство для латералей. Это неплохой прием. Он делает нападение опаснее и вариативнее. Но «Бетис» рискует – соперник может ловить их на свободных зонах. Это хороший способ играть против них».

Высокая позиция Морено раскрыла с новой стороны вингера Хуанми – теперь вместо забегов по бровке он превратился в оттянутого форварда. У 28-летнего испанца сезон всей жизни: 12 голов всего за полсезона и третье место в списке бомбардиров после Бензема и Рауля де Томас из «Эспаньола». «Он невероятен, – восхищается нападающий Борха Иглесиас. – Мы знаем его качества и заставляем чаще бить. С его голами намного легче. Хуанми сам генерирует момент за моментом и мы этим пользуемся».

«У меня всегда пять игроков, которые просто обязаны атаковать: как правило, это два нападающих, два креативных полузащитника и один из крайних защитников. Еще два всегда могут подключиться и поддерживать атаки. А качество атакующей игры должно исходить из взаимодействия этих игроков», – разбирал Пеллегрини.

Хуанми начинает левее и постоянно смещается в центр. Так «Бетис» перестраивается на подобие 4-2-2-2 с высокими позициями фланговых защитников.

Второй нападающий активно работает на Хуанми: держится на линии и высвобождает для испанца свободные зоны. Задача Хуанми – вовремя взрываться и оказываться за спинами соперников. Пока что план работает: только «Реал» забил больше «Бетиса» в Ла Лиге.

Важное примечание: Пеллегрини предпочитает делить поле на пять ключевых зон: три стандартные и полуфланги (правый и левый). Мануэль требует, чтобы во время атак в каждой из этих зон кто-то был. Ни одна из зон не должна закрепляться за футболистом на постоянной основе. Особое внимание уделяется полуфлангам, где обитают самые креативные игроки команд Мануэля. Сейчас там играет как раз Хуанми.

Пример из кубкового матча с «Райо»: Хуанми врывается, пока Иглесиас держит линию обороны соперника.

Топ-игра Хуанми – откровение. Он никогда не был так эффективен. У Хуанми залетает практически все.

«В чем секрет? Я просто наслаждаюсь игрой, – говорил игрок Marca. – Я не забиваю голову цифрами. Мне это неинтересно. Я просто стал увереннее в себе. Тренер верит в меня. С ним легко работать – мне все нравится. Уверенность нужна каждому игроку».

Но регресс Хуанми неизбежен – это признает даже сам Пеллегрини: «Я вижу, как он мотивирован. Сейчас он в невероятной форме. Хуанми очень важен для команды. В этом сезоне он поймал свой момент – и Хуанми много работает ради всего этого. Но мы не хотим зависеть от одного игрока. Мы должны быть сильны как команда».

«Бетис» и правда силен в командном плане: во всех линиях есть по паре отличных игроков, и каждый из них в системе Пеллегрини очень важен: нападающие создают пространство – фулбэки работают по всему флангу и позволяют номинальным вингерам пользоваться свободой. В стиле «Бетиса» нет ничего особенного – все зависит от футболистов.

«Что должен делать тренер? Моя задача проста. Я хочу максимально раскрепостить игроков и раскрывать их сильные стороны, – объяснял Мануэль. – Я сконцентрирован на создании единой игровой системы, но обязан помогать игрокам понять идеи. От них требуется спокойно играть и не сомневаться. Это возможно если я работаю правильно, но я не бегаю по полю и не сижу в их головах. Они играют сами – я хочу помочь играть еще лучше. Вот и все».

Главные в «Бетисе» – Фекир и Каналес. Хотя Пеллегрини не любит чистых десяток

Мы поняли, что в системе «Бетиса» важен каждый элемент. Но в команде Пеллегрини тоже есть свои мегазвезды.

Система игры «Бетиса» строится вокруг пары Фекир-Каналес: они создают голевые моменты и отвечают за продвижение мяча. При этом Каналес обычно играет немного ниже – Фекир располагается рядом с форвардом.

Стандартный момент из игры с «Вильярреалом»: Серхио опускается и помогает при розыгрыше мяча, пока Набиль остается в более высокой позиции.

Но никто не мешает им постоянно меняться. Вот так было с «Эспаньолом»:

У Фекира и Каналеса похожий стиль игры: оба любят играть с мячом и качествами больше похожи на десяток. Из-за этого было немного страшно: Пеллегрини никогда не любил статичных игроков. Мануэль работал с огромным количеством десяток, но всех заставлял постоянно двигаются по полю, а нередко и стартовать с фланга.

Серхио и Набиль могли стать конкурентами за одну позицию, но Пеллегрини решил иначе. В его «Бетисе» сразу два свободных художника. Но задачи Серхио и Набиля на поле четко разграничены – хоть они и могут подменять друг друга.

Стиль Фекира мы разбирали в отдельном тексте. Модель игры «Бетиса» не сковывает его: Набиль играет по всему полю. «Набиль – многоцелевой игрок, – отмечал бывший партнер по «Бетису» Аисса Манди. – Он играет в полузащите, но постоянно участвует в наступательной стадии атаки и любит завершать моменты. Фекир очень важен».

В матче с «Райо» Набиль тоже не изменил себе. Собрал на себя соперников и открыл коридор для партнеров. Он делает так постоянно.

Фекир может начинать атаки из глубины или оказываться на фланге на месте крайних защитников. «У нас есть динамика. За счет Фекира мы можем меняться позициями во время атаки – и из-за этого против нас не работает персональная опека. Набиль делает «Бетис» вариативнее», – подчеркивал Пеллегрини в мае.

Именно свобода Набиля стала одним из главных компонентов успеха «Бетиса» – он один из самых опасных игроков во всей Ла Лиге.

Роль Каналеса не такая яркая. Серхио связывает «Бетис» из глубины – при этом его очень недооценивают. В системе чилийца Каналес стал двигателем: сочетает главные функции шестерки, восьмерки и иногда даже десятки. «Мне сложно переоценить вклад Серхио. Вы и сами понимаете его важность», – восхищается Пеллегрини.

Кто из них важнее? Все зависит от рисунка матча. Набиль предпочитает продвижение через дриблинг – Серхио менее индивидуален и обожает отдавать передачи и бить издали. Их дуэт способен вскрыть любую оборону – и именно эта многогранность лидеров делает «Бетис» намного опаснее.

«Они оба мне одинаково приятны. Но они дают нам разные качества, – рассказывал бывший нападающий команды Лорен Морон. – Мы должны радовать болельщиков, а Каналес и Фекир делают это лучше всех в мире. Никакой конкуренции. Мануэль ценит каждого своего игрока. Пеллегрини уважает и любит всех в равной степени».

***

«Зениту» повезло. В первом матче в Петербурге не сыграют Фекир и Каналес: первый отбывает дисквалификацию, а второй заболел ковидом. Стал ли «Бетис» слабее? Да, но питерцам все равно будет сложно: команда на ходу и хорошо готова физически.

Не стоит забывать, что «Бетис» остается командой Мануэля Пеллегрини. Еще там до сих пор играет великий Хоакин – и он заряжает команду на нечто историческое. Этот «Бетис» хочет выиграть трофей, и лучшего момента может уже и не быть.

Передадим слово самому Хоакину: «Мне 40 лет. Я бегал по полю с молодыми ребятами, которые еще не родились в момент моего дебюта. И это очень необычно, наталкивает на мысли. Я сказал себе: «Мое время вышло».

Это точно мой последний сезон. Так пусть он будет прекрасным».

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Fran Santiago